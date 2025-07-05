Ш Шуткова Дома и судьбы главной улицы Хабаровска Дата посещения: 5 июля 2025 Замечательная экскурсия! Большое спасибо Ивану! Очень интересно, насыщено, познавательно! Не заметила как пролетело время.

А Анна Хабаровск - «город над вольной рекой» Интересная подача, учли все наши запросы. Смело рекомендую!

О Ольга Дома и судьбы главной улицы Хабаровска читать дальше и тут наступил день экскурсии, когда, казалось бы, тоже всё напрочь испорчено: к назначенному времени повалил снег с дождем, начался коллапс с транспортом, Анастасия задерживалась. Но её появление мгновенно всё изменило! Совершенно увлеченный человек, обладающий большим количеством знаний, способный ответить на любые вопросы, она горит этой работой, позитивная, светящаяся положительной энергетикой. Мы были в полнейшем восторге! Спасибо за экскурсию и за эти впечатления! Анастасия - луч света в темном царстве. Вот такие впечатления остались от города. Как-то всё не задалось в городе Хабаровске

И Инна Дома и судьбы главной улицы Хабаровска читать дальше основные архитектурные памятники, рассказала интересные городские истории и подробности, которые позволили окунуться в прошлое города. Было очень познавательно и интересно как взрослым, так и ребенку. Были на экскурсии с гидом Анастасией. В Хабаровсе впервые, поэтому ничего не знали про историю зданий. Экскурсовод поведала нам про

Е Екатерина Обзорная экскурсия по Хабаровску Понравилось средне

Н Наталья Обзорная экскурсия по Хабаровску Экскурсия прошла отлично. Машина нас очень выручла. Без нее мы бы не увидели выходящий из тонеля поезд!! Знакомство с городом в первый день очень помогло нам в дальнейшей поездке.

Спасибо большое Андрею.

Л Любовь Дома и судьбы главной улицы Хабаровска Полезная экскурсия, дающая представление об истории развития города и его обитателях. Если сочетать с посещением городского краеведческого музея, можно получить за короткое время довольно полное представление о месте. Большое спасибо организаторам. Советую!

А Алина Дома и судьбы главной улицы Хабаровска Анастасия чудесный экскурсовод. Мы вообще не заметили как пролетело время за интересной беседой. Увлекательный рассказ о жизни и истории города влюбленного в свое дело человека.

P.S. надеюсь Анастасии представится возможность приобрести что-то от Villeroy & Boch🙂

Т Татьяна Хабаровск - «город над вольной рекой» читать дальше впечатляли на столько,что хотелось слушать и слушать. Очень рекомендуем всем,кто впервые в городе и хочет знать о нем больше. Времени было маловато,но впечатление осталось самое благоприятное. Прекрасный город сопок,бульваров и величавого Амура! Очень интересная экскурсия с гидом Валентином. Его рассказ о любом историческом событии или месте

Ю Юлия Дома и судьбы главной улицы Хабаровска Отличная экскурсия, проведенная гидом Анастасией.

Анастасия влюблена в свой город и край, очень увлеченно и содержательно рассказывает. Я получила огромное удовольствие и от самой экскурсии, и от общения!

Т Татьяна Хабаровск - «город над вольной рекой» Всё очень понравилось.

Е Елена Дома и судьбы главной улицы Хабаровска Экскурсия получилась великолепная! Были ограничены во времени, поэтому очень благодарны организаторам за то, что смогли прогуляться с нами по главной улице Хабаровска в этот же день! Рассказ Анастасии структурирован, наполнен интересными фактами, мы действительно узнали много нового. Рекомендуем к посещению!

М Максим Дома и судьбы главной улицы Хабаровска Очень интересная экскурсия, погружает в историю города и его жителей. Спасибо гиду Анастасии за увлекательный рассказ!

М Максим Хабаровск - «город над вольной рекой» читать дальше сразу по приезду. Лариса построила маршрут под наши пожелания, очень интересно всё рассказала. После экскурсии у нас уже было первое впечатление о городе, исторические познания, и понимание, что ещё посмотреть и куда сходить. Большое спасибо! Интересная экскурсия, как раз то, что было нужно: мы приехали в Хабаровск на 2 дня и хотели познакомиться с городом

В Виктор Дома и судьбы главной улицы Хабаровска Почти каждый дом на улице Муравьева -Амурского имеет собственную историю, а Иван умеет рассказать эту историю очень увлекательно и не скучно. Хорошо поставленный рассказ, приятность в общении, доброжелательность, расположенность к собеседнику. Стоит посетить!

К Капранова Хабаровск - город большой реки экскурсия отличная, очень понравилась, мы в Хабаровске первый раз, но за небольшое время Евгению удалось составить для нас довольно ёмкое представление об истории города и края, информация преподнесена прям качественно, рекомендую

Е Евгения Хабаровск - город большой реки

Евгений отличный гид и организатор.

У нас был всего 1 день в Хабаровске и решение о такой обзорной экскурсии читать дальше было верным.

Мы успели посмотреть все самые главные знаковые места города, узнали об основании города, многое о его истории и архитектуре.

Огромная благодарность Евгению! Очень понравилась экскурсия!Евгений отличный гид и организатор.У нас был всего 1 день в Хабаровске и решение о такой обзорной экскурсии

Ю Юлия Дома и судьбы главной улицы Хабаровска Иван интересный рассказчик. С историческими личностями прошлись по центральной улице, Иван так описал и рассказал, что было реально интересно. Без лишних цифр, зато с живым общением.

Е Елена Хабаровск - «город над вольной рекой» читать дальше основания и увидеть какой он сегодня. Экскурсовод Лариса подсказала какик места посетить дальше и мы попали на прогулочный теплоход - дети в восторге! Оказывается в два часа экскурсии вмещаеся много интересного из истории Хабаровска! Успеваешь познакомиться с городом как бы с самого его