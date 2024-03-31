Путешествуя по озеру на байдарках вы получите массу положительных впечатлений, сможете побывать на чистых песчаных пляжах в живописных бухтах и подняться на обзорные вершины, чтобы в полной мере насладиться великолепной природой Байкала. Также возможно проведение в индивидуальные даты для групп от 5 человек.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча с Байкалом
Сбор группы в аэропорту г. Иркутска (не позднее 10 утра).
Трансфер Иркутск – Бугульдейка (небольшой бурятский посёлок в устье реки Бугульдейка).
Переезд занимает 4-5 часов.
Обед в кафе, где вы сможете познакомиться с национальной бурятской кухней.
Сегодня нам предстоит собрать байдарки и подготовиться к предстоящему путешествию и, конечно, отметить нашу первую, такую долгожданную встречу с Байкалом!
Размещение в кэмпинге.
Питание включено: обед, ужин.
Начало сплава
Инструктаж по технике безопасности.
Путешествие начинается!
Учимся управлять байдаркой, работать в экипаже и не забываем любоваться красотами Байкала.
Справа от нас во всём своём великолепии предстал Приморский хребет.
Всё наше путешествие он будет удивлять нас своими скальными утёсами, таёжными склонами, незабываемыми пейзажами.
Остановимся на ночь в живописном месте (зависит от возможностей группы, погодных условий).
Питание включено: завтрак, обед, ужин (походное).
Бухта Песчаная
Продолжаем путешествие.
Мы увидим мыс Дыроватый, известный своей аркой, под которой можно пройти на байдарке.
Сегодня мы прибываем в удивительное место – в бухту Песчаную!
Как две сторожевые башни бухту обрамляют пирамидальные скалы – Малая и Большая колокольни.
Размещение в кэмпинге.
Питание включено: завтрак, обед, ужин (походное).
Подъем на обзорную скалу
Подъём на Скалу обзора (2-2,5 часа), откуда открывается потрясающий вид на идеально правильный полуовал бухты!
Живописный песчаный пляж в нашем распоряжении.
В бухте Песчаной ещё остались знаменитые "ходульные" деревья, но к сожалению уже не самые большие экземпляры.
Осмотр окрестностей.
Размещение в кэмпинге.
Питание включено: завтрак, обед, ужин (походное).
Отдых в Б. Голоустном
Продолжаем наше путешествие по Байкалу.
В 4 км от Малой колокольни расположена скала Бакланий камень, по форме напоминающая сторожевую башню.
Наш путь проходит мимо неё.
Сегодня прибываем в Большое Голоустное в местность, которую называют Подкамень.
Размещение в кэмпинге.
Питание включено: завтрак, обед, ужин (походное).
День отдыха и экскурсий
Завтрак.
Сегодня мы преодолеем 6-и километровое устье реки Голоустная.
Она впадает в Байкал красивейшей дельтой!
Прибываем в п. Большое Голоустное.
Экскурсии на выбор, если этот день остался незадействованным:
- подъём на обзорную вершину, откуда открывается живописный вид на огромную дельту реки Голоустной и реликтовую тополиную рощу.
- прогулка (пешеходная часть около 8 км) по живописной лесной тропе к притаившемуся в глубине таёжного леса озеру, которое лишь один раз в 4 года наполняется родниковой водой, имеющей целебные свойства. В остальное время озеро остаётся безводным, и больше похоже на поляну, усыпанную луговыми цветами.
Обед-пикник.
Вечером трансфер Голоустное – Иркутск.
Размещение в гостинице.
Финальный ужин в кафе на свой вкус (оплачивается самостоятельно).
Питание включено: завтрак, обед-пикник (походное).
Отъезд
Завтрак.
Самостоятельный трансфер в аэропорт/вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках и в гостинице в Иркутске (1 ночь).
Доплата за одноместное проживание в гостинице 2 500 руб. /1 ночь.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Ночевки в палатках.
Гостиница «Ангара»
Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах.
При отеле «Ангара» работает сауна. Гости могут заказать косметические процедуры.
Все номера и люксы отеля «Ангара» оформлены в современном стиле.
Гостиница «Воздушная гавань»
Гостиница "Воздушная гавань" известна многим, как гостиница для размещения воздушных экипажей, так как находится на территории Аэропорта.
Несмотря на это, гостиница может похвастаться спокойствием и тишиной в номерах.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Все виды трансферов в соответствии с программой (минивэн/микроавтобус по трассе, УАЗ по бездорожью)
- Разрешение на посещение Национального парка
- Услуги гида-проводника, инструктора по водному туризму
- Аренда сплавного снаряжения: байдарки (2,3-х местные), спасательные жилеты, вёсла, гермомешки
- Аренда общего походного снаряжения: 2, 3, 4хместные палатки, тент, костровое оборудование, газовое оборудование, мобильная баня
- Размещение по программе: палаточный лагерь, гостиница в Иркутске
- Экскурсии, заявленные в программе
- Питание, указанное в программе. В активной части варят туристы самостоятельно! Услуги повара оплачиваются отдельно по желанию группы. Для групп от 10 человек, повара ставим бесплатно
- Сопровождение катамарана при группе от 10 человек
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Аренда спальника, рюкзака, коврика
- Проживание в Иркутске до начала тура
- Баня
- Прививка от энцефалита /страховка
- Услуги повара по желанию группы - 5 000 руб. /день
- Дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Гермомешок - используется вместо рюкзака.
- Спальник (2х-слойный, синтетический наполнитель). Температура комфорта +5!
- Пенка (пенополиуретановый коврик).
- Пенка (для сидения).
- Кружка, миска, ложка, нож (стропорез) - каждому обязательно!
- Индивидуальная аптечка: лекарства лично для вас, лейкопластырь, эластичный бинт, средство от насекомых, крем от загара.
- Документы: паспорт, страховой полис ОМС – упаковать в герметичную упаковку.
- Фонарик (с запасным набором батареек).
- Фотоаппарат.
- Туалетные принадлежности (мыло, полотенце, зубная щетка…)
- Обувь для сплава: кеды, сандали или кроссовки - будут мокрыми!
- Обувь для суши: кроссовки, резиновые сапоги или сандалии.
- Носки шерстяные или полартековые (для ночевки)– 2 п.
- Носки х/б – 2 п.
- Сменное белье.
- Купальник.
- Штаны и куртка ветро-влагозащитные - для сплава
- Термобельё (рейтузы и кофта вниз)
- Штаны спортивные (для ночевки и суши).
- Футболки– 2 шт. .
- Шапочка шерстяная или ушки
- Свитер теплый или флиска (она намного легче по весу и легко сушится).
- Тёплая куртка или жилетка.
- Накидка от дождя (это важный пункт, накидка должна быть крепкой).
- Головной убор: панама, косынка, кепка или бандана.
- Очки солнцезащитные.
- Перчатки рабочие (для работы у костра).
- Спички в герметичной упаковке – каждому обязательно! Любые средства розжига!
- Надувная подушка-сидушка для байдарки.
- Термос маленький с металлической колбой.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Тематические отдельные экскурсии проходили "на одном дыхании", очень увлекательно.
Хочу также отметить, что организаторы отказались от использования одноразовой посуды, максимально экологично. Считаю, это большим плюсом.
Максимальная польза за отведенное время. Считаю, что мне повезло с покупкой данного тура. Положительно рекомендую.