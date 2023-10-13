Приезжая в путешествие на Кавказ, обязательно стоит посетить город Грозный. В последние годы столица Чеченской республики становится все более популярной, шумной и туристической — сюда приезжают гости из всех уголков России, чтобы увезти на память яркие впечатления, фотографии, эмоции, сувениры.

Что вас ждетЕсли на то, чтобы увидеть все достопримечательности Чечни, и целого отпуска мало, Грозный вполне реально осмотреть за один день. Город довольно компактный, а его туристический центр и главные «визитки» расположены очень удобно — они отлично вписываются в маршрут пешеходной прогулки по столице, в которой будут и небоскребы, и музеи, памятники, и сакральные сооружения.

Разумеется, стоит осмотреть комплекс Грозный-Сити — настоящую «визитку», символ благополучия и процветания, центр туристического притяжения в современной Чечне. Всем известно, что нет лучшего вида на город, чем с высоты птичьего полета, а в Грозном для этого созданы все условия. Удобная смотровая терраса имеется в комплексе Грозный-Сити, на крыше одного из небоскребов. Бизнес-центр открыт для посещения ежедневно, оплачиваете входной билет, поднимаетесь на лифте, и… наслаждаетесь!

«Сердце Чечни» — одна из крупнейших мечетей России. Она названа именем Ахмата Кадырова, первого президента Чеченской республики, и открыта в 2008 году. Одновременно может приютить более 10 тысяч верующих прихожан. Мечеть построена в традиционном османском стиле, за архитектурный ориентир зодчие приняли легендарную Голубую мечеть в Стамбуле. Ее огромный зал накрыт солидным куполом высотой в 32 метра, стены отделаны травертином, а внутренние интерьеры — белым мрамором.

Также вы осмотрите футуристического вида мечеть «Гордость мусульман» и высотки Аргун-Сити и побываете в Шали, где расположена прекрасная мечеть «Сердце матери».