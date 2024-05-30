Село Хой – экскурсии в Грозном

Найдено 11 экскурсий в категории «Село Хой» в Грозном, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поездка на высокогорное озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой
🚗 На машине
Групповая
8 часов
194 отзыва
Популярное предложение
Групповая экскурсия: озеро Кезеной-Ам и древний Хой
Исследуйте величие Кавказа: от высокогорного озера Кезеной-Ам до исторического селения Хой с эксклюзивной экскурсией
Начало: Заберу из отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500 за человека
Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Казеной-Ам
Мини-группа
8 часов
169 отзывов
Популярное предложение
Жемчужина Чечни: экскурсия к озеру Казеной-Ам в Грозном
Впечатляющая экскурсия к озеру Казеной-Ам - удивительное творение природы, ждущее вас в Чечне
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500 за человека
Поездка на горное озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
113 отзывов
Горное озеро Кезеной-Ам и город-музей Хой: экскурсия из Грозного
Откройте для себя величие Кавказа: живописное озеро Кезеной-Ам, исторический Хой и архитектурные шедевры Шали и Аргуна
Начало: Г. Грозный. Заберу Вас из места вашего проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 3 чел.
Озеро Казеной-Ам и город-музей Хой: комфорт класса
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Путешествие к озеру Казеной-Ам и древнему Хою с посещением мечетей
Знакомство с живописными уголками Чечни, её историей и архитектурой в комфортной обстановке
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
11 500 за всё до 4 чел.
Высокогорное озеро Кезеной-Ам, две Мечети, Родник и город Хой
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Высокогорное озеро Кезеной-Ам, две Мечети, Родник и город Хой
Начало: Заберу с отеля или места пребывания
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
11 000 за всё до 4 чел.
Красоты гор Чечни за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Красоты гор Чечни за один день
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 900 за всё до 4 чел.
Топовые достопримечательности Чечни за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Топовые достопримечательности Чечни за один день
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
11 900 за всё до 6 чел.
Поездка из Грозного на высокогорное озеро Кезеной-Ам
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
15 отзывов
Поездка из Грозного на высокогорное озеро Кезеной-Ам
Начало: Я заберу вас отеля
Расписание: В любое время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Дневные горы и вечерние мечети: индивидуальный тур по Чечне
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Дневные горы и вечерние мечети: индивидуальный тур по Чечне
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 6 чел.
Кезеной-Ам - творение Всевышнего высоко в горах
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Кезеной-Ам - творение Всевышнего высоко в горах
Начало: Ваш отель
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 12 000 за всё до 3 чел.
Жемчужина Кавказа Кезеной-Ам, мечети и горы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Жемчужина Кавказа Кезеной-Ам, мечети и горы
Начало: Грозный
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Казеной-Ам
    Вчера посетили экскурсию Жемчужина Чечни на озеро Казеной-Ам. Нашим гидом был Иса, который рассказал нам много интересных исторических фактов. Озеро
    читать дальше

    завораживает своей красотой и яркой окраской от синего до лазурного цвета. А полет на зиплайне (1500 руб.) над озером добавил остроты ощущений. Экскурсия очень понравилась, рекомендуем.

  • А
    Александра
    28 мая 2024
    Поездка на высокогорное озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой
    Отличный экскурсовод, комфортная машина. Все очень понравилось!
  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Поездка из Грозного на высокогорное озеро Кезеной-Ам
    25 мая у нас была экскурсия на Казеной ам, это просто великолепно, озеро бирюзового цвета, величественные горы, а между гор
    читать дальше

    поднимается белоснежгая дымка тумана. Сопровождал гид Султан, очень тактичный, спокойный водитель, чёткая речь и даже предложил тёплые вещи, так как погода в горах была прохладная. Советую посетить данную экскурсию и гида Султана.

  • Л
    Лейсан
    26 мая 2024
    Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Казеной-Ам
    Экскурсией остались довольны. Гид очень вежливый, веселый, интересно рассказывает. Места очень живописные! Советую заранее смотреть прогноз погоды и подбирать одежду, благо организаторы экскурсии об этом тоже предупреждают.
  • Р
    Регина
    25 мая 2024
    Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Казеной-Ам
    Спасибо прекрасному гиду. Дорога пролетела быстро и незаметно, слушая его интересные рассказы! Ехали по красивейшей дороге, виды захватывали дух. Прекрасная
    читать дальше

    в своей первобытности природа. Очень понравилось, что маленькая группа, время было чётко распланировано, никто не спешил! Виды просто потрясающие! Забрали с гостиницы и доставили туда же.

  • О
    Ольга
    14 мая 2024
    Топовые достопримечательности Чечни за один день
    Очень понравился экскурсовод Сулумбек, который всю экскурсию не давал нам соскучиться. Рассказал об истории, нравах и жизни чеченского народа раньше и сейчас. Несмотря на непогоду провел полноценную экскурсию и помог женщине, которую укачало. Спасибо большое!
  • М
    Марина
    14 мая 2024
    Топовые достопримечательности Чечни за один день
    Экскурсия очень понравилась! Молодой ученый Руслан (гид) рассказал о своих исследованиях и выводах, охотно отвечал на вопросы, был тактичен и вежлив. Рекомендую!
  • А
    Александр
    13 мая 2024
    Поездка из Грозного на высокогорное озеро Кезеной-Ам
    Очень красиво. Спасибо нашему гиду Султану за то, что встретил в 05:30 утра, рассказал о городе и республике, аккуратно провёз и показал все достопримечательности. Плюсом дал полезные советы по городу: такси, кафе, достопримечательности.
  • О
    Олеся
    13 мая 2024
    Жемчужина Кавказа Кезеной-Ам, мечети и горы
    Все очень понравилось! Поездка была комфортной, Шамиль приятный водитель рассказывал о местных традициях и быте, забрал прям из гостиницы. Остались
    читать дальше

    под впечатление, потрясающие мечети в г. Аргун и г. Шали, захватывает от их величества! По дороге до озера Казеной-Ам был сильный туман, жаль не видно было всей красоты гор, но озеро предстало во всей красе, там же пообедали национальной кухней, очень вкусно, особенно понравились национальные лепёшки хинглаш с тыквой! Спасибо Шамилю за экскурсию!

  • М
    Михаил
    11 мая 2024
    Жемчужина Кавказа Кезеной-Ам, мечети и горы
    Отличная экскурсия! Хорошо провели время! На следующие экскурсии по Чечне снова с Магомедом)

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Село Хой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Грозном
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Поездка на высокогорное озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой
  2. Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Казеной-Ам
  3. Поездка на горное озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой
  4. Озеро Казеной-Ам и город-музей Хой: комфорт класса
  5. Высокогорное озеро Кезеной-Ам, две Мечети, Родник и город Хой
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть «Сердце Чечни»
  2. Мечеть «Гордость мусульман»
  3. Аргунское ущелье
  4. Мечеть «Сердце матери»
  5. Грозный-Сити
  6. Цветочный парк
  7. Озеро Кезеной-ам
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в июне 2024
Сейчас в Грозном в категории "Село Хой" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 3 500 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 548 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Грозном на 2024 год по теме «Село Хой», 548 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам