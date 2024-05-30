1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: озеро Кезеной-Ам и древний Хой
Исследуйте величие Кавказа: от высокогорного озера Кезеной-Ам до исторического селения Хой с эксклюзивной экскурсией
Начало: Заберу из отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Жемчужина Чечни: экскурсия к озеру Казеной-Ам в Грозном
Впечатляющая экскурсия к озеру Казеной-Ам - удивительное творение природы, ждущее вас в Чечне
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Горное озеро Кезеной-Ам и город-музей Хой: экскурсия из Грозного
Откройте для себя величие Кавказа: живописное озеро Кезеной-Ам, исторический Хой и архитектурные шедевры Шали и Аргуна
Начало: Г. Грозный. Заберу Вас из места вашего проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к озеру Казеной-Ам и древнему Хою с посещением мечетей
Знакомство с живописными уголками Чечни, её историей и архитектурой в комфортной обстановке
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Высокогорное озеро Кезеной-Ам, две Мечети, Родник и город Хой
Начало: Заберу с отеля или места пребывания
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Красоты гор Чечни за один день
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Топовые достопримечательности Чечни за один день
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
11 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Поездка из Грозного на высокогорное озеро Кезеной-Ам
Начало: Я заберу вас отеля
Расписание: В любое время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дневные горы и вечерние мечети: индивидуальный тур по Чечне
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кезеной-Ам - творение Всевышнего высоко в горах
Начало: Ваш отель
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Жемчужина Кавказа Кезеной-Ам, мечети и горы
Начало: Грозный
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга30 мая 2024Вчера посетили экскурсию Жемчужина Чечни на озеро Казеной-Ам. Нашим гидом был Иса, который рассказал нам много интересных исторических фактов. Озеро
- ААлександра28 мая 2024Отличный экскурсовод, комфортная машина. Все очень понравилось!
- ТТатьяна28 мая 202425 мая у нас была экскурсия на Казеной ам, это просто великолепно, озеро бирюзового цвета, величественные горы, а между гор
- ЛЛейсан26 мая 2024Экскурсией остались довольны. Гид очень вежливый, веселый, интересно рассказывает. Места очень живописные! Советую заранее смотреть прогноз погоды и подбирать одежду, благо организаторы экскурсии об этом тоже предупреждают.
- РРегина25 мая 2024Спасибо прекрасному гиду. Дорога пролетела быстро и незаметно, слушая его интересные рассказы! Ехали по красивейшей дороге, виды захватывали дух. Прекрасная
- ООльга14 мая 2024Очень понравился экскурсовод Сулумбек, который всю экскурсию не давал нам соскучиться. Рассказал об истории, нравах и жизни чеченского народа раньше и сейчас. Несмотря на непогоду провел полноценную экскурсию и помог женщине, которую укачало. Спасибо большое!
- ММарина14 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Молодой ученый Руслан (гид) рассказал о своих исследованиях и выводах, охотно отвечал на вопросы, был тактичен и вежлив. Рекомендую!
- ААлександр13 мая 2024Очень красиво. Спасибо нашему гиду Султану за то, что встретил в 05:30 утра, рассказал о городе и республике, аккуратно провёз и показал все достопримечательности. Плюсом дал полезные советы по городу: такси, кафе, достопримечательности.
- ООлеся13 мая 2024Все очень понравилось! Поездка была комфортной, Шамиль приятный водитель рассказывал о местных традициях и быте, забрал прям из гостиницы. Остались
- ММихаил11 мая 2024Отличная экскурсия! Хорошо провели время! На следующие экскурсии по Чечне снова с Магомедом)
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Село Хой»
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