2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Хабаровск - «город над вольной рекой»
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
«Вы проедете по центральным площадям и улицам города, увидите его самое высокое сооружение — Спасо-Преображенский кафедральный собор — и полюбуетесь живописными прудами»
2 ноя в 09:00
3 ноя в 09:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Шалом, Биробиджан: путешествие по еврейской истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Биробиджана, где история и культура еврейского народа оживают на каждом шагу
Начало: На ж/д вокзале Хабаровска
«Я покажу самобытную синагогу и еврейскую религиозную общину «Фрейд»»
3 ноя в 07:30
4 ноя в 07:30
17 000₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Город с пятитысячной купюры
Увидеть ключевые локации, прокатиться по Амурскому мосту и раскрыть историю города
Начало: На Комсомольской площади
«Мемориальный комплекс в честь окончания ВОВ, а также Спасо-Преображенский храм — самый высокий на Дальнем Востоке, ставший визитной карточкой края»
17 ноя в 12:00
1 дек в 12:00
1 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей20 октября 2024Ирина очень интересный рассказчик, все зашло! Просто и в тоже время с историческими фактами, никакой скуки. Однозначно советую посетить такую экскурсию.
- иинна25 сентября 2024Гид Ирина интересно рассказала о городе, провезла по знаковым местам Хабаровска,посоветовала,где можно вкусно поесть на любой бюджет. Рекомендуем.
- ИИрина24 сентября 2024Благодарю Ирину за интересную, познавательную экскурсию!
- ММакаренко24 июля 2024Безумно интересная экскурсия, много интересных мест. Местная церковь достойна высших похвал. Красочная набережная. Гид подкован на все 1000 працентов, интересно слушать, узнали много новой информации.
- ААнатолий7 ноября 2023Очень интересная однодневная экскурсия, которая позволяет узнать много нового самом Биробиджане и о Еврейской автономной области в целом. Город не
- ААнна22 октября 2023Экскурсия очень понравилась. Гид Елена подробно рассказала об истории города, архитектуре и культуре. Много впечатлений и фотографий. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Святые места»
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