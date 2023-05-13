Вас ждет головокружительное путешествие в горы. Неслучайно Аргунское ущелье является одной из обязательных локаций к посещению в Чеченской республике.

Что вас ждетМы познакомим вас с историей Аргунского ущелья в разные периоды времени. Вы полюбуетесь архитектурой горной Чечни, а также посмотрите на современную жизнь чеченских сел. Вы увидите сохранившиеся до наших дней уникальные петроглифы, познакомитесь с бытом чеченского народа и рассмотрите посуду, одежду, утварь и оружие, возраст которых исчисляется столетиями. Во время тура мы посетим замковый комплекс и узнаем все об обустройстве чеченского дома в Средние века.

Также вас ждет прогулка на самые знаменитые водопады республики. Насладимся нерукотворной красотой этих мест и окружающей природой, полюбуемся знаменитыми Ушкалойскими башнями-близнецами — одним из символов Чечни.

На протяжении всего маршрута мы будем делать остановки, чтобы полюбоваться природой Чечни и, конечно же, сделать замечательные фотографии на память.