Начало экскурсии обговаривается с вами

«Стою на вершине, Кавказ подо мной»

Мы отправимся туда, где можно прочувствовать связь времен и незыблемость гор. Через серпантин дороги, которая повторяет изгибы реки Аргун, разрезающую кавказские горы пополам. Оглядев с высоты парения орла и приблизившись к облакам, мы оценим, что наши ограничения и запреты являются тщетными и природа их просто игнорирует.

Шатой

Мы посетим плоскогорье Шатой. Это своеобразный хозяйственный, общественный и сакральный центр древних племен гор Чечни, говоривших на нахских языках. Здесь вы увидите множество природных достопримечательностей, Шатойскую и Саттойскую боевые башни, Башинкалинские водопады и многое другое.

Итум-Кали

Здесь, в аутентичных горных селах, Кавказ раскрывается во всем своем великолепии. Вы узнаете традиции и устои его жителей, увидите останки древней архитектуры, прочувствуете спокойствие Кавказских гор. Великие творения матери-природы ждут вас!

Возьмите с собой: