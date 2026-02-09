Экскурсии по набережной Грозного

Найдено 8 экскурсий в категории «Набережная» в Грозном, цены от 2200 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Влюбиться в Грозный за один день
Пешая
3 часа
13 отзывов
Групповая
Увидеть главные места города и познакомиться с традициями и обычаями чеченского народа
Начало: У Мечети «Сердце Чечни»
«Прогуляемся по набережной реки Сунжа»
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
20 апр в 11:00
2200 ₽ за человека
Добро пожаловать в Грозный
Пешая
4 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Увидеть главные достопримечательности города и узнать о чеченских традициях и обычаях
Начало: В сквере Журналистов
«Грозный-Сити — ультрасовременный комплекс высотных зданий, расположенный на берегу реки Сунжа»
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
О Грозном - с интересом и любовью
Пешая
2.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Погрузитесь в атмосферу Грозного, узнайте его тайны и легенды, насладитесь красотой городских пейзажей
Начало: Возле храма Михаила Архангела ПР.А. Кадырова 38 ли...
«Также мы прогуляемся по набережной реки Сунжа»
Завтра в 10:00
21 апр в 10:00
5334 ₽ за всё до 12 чел.
Аргунское ущелье и «Берег неба» - из Грозного
На машине
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увидеть башни, реки, водопады и горные сёла, где оживают традиции чеченцев
«Вы увидите природные красоты, узнаете о быте и обычаях горцев, прикоснётесь к истории Шёлкового пути и проведёте время на «Берегу неба» с горными видами и блюдами национальной кухни»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900 ₽ за всё до 4 чел.
Гастрономическая прогулка по Грозному
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Увидеть, услышать и попробовать всё самое лучшее, что может предложить город
Начало: У храма Архангела Михаила
««Грозный-Сити» — комплекс небоскрёбов в центре города на берегу реки Сунжа»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Трансфер в горы Чечни: Аргунское ущелье, Ведучи и «Берег неба»
На машине
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Грозного на природу - без пересадок
«Мы предоставляем надёжный и удобный трансфер из Грозного в Аргунское ущелье, к селу Ведучи и комплексу «Берег неба»»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5800 ₽ за всё до 4 чел.
Предгорья Чечни: сады, реки и шашлык на берегу
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Побыть на природе, пообщаться со старейшинами и устроить пикник на берегу - из Грозного
Начало: По вашему адресу
«13:00–16:00 — село Гехи-чу: общение со старейшинами и пикник на берегу реки с шашлыком из баранины»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Грозный: разносторонний, гостеприимный, вкусный
Пешая
4.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Столица Чечни без стереотипов - история, традиции, романтика и открытые сердца
Начало: В районе мечети «Сердце Чечни»
«Набережная реки Сунжа — праздничная галерея, амфитеатр, где выступали мировые звёзды, и романтические уголки для фото»
Завтра в 09:30
19 апр в 09:30
7000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ф
    Филаретова
    9 февраля 2026
    Влюбиться в Грозный за один день
    Дата посещения: 9 февраля 2026
    Прекрасный экскурсовод и замечательный человек. Атмосфера во время экскурсии была очень дружелюбной и располагающей к общению. С лёгкостью отвечала на
    все мои вопросы, делилась дополнительными интересными деталями.
    Также посоветовала место, где можно попробовать национальное блюдо и разновидности чая.
    Рекомендую, как высококлассного профессионала своего дела. Ваша экскурсия с таким гидом подарит массу положительных эмоций.

  • М
    Марина
    16 декабря 2025
    Гастрономическая прогулка по Грозному
    Дата посещения: 16 декабря 2025
    Сегодня я провела волшебные 3 часа с прекрасной девушкой и гидом Евой! Ева очень интересное рассказывала о самых ярких моментах
    в истории очаровательного города Грозный. О его истории , интересные факты о городе , культуре , менталитете населения. Грозный - очень современный, гостеприимный живой город ! Мы поднимались на смотровую площадку - это что-то нереально красивое ! Мечеть - сердце Чечни поражает своим богатым убранством . И в то же время простотой. Ева очень профессионально подчеркивала красоту города, его уникальность ! Ева - благодарю вас за чудесную прогулку ! За вашу открытость и профессионализм!

  • А
    Алексей
    31 октября 2025
    Влюбиться в Грозный за один день
    Дата посещения: 30 октября 2025
    Мне очень понравилось. Ася ответила на все мои вопросы и очень интересно, без лишней цифровой нагрузки рассказала нам про Грозный и его основные интересные места. Хорошо, что нашлось место на экскурсии и про наш христианский храм рассказать и показать.
  • Е
    Екатерина
    29 марта 2026
    Влюбиться в Грозный за один день
    Мы были на экскурсии с Асей 29 марта. Нам ооочень понравилось содержание. Впервые в мусульманском городе и ничего о религии,
    традициях и обрядах не знали. Теперь знаем! Всем советую 100%.
    Так же Ася порекомендовала нам отличный ресторан со сногсшибательной национальной едой и очень приятными ценами.
    Несколько локаций прошли за 3 часа. Очень благодарны)

    Мы были на экскурсии с Асей 29 марта. Нам ооочень понравилось содержание. Впервые в мусульманском городеМы были на экскурсии с Асей 29 марта. Нам ооочень понравилось содержание. Впервые в мусульманском городе
  • Ч
    Чубарь
    25 марта 2026
    Аргунское ущелье и «Берег неба» - из Грозного
    Отличная экскурсия и отдельная благодарность, Муслиму. . Природа и пейзажи великолепны, но настрой и погружение задают люди - Муслим с этой задачей справился на ура. Было интересно, познавательно и так как путешествовали семьей с ребенком дошкольником - было комфортно. Рекомендую!
    Отличная экскурсия и отдельная благодарность, Муслиму. . Природа и пейзажи великолепны, но настрой и погружение задаютОтличная экскурсия и отдельная благодарность, Муслиму. . Природа и пейзажи великолепны, но настрой и погружение задаютОтличная экскурсия и отдельная благодарность, Муслиму. . Природа и пейзажи великолепны, но настрой и погружение задают
  • Т
    Татьяна
    4 марта 2026
    Аргунское ущелье и «Берег неба» - из Грозного
    Остались очень теплые впечатления от поездки. У нас было ограниченное время, Муслим услышал все пожелания и подстроился, за что очень
    благодарны. Природа великолепная, у водопадов хотелось остаться надолго и просто смотреть и смотреть. Муслим дает много информации про текущее время, историю и отвечает на все вопросы. Рекомендую!

    Остались очень теплые впечатления от поездки. У нас было ограниченное время, Муслим услышал все пожелания и
  • Т
    Татьяна
    12 февраля 2026
    Трансфер в горы Чечни: Аргунское ущелье, Ведучи и «Берег неба»
    Потрясающий отдых получился в Ведучи. Очень довольны всем. СПАСИБО!!!
  • С
    Светлана
    31 января 2026
    О Грозном - с интересом и любовью
    Экскурсия очень понравилась. Мы услышали много информации об истории города, о людях и событиях давних и недавних

    При такой сложной истории взаимоотношений народов рассказ экскурсовод был честныи и деликатный одновременно

    Очень рекомендую
    Экскурсия очень понравилась. Мы услышали много информации об истории города, о людях и событиях давних и недавнихЭкскурсия очень понравилась. Мы услышали много информации об истории города, о людях и событиях давних и недавнихЭкскурсия очень понравилась. Мы услышали много информации об истории города, о людях и событиях давних и недавних
  • Л
    Лисовой
    2 января 2026
    Влюбиться в Грозный за один день
    Огромное спасибо за проведенную экскурсию, первое знакомство с городом оказалось замечательным благодаря Асе. Очень душевно и профессионально 👍
  • Е
    Елена
    1 января 2026
    Гастрономическая прогулка по Грозному
    Ева, потрясающий экскурсовод, влюблённый в свой край, и умеющий показать его необыкновенно увлекательно! И замечательный человек, приятный в общении, с
    которым нам было легко и весело путешествовать по городу. Это были живые экскурсии по краю,насыщенные фактами и событиями о которых,просто необходимо знать и помнить.

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Грозном
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8:
  1. Влюбиться в Грозный за один день;
  2. Добро пожаловать в Грозный;
  3. О Грозном - с интересом и любовью;
  4. Аргунское ущелье и «Берег неба» - из Грозного;
  5. Гастрономическая прогулка по Грозному.
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Мечеть «Сердце Чечни»;
  2. Мечеть «Гордость мусульман»;
  3. Озеро Кезеной-ам;
  4. Храм Архангела Михаила;
  5. Мечеть «Сердце матери»;
  6. Проспект Эсамбаева;
  7. Цветочный парк;
  8. Грозный-Сити;
  9. Аргунское ущелье;
  10. Озеро Казеной-Ам.
Сколько стоит экскурсия по Грозному в апреле 2026
Сейчас в Грозном в категории "Набережная" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 2200 до 11 900. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Грозном, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Грозного. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь 2026