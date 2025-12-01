Вы побываете в мечети, полюбуетесь панорамой города и узнаете ключевые события из истории Грозного. А затем отправитесь на мастер-класс по работе с войлоком. Опытный мастер познакомит вас с древней техникой работы с шерстью.
Вы освоите базовые приёмы, создадите уникальные узоры и изготовите небольшой брелок в технике сухого валяния.
Описание мастер-класса
Знакомство с Грозным
- Посещение мечети «Сердце Чечни» — одной из самых красивых достопримечательностей города.
- Панорамный вид с вертолётной площадки — идеальная возможность увидеть Грозный во всей красе.
- История города и республики — рассказы о ключевых событиях, традициях и обычаях чеченского народа.
Мастер-класс по работе с войлоком
- Изучение древней техники работы с шерстью.
- Работа с войлоком под руководством опытного мастера.
- Создание уникальных узоров и небольшого брелока в технике сухого валяния.
Организационные детали
- Я предоставлю все необходимые материалы.
- Вы унесёте с собой авторское изделие, сделанное своими руками.
- Гостям республики рекомендовано соблюдать дресс-код: не надевать шорты и майки.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мечети «Сердце Чечни»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ася — ваш гид в Грозном
Провела экскурсии для 27 туристов
Родилась и живу в Грозном. Очень люблю свой народ, наши традиции, обычаи и с любовью рассказываю о них. Жду вас на своих экскурсиях!
