Музеи и искусство Грозного

Найдено 14 экскурсий в категории «Музеи» в Грозном, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Грозный - город, в который хочется вернуться
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
70 отзывов
Грозный: экскурсия с личным гидом по знаковым местам
Познайте дух Грозного: от величественных мечетей до живописных парков и современных небоскребов
Начало: Город,Грозный, цветочный парк
«Панорамные площадки и музей Славы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
5 990 за всё до 4 чел.
В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
84 отзыва
В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
Впечатлиться горными пейзажами и бирюзовым озером, посетить город-музей и увидеть белоснежную мечеть
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
«А после посетим город-музей Хой, недавно восстановленный»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 3 чел.
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
19 отзывов
Популярное предложение
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
Увидеть памятник чеченскому Робин Гуду, изучить селение стражников и отыскать жемчужину Кавказа
Начало: У вашего отеля в Грозном
«Как возникло селение стражников Хой и как оно превратилось в город-музей»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 900 за человека
Горная Чечня за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
159 отзывов
Горная Чечня за один день: путешествие по душе Грозного
Погрузитесь в удивительный мир Чечни, открыв для себя её природу, историю и культуру в уникальной экскурсии
«•этнографический музей под открытым небом — селение Шира Котар, состоящее из 40 хижин, где передан быт чеченского аула XVIII века»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
12 000 за всё до 3 чел.
Аргунское ущелье: по дороге древних караванов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
22 отзыва
Аргунское ущелье в Грозном: дорога древних караванов и культура Чечни
Откройте для себя тайны Великого шелкового пути, исследуя древние башни и водопады Аргунского ущелья
Начало: Грозный
«Музей Пхакоч — мы посетим отреставрированную средневековую крепость в селении Итум-Кали»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
11 500 за всё до 4 чел.
Аргунское ущелье, музей Пхакоч и горный курорт Ведучи за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Аргунское ущелье, музей Пхакоч и горный курорт Ведучи за 1 день
Полюбоваться горными пейзажами Чеченской Республики и прикоснуться к ее древней истории
«Входные билеты не включены в стоимость: музей Пхакоч — 50 руб, Нихалойские водопады — 100 руб»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Грозный
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Добро пожаловать в Грозный: путешествие по душе Чечни
Откройте Грозный во всем его великолепии: от мощи мечетей до утонченности парков. Индивидуальная экскурсия ждет вас
Начало: В сквере Журналистов
«Вы погуляете по аллее Славы и бульвару Эсамбаева, заглянете в Национальный музей Чеченской республики и раскроете историю прекрасного вайнахского народа»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Познать природную красоту, историю и характер Республики
Начало: Город Грозный
«В старинном селе Итум-Кали, где мы предлагаем переночевать в гостевом доме, вы посетите этнографический музей»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
47 500 за всё до 4 чел.
Поездка на высокогорное озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой
🚗 На машине
Групповая
8 часов
194 отзыва
Популярное предложение
Групповая экскурсия: озеро Кезеной-Ам и древний Хой
Исследуйте величие Кавказа: от высокогорного озера Кезеной-Ам до исторического селения Хой с эксклюзивной экскурсией
Начало: Заберу из отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за человека
Поездка на горное озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
113 отзывов
Горное озеро Кезеной-Ам и город-музей Хой: экскурсия из Грозного
Откройте для себя величие Кавказа: живописное озеро Кезеной-Ам, исторический Хой и архитектурные шедевры Шали и Аргуна
Начало: Г. Грозный. Заберу Вас из места вашего проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 3 чел.
Озеро Казеной-Ам и город-музей Хой: комфорт класса
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Путешествие к озеру Казеной-Ам и древнему Хою с посещением мечетей
Знакомство с живописными уголками Чечни, её историей и архитектурой в комфортной обстановке
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
11 500 за всё до 4 чел.
Гостеприимный и радушный Грозный: комфорт класса
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Гостеприимный Грозный: путешествие от истории до кулинарии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Грозного, где каждый уголок рассказывает свою историю, а ароматы шашлыков зовут насладиться вкусами
Начало: Мы заберем вас с места проживания
«Исторические и современные ценности После осмотра мечети построенной с восточной роскошью мы посетим Национальный музей Чеченской Республики и ознакомимся с культурой и этнографией местного народа через музейные экспонаты»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
8 500 за всё до 4 чел.
Что скрывают башни: некрополь Цой-Педе и музей Пхакоч
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Путешествие по средневековым башням Грозного: Цой-Педе и Пхакоч
Забудьте о буднях, отправляйтесь в путешествие по средневековым башням Грозного, где каждый камень хранит истории
Начало: Г. Грозный
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
14 000 за всё до 3 чел.
Обзорная по Грозному «Антиквариат и Грозный»: комфорт класса
Индивидуальная
5 часов
Обзорная по Грозному «Антиквариат и Грозный»: комфорт класса
Начало: Мы заберем вас с места проживания
«Поднявшись на смотровую площадку высотки на 32 этаж, мы осмотрим город с высоты и, конечно, посетим Национальный музей Чечни»
Расписание: По субботам
Сегодня в 09:00
15 июня в 09:00
8 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Горная Чечня за один день
    Великолепная экскурсия с красивыми пейзажами. Очень понравилось, что Апти отвечает на любые интересующие вопросы, будь то религия, обычаи, устои, легенды. Есть возможность задержаться и полюбоваться красотами природы, не надо никуда бежать!!!! Шикарная экскурсия, отличный Гид, с удовольствием порекомендую Всем друзьям!!!
    Великолепная экскурсия с красивыми пейзажами. Очень понравилось, что Апти отвечает на любые интересующие вопросы, будь тоВеликолепная экскурсия с красивыми пейзажами. Очень понравилось, что Апти отвечает на любые интересующие вопросы, будь то
  • В
    Владимир
    3 июня 2024
    Горная Чечня за один день
    Доброго времени суток! Экскурсия прошла отлично, экскурсовод Апти рассказывает всё с удовольствием и отвечает на вопросы. Маршрут интересный и обязательно для посещения.
    Доброго времени суток!Доброго времени суток!Доброго времени суток!Доброго времени суток!
  • t
    tanya-rudko@mail.ru
    29 мая 2024
    Грозный - город, в который хочется вернуться
    Огромное спасибо Хамзату за экскурсию по Грозному! Узнали много интересного о городе и о народе Чечни. Масса приятных впечатлений!
  • А
    Александра
    28 мая 2024
    Поездка на высокогорное озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой
    Отличный экскурсовод, комфортная машина. Все очень понравилось!
  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Добро пожаловать в Грозный
    Все понравилось!
  • z
    zabivan
    22 мая 2024
    Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
    Спасибо Ахмеду за интересную экскурсию, готовность ответить на интересующие вопросы об истории и географии Чечни и продуманный маршрут! Успели посмотреть за один день самые красивые места республики.
    Спасибо Ахмеду за интересную экскурсию, готовность ответить на интересующие вопросы об истории и географии Чечни иСпасибо Ахмеду за интересную экскурсию, готовность ответить на интересующие вопросы об истории и географии Чечни иСпасибо Ахмеду за интересную экскурсию, готовность ответить на интересующие вопросы об истории и географии Чечни иСпасибо Ахмеду за интересную экскурсию, готовность ответить на интересующие вопросы об истории и географии Чечни иСпасибо Ахмеду за интересную экскурсию, готовность ответить на интересующие вопросы об истории и географии Чечни и
  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    Аргунское ущелье: по дороге древних караванов
    Очень красивая экскурсия. Экскурсия для тех, кто любознателен, любит горы, кому интересно услышать историю в нескучном формате. В полном восторге от
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    горных дорог, водопадов, от созданного настроения, дружеского расположения и приятных сюрпризов. Все четко организовано, с вниманием и учетом наших пожеланий. Рассказы с большой любовью к уникальным по красоте местам, с юмором и колоритом. Путешествие с полным комфортом и вся наша компания очень довольна!!! Шикарные эмоции обеспечены. Экскурсия замечательная -маленькое путешествие когда совсем не хочется прощаться ни с горами ни с нашим сопровождающим!

    Очень красивая экскурсияОчень красивая экскурсияОчень красивая экскурсияОчень красивая экскурсияОчень красивая экскурсияОчень красивая экскурсия
  • М
    Марина
    20 мая 2024
    Грозный - город, в который хочется вернуться
    Хамзат отличный гид, был грамотно составлен маршрут экскурсии, интересно преподнесен материал о городе. Спасибо большое за проведенную экскурсию.
  • О
    Ольга
    16 мая 2024
    Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
    Экскурсия очень понравилась! Посетили две великолепные мечети в г. Аргун и г. Шали, посмотрели на родник "Девичья коса" и восхитились
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    необыкновенной красотой горного озера Кезеной-Ам. Не смотря на сложные погодные условия наш опытный экскурсовод Ахмед приложил все усилия, чтобы поездка прошла максимально комфортно, безопасно и интересно.

  • Е
    Елизавета
    12 мая 2024
    Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
    Спасибо большое за поездку, Асланбек очень внимательный и удивительно вежливый человек. Мне очень жалко, что бывают люди,посещающие такие турпоездки, неуровнавешенные
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    и скандальные…. Обидно за водителя и гида. Вся поездка была очень познавательная, много фото и я буду вспоминать с любовью! Спасибо большое!

    Спасибо большое за поездку, Асланбек очень внимательный и удивительно вежливый человек. Мне очень жалко, что бывают

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Музеи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
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  3. Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
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  3. Аргунское ущелье
  4. Мечеть «Сердце матери»
  5. Грозный-Сити
  6. Цветочный парк
  7. Озеро Кезеной-ам
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
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