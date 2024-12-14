1 день

Прибытие. Экскурсия по двум городам-курортам

Прибытие в аэропорт или ж/д вокзал г. Минеральные Воды, или железнодорожный вокзал Пятигорска.

Рекомендованное время прибытия не позднее 11:00 по московскому времени.

Трансфер до гостиницы выбранной категории.

Обед — оплачивается самостоятельно или по заявке за доп. плату.

Встреча с гидом в 13:00 по московскому времени.

Экскурсия по двум городам-курортам — Пятигорск и Железноводск.

Пятигорск и Железноводск — города-курорты Федерального значения, отличающиеся по расположению, климатическим условиям, истории развития, архитектуре, с разными минеральными источниками.

Пятигорск — это романтические воздушные беседки: Эолова арфа, Китайская, словно парящие над Горячеводской долиной, это таинственное подземное озеро горы Машук — Провал, которое, чтобы увидеть, надо зайти внутрь горы.

Гуляя по городу, Вы полюбуетесь классикой и модерном, готикой и эклектикой исторических зданий: Ресторации, Лермонтовских и Пушкинских, Пироговских ванн, Лермонтовской галереи.

Эти элементы архитектурного декора создают образ ухоженного городка европейского типа 19-начало 20 веков, дополнением которому служат гроты Лермонтова, Дианы и, конечно же, исторический парк «Цветник».

В ходе экскурсии по Пятигорску, Вы узнаете, что его называют Лермонтовским городом и не зря, поскольку поэт здесь бывал неоднократно, лечился водами зарождающегося курорта, творил и, к сожалению, погиб.

Вы увидите много достопримечательностей, связанных с М. Ю. Лермонтовым: Домик Лермонтова — Государственный музей-заповедник, Место дуэли Лермонтова, первый памятник поэту, установленный в России, Ресторация, грот Дианы, грот Лермонтова, Николаевские ванны, Лермонтовская галерея, парк «Цветник».

С поэтом связана история и другого города-курорта, это Железноводск, в котором он лечился минеральными водами и где провел последнюю ночь своей жизни.

Железноводск — своеобразный оазис, но не в пустыне, а в густом лесу.

Среди могучих буков и грабов у горы Железной и на ее склонах, вдали от шума и суеты струятся его знаменитые воды: Славяновская, Смирновская, упрятанные в изящные павильоны.

Попробуете минеральную воду, которую пил Лермонтов.

А еще в Железноводске Вы увидите уголок Востока — настоящий восточный дворец или летнюю резиденцию правителя Бухары.

В Железноводске много диковин, например, чудом сохранившаяся станция почтовых дилижансов — памятник культуры 19 века, в которой сейчас находится культурный центр им. Л. Н. Толстого, скульптурная композиция «Знаки зодиака», вращая огромный шар которой, Вы получите исполнение желаний.

И, конечно же, совершенно сказочная каскадная лестница, напоминающая лестницы Петергофа.

Размещение в выбранной гостинице.

Ужин — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.