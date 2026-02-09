Групповая
Влюбиться в Грозный за один день
Увидеть главные места города и познакомиться с традициями и обычаями чеченского народа
Начало: У Мечети «Сердце Чечни»
«Прогуляемся по набережной реки Сунжа»
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
20 апр в 11:00
2200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Грозный
Увидеть главные достопримечательности города и узнать о чеченских традициях и обычаях
Начало: В сквере Журналистов
«Грозный-Сити — ультрасовременный комплекс высотных зданий, расположенный на берегу реки Сунжа»
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
О Грозном - с интересом и любовью
Погрузитесь в атмосферу Грозного, узнайте его тайны и легенды, насладитесь красотой городских пейзажей
Начало: Возле храма Михаила Архангела ПР.А. Кадырова 38 ли...
«Также мы прогуляемся по набережной реки Сунжа»
Завтра в 10:00
21 апр в 10:00
5334 ₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Аргунское ущелье и «Берег неба» - из Грозного
Увидеть башни, реки, водопады и горные сёла, где оживают традиции чеченцев
«Вы увидите природные красоты, узнаете о быте и обычаях горцев, прикоснётесь к истории Шёлкового пути и проведёте время на «Берегу неба» с горными видами и блюдами национальной кухни»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономическая прогулка по Грозному
Увидеть, услышать и попробовать всё самое лучшее, что может предложить город
Начало: У храма Архангела Михаила
««Грозный-Сити» — комплекс небоскрёбов в центре города на берегу реки Сунжа»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в горы Чечни: Аргунское ущелье, Ведучи и «Берег неба»
Из Грозного на природу - без пересадок
«Мы предоставляем надёжный и удобный трансфер из Грозного в Аргунское ущелье, к селу Ведучи и комплексу «Берег неба»»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Предгорья Чечни: сады, реки и шашлык на берегу
Побыть на природе, пообщаться со старейшинами и устроить пикник на берегу - из Грозного
Начало: По вашему адресу
«13:00–16:00 — село Гехи-чу: общение со старейшинами и пикник на берегу реки с шашлыком из баранины»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Грозный: разносторонний, гостеприимный, вкусный
Столица Чечни без стереотипов - история, традиции, романтика и открытые сердца
Начало: В районе мечети «Сердце Чечни»
«Набережная реки Сунжа — праздничная галерея, амфитеатр, где выступали мировые звёзды, и романтические уголки для фото»
Завтра в 09:30
19 апр в 09:30
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ФФиларетова9 февраля 2026Влюбиться в Грозный за один деньДата посещения: 9 февраля 2026Прекрасный экскурсовод и замечательный человек. Атмосфера во время экскурсии была очень дружелюбной и располагающей к общению. С лёгкостью отвечала на
- ММарина16 декабря 2025Гастрономическая прогулка по ГрозномуДата посещения: 16 декабря 2025Сегодня я провела волшебные 3 часа с прекрасной девушкой и гидом Евой! Ева очень интересное рассказывала о самых ярких моментах
- ААлексей31 октября 2025Влюбиться в Грозный за один деньДата посещения: 30 октября 2025Мне очень понравилось. Ася ответила на все мои вопросы и очень интересно, без лишней цифровой нагрузки рассказала нам про Грозный и его основные интересные места. Хорошо, что нашлось место на экскурсии и про наш христианский храм рассказать и показать.
- ЕЕкатерина29 марта 2026Мы были на экскурсии с Асей 29 марта. Нам ооочень понравилось содержание. Впервые в мусульманском городе и ничего о религии,
- ЧЧубарь25 марта 2026Отличная экскурсия и отдельная благодарность, Муслиму. . Природа и пейзажи великолепны, но настрой и погружение задают люди - Муслим с этой задачей справился на ура. Было интересно, познавательно и так как путешествовали семьей с ребенком дошкольником - было комфортно. Рекомендую!
- ТТатьяна4 марта 2026Остались очень теплые впечатления от поездки. У нас было ограниченное время, Муслим услышал все пожелания и подстроился, за что очень
- ТТатьяна12 февраля 2026Потрясающий отдых получился в Ведучи. Очень довольны всем. СПАСИБО!!!
- ССветлана31 января 2026Экскурсия очень понравилась. Мы услышали много информации об истории города, о людях и событиях давних и недавних
При такой сложной истории взаимоотношений народов рассказ экскурсовод был честныи и деликатный одновременно
Очень рекомендую
- ЛЛисовой2 января 2026Огромное спасибо за проведенную экскурсию, первое знакомство с городом оказалось замечательным благодаря Асе. Очень душевно и профессионально 👍
- ЕЕлена1 января 2026Ева, потрясающий экскурсовод, влюблённый в свой край, и умеющий показать его необыкновенно увлекательно! И замечательный человек, приятный в общении, с
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Набережная»
Сколько стоит экскурсия по Грозному в апреле 2026
Сейчас в Грозном в категории "Набережная" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 2200 до 11 900. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Грозном, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Грозного. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь 2026