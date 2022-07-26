Описание Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы 5 2 отзыва

Саутиев Ваш гид в Грозном Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 5334 ₽ за экскурсию Цена за 1-12 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 2 отзыва 2 часа 1-12 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Вы когда-нибудь видели, как в сердце Кавказа рождается сказка? Грозный — город, где золотые минареты пронзают облака, а стеклянные небоскрёбы отражают горные вершины. Его называют «кавказским Дубаем» — и неспроста. Здесь восточная роскошь сплетается с памятью о бурном прошлом, а каждый проспект рассказывает историю возрождения. Вы узнаете, почему дворец торжеств имени Дагуна Омаева сравнивают с храмом Христа Спасителя — и как в их архитектуре зашифрован диалог эпох. Услышите, откуда взялось грозное имя города — и почему сегодня оно звучит как вызов судьбе. А ещё увидите, как Грозный повторил путь Дубая: от скромного поселения до сверкающего мегаполиса, где традиции и технологии идут рука об руку. Это путешествие в город-феникс, который не просто восстал из пепла — а взлетел ввысь, ослепляя смелостью замыслов. Готовы ли вы увидеть "другую Россию" — ту, где солнце светит ярче, а горизонты ближе? Выбор на свой вкус на два часа или на три часа. Полное погружение гарантировано Важная информация: Уважаемые гости. ВНИМАНИЕ! У нас в регионе не ходят в шортах, майках, бриджах. Также не ходят в платьях с оголенными плечами и животом. На летнее время в регионе подойдут одежда изо льна и хлопка

Каждый день Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Храм Михаила Архангела

Цветочный Парк

Высотный комплекс «Грозный-Сити»

Сунжа

Исламский комплекс

Площадь Согласия

Дворец Торжеств им. Дагуна Омаева

Пр. Ахмата - Хаджи Кадырова Что включено Услуги гида. Что не входит в цену Еда, билеты на высотный комплекс / «Грозный-Сити/». Где начинаем и завершаем? Начало: Пр. Путина, во дворе мечети «Сердце Чечни» Завершение: Проспект Кадырова 38 Когда и сколько длится? Когда: Каждый день Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел. Важная информация Уважаемые гости. ВНИМАНИЕ! У нас в регионе не ходят в шортах

Майках

Бриджах. Также не ходят в платьях с оголенными плечами и животом. На летнее время в регионе подойдут одежда изо льна и хлопка Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.