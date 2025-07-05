Индивидуальная
до 3 чел.
Хабаровск - «город над вольной рекой»
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
Завтра в 12:00
11 дек в 09:00
9500 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Чайная церемония в Хабаровске
Прикоснуться к китайской чайной культуре в старинном доме на Волочаевской
Начало: На улице Волочаевская
Расписание: во вторник, среду, четверг и пятницу в 20:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 15:00 и 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Хабаровск - город большой реки
Погрузитесь в историю Хабаровска, узнайте о его основателях и величественном Амурском мосте в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В любой месте в пределах исторического центра горо...
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
22 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Хабаровску
Познакомьтесь с историей Хабаровска и его живописными видами. Узнайте о прошлом города и насладитесь прогулкой по его историческим местам
1 фев в 08:00
2 фев в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
Тёплая пешеходная экскурсия по улице Муравьева-Амурского
Начало: У Комсомольской площади
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
4800 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ШШуткова5 июля 2025Дома и судьбы главной улицы ХабаровскаДата посещения: 5 июля 2025Замечательная экскурсия! Большое спасибо Ивану! Очень интересно, насыщено, познавательно! Не заметила как пролетело время.
- ААнна16 ноября 2025Интересная подача, учли все наши запросы. Смело рекомендую!
- ООльга4 ноября 2025Анастасия - луч света в темном царстве. Вот такие впечатления остались от города. Как-то всё не задалось в городе Хабаровске
- ИИнна27 октября 2025Были на экскурсии с гидом Анастасией. В Хабаровсе впервые, поэтому ничего не знали про историю зданий. Экскурсовод поведала нам про
- ЕЕкатерина8 октября 2025Понравилось средне
- ННаталья15 сентября 2025Экскурсия прошла отлично. Машина нас очень выручла. Без нее мы бы не увидели выходящий из тонеля поезд!! Знакомство с городом в первый день очень помогло нам в дальнейшей поездке.
Спасибо большое Андрею.
- ЛЛюбовь15 сентября 2025Полезная экскурсия, дающая представление об истории развития города и его обитателях. Если сочетать с посещением городского краеведческого музея, можно получить за короткое время довольно полное представление о месте. Большое спасибо организаторам. Советую!
- ААлина1 сентября 2025Анастасия чудесный экскурсовод. Мы вообще не заметили как пролетело время за интересной беседой. Увлекательный рассказ о жизни и истории города влюбленного в свое дело человека.
P.S. надеюсь Анастасии представится возможность приобрести что-то от Villeroy & Boch🙂
- ТТатьяна30 августа 2025Прекрасный город сопок,бульваров и величавого Амура! Очень интересная экскурсия с гидом Валентином. Его рассказ о любом историческом событии или месте
- ЮЮлия21 августа 2025Отличная экскурсия, проведенная гидом Анастасией.
Анастасия влюблена в свой город и край, очень увлеченно и содержательно рассказывает. Я получила огромное удовольствие и от самой экскурсии, и от общения!
- ТТатьяна19 августа 2025Всё очень понравилось.
- ЕЕлена16 августа 2025Экскурсия получилась великолепная! Были ограничены во времени, поэтому очень благодарны организаторам за то, что смогли прогуляться с нами по главной улице Хабаровска в этот же день! Рассказ Анастасии структурирован, наполнен интересными фактами, мы действительно узнали много нового. Рекомендуем к посещению!
- ММаксим11 августа 2025Очень интересная экскурсия, погружает в историю города и его жителей. Спасибо гиду Анастасии за увлекательный рассказ!
- ММаксим10 августа 2025Интересная экскурсия, как раз то, что было нужно: мы приехали в Хабаровск на 2 дня и хотели познакомиться с городом
- ВВиктор6 августа 2025Почти каждый дом на улице Муравьева -Амурского имеет собственную историю, а Иван умеет рассказать эту историю очень увлекательно и не скучно. Хорошо поставленный рассказ, приятность в общении, доброжелательность, расположенность к собеседнику. Стоит посетить!
- ККапранова6 августа 2025экскурсия отличная, очень понравилась, мы в Хабаровске первый раз, но за небольшое время Евгению удалось составить для нас довольно ёмкое представление об истории города и края, информация преподнесена прям качественно, рекомендую
- ЕЕвгения1 августа 2025Очень понравилась экскурсия!
Евгений отличный гид и организатор.
У нас был всего 1 день в Хабаровске и решение о такой обзорной экскурсии
- ЮЮлия28 июля 2025Иван интересный рассказчик. С историческими личностями прошлись по центральной улице, Иван так описал и рассказал, что было реально интересно. Без лишних цифр, зато с живым общением.
- ЕЕлена12 июля 2025Оказывается в два часа экскурсии вмещаеся много интересного из истории Хабаровска! Успеваешь познакомиться с городом как бы с самого его
- ССветлана10 июля 2025Были на экскурсии 6 июля. Иван интересный рассказчик, знаток города. Человек, болеющий душой, за свой Край. Спасибо Ивану за прекрасную экскурсию. Рекомендую. Немного опоздали с началом, но это не страшно
