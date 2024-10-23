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Прибытие. Железноводск и Пятигорск

Прибытие в аэропорт или железнодорожный вокзал г. Минеральные Воды, или железнодорожный вокзал г. Пятигорска.

Рекомендованное время прибытия не позднее 11:00 по московскому времени.

Трансфер до гостиницы выбранной категории.

Размещение в выбранной гостинице.

Обед — оплачивается самостоятельно или по заявке за дополнительную плату.

Встреча с гидом в 13:00 по московскому времени.

Экскурсия по городам — курортам Пятигорск и Железноводск.

Экскурсия познакомит Вас с историей и достопримечательностями городов-курортов Пятигорска и Железноводска.

Пятигорск — это романтические воздушные беседки: Эолова арфа, Китайская, словно парящие над Горячеводской долиной, это таинственное подземное озеро горы Машук — Провал, которое, чтобы увидеть, надо зайти внутрь горы.

Гуляя по городу, Вы полюбуетесь классикой и модерном, готикой и эклектикой исторических зданий: Ресторации, Лермонтовских и Пушкинских, Пироговских ванн, Лермонтовской галереи.

Вы увидите много достопримечательностей, связанных с М. Ю. Лермонтовым: Домик Лермонтова — Государственный музей-заповедник, место дуэли Лермонтова, первый памятник поэту, установленный в России, Ресторация, грот Дианы, грот Лермонтова, Николаевские ванны, Лермонтовская галерея, парк «Цветник».

С поэтом связана история и другого города-курорта, это Железноводск, в котором он лечился минеральными водами и где провел последнюю ночь своей жизни.

Среди могучих буков и грабов у горы Железной и на ее склонах, вдали от шума и суеты струятся его знаменитые воды: Славяновская, Смирновская, упрятанные в изящные павильоны.

Попробуете минеральную воду, которую пил поэт.

Вы увидите уголок Востока — настоящий восточный дворец или летнюю резиденцию правителя Бухары.

В Железноводске много диковин, например, чудом сохранившаяся станция почтовых дилижансов — памятник культуры 19 века, в которой сейчас находится культурный центр имени Л. Н. Толстого, скульптурная композиция «Знаки зодиака», вращая огромный шар которой, Вы получите исполнение желаний.

И, конечно же, совершенно сказочная каскадная лестница, напоминающая лестницы Петергофа.

Возращение в гостиницу.

Ужин — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.