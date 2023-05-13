Архитектура горной Чечни
Аргунское ущелье — одно из обязательных к посещению мест Чеченской республики.
Во время непрекращающихся нападений и попыток завоевания чеченцев это место имело ключевое значение в сохранении народа.
Вы увидите сохранившиеся до наших дней уникальные петроглифы, замковый комплекс и посмотрите, каким было обустройство чеченского дома в Средние века.
Во время непрекращающихся нападений и попыток завоевания чеченцев это место имело ключевое значение в сохранении народа.
Вы увидите сохранившиеся до наших дней уникальные петроглифы, замковый комплекс и посмотрите, каким было обустройство чеченского дома в Средние века.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Аргунское ущелье
- Ушкалойские башни-близнецы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вас ждет головокружительное путешествие в горы. Неслучайно Аргунское ущелье является одной из обязательных локаций к посещению в Чеченской республике.
Что вас ждетМы познакомим вас с историей Аргунского ущелья в разные периоды времени. Вы полюбуетесь архитектурой горной Чечни, а также посмотрите на современную жизнь чеченских сел. Вы увидите сохранившиеся до наших дней уникальные петроглифы, познакомитесь с бытом чеченского народа и рассмотрите посуду, одежду, утварь и оружие, возраст которых исчисляется столетиями. Во время тура мы посетим замковый комплекс и узнаем все об обустройстве чеченского дома в Средние века.
Также вас ждет прогулка на самые знаменитые водопады республики. Насладимся нерукотворной красотой этих мест и окружающей природой, полюбуемся знаменитыми Ушкалойскими башнями-близнецами — одним из символов Чечни.
На протяжении всего маршрута мы будем делать остановки, чтобы полюбоваться природой Чечни и, конечно же, сделать замечательные фотографии на память.
Ежедневно в 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное сопровождение
- Трансфер
- Что не входит
- Обед
- Входные билеты (200 рублей с человека)
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 9:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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