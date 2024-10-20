Религиозные экскурсии по святым местам Хабаровска

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Хабаровске, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Хабаровск - «город над вольной рекой»
На машине
71 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Хабаровск - «город над вольной рекой»
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
«Вы проедете по центральным площадям и улицам города, увидите его самое высокое сооружение — Спасо-Преображенский кафедральный собор — и полюбуетесь живописными прудами»
2 ноя в 09:00
3 ноя в 09:00
6 500 за всё до 3 чел.
Шалом, Биробиджан
6 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Шалом, Биробиджан: путешествие по еврейской истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Биробиджана, где история и культура еврейского народа оживают на каждом шагу
Начало: На ж/д вокзале Хабаровска
«Я покажу самобытную синагогу и еврейскую религиозную общину «Фрейд»»
3 ноя в 07:30
4 ноя в 07:30
17 000 за всё до 5 чел.
Город с пятитысячной купюры
На автобусе
11 отзывов
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Город с пятитысячной купюры
Увидеть ключевые локации, прокатиться по Амурскому мосту и раскрыть историю города
Начало: На Комсомольской площади
«Мемориальный комплекс в честь окончания ВОВ, а также Спасо-Преображенский храм — самый высокий на Дальнем Востоке, ставший визитной карточкой края»
17 ноя в 12:00
1 дек в 12:00
1 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    20 октября 2024
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Ирина очень интересный рассказчик, все зашло! Просто и в тоже время с историческими фактами, никакой скуки. Однозначно советую посетить такую экскурсию.
    Ирина очень интересный рассказчик, все зашло! Просто и в тоже время с историческими фактами, никакой скуки
  • и
    инна
    25 сентября 2024
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Гид Ирина интересно рассказала о городе, провезла по знаковым местам Хабаровска,посоветовала,где можно вкусно поесть на любой бюджет. Рекомендуем.
  • И
    Ирина
    24 сентября 2024
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Благодарю Ирину за интересную, познавательную экскурсию!
  • М
    Макаренко
    24 июля 2024
    Шалом, Биробиджан
    Безумно интересная экскурсия, много интересных мест. Местная церковь достойна высших похвал. Красочная набережная. Гид подкован на все 1000 працентов, интересно слушать, узнали много новой информации.
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  • А
    Анатолий
    7 ноября 2023
    Шалом, Биробиджан
    Очень интересная однодневная экскурсия, которая позволяет узнать много нового самом Биробиджане и о Еврейской автономной области в целом. Город не
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    очень большой, поэтому времени экскурсии идеально хватает, чтобы посетить практически все самое интересное - синагогу, музей иудаики, собор и многие другие места, а также попробовать кошерную еду. В день экскурсии было пасмурно, поэтому мы успели посетить даже краеведческий музей. Огромное спасибо Татьяне за организацию экскурсии и гиду Лидии за интереснейшую и подробную информацию о городе и регионе в целом!

  • А
    Анна
    22 октября 2023
    Шалом, Биробиджан
    Экскурсия очень понравилась. Гид Елена подробно рассказала об истории города, архитектуре и культуре. Много впечатлений и фотографий. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Святые места»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Привокзальная площадь
  3. Амурский мост
  4. Набережная
  5. Больше­хехцирский заповедник
  6. Башня Инфиделя
  7. Спасо-Преображенский кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Хабаровску в октябре 2024
Сейчас в Хабаровске в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 1 800 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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