В Виктория «Зелёный» Хабаровск Отличная прогулка по паркам Хабаровска и прекрасная возможность познакомиться с амурским котом, тигром и леопардом:)

В Виктория Хабаровск - город большой реки Огромное спасибо Евгению! Его экскурсия влюбила нас в Хабаровск, в его захватывающую историю основания и становления и раскрыла все уникальные особенности этого чудесного города. Евгений - замечательный рассказчик и интересный собеседник. Очень рекомендуем.

П Павел Хабаровск - город большой реки Евгений отличный гид, любит и знает свой город! не смотря на дождливую погоду от экскурсии остались очень довольны узнали много нового о ДВ! Всем советую!

Н Наталья Хабаровск - город большой реки Евгений, огромное спасибо за прекрасно проведенные 4 часа в Хабаровске, за Ваши знания, за красивые места!!! Рекомендую!

А Анна Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске» читать дальше гид и интереснейший рассказчик. На несколько часов просто выпадаете из забот и открываете для себя новый мир. Маршрут спланирован интересно и оптимально, захватывает знаковые для Хабаровска места. Эскурсия пешая, но не утомляет; особенно интересно с детьми, но взрослые тоже найдут для себя много увлекательного. Необычная экскурсия, на несколько часов погружающая в особый мир насекомых Приморского края, поражающего своим разнообразием и красотой. Юлия - внимательный

М Марина Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске» Юлия, огромное спасибо за экскурсию, было очень интересно и увлекательно, фотографировать насекомых, даже приходилось "погоняться" за бабочками, чтобы сфотографировать, но это захватывало. Узнали новое о Хабаровске. Получили море позитива и огромное желание повторить эту замечательную экскурсию!!!

Е Евгения «Зелёный» Хабаровск Евгений нам понравился, интересный собеседник, грамотный экскурсовод. Всё прошло отлично!

Д Дина Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске» Очень специфичное мероприятие, для настоящих любителей насекомых или детей. Как особый экспириенс вполне можно попробовать. Гид вежливый и очень старается сделать все интересно и максимально насыщенно.