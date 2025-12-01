Это путешествие из Грозного подарит вам живое знакомство с природой и традициями Чеченской республики. Вы прогуляетесь по садам предгорных сёл, узнаете их историю и услышите рассказы старейшин. Попробуете домашний чай с лепёшками и шашлык из баранины. А также побываете у рек Рошни и Шалажа, которые славятся целебными свойствами.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Грозного
10:00 — село Гехи: прогулка по садам, чай с домашними лепёшками
11:00–12:00 — дорога через Янди и Шалажи: осмотр рек Нитта-хи и Шалажа, прогулка вдоль берегов
13:00–16:00 — село Гехи-чу: общение со старейшинами и пикник на берегу реки с шашлыком из баранины
16:00 — село Рошни-чу: знакомство с рекой Рошни, известной целебными свойствами
17:00 — возвращение в Грозный
Вы узнаете:
- историю возникновения предгорных сёл и их традиции
- чем живут местные жители и какие ремёсла сохраняют
- почему реки Нитта-хи, Шалажа и Рошни считаются целебными
- как проходят праздники и встречи в чеченских семьях
Организационные детали
- Поедем на Kia Rio 2021 года. Есть детское кресло
- Программа 7+
- Отдельно оплачивается обед: шашлык — 800 ₽, лепёшка с чаем — 300 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хамзат — ваш гид в Грозном
Провёл экскурсии для 1413 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Хамзат, я живу в Грозном. С радостью познакомлю вас с главными достопримечательностями города и расскажу о них интересные факты.
