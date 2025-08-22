Путешествие начинается посещения мечетей: мечеть Сердце матери в Аргуне и самая большая в Европе мечеть Гордость мусульман в Шали.
Затем побываем на высокогорном озере Кезеной-Ам, а завершим тур в древнем селе Хой, погружённом в атмосферу старины.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Высокогорное озеро Кезеной-Ам находится на высоте 1856 метров над уровнем моря. По дороге на озеро нас ждёт остановка в городе Аргун у мечети Сердце матери. Далее остановимся у самой большой мечети в Европе — Гордость мусульман в городе Шали. А после озера Кезеной-Ам отправимся в древнее село Хой. Важная информация:
По пути возможны остановки по вашему желанию. Время не ограничено!
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Кезеной-Ам
- Мечеть Сердце матери (город Аргун)
- Мечеть Гордость мусульман (город Шали)
- Село Хой
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Грозный, ваше место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- По пути возможны остановки по вашему желанию. Время не ограничено
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
22 авг 2025
Ездили с 3 детьми на экскурсию с Ильясом. Всё понравилось.
Ильяс - пунктуальный, вежливый, тактичный, аккуратный водитель.
По нашей просьбе сделал остановку на роднике Девичьи слезы и завёз на речку, тк дети хотели искупаться.
Экскурсия прошла комфортно, никуда не спешили. Налюбовались видами по дороге, погуляли у озера, по старому поселению, вкусно пообедали в кафе. Ильяс помогал сделать общие фото.
Большое спасибо
Ю
Юлия
15 мая 2025
Замечательная поездка, спокойный, обходительный гид Ильяс, дочка Соня его вспоминает)) Узнали от него много интересного, куча положительных эмоций, фотографий. Спасибо большое от нашей семьи!
Н
Наталья
9 мая 2025
Отличная экскурсия! Ильяс пока лучший гид, который нас возил по таким красивейшим местам, приятный, умный человек с юмором. Нам было комфортно и интересно!!! Спасибо, буду рекомендовать
Входит в следующие категории Грозного
