Об экскурсии

Вас ждёт знакомство с флорой и фауной прекрасного Хабаровска! За время нашей экскурсии вы познакомитесь с редкими обитателями дальневосточной тайги и будете восхищены уникальной местной природой. Мы погуляем по масштабной зелёной зоне в городском парке «Северный», где собрана целая коллекция архитектурных сооружений всех эпох и направлений, и, конечно, сделаем яркие фотографии на память.

Приамурский зоосад

Первоначально мы отправимся под Хабаровск, где расположен уникальный уголок дальневосточной фауны — Приамурский зоосад. Этот объект располагается на склоне небольшой возвышенности, покрытой лиственным лесом. Здесь обитает более 110 видов животных и птиц, многие из которых занесены в Красную книгу. Пока вы любуетесь этими прекрасными созданиями, я расскажу вам интересные факты о самых ярких представителях зоосада.

Живописный парк «Северный»

После похода в зоосад мы отправимся в парк «Северный». Вы узнаете, как на месте студенческого «огорода» появился один из красивейших парков Хабаровска. Во время нашей прогулки по живописным окрестностям парка, я познакомлю вас с архитектурой русского национального зодчества, которая представлена здесь, прежде всего с Храмом Серафима Саровского, а также с красивыми постройками других архитектурных направлений. По желанию, вы сможете набрать освещенной воды из целебного источника, полюбоваться местными уточками в пруду и сделать красивые фотографии!