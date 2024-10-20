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очень большой, поэтому времени экскурсии идеально хватает, чтобы посетить практически все самое интересное - синагогу, музей иудаики, собор и многие другие места, а также попробовать кошерную еду. В день экскурсии было пасмурно, поэтому мы успели посетить даже краеведческий музей. Огромное спасибо Татьяне за организацию экскурсии и гиду Лидии за интереснейшую и подробную информацию о городе и регионе в целом!