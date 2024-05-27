Экскурсии по паркам Хабаровска

Найдено 4 экскурсии в категории «Парки» в Хабаровске, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хабаровск - город большой реки
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
49 отзывов
Хабаровск - город большой реки: Исторические сокровища и архитектурные чудеса
Погрузитесь в историю Хабаровска, узнайте о его основателях и величественном Амурском мосте в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В любой месте в пределах исторического центра горо...
«Первым делом я отвезу вас в краевой парк Муравьева-Амурского, где вы осмотрите несколько памятников, узнаете о роли генерал-губернатора, получившего титул графа, в истории Хабаровска и прогуляетесь по живописной территории»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
13 350 за всё до 4 чел.
«Зелёный» Хабаровск
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Зелёный «Хабаровск: Приамурский зоосад и парк» Северный
Погрузитесь в мир дальневосточной природы и архитектурных шедевров Хабаровска, посетив зоосад и парк «Северный»
Начало: На автовокзале Хабаровска
«Затем вернёмся в город и посетим парк «Северный», где вы узнаете, как на месте студенческого «огорода» появился один из красивейших парков Хабаровска»
13 июня в 09:30
18 июня в 09:30
10 300 за всё до 4 чел.
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
4 отзыва
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
Погрузитесь в мир насекомых Хабаровска! Узнайте об их удивительных повадках и сделайте уникальные фотографии редких видов
Начало: Центральная лестница, ведущая к набережной Невельс...
«Им трудно в городе из-за скошенных лужаек и обработки парков»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
5 500 за всё до 3 чел.
Прогулка к загадочной Старухиной горе
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная экскурсия по Старухиной горе: тайны и панорамы
Узнайте секреты Амурского утёса, прогуляйтесь по старейшему парку Дальнего Востока и насладитесь панорамой Хабаровска. Легенды и истории ждут вас
Начало: У парка имени Муравьёва-Амурского
«От старинного подземного тоннеля пройдём в историческую часть парка Муравьёва-Амурского и окажемся у места, где находилась первая городская церковь»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
2 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    27 мая 2024
    «Зелёный» Хабаровск
    Отличная прогулка по паркам Хабаровска и прекрасная возможность познакомиться с амурским котом, тигром и леопардом:)
  • В
    Виктория
    27 мая 2024
    Хабаровск - город большой реки
    Огромное спасибо Евгению! Его экскурсия влюбила нас в Хабаровск, в его захватывающую историю основания и становления и раскрыла все уникальные особенности этого чудесного города. Евгений - замечательный рассказчик и интересный собеседник. Очень рекомендуем.
  • П
    Павел
    12 мая 2024
    Хабаровск - город большой реки
    Евгений отличный гид, любит и знает свой город! не смотря на дождливую погоду от экскурсии остались очень довольны узнали много нового о ДВ! Всем советую!
  • Н
    Наталья
    30 апреля 2024
    Хабаровск - город большой реки
    Евгений, огромное спасибо за прекрасно проведенные 4 часа в Хабаровске, за Ваши знания, за красивые места!!! Рекомендую!
  • А
    Анна
    25 сентября 2023
    Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
    Необычная экскурсия, на несколько часов погружающая в особый мир насекомых Приморского края, поражающего своим разнообразием и красотой. Юлия - внимательный
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    гид и интереснейший рассказчик. На несколько часов просто выпадаете из забот и открываете для себя новый мир. Маршрут спланирован интересно и оптимально, захватывает знаковые для Хабаровска места. Эскурсия пешая, но не утомляет; особенно интересно с детьми, но взрослые тоже найдут для себя много увлекательного.

    Необычная экскурсия, на несколько часов погружающая в особый мир насекомых Приморского края, поражающего своим разнообразием иНеобычная экскурсия, на несколько часов погружающая в особый мир насекомых Приморского края, поражающего своим разнообразием иНеобычная экскурсия, на несколько часов погружающая в особый мир насекомых Приморского края, поражающего своим разнообразием иНеобычная экскурсия, на несколько часов погружающая в особый мир насекомых Приморского края, поражающего своим разнообразием иНеобычная экскурсия, на несколько часов погружающая в особый мир насекомых Приморского края, поражающего своим разнообразием и
  • М
    Марина
    6 сентября 2023
    Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
    Юлия, огромное спасибо за экскурсию, было очень интересно и увлекательно, фотографировать насекомых, даже приходилось "погоняться" за бабочками, чтобы сфотографировать, но это захватывало. Узнали новое о Хабаровске. Получили море позитива и огромное желание повторить эту замечательную экскурсию!!!
    Юлия, огромное спасибо за экскурсию, было очень интересно и увлекательно, фотографировать насекомых, даже приходилось "погоняться" заЮлия, огромное спасибо за экскурсию, было очень интересно и увлекательно, фотографировать насекомых, даже приходилось "погоняться" заЮлия, огромное спасибо за экскурсию, было очень интересно и увлекательно, фотографировать насекомых, даже приходилось "погоняться" заЮлия, огромное спасибо за экскурсию, было очень интересно и увлекательно, фотографировать насекомых, даже приходилось "погоняться" заЮлия, огромное спасибо за экскурсию, было очень интересно и увлекательно, фотографировать насекомых, даже приходилось "погоняться" заЮлия, огромное спасибо за экскурсию, было очень интересно и увлекательно, фотографировать насекомых, даже приходилось "погоняться" заЮлия, огромное спасибо за экскурсию, было очень интересно и увлекательно, фотографировать насекомых, даже приходилось "погоняться" заЮлия, огромное спасибо за экскурсию, было очень интересно и увлекательно, фотографировать насекомых, даже приходилось "погоняться" за
  • Е
    Евгения
    31 августа 2023
    «Зелёный» Хабаровск
    Евгений нам понравился, интересный собеседник, грамотный экскурсовод. Всё прошло отлично!
  • Д
    Дина
    18 августа 2023
    Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
    Очень специфичное мероприятие, для настоящих любителей насекомых или детей. Как особый экспириенс вполне можно попробовать. Гид вежливый и очень старается сделать все интересно и максимально насыщенно.
    Очень специфичное мероприятие, для настоящих любителей насекомых или детей. Как особый экспириенс вполне можно попробовать. ГидОчень специфичное мероприятие, для настоящих любителей насекомых или детей. Как особый экспириенс вполне можно попробовать. ГидОчень специфичное мероприятие, для настоящих любителей насекомых или детей. Как особый экспириенс вполне можно попробовать. Гид
  • Д
    Денис
    18 апреля 2022
    «Зелёный» Хабаровск
    Спасибо за экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Парки»

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Сколько стоит экскурсия по Хабаровску в июне 2024
Сейчас в Хабаровске в категории "Парки" можно забронировать 4 экскурсии от 2 000 до 13 350. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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