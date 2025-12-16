Мои заказы

Уникальный опыт – экскурсии в Грозном

Найдено 22 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Грозном, цены от 3200 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
На машине
12 часов
190 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Открыть историю, культуру и природу края в автомобильном путешествии из Грозного
Завтра в 07:00
19 апр в 07:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
На машине
8 часов
43 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Откройте для себя дух Чечни: водопады, древние башни и мастерство приготовления национальных блюд
Начало: В Грозном
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 600 ₽ за всё до 4 чел.
На машине
8 часов
97 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Впечатлиться горными пейзажами и бирюзовым озером, посетить город-музей и увидеть белоснежную мечеть
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Пешая
4 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Увидеть главные достопримечательности города и узнать о чеченских традициях и обычаях
Начало: В сквере Журналистов
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
На машине
Конные прогулки
13 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Познать природную красоту, историю и характер Республики
Начало: Город Грозный
20 апр в 08:00
21 апр в 08:00
49 950 ₽ за всё до 4 чел.
На машине
8 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Почувствовать дух ущелья, рождённый в тандеме суровой природы и воинственных горцев
19 апр в 12:00
20 апр в 09:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
На машине
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увидеть башни, реки, водопады и горные сёла, где оживают традиции чеченцев
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900 ₽ за всё до 4 чел.
На машине
Конные прогулки
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Почувствовать живую культуру народа, хранящего традиции поэзии, ремесла и гостеприимства
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Увидеть, услышать и попробовать всё самое лучшее, что может предложить город
Начало: У храма Архангела Михаила
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
На машине
9 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 7 чел.
Посетить нарядные мечети и старинные аулы, город Хой, озеро Кезеной-Ам и родник Девичья Коса
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 09:15
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
3400 ₽ за человека
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Влиться в местную молодёжную среду и познакомиться с особенностями чеченского менталитета
Начало: У Английского замка
Завтра в 14:00
19 апр в 14:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Конные прогулки
3 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Свежий воздух, тишина, красота - и вы на коне
Начало: У дельфинария
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
9000 ₽ за человека
На машине
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Познакомиться с городом, увидеть достопримечательности и узнать об обычаях чеченского народа
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Высота 776, Нихалоевские водопады, Аргунское ущелье и величественные мечети - из Грозного
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 800 ₽ за всё до 3 чел.
На машине
8 часов
74 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Посетить озеро Кезеной-Ам, горное селение Хой, города Аргун и Шали в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за человека
На машине
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Познакомиться с историей города через рассказы коренных жителей республики
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5900 ₽ за всё до 4 чел.
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исследовать самое красивое ущелье республики и больше узнать об истории чеченского народа
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Отправиться из Грозного сразу в два живописных региона Кавказа
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
На машине
4.5 часа
Индивидуальная
Посетить «Сердце Чечни» и своими руками создать брелок в технике сухого валяния
Начало: У мечети «Сердце Чечни»
Сегодня в 10:30
20 апр в 10:30
от 3200 ₽ за человека
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Увидеть сказочное Цейское ущелье, заехать на горячие источники и купить вкуснейшие осетинские пироги
Завтра в 08:30
19 апр в 08:30
от 19 600 ₽ за всё до 8 чел.
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Полюбоваться красотой природы, узнать о традициях Чечни и прокатиться на качелях над обрывом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
На машине
Конные прогулки
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Побывать в древнем горном районе Чечни, насладиться видами и заехать в аутентичные локации
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    16 декабря 2025
    Гастрономическая прогулка по Грозному
    Дата посещения: 16 декабря 2025
    Сегодня я провела волшебные 3 часа с прекрасной девушкой и гидом Евой! Ева очень интересное рассказывала о самых ярких моментах
    читать дальше

    в истории очаровательного города Грозный. О его истории , интересные факты о городе , культуре , менталитете населения. Грозный - очень современный, гостеприимный живой город ! Мы поднимались на смотровую площадку - это что-то нереально красивое ! Мечеть - сердце Чечни поражает своим богатым убранством . И в то же время простотой. Ева очень профессионально подчеркивала красоту города, его уникальность ! Ева - благодарю вас за чудесную прогулку ! За вашу открытость и профессионализм!

  • А
    Анастасия
    8 апреля 2026
    Гастрономическая прогулка по Грозному
    Интересная, позновательная экскурсия по центру Грозного! Ева очень эрудированная девушка и интересный рассказчик! Нам очень понравилась экскурсия!
  • А
    Анастасия
    1 апреля 2026
    Чеченское комбо: из Грозного - по лермонтовским местам, горным тропам и древним сёлам
    Хотим выразить большую благодарность Аслану за экскурсию! Наша цель была проникнуться и понять быт и жизнь чеченского народа. Эта экскурсия
    читать дальше

    перенесла нас в чеченский аул, быт, в чеченскую школу, пронесла под облоками на скакунах и завершилась обедом в потрясающем доме и семье!!! Везде нас встечали, как самых дорогих гостей! Отдельное спасибо хочется сказать директору школы 1 Макке и её потрясающим ученикам, которые провели нам незабываемыю экскурсию в музее имени Лермонтова! Спасибо директору дома культуры и коллективу Бабочка за музыкальное погружение в мир чеченского фольклора! И, самое большое спасибо, хозяйке Энисе за мастер класс и потрясающий обед! Ничего вкуснее Вашей кухни мы в Чечне не ели. Мы в полном восторге от экскурсии! Эта экскурсия не топовые места, а возможность стать "дорогим гостем" и узнать жизнь чеченского народа!

  • Ч
    Чубарь
    25 марта 2026
    Аргунское ущелье и «Берег неба» - из Грозного
    Отличная экскурсия и отдельная благодарность, Муслиму. . Природа и пейзажи великолепны, но настрой и погружение задают люди - Муслим с этой задачей справился на ура. Было интересно, познавательно и так как путешествовали семьей с ребенком дошкольником - было комфортно. Рекомендую!
  • М
    Максим
    24 марта 2026
    Главные места Чечни за 1 день (в мини-группе)
    Спасибо Шамилю за замечательную экскурсию по Чечне. Нас поразили мечети в Аргуне и Шали, а также озеро Кезеной Ам и
    читать дальше

    горные виды по пути до него. Поездка была комфортной, нас забрали из отеля и отвезли обратно. Дорога была непростой — в горах был густой туман, однако, Шамиль без труда провез нас по серпантинам. Мы узнали много нового и очень жалеем, что не успеваем взять еще экскурсию. Будем ждать шанса еще раз посетить Грозный. Мы рекомендуем всем эту экскурсию!

  • В
    Вадим
    22 марта 2026
    Дорогами памяти и красоты: от Улус-Керта до Шали
    Проехал по этому маршруту с Хамзатом 15 марта, все очень понравилось. Из явных достоинств:
    1. Хамзат работает очень профессионально. Кондиционер в
    читать дальше

    машине, остановки, питание - очень внимателен ко всем этим аспектам. Забота и безопасность для него очень важны, это создает нужный настрой для поездки.
    2. Гибкость маршрута. Обычно гиды строго следуют заданному маршруту и стараются уложиться в установленный тайминг. Хамзат сам предложил после Нихалоевских водопадов проехать до Итум-Кали, где я смог посетить музей, на обратной дороге купили свежие теплые лепешки и набрали родниковой воды. После Шали и перед Аргуном я попросил Хамзата заехать в Цацан-юрт, о котором читал в исторической книге, и мы без проблем отклонились от маршрута. Разумеется, за все эти отклонения нужно доплачивать - в рамках разумного, но оно того стоит. Получается нетипичная, нелинейная, а очень личная экскурсия. Вместо запланированных 7-8 часов мы в итоге проездили более 10 часов, но впечатления остались незабываемые.
    3. Хамзат является квалифицированным гидом, прошедшим аккредитацию, постоянно проходит курсы повышения квалификации. Меня интересовал преимущественно исторический и этнографический аспект, и в течение нашей многочасовой поездки Хамзат делился именно той информацией, которая была мне нужна и интересна - об истории, обычаях и особенностях тех мест, в которые мы приезжали.

    Рекомендую этот маршрут и в целом все маршруты Хамзата не только туристам, которые впервые приехали в Чечню, но и всем "продвинутым" пользователям, хотят открыть в Чечне что-то новое и интересное.

    Большое спасибо Хамзату! Сам еще не раз воспользуюсь его услугами!

  • P
    Polina
    12 марта 2026
    Главные места Чечни за 1 день (в мини-группе)
    Экскурсия получилась очень насыщенной и красивой. Мы посетили высокогорное озеро Кезеной-Ам — место с невероятной природой и видами даже в
    читать дальше

    зимнее время. По дороге заезжали в Аргун, увидели мечеть Сердце матери в стиле хайтек, а также побывали в Шали, где находится самая большая мечеть в Европе Гордость мусульман.

    Понравилось высокогорное село Хой — атмосферное место с красивыми видами и интересной историей.

    Отдельное спасибо гиду Аслан — он очень интересно рассказывал, делился историей и легендами региона, благодаря чему экскурсия получилась ещё более увлекательной☺️

    Я попала в Чечню в месяц Рамадан, но тем не менее экскурсия прошла комфортно и спокойно.

    Природа Чечни действительно уникальная и очень красивая. Экскурсию однозначно советую! 😊

  • С
    Станислав
    10 марта 2026
    Главные места Чечни за 1 день (в мини-группе)
    Самые приятные впечатления от экскурсии, организации и нашего гида, Аслана. Получили истинное удовольствие от маршрута, посвящения в историю Чечни, природы.
  • Ц
    Цуй
    8 марта 2026
    Главные места Чечни за 1 день (в мини-группе)
    отлично
  • Т
    Татьяна
    4 марта 2026
    Аргунское ущелье и «Берег неба» - из Грозного
    Остались очень теплые впечатления от поездки. У нас было ограниченное время, Муслим услышал все пожелания и подстроился, за что очень
    читать дальше

    благодарны. Природа великолепная, у водопадов хотелось остаться надолго и просто смотреть и смотреть. Муслим дает много информации про текущее время, историю и отвечает на все вопросы. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Грозном
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22:
  1. Озеро Кезеной-Ам и Аргунское ущелье - за один день;
  2. В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками;
  3. В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой;
  4. Добро пожаловать в Грозный;
  5. Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей.
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Мечеть «Сердце Чечни»;
  2. Мечеть «Гордость мусульман»;
  3. Озеро Кезеной-ам;
  4. Храм Архангела Михаила;
  5. Мечеть «Сердце матери»;
  6. Проспект Эсамбаева;
  7. Цветочный парк;
  8. Грозный-Сити;
  9. Аргунское ущелье;
  10. Озеро Казеной-Ам.
Сколько стоит экскурсия по Грозному в апреле 2026
Сейчас в Грозном в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 22 экскурсии от 3200 до 49 950. Туристы уже оставили гидам 476 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
