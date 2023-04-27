Амурные дела в Иркутске

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Иркутск — удивительный город со своим уникальным характером и обликом. Узнайте больше о его истории, периодах становления и развития. Во время нашей экскурсии вы посетите главные достопримечательности Иркутска, прогуляетесь по старинным улицам, увидите построенные в XIX-XX в. в. здания-памятники.
Амурные дела в Иркутске
Амурные дела в Иркутске
Амурные дела в Иркутске
Амурные дела в Иркутске
Амурные дела в Иркутске
Амурные дела в Иркутске
Амурные дела в Иркутске
Ближайшие даты:
27
апр
28
апр
29
апр
30
апр
1
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Памятник В. И. Ленину
  • Областной краеведческий музей
  • Белый дом
  • Девичий институт Восточной Сибири
  • Крестовоздвиженская церковь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Мы встретимся в центре города и расстанемся примерно через час в одном и том же месте, сделав круг по историческому Иркутску.
  • Во время нашей пешеходной прогулки мы увидим не только места не сохранившихся исторических достопримечательностей, но и построенные в XIX-XX в. в. здания-памятники: памятник В. И. Ленину, Областной краеведческий музей, Белый дом, Девичий институт Восточной Сибири, Крестовоздвиженскую церковь.
В удобном для вас темпе мы прогуляемся по улицам Ленина (бывшая Заморская и Амурская), Карла Маркса, бульвару Гагарина и улице Красного Восстания. Вы услышите истории о людях, которые шли к своей мечте и её исполнению. Смело задавайте любые вопросы — я с удовольствием на них отвечу!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, ул. Красного Восстания, 9
Завершение: Иркутск, ул. Седова, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Одевайтесь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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