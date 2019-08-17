Встреча в аэропорту города Иркутск в 10 утра возле справочной.
Поездка в Музей поселка Листвянка по живописной дороге, которая идет вдоль Ангары.
Музей уникален, в нем Вам расскажут об уникальности озера и почему оно до сих пор оно такое чистое.
На первом этаже Вы посетите океанариум, где непременно вам захочется увидеть Байкальскую Нерпу.
Обед в Листвянке (за свой счет).
Мы посетим рынок, куда круглогодично приезжают, чтоб купить рыбу.
Вы самостоятельно купите себе то, что Вам понравится, будь то соленая или копченая рыба.
Советуем попробовать омуль холодного и горячего копчения.
Возвращение в Иркутск знакомой дорогой.
Получение провизии на первые дни маршрута.
Распределение продуктов и снаряжение на каждого участника.
Переезд в поселок Слюдянка по дороге среди гор и выездом на обзорную точку.
Отсюда открывается панорама на Южную часть Байкала.
Ужин.
Ночь на базе отдыха, номера 4-5 местные с удобствами на улице.
Примечание: в случае опоздания по любым причинам, туристы самостоятельно догоняют группу.
Рекомендуем прибывать за день до начала тура
Питание включено: ужин.
Продолжительность маршрута: авто — в Листвянку 70 км, до Слюдянки 2-3 ч.
Завтракаем и начинаем пеший переход до метеостанции на хребет Хамар-Дабан.
В рюкзаках у каждого личные вещи на 3-4 дня (часть можно оставить в камере хранения на базе отдыха), продукты на 4 — 5 дней и снаряжение.
Первые 18 км. можно доехать на машине (если группа большая в два этапа), стоимость аренды машины оплачивается дополнительно.
Дорога будет проходить мимо мраморного карьера (огромные куски мрамора лежат прямо на дороге), затем мы преодолеем несколько водных переправ.
Обед у нас будет на поляне, около горной реки, где и отдохнем.
Далее пешком и с рюкзаками пойдем до метеостанции по живописной тропе.
Если Вы хотите идти без рюкзака и груза, то Вам следует предупредить нас до маршрута, чтоб мы смогли нанять вам лошадь или носильщика за дополнительную оплату (9 км. пешком с набором высоты).
Вечером отдыхаем, жгем костер, ужинаем и ночевка в палатках.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность маршрута: пешком ~ 27 км.
Завтракаем и оставив вещи на базе, берем с собой куртки и перекус и начинаем восхождение на Пик Черского, где будет обзор на озере Сердце.
В начале будет небольшой серпантин, который мы преодолеем по лесной дороге.
При этом нам откроется удивительная панорама горных вершин и окрестностей хребта Хамар-Дабана, а затем наш маршрут пойдет с наименьшим набором высоты.
На седловине, ведущей непосредственно на Пик, видно, как внизу расположилось прозрачное озеро Сердце (искупавшись в нем нужно загадать желание, и оно сбудется).
Поднявшись на вершину Пик Черского (2090 м), мы увидим живописные виды на «Сибирские Альпы».
Обратная дорога лежит по той же тропе, где будете возвращаться к дереву с подношениями для местных духов цветными лентами или копейками.
Пышная растительность, обилие цветов, делает это место поистине прекрасным.
Спуск.
Обедаем (возможно сух.паек) и для тех кто идет на водопады спуск к реке Подкомарной, для тех кто устал спуск в базовый лагерь.
По решению гида, или для тех у кого еще много сил, пешая экскурсия на водопады реки Подкомарной.
Удивительный каскад водопадов — 14 шт.
Каждый водопад неповторим и по-своему оригинален.
Питание по программе: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность маршурута: пешком Пик Черского — 4-6 часов., на водопады реки Подкомарной 3-4 часа.
Завтрак.
Спуск по тропе.
В рюкзаках у участников — вещи, снаряжение и продукты на 1-2 дня.
Обед (готовят дежурные по очереди).
Баня около горной реки в лесу (по возможности).
Рядом небольшой приют, где можно купить прохладительные напитки и насладиться жизнью.
Оплата за баню производится в приюте.
По желанию экскурсия в частный музей минералов.
Билеты приобретаются при входе, Музей частный и поэтому все организуют сами хозяева.
Гид доводит группу до ворот, частного музея.
Уникальная коллекция, входящая в тройку самых известных музеев России.
Ночь в туристском приюте, размещение всей группой.
В музее экспонируется более 10000 образцов с многих месторождений бывшего СССР и из-за рубежа.
Но, конечно, главную ценность представляют великолепные образцы Слюдянских месторождений.
Ужин.
Размещение на базе отдыха в зависимости от бронирования (палатка, эконом вариант, номер).
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность маршрута: пешком 18 км (спуск).
Завтракаем и отправляемся в пеший переход до ж/д вокзала.
Переезд рано утром в Иркутск на автотранспорте или электричке по живописной трассе.
Пересадки (время пересадки от 1 до 2 часов) и отъезд на остров Ольхон на автобусе или микроавтобусе в зависимости от количества участников (дорога будет проходить вдоль степного ландшафта, где в дали на горизонте видны горы, за которыми Байкал.
Обед в дороге в кафе (или в Иркутске на вокзале при пересадке) — оплачивается самостоятельно.
Переезд на Ольхон, осуществляется на общественном пароме.
Как правило в сезон бывают пробки и очередь, до парома вы едете одним транспортом, далее, после выхода с парома другим,как правило на УАЗ.
Переход через паром, каждый участник осуществляет со своими и групповыми вещами самостоятельно.
Размещение на базе отдыха экономичного класса трех-четырехместное, на двухместное доплата (по заявке).
После приезда прогулка на берег Байкала и скалу Шаманка.
Скала является священной для местного населения.
Шаманка — одна из девяти святынь Азии.
В 150 метрах на восток от Шаманской пещеры на скале из белого мрамора сохранились изображения шаманских бубнов, высеченные людьми ранней поры железного века.
Около Шаманской пещеры на скалах сохранились древние надписи на тибетском и монгольском языках.
Ужин на базе отдыха самостоятельно.
Обсуждение планов и впечатлений.
Питание включено: завтрак.
Продолжительность маршрута: на авто — в Иркутск 3 ч, на Ольхон — 5-6 часов.
Завтрак.
Обзорная поездка по Ольхону на УАЗике до мыса Хобой.
Хобой — место силы, святое место и просто «супер» живописное место на севере острова Ольхон.
Со стороны моря скала похожа на клык и мы это еще увидим, а также она имеет сходство с профилем женщины, как на древних греческих галерах.
Обед с Байкальской ухой (зависит от сезона и наличии рыбы), очень вкусно и наши туристы всегда говорят об этом с восторгом.
Также по возможности посетим три скалы — три Брата, скалу где можно попросить детей (напоминают женщину, которая лежит на острове).
Здесь повсюду открывается удивительные по красоте виды на озеро Байкал.
Ужин самостоятельно.
Питание включено: завтрак, обед (уха).
Завтрак.
Дополнительные экскурсии на выбор: пещеры, Священная ступа и др.
Весь список можно узнать у администратора базы.
Пещеры – это путешествие с раннего утра и на весь день (выдаются непромокаемые костюмы, каски).
Пещеры расположены в Бухте АЯ, в них вы найдете музыкальные залы, таинственные следы и конечно отличное настроение.
Гиды расскажут об образовании пещер и их особенности.
Вы увидите, как ранее жили наши предки в древние времена.
Испытаете себя в лабиринтах пещеры АЯ-Рядовая.
Отзывы о посещении пещер, только положительные.
Отобедав и отдохнув, вы сможете ощутить весь простор Байкала, ведь именно здесь скалы обрываются в озеро с огромной высоты.
Даже если Вы не любите пещеры, Вам все равно стоит поехать, так как кругом Вас будут окружать живописные виды озера Байкал.
Особенно красиво в бухте АЯ, пока люди опускаются в пещеры Вы можете сделать отличные фотографии со скал.
Возвращение на базу отдыха.
Обращаем внимание: как правило с пещер возвращение поздно вечером, а иногда и ночью.
Священная ступа – экскурсия на остров Огой, с посещением буддийской ступы.
Буддийская Ступа – сооружение, имеющее культовое значение и означающее в переводе «опора для подношений».
Во всем мире таких ступ несколько тысяч, а в нашей стране есть только в Калмыкии.
Там вы пройдете через три ступени, прошлого, будущего и настоящего, загадаете одно желание, которое непременно сбудется.
Кроме этого, с высоты острова открывается удивительный обзор на Малое море, Остров Ольхон.
Ужин на базе самостоятельно.
Примечание: при малой численности или непогоде, возможна отмена выбранной экскурсии.
Питание включено: завтрак.
Завтрак.
Отъезд в Иркутск.
Дорога по Ольхону и паромная переправа.
Завершение программы.
Желающие могут продолжить свой отдых на базе отдыха Ольхона, запрашивайте места для проживания заранее, при бронировании тура, в сезон на месте их может не быть.
Питание включено: завтрак.
Тур предусматривает размещение на турбазах в пос. Слюдянка и на острове Ольхон в номерах «Эконом» по 3-5 человек (удобства на территории), а также ночевки в туристических палатках по 3-4 человека:
Двухместное и одноместное размещение в палатках и на турбазах не входит в стоимость тура и оплачивается дополнительно при бронировании тура.
Одежда, обувь и т. п:
Примечание: Днем в горах, солнце активно и возможно таяние снегов, поэтому обувь должна иметь хорошие водоотталкивающие свойства (резиновые сапоги (дополнительно к ботинкам)).
Важно! Обязательно иметь на всем маршруте следующие документы – паспорт, полис обязательного медицинского страхования, ребенку– свидетельство о рождении.
Требование к набору «личных вещей» — ничего лишнего и тяжелого, так как, кроме них придется нести продукты питания (примерно 600-800гр. в день на человека) на весь маршрут и групповое снаряжение (палатки, топоры, котлы и т. п.).
Советуем вам запланировать приезд за день до начала программы, так как из-за погодных условий ваш рейс может быть задержан. В случае опоздания к началу, вам придется самостоятельного догонять группу, это не лучшее начало отдыха.
По завершении программы рекомендуем вам задержаться на Байкале на пару дней, чтобы вдоволь насладиться этим уникальным местом.
При бронировании тура учитывайте, что в состав группы могут войти участники с разной физической подготовкой. Поход проходит в темпе, к которому готова группа.
Если вы не хотите носить рюкзак сами, сообщите об этом во время бронирования, на пешем маршруте возможно воспользоваться услугами носильщика или лошади. Разумеется, за дополнительную плату.
В своем рюкзаке вы понесете личные вещи плюс общественное снаряжение и еду. Мужчины несут больше.
Средний вес продуктов на три дня — около 2-3 кг. Вес снаряжения еще 1-2 кг. Итого вы понесете дополнительные 3-5 кг.
Окончательный вес рюкзака зависит от количества личных вещей. Не берите лишнего, но не отказывайтесь от необходимого.
Установка и обеспечение лагеря производится силами участников. Вы самостоятельно носите вещи, ставите и собираете палатки, заготавливаете дрова, по очереди готовите еду на всю группу. Услуги повара не предусмотрены.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая и медицинская страховка не включены в стоимость. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Участники самостоятельно готовят.
На маршруте пища готовится на костре. Питание на маршруте (завтрак, обед (или перекус), ужин) облегченное по весу и усиленное по калорийности (тушенка, крупы, макаронные изделия, чай, кофе, конфеты, сухари).
Все туристы принимают активное участие в работах по лагерю (заготовка дров, воды, приготовление пищи, установка и сбор палаток).
Во время походов есть возможность рыбачить (не на всех маршрутах; рыболовное снаряжение нужно иметь с собой), собирать грибы, ягоды.
Пешие, водные, конные и комбинированные маршруты являются мероприятиями повышенной опасности для здоровья и жизни человека. Страховка не входит в стоимость тура, для оформления можно обратиться к своему менеджеру.
В горах смена погоды происходит очень часто. Здесь бывают грозы, снегопады, сильные ветра, метель, низкие и высокие температуры, обвалы камней и льда, селевые потоки, на человека влияет перепад высот, температур, повышенная ультрафиолетовая активность солнца и другие факторы. На маршрутах возможны проявления признаков «горной болезни», которые постепенно снимаются в ходе акклиматизации.
На осыпях и моренах — движение плотной группой «след в след», строго следить за нахождением членов группы, не допускать больших, представляющих угрозу, разрывов. При камнепаде подать команду «камень» и укрыться за ближайшим выступом.
В горах активное солнце, поэтому рекомендуется использовать солнцезащитные очки, крем от загара и не злоупотреблять солнечными ваннами, купанием в горных озерах.
Маршруты, кроме восхождения не требуют специальной подготовки и в них могут участвовать все желающие, включая детей с 12-ти летнего возраста в сопровождении родителей или близких родственников, несущих за них полную ответственность. Технические навыки, необходимые для успешного преодоления перевалов, приобретаются по ходу маршрута.
Восточные Саяны и Прибайкалье — местность, где встречаются клещи, поэтому желательно иметь прививку и обязательно страховку. У гидов-проводников имеется аптечка с необходимым в походе набором медикаментов. Специфические лекарства (аллергические, астматические, гипертонические и т. д.) необходимо иметь с собой. Важно помнить: не все растения, ягоды и грибы съедобны, на маршрутах можно встретить диких зверей, — поэтому нельзя употреблять в пищу неизвестные растения, ягоды и грибы, а также удаляться от группы на длительные расстояния (более 0,5 км. и более 0,5 часа), только с разрешения инструкторов.