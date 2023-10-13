Чтобы увидеть все достопримечательности Чечни, не хватит и целого отпуска, но стоит выделить хотя бы один день и познакомиться с главными визитными карточками Грозного, а также увидеть красивейшие мечети республики.
Вы не только побываете в Грозном, который увидите еще и с высоты птичьего полета, но также посетите города Аргун и Шали.
Вы не только побываете в Грозном, который увидите еще и с высоты птичьего полета, но также посетите города Аргун и Шали.
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Что вас ожидает:
- Мечеть «Сердце Чечни» в Грозном
- Мечеть «Сердце матери» в Шали
- Мечеть«Гордость мусульман» в Аргуне
- Смотровая площадка «Грозный-Сити»
- Цветочный Парк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приезжая в путешествие на Кавказ, обязательно стоит посетить город Грозный. В последние годы столица Чеченской республики становится все более популярной, шумной и туристической — сюда приезжают гости из всех уголков России, чтобы увезти на память яркие впечатления, фотографии, эмоции, сувениры.
Что вас ждетЕсли на то, чтобы увидеть все достопримечательности Чечни, и целого отпуска мало, Грозный вполне реально осмотреть за один день. Город довольно компактный, а его туристический центр и главные «визитки» расположены очень удобно — они отлично вписываются в маршрут пешеходной прогулки по столице, в которой будут и небоскребы, и музеи, памятники, и сакральные сооружения.
Разумеется, стоит осмотреть комплекс Грозный-Сити — настоящую «визитку», символ благополучия и процветания, центр туристического притяжения в современной Чечне. Всем известно, что нет лучшего вида на город, чем с высоты птичьего полета, а в Грозном для этого созданы все условия. Удобная смотровая терраса имеется в комплексе Грозный-Сити, на крыше одного из небоскребов. Бизнес-центр открыт для посещения ежедневно, оплачиваете входной билет, поднимаетесь на лифте, и… наслаждаетесь!
«Сердце Чечни» — одна из крупнейших мечетей России. Она названа именем Ахмата Кадырова, первого президента Чеченской республики, и открыта в 2008 году. Одновременно может приютить более 10 тысяч верующих прихожан. Мечеть построена в традиционном османском стиле, за архитектурный ориентир зодчие приняли легендарную Голубую мечеть в Стамбуле. Ее огромный зал накрыт солидным куполом высотой в 32 метра, стены отделаны травертином, а внутренние интерьеры — белым мрамором.
Также вы осмотрите футуристического вида мечеть «Гордость мусульман» и высотки Аргун-Сити и побываете в Шали, где расположена прекрасная мечеть «Сердце матери».
В любой день с 9.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Обед
- Билеты на экскурсии
- Личные расходы
- Сувениры
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберём вас из отеля или места проживанияЗавершение: Довезем до места проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой день с 9.00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Главное — одевайтесь удобнее и настраивайтесь позитивно
- Поездка вас точно не оставит равнодушными и подарит кучу запоминающих эмоций
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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