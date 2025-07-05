Мои заказы

Экскурсии Хабаровска об истории и архитектуре

Найдено 5 экскурсий в категории «История и архитектура» в Хабаровске, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Хабаровск - «город над вольной рекой»
На машине
2 часа
87 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Хабаровск - «город над вольной рекой»
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
Завтра в 12:00
11 дек в 09:00
9500 ₽ за всё до 3 чел.
Чайная церемония в Хабаровске
2 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 5 чел.
Чайная церемония в Хабаровске
Прикоснуться к китайской чайной культуре в старинном доме на Волочаевской
Начало: На улице Волочаевская
Расписание: во вторник, среду, четверг и пятницу в 20:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 15:00 и 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2000 ₽ за человека
Хабаровск - город большой реки
На машине
4 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Хабаровск - город большой реки
Погрузитесь в историю Хабаровска, узнайте о его основателях и величественном Амурском мосте в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В любой месте в пределах исторического центра горо...
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
22 000 ₽ за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Хабаровску
Пешая
2 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Хабаровску
Познакомьтесь с историей Хабаровска и его живописными видами. Узнайте о прошлом города и насладитесь прогулкой по его историческим местам
1 фев в 08:00
2 фев в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
Пешая
1.5 часа
58 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
Тёплая пешеходная экскурсия по улице Муравьева-Амурского
Начало: У Комсомольской площади
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
4800 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ш
    Шуткова
    5 июля 2025
    Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
    Дата посещения: 5 июля 2025
    Замечательная экскурсия! Большое спасибо Ивану! Очень интересно, насыщено, познавательно! Не заметила как пролетело время.
  • А
    Анна
    16 ноября 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Интересная подача, учли все наши запросы. Смело рекомендую!
  • О
    Ольга
    4 ноября 2025
    Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
    Анастасия - луч света в темном царстве. Вот такие впечатления остались от города. Как-то всё не задалось в городе Хабаровске
    читать дальше

    и тут наступил день экскурсии, когда, казалось бы, тоже всё напрочь испорчено: к назначенному времени повалил снег с дождем, начался коллапс с транспортом, Анастасия задерживалась. Но её появление мгновенно всё изменило! Совершенно увлеченный человек, обладающий большим количеством знаний, способный ответить на любые вопросы, она горит этой работой, позитивная, светящаяся положительной энергетикой. Мы были в полнейшем восторге! Спасибо за экскурсию и за эти впечатления!

  • И
    Инна
    27 октября 2025
    Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
    Были на экскурсии с гидом Анастасией. В Хабаровсе впервые, поэтому ничего не знали про историю зданий. Экскурсовод поведала нам про
    читать дальше

    основные архитектурные памятники, рассказала интересные городские истории и подробности, которые позволили окунуться в прошлое города. Было очень познавательно и интересно как взрослым, так и ребенку.

  • Е
    Екатерина
    8 октября 2025
    Обзорная экскурсия по Хабаровску
    Понравилось средне
  • Н
    Наталья
    15 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Хабаровску
    Экскурсия прошла отлично. Машина нас очень выручла. Без нее мы бы не увидели выходящий из тонеля поезд!! Знакомство с городом в первый день очень помогло нам в дальнейшей поездке.
    Спасибо большое Андрею.
  • Л
    Любовь
    15 сентября 2025
    Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
    Полезная экскурсия, дающая представление об истории развития города и его обитателях. Если сочетать с посещением городского краеведческого музея, можно получить за короткое время довольно полное представление о месте. Большое спасибо организаторам. Советую!
    Полезная экскурсия, дающая представление об истории развития города и его обитателях. Если сочетать с посещением городского
  • А
    Алина
    1 сентября 2025
    Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
    Анастасия чудесный экскурсовод. Мы вообще не заметили как пролетело время за интересной беседой. Увлекательный рассказ о жизни и истории города влюбленного в свое дело человека.
    P.S. надеюсь Анастасии представится возможность приобрести что-то от Villeroy & Boch🙂
    Анастасия чудесный экскурсовод. Мы вообще не заметили как пролетело время за интересной беседой. Увлекательный рассказ о жизни и истории города влюбленного в свое дело человека.
    P.S. надеюсь Анастасии представится возможность приобрести что-то от Villeroy & Boch🙂
  • Т
    Татьяна
    30 августа 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Прекрасный город сопок,бульваров и величавого Амура! Очень интересная экскурсия с гидом Валентином. Его рассказ о любом историческом событии или месте
    читать дальше

    впечатляли на столько,что хотелось слушать и слушать. Очень рекомендуем всем,кто впервые в городе и хочет знать о нем больше. Времени было маловато,но впечатление осталось самое благоприятное.

    Прекрасный город сопок,бульваров и величавого Амура! Очень интересная экскурсия с гидом Валентином. Его рассказ о любомПрекрасный город сопок,бульваров и величавого Амура! Очень интересная экскурсия с гидом Валентином. Его рассказ о любом
  • Ю
    Юлия
    21 августа 2025
    Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
    Отличная экскурсия, проведенная гидом Анастасией.
    Анастасия влюблена в свой город и край, очень увлеченно и содержательно рассказывает. Я получила огромное удовольствие и от самой экскурсии, и от общения!
  • Т
    Татьяна
    19 августа 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Всё очень понравилось.
  • Е
    Елена
    16 августа 2025
    Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
    Экскурсия получилась великолепная! Были ограничены во времени, поэтому очень благодарны организаторам за то, что смогли прогуляться с нами по главной улице Хабаровска в этот же день! Рассказ Анастасии структурирован, наполнен интересными фактами, мы действительно узнали много нового. Рекомендуем к посещению!
    Экскурсия получилась великолепная! Были ограничены во времени, поэтому очень благодарны организаторам за то, что смогли прогуляться с нами по главной улице Хабаровска в этот же день! Рассказ Анастасии структурирован, наполнен интересными фактами, мы действительно узнали много нового. Рекомендуем к посещению!
  • М
    Максим
    11 августа 2025
    Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
    Очень интересная экскурсия, погружает в историю города и его жителей. Спасибо гиду Анастасии за увлекательный рассказ!
  • М
    Максим
    10 августа 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Интересная экскурсия, как раз то, что было нужно: мы приехали в Хабаровск на 2 дня и хотели познакомиться с городом
    читать дальше

    сразу по приезду. Лариса построила маршрут под наши пожелания, очень интересно всё рассказала. После экскурсии у нас уже было первое впечатление о городе, исторические познания, и понимание, что ещё посмотреть и куда сходить. Большое спасибо!

  • В
    Виктор
    6 августа 2025
    Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
    Почти каждый дом на улице Муравьева -Амурского имеет собственную историю, а Иван умеет рассказать эту историю очень увлекательно и не скучно. Хорошо поставленный рассказ, приятность в общении, доброжелательность, расположенность к собеседнику. Стоит посетить!
  • К
    Капранова
    6 августа 2025
    Хабаровск - город большой реки
    экскурсия отличная, очень понравилась, мы в Хабаровске первый раз, но за небольшое время Евгению удалось составить для нас довольно ёмкое представление об истории города и края, информация преподнесена прям качественно, рекомендую
  • Е
    Евгения
    1 августа 2025
    Хабаровск - город большой реки
    Очень понравилась экскурсия!
    Евгений отличный гид и организатор.
    У нас был всего 1 день в Хабаровске и решение о такой обзорной экскурсии
    читать дальше

    было верным.
    Мы успели посмотреть все самые главные знаковые места города, узнали об основании города, многое о его истории и архитектуре.
    Огромная благодарность Евгению!

    Очень понравилась экскурсия!Очень понравилась экскурсия!Очень понравилась экскурсия!Очень понравилась экскурсия!Очень понравилась экскурсия!Очень понравилась экскурсия!Очень понравилась экскурсия!
  • Ю
    Юлия
    28 июля 2025
    Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
    Иван интересный рассказчик. С историческими личностями прошлись по центральной улице, Иван так описал и рассказал, что было реально интересно. Без лишних цифр, зато с живым общением.
    Иван интересный рассказчик. С историческими личностями прошлись по центральной улице, Иван так описал и рассказал, что было реально интересно. Без лишних цифр, зато с живым общением.
  • Е
    Елена
    12 июля 2025
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Оказывается в два часа экскурсии вмещаеся много интересного из истории Хабаровска! Успеваешь познакомиться с городом как бы с самого его
    читать дальше

    основания и увидеть какой он сегодня. Экскурсовод Лариса подсказала какик места посетить дальше и мы попали на прогулочный теплоход - дети в восторге!

  • С
    Светлана
    10 июля 2025
    Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
    Были на экскурсии 6 июля. Иван интересный рассказчик, знаток города. Человек, болеющий душой, за свой Край. Спасибо Ивану за прекрасную экскурсию. Рекомендую. Немного опоздали с началом, но это не страшно

