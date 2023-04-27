Иркутск — удивительный город со своим уникальным характером и обликом. Узнайте больше о его истории, периодах становления и развития. Во время нашей экскурсии вы посетите главные достопримечательности Иркутска, прогуляетесь по старинным улицам, увидите построенные в XIX-XX в. в. здания-памятники.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Памятник В. И. Ленину
- Областной краеведческий музей
- Белый дом
- Девичий институт Восточной Сибири
- Крестовоздвиженская церковь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Мы встретимся в центре города и расстанемся примерно через час в одном и том же месте, сделав круг по историческому Иркутску.
- Во время нашей пешеходной прогулки мы увидим не только места не сохранившихся исторических достопримечательностей, но и построенные в XIX-XX в. в. здания-памятники: памятник В. И. Ленину, Областной краеведческий музей, Белый дом, Девичий институт Восточной Сибири, Крестовоздвиженскую церковь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иркутск, ул. Красного Восстания, 9Завершение: Иркутск, ул. Седова, 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Одевайтесь по погоде
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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