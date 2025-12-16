Индивидуальная
до 3 чел.
Озеро Кезеной-Ам и Аргунское ущелье - за один день
Открыть историю, культуру и природу края в автомобильном путешествии из Грозного
Завтра в 07:00
19 апр в 07:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
Откройте для себя дух Чечни: водопады, древние башни и мастерство приготовления национальных блюд
Начало: В Грозном
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
Впечатлиться горными пейзажами и бирюзовым озером, посетить город-музей и увидеть белоснежную мечеть
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Грозный
Увидеть главные достопримечательности города и узнать о чеченских традициях и обычаях
Начало: В сквере Журналистов
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Познать природную красоту, историю и характер Республики
Начало: Город Грозный
20 апр в 08:00
21 апр в 08:00
49 950 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Неприступное Аргунское ущелье: особая точка на карте Чечни
Почувствовать дух ущелья, рождённый в тандеме суровой природы и воинственных горцев
19 апр в 12:00
20 апр в 09:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Аргунское ущелье и «Берег неба» - из Грозного
Увидеть башни, реки, водопады и горные сёла, где оживают традиции чеченцев
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чеченское комбо: из Грозного - по лермонтовским местам, горным тропам и древним сёлам
Почувствовать живую культуру народа, хранящего традиции поэзии, ремесла и гостеприимства
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономическая прогулка по Грозному
Увидеть, услышать и попробовать всё самое лучшее, что может предложить город
Начало: У храма Архангела Михаила
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Жемчужины Кавказа и Чечни - путешествие из Грозного
Посетить нарядные мечети и старинные аулы, город Хой, озеро Кезеной-Ам и родник Девичья Коса
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 09:15
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
3400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Грозненский вайб
Влиться в местную молодёжную среду и познакомиться с особенностями чеченского менталитета
Начало: У Английского замка
Завтра в 14:00
19 апр в 14:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Верхом по лесным тропам Грозного
Свежий воздух, тишина, красота - и вы на коне
Начало: У дельфинария
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
9000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Полная экскурсия по Грозному: главные и нетуристические места
Познакомиться с городом, увидеть достопримечательности и узнать об обычаях чеченского народа
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Дорогами памяти и красоты: от Улус-Керта до Шали
Высота 776, Нихалоевские водопады, Аргунское ущелье и величественные мечети - из Грозного
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 800 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Главные места Чечни за 1 день (в мини-группе)
Посетить озеро Кезеной-Ам, горное селение Хой, города Аргун и Шали в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Гостеприимный Грозный
Познакомиться с историей города через рассказы коренных жителей республики
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Грозного - в Шаройское ущелье
Исследовать самое красивое ущелье республики и больше узнать об истории чеченского народа
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в Горной Ингушетии и Северной Осетии
Отправиться из Грозного сразу в два живописных региона Кавказа
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Мастер-класс по войлочному ремеслу истанг в Грозном
Посетить «Сердце Чечни» и своими руками создать брелок в технике сухого валяния
Начало: У мечети «Сердце Чечни»
Сегодня в 10:30
20 апр в 10:30
от 3200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
В Северную Осетию - из Грозного
Увидеть сказочное Цейское ущелье, заехать на горячие источники и купить вкуснейшие осетинские пироги
Завтра в 08:30
19 апр в 08:30
от 19 600 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Грозного - в сказочный Ахки-Тай
Полюбоваться красотой природы, узнать о традициях Чечни и прокатиться на качелях над обрывом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Грозного в район Нашха: край пещер, башен и легенд
Побывать в древнем горном районе Чечни, насладиться видами и заехать в аутентичные локации
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина16 декабря 2025Гастрономическая прогулка по ГрозномуДата посещения: 16 декабря 2025Сегодня я провела волшебные 3 часа с прекрасной девушкой и гидом Евой! Ева очень интересное рассказывала о самых ярких моментах
- ААнастасия8 апреля 2026Интересная, позновательная экскурсия по центру Грозного! Ева очень эрудированная девушка и интересный рассказчик! Нам очень понравилась экскурсия!
- ААнастасия1 апреля 2026Хотим выразить большую благодарность Аслану за экскурсию! Наша цель была проникнуться и понять быт и жизнь чеченского народа. Эта экскурсия
- ЧЧубарь25 марта 2026Отличная экскурсия и отдельная благодарность, Муслиму. . Природа и пейзажи великолепны, но настрой и погружение задают люди - Муслим с этой задачей справился на ура. Было интересно, познавательно и так как путешествовали семьей с ребенком дошкольником - было комфортно. Рекомендую!
- ММаксим24 марта 2026Спасибо Шамилю за замечательную экскурсию по Чечне. Нас поразили мечети в Аргуне и Шали, а также озеро Кезеной Ам и
- ВВадим22 марта 2026Проехал по этому маршруту с Хамзатом 15 марта, все очень понравилось. Из явных достоинств:
1. Хамзат работает очень профессионально. Кондиционер в
- PPolina12 марта 2026Экскурсия получилась очень насыщенной и красивой. Мы посетили высокогорное озеро Кезеной-Ам — место с невероятной природой и видами даже в
- ССтанислав10 марта 2026Самые приятные впечатления от экскурсии, организации и нашего гида, Аслана. Получили истинное удовольствие от маршрута, посвящения в историю Чечни, природы.
- ЦЦуй8 марта 2026отлично
- ТТатьяна4 марта 2026Остались очень теплые впечатления от поездки. У нас было ограниченное время, Муслим услышал все пожелания и подстроился, за что очень
Сейчас в Грозном в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 22 экскурсии от 3200 до 49 950. Туристы уже оставили гидам 476 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
