Вас ждёт знакомство с флорой и фауной прекрасного Хабаровска! За время нашей экскурсии вы...

5
5 отзывов
Вас ждёт знакомство с флорой и фауной прекрасного Хабаровска! За время нашей экскурсии вы познакомитесь с редкими обитателями дальневосточной тайги и будете восхищены уникальной местной природой.

Мы погуляем по масштабной зелёной зоне в городском парке «Северный», где собрана целая коллекция архитектурных сооружений всех эпох и направлений, и, конечно, сделаем яркие фотографии на память.
«Зелёный» Хабаровск
«Зелёный» Хабаровск
«Зелёный» Хабаровск
«Зелёный» Хабаровск
«Зелёный» Хабаровск
«Зелёный» Хабаровск

Что вы увидите 🤩

  • Приамурский зоосад
  • Парк «Северный»
  • Храм Серафима Саровского
Об экскурсии
Вас ждёт знакомство с флорой и фауной прекрасного Хабаровска! За время нашей экскурсии вы познакомитесь с редкими обитателями дальневосточной тайги и будете восхищены уникальной местной природой. Мы погуляем по масштабной зелёной зоне в городском парке «Северный», где собрана целая коллекция архитектурных сооружений всех эпох и направлений, и, конечно, сделаем яркие фотографии на память.
Приамурский зоосад
Первоначально мы отправимся под Хабаровск, где расположен уникальный уголок дальневосточной фауны — Приамурский зоосад. Этот объект располагается на склоне небольшой возвышенности, покрытой лиственным лесом. Здесь обитает более 110 видов животных и птиц, многие из которых занесены в Красную книгу. Пока вы любуетесь этими прекрасными созданиями, я расскажу вам интересные факты о самых ярких представителях зоосада.
Живописный парк «Северный»
После похода в зоосад мы отправимся в парк «Северный». Вы узнаете, как на месте студенческого «огорода» появился один из красивейших парков Хабаровска. Во время нашей прогулки по живописным окрестностям парка, я познакомлю вас с архитектурой русского национального зодчества, которая представлена здесь, прежде всего с Храмом Серафима Саровского, а также с красивыми постройками других архитектурных направлений. По желанию, вы сможете набрать освещенной воды из целебного источника, полюбоваться местными уточками в пруду и сделать красивые фотографии!

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Общий
3 900 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Трансфер.
Что не входит
  • Входной билет в зоосад (взрослый — 250 ₽, детский (от 6 до 17 лет) — 150 ₽
  • дети до 5 лет включительно — бесплатно).
Где начинаем и завершаем
Начало: Ваше местонахождение в Хабаровске
Завершение: Хабаровск
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности: начало экскурсии с 8:30 до 10:00 кроме пн.
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По договоренности: начало экскурсии с 8:30 до 10:00 кроме пн.

Евгений З.
Евгений З.
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