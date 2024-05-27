1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Хабаровск - город большой реки: Исторические сокровища и архитектурные чудеса
Погрузитесь в историю Хабаровска, узнайте о его основателях и величественном Амурском мосте в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В любой месте в пределах исторического центра горо...
«Первым делом я отвезу вас в краевой парк Муравьева-Амурского, где вы осмотрите несколько памятников, узнаете о роли генерал-губернатора, получившего титул графа, в истории Хабаровска и прогуляетесь по живописной территории»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
13 350₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Зелёный «Хабаровск: Приамурский зоосад и парк» Северный
Погрузитесь в мир дальневосточной природы и архитектурных шедевров Хабаровска, посетив зоосад и парк «Северный»
Начало: На автовокзале Хабаровска
«Затем вернёмся в город и посетим парк «Северный», где вы узнаете, как на месте студенческого «огорода» появился один из красивейших парков Хабаровска»
13 июня в 09:30
18 июня в 09:30
10 300₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
Погрузитесь в мир насекомых Хабаровска! Узнайте об их удивительных повадках и сделайте уникальные фотографии редких видов
Начало: Центральная лестница, ведущая к набережной Невельс...
«Им трудно в городе из-за скошенных лужаек и обработки парков»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная экскурсия по Старухиной горе: тайны и панорамы
Узнайте секреты Амурского утёса, прогуляйтесь по старейшему парку Дальнего Востока и насладитесь панорамой Хабаровска. Легенды и истории ждут вас
Начало: У парка имени Муравьёва-Амурского
«От старинного подземного тоннеля пройдём в историческую часть парка Муравьёва-Амурского и окажемся у места, где находилась первая городская церковь»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
2 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория27 мая 2024Отличная прогулка по паркам Хабаровска и прекрасная возможность познакомиться с амурским котом, тигром и леопардом:)
- ВВиктория27 мая 2024Огромное спасибо Евгению! Его экскурсия влюбила нас в Хабаровск, в его захватывающую историю основания и становления и раскрыла все уникальные особенности этого чудесного города. Евгений - замечательный рассказчик и интересный собеседник. Очень рекомендуем.
- ППавел12 мая 2024Евгений отличный гид, любит и знает свой город! не смотря на дождливую погоду от экскурсии остались очень довольны узнали много нового о ДВ! Всем советую!
- ННаталья30 апреля 2024Евгений, огромное спасибо за прекрасно проведенные 4 часа в Хабаровске, за Ваши знания, за красивые места!!! Рекомендую!
- ААнна25 сентября 2023Необычная экскурсия, на несколько часов погружающая в особый мир насекомых Приморского края, поражающего своим разнообразием и красотой. Юлия - внимательный
- ММарина6 сентября 2023Юлия, огромное спасибо за экскурсию, было очень интересно и увлекательно, фотографировать насекомых, даже приходилось "погоняться" за бабочками, чтобы сфотографировать, но это захватывало. Узнали новое о Хабаровске. Получили море позитива и огромное желание повторить эту замечательную экскурсию!!!
- ЕЕвгения31 августа 2023Евгений нам понравился, интересный собеседник, грамотный экскурсовод. Всё прошло отлично!
- ДДина18 августа 2023Очень специфичное мероприятие, для настоящих любителей насекомых или детей. Как особый экспириенс вполне можно попробовать. Гид вежливый и очень старается сделать все интересно и максимально насыщенно.
- ДДенис18 апреля 2022Спасибо за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Парки»
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