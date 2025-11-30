Мы предоставляем надёжный и удобный трансфер из Грозного в Аргунское ущелье, к селу Ведучи и комплексу «Берег неба». Поездка подойдёт тем, кто хочет добраться в горы быстро и с комфортом, без лишних забот о дороге.
Описание трансфер
Комфортное путешествие на современных автомобилях (седан, внедорожник, минивэн).
Живописные виды в пути — горные пейзажи и реки за окном.
Удобно для всех — есть детские кресла и бустеры.
Быстро и надёжно — дорога занимает около 1 часа 40 минут.
По запросу возможны остановки в пути (за доплату).
Организационные детали
- Обратите внимание: это трансфер в одну сторону
- Поедем на Volkswagen Polo, Kia Rio, Toyota Corolla, Nissan Pathfinder, Hyundai Grand Starex, Honda Illusion или аналогичном
- Есть детские кресла и бустеры
- За доплату возможны остановки на локациях по пути — подробности в переписке
- С вами поеду я или другой опытный водитель из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муслим — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 175 туристов
Мы — коренные жители Чеченской Республики, команда профессиональных гидов — будем рады показать вам все самые лучшие локации. Рассказать про обычаи, быт, культуру, религию нашего народа. О прошлом, настоящем и будущем нашего прекрасного края. Мы получаем удовольствие от радостных лиц наших гостей!
