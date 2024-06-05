1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Грозный: экскурсия с личным гидом по знаковым местам
Познайте дух Грозного: от величественных мечетей до живописных парков и современных небоскребов
Начало: Город,Грозный, цветочный парк
«Панорамные площадки и музей Славы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
5 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
Впечатлиться горными пейзажами и бирюзовым озером, посетить город-музей и увидеть белоснежную мечеть
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
«А после посетим город-музей Хой, недавно восстановленный»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
Увидеть памятник чеченскому Робин Гуду, изучить селение стражников и отыскать жемчужину Кавказа
Начало: У вашего отеля в Грозном
«Как возникло селение стражников Хой и как оно превратилось в город-музей»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Горная Чечня за один день: путешествие по душе Грозного
Погрузитесь в удивительный мир Чечни, открыв для себя её природу, историю и культуру в уникальной экскурсии
«•этнографический музей под открытым небом — селение Шира Котар, состоящее из 40 хижин, где передан быт чеченского аула XVIII века»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Аргунское ущелье в Грозном: дорога древних караванов и культура Чечни
Откройте для себя тайны Великого шелкового пути, исследуя древние башни и водопады Аргунского ущелья
Начало: Грозный
«Музей Пхакоч — мы посетим отреставрированную средневековую крепость в селении Итум-Кали»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Аргунское ущелье, музей Пхакоч и горный курорт Ведучи за 1 день
Полюбоваться горными пейзажами Чеченской Республики и прикоснуться к ее древней истории
«Входные билеты не включены в стоимость: музей Пхакоч — 50 руб, Нихалойские водопады — 100 руб»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Добро пожаловать в Грозный: путешествие по душе Чечни
Откройте Грозный во всем его великолепии: от мощи мечетей до утонченности парков. Индивидуальная экскурсия ждет вас
Начало: В сквере Журналистов
«Вы погуляете по аллее Славы и бульвару Эсамбаева, заглянете в Национальный музей Чеченской республики и раскроете историю прекрасного вайнахского народа»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Познать природную красоту, историю и характер Республики
Начало: Город Грозный
«В старинном селе Итум-Кали, где мы предлагаем переночевать в гостевом доме, вы посетите этнографический музей»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
47 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: озеро Кезеной-Ам и древний Хой
Исследуйте величие Кавказа: от высокогорного озера Кезеной-Ам до исторического селения Хой с эксклюзивной экскурсией
Начало: Заберу из отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Горное озеро Кезеной-Ам и город-музей Хой: экскурсия из Грозного
Откройте для себя величие Кавказа: живописное озеро Кезеной-Ам, исторический Хой и архитектурные шедевры Шали и Аргуна
Начало: Г. Грозный. Заберу Вас из места вашего проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к озеру Казеной-Ам и древнему Хою с посещением мечетей
Знакомство с живописными уголками Чечни, её историей и архитектурой в комфортной обстановке
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гостеприимный Грозный: путешествие от истории до кулинарии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Грозного, где каждый уголок рассказывает свою историю, а ароматы шашлыков зовут насладиться вкусами
Начало: Мы заберем вас с места проживания
«Исторические и современные ценности После осмотра мечети построенной с восточной роскошью мы посетим Национальный музей Чеченской Республики и ознакомимся с культурой и этнографией местного народа через музейные экспонаты»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по средневековым башням Грозного: Цой-Педе и Пхакоч
Забудьте о буднях, отправляйтесь в путешествие по средневековым башням Грозного, где каждый камень хранит истории
Начало: Г. Грозный
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Обзорная по Грозному «Антиквариат и Грозный»: комфорт класса
Начало: Мы заберем вас с места проживания
«Поднявшись на смотровую площадку высотки на 32 этаж, мы осмотрим город с высоты и, конечно, посетим Национальный музей Чечни»
Расписание: По субботам
Сегодня в 09:00
15 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина5 июня 2024Великолепная экскурсия с красивыми пейзажами. Очень понравилось, что Апти отвечает на любые интересующие вопросы, будь то религия, обычаи, устои, легенды. Есть возможность задержаться и полюбоваться красотами природы, не надо никуда бежать!!!! Шикарная экскурсия, отличный Гид, с удовольствием порекомендую Всем друзьям!!!
- ВВладимир3 июня 2024Доброго времени суток! Экскурсия прошла отлично, экскурсовод Апти рассказывает всё с удовольствием и отвечает на вопросы. Маршрут интересный и обязательно для посещения.
- ttanya-rudko@mail.ru29 мая 2024Огромное спасибо Хамзату за экскурсию по Грозному! Узнали много интересного о городе и о народе Чечни. Масса приятных впечатлений!
- ААлександра28 мая 2024Отличный экскурсовод, комфортная машина. Все очень понравилось!
- ТТатьяна27 мая 2024Все понравилось!
- zzabivan22 мая 2024Спасибо Ахмеду за интересную экскурсию, готовность ответить на интересующие вопросы об истории и географии Чечни и продуманный маршрут! Успели посмотреть за один день самые красивые места республики.
- ННаталья21 мая 2024Очень красивая экскурсия. Экскурсия для тех, кто любознателен, любит горы, кому интересно услышать историю в нескучном формате. В полном восторге от
- ММарина20 мая 2024Хамзат отличный гид, был грамотно составлен маршрут экскурсии, интересно преподнесен материал о городе. Спасибо большое за проведенную экскурсию.
- ООльга16 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Посетили две великолепные мечети в г. Аргун и г. Шали, посмотрели на родник "Девичья коса" и восхитились
- ЕЕлизавета12 мая 2024Спасибо большое за поездку, Асланбек очень внимательный и удивительно вежливый человек. Мне очень жалко, что бывают люди,посещающие такие турпоездки, неуровнавешенные
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Музеи»
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