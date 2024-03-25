1 чел.
По популярности
Авторский тур
4 дня
Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
Исследовать современную архитектуру, полюбоваться горами и увидеть «Сердце Чечни»
Начало: Грозный, прилет до 14:00
«Если вы до сих пор боитесь ехать в Чечню, то скорее отбросьте все сомнения — здесь фантастическая природа, голубые горные озера, огромные современные мечети и очень гостеприимные жители»
10 июня в 14:00
13 июня в 14:00
35 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
Увидеть столицу в вечерней подсветке, архитектурные и природные богатства республики
Начало: г. Грозный, место и время по договорённости
«Переночуем в горах у озера, встретим закат или рассвет и заедем в Шали полюбоваться роскошной самой большой мечетью в Европе»
14 июня в 08:00
6 июля в 08:00
5779952 020₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
5 дней
Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
Увидеть роскошные мечети, погостить у дагестанской семьи и поночевать в высокогорье
Начало: Грозный, до 12:00
«Вы увидите одну из самых больших мечетей мира — «Сердце Чечни», построенную в классическом османском стиле и декорированную белым мрамором»
12 июня в 12:00
26 июня в 12:00
63 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга25 марта 2024Тур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал много интересного о Чеченской республике.
- ААнна20 ноября 2023Наше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересно и комфортно) С погодой
- ККарина7 ноября 2023Чечня неожиданно очаровала и влюбила в себя. Огромная благодарность за это Анастасии и нашему гиду Асламбеку! Насыщенная и хорошо организованная
- ССЕРГЕЙ11 мая 2023Очень интересный тур, прекрасные места. Очень понравились места проживания, удобные номера. Получили много информации за малый промежуток времени. Данный тур подойдёт людям от 20 до 60 лет, так как есть места где придется довольно долго подниматься в горы.
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