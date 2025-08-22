Что вас ждёт? Высокогорное озеро Кезеной-Ам находится на высоте 1856 метров над уровнем моря. По дороге на озеро нас ждёт остановка в городе Аргун у мечети Сердце матери. Далее остановимся у самой большой мечети в Европе — Гордость мусульман в городе Шали. А после озера Кезеной-Ам отправимся в древнее село Хой. Важная информация:

По пути возможны остановки по вашему желанию. Время не ограничено!