Начало экскурсии обговаривается с вами

«Шелковый путь Кавказа» - экскурсия в горы

Мы проедем по одному из отрезков великого «Шелкового пути»

Мы проедем по одному из отрезков великого «Шелкового пути».

Насладимся девственной природой, полюбуемся древними памятниками архитектуры и окунемся в самобытную культуру Чечни.

Мы поднимемся на высоту парения орлов, осмотрим сторожевые башни в скалах и сигнальные башни на орлиных утесах.

Кавказские горы — одни из самых удивительных и живописных в мире.

И вы сможете в этом убедиться сами.
«Шелковый путь Кавказа» - экскурсия в горы
«Шелковый путь Кавказа» - экскурсия в горы
«Шелковый путь Кавказа» - экскурсия в горы
«Шелковый путь Кавказа» - экскурсия в горы
«Шелковый путь Кавказа» - экскурсия в горы
«Шелковый путь Кавказа» - экскурсия в горы

«Стою на вершине, Кавказ подо мной»

Мы отправимся туда, где можно прочувствовать связь времен и незыблемость гор. Через серпантин дороги, которая повторяет изгибы реки Аргун, разрезающую кавказские горы пополам. Оглядев с высоты парения орла и приблизившись к облакам, мы оценим, что наши ограничения и запреты являются тщетными и природа их просто игнорирует.

Шатой

Мы посетим плоскогорье Шатой. Это своеобразный хозяйственный, общественный и сакральный центр древних племен гор Чечни, говоривших на нахских языках. Здесь вы увидите множество природных достопримечательностей, Шатойскую и Саттойскую боевые башни, Башинкалинские водопады и многое другое.

Итум-Кали

Здесь, в аутентичных горных селах, Кавказ раскрывается во всем своем великолепии. Вы узнаете традиции и устои его жителей, увидите останки древней архитектуры, прочувствуете спокойствие Кавказских гор. Великие творения матери-природы ждут вас!

Возьмите с собой:

  • Паспорт РФ или другой аналогичный документ.
  • Удобную обувь для прогулок по горам.

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человек
Стандартное предложение
7 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода и водителя
Что не входит
  • Обед в семейном кафе
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Завершение: Мы доставим вас в место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Магомед М.
Магомед М.
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