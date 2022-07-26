Описание экскурсииВы когда-нибудь видели, как в сердце Кавказа рождается сказка? Грозный — город, где золотые минареты пронзают облака, а стеклянные небоскрёбы отражают горные вершины. Его называют «кавказским Дубаем» — и неспроста. Здесь восточная роскошь сплетается с памятью о бурном прошлом, а каждый проспект рассказывает историю возрождения. Вы узнаете, почему дворец торжеств имени Дагуна Омаева сравнивают с храмом Христа Спасителя — и как в их архитектуре зашифрован диалог эпох. Услышите, откуда взялось грозное имя города — и почему сегодня оно звучит как вызов судьбе. А ещё увидите, как Грозный повторил путь Дубая: от скромного поселения до сверкающего мегаполиса, где традиции и технологии идут рука об руку. Это путешествие в город-феникс, который не просто восстал из пепла — а взлетел ввысь, ослепляя смелостью замыслов. Готовы ли вы увидеть "другую Россию" — ту, где солнце светит ярче, а горизонты ближе? Выбор на свой вкус на два часа или на три часа. Полное погружение гарантировано Важная информация: Уважаемые гости. ВНИМАНИЕ! У нас в регионе не ходят в шортах, майках, бриджах. Также не ходят в платьях с оголенными плечами и животом. На летнее время в регионе подойдут одежда изо льна и хлопка
Каждый день
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Михаила Архангела
- Цветочный Парк
- Высотный комплекс «Грозный-Сити»
- Сунжа
- Исламский комплекс
- Площадь Согласия
- Дворец Торжеств им. Дагуна Омаева
- Пр. Ахмата - Хаджи Кадырова
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Еда, билеты на высотный комплекс / «Грозный-Сити/».
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пр. Путина, во дворе мечети «Сердце Чечни»
Завершение: Проспект Кадырова 38
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
- Уважаемые гости. ВНИМАНИЕ! У нас в регионе не ходят в шортах
- Майках
- Бриджах. Также не ходят в платьях с оголенными плечами и животом. На летнее время в регионе подойдут одежда изо льна и хлопка
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Сначала планировали брать автомобильную экскурсию, но изучив расположение объектов поняли, что все рядом. Красота и величие впечатляют!! Гуляли, любовались достопримечательностями города и совсем не устали.
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Н
Все очень хорошо. Экскурсия полноценная. Экскурсовод Башир просто знаток своего дела. Огромное ему спасибо
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