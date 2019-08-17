Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт

Комфортный пеший поход по живописным местам Байкала: вы покорите пик Черского, увидите озеро

4.7
3 отзыва
Комфортный пеший поход по живописным местам Байкала: вы покорите пик Черского, увидите озеро в форме сердца, вас ждут горы Хамар-Дабан, причудливые берега острова Ольхон и незабываемый спуск в пещеры Прибайкалья.
Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
Ближайшие даты:
02
июл
09
июл
23
июл
13
авг
27
авг
03
сен

Что вас ожидает 🤩

Озеро Сердце
Озеро Сердце
Совершим восхождение на Пик Черского, где будет обзор на удивительное по форме озере Сердце
Священная скала Шаманка
Священная скала Шаманка
Посетим одну из девяти святынь Азии и древние надписи на тибетском и монгольском языках
Байкальская уха
Байкальская уха
Устроим очень вкусный обед с Байкальской ухой на мысе Хобой
Музей Байкала
Музей Байкала
Узнаем об уникальности озера и увидим Байкальскую Нерпу
Водопады реки Подкомарной
Водопады реки Подкомарной
Увидим удивительный каскад водопадов – каждый водопад неповторим и по-своему оригинален

Программа тура по дням

1 день
Встреча группы. Музей Байкала в поселке Листвянка. Отъезд в поселок Слюдянка

Встреча в аэропорту города Иркутск в 10 утра возле справочной.

Поездка в Музей поселка Листвянка по живописной дороге, которая идет вдоль Ангары.

Музей уникален, в нем Вам расскажут об уникальности озера и почему оно до сих пор оно такое чистое.

На первом этаже Вы посетите океанариум, где непременно вам захочется увидеть Байкальскую Нерпу.

Обед в Листвянке (за свой счет).

Мы посетим рынок, куда круглогодично приезжают, чтоб купить рыбу.

Вы самостоятельно купите себе то, что Вам понравится, будь то соленая или копченая рыба.

Советуем попробовать омуль холодного и горячего копчения.

Возвращение в Иркутск знакомой дорогой.

Получение провизии на первые дни маршрута.

Распределение продуктов и снаряжение на каждого участника.

Переезд в поселок Слюдянка по дороге среди гор и выездом на обзорную точку.

Отсюда открывается панорама на Южную часть Байкала.

Ужин.

Ночь на базе отдыха, номера 4-5 местные с удобствами на улице.

Примечание: в случае опоздания по любым причинам, туристы самостоятельно догоняют группу.

Рекомендуем прибывать за день до начала тура

Питание включено: ужин.

Продолжительность маршрута: авто — в Листвянку 70 км, до Слюдянки 2-3 ч.

Встреча группы. Музей Байкала в поселке Листвянка. Отъезд в поселок СлюдянкаВстреча группы. Музей Байкала в поселке Листвянка. Отъезд в поселок СлюдянкаВстреча группы. Музей Байкала в поселке Листвянка. Отъезд в поселок СлюдянкаВстреча группы. Музей Байкала в поселке Листвянка. Отъезд в поселок Слюдянка
2 день
Начало похода. Подъем до метеостанции Хамар-Дабан

Завтракаем и начинаем пеший переход до метеостанции на хребет Хамар-Дабан.

В рюкзаках у каждого личные вещи на 3-4 дня (часть можно оставить в камере хранения на базе отдыха), продукты на 4 — 5 дней и снаряжение.

Первые 18 км. можно доехать на машине (если группа большая в два этапа), стоимость аренды машины оплачивается дополнительно.

Дорога будет проходить мимо мраморного карьера (огромные куски мрамора лежат прямо на дороге), затем мы преодолеем несколько водных переправ.

Обед у нас будет на поляне, около горной реки, где и отдохнем.

Далее пешком и с рюкзаками пойдем до метеостанции по живописной тропе.

Если Вы хотите идти без рюкзака и груза, то Вам следует предупредить нас до маршрута, чтоб мы смогли нанять вам лошадь или носильщика за дополнительную оплату (9 км. пешком с набором высоты).

Вечером отдыхаем, жгем костер, ужинаем и ночевка в палатках.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Продолжительность маршрута: пешком ~ 27 км.

Начало похода. Подъем до метеостанции Хамар-ДабанНачало похода. Подъем до метеостанции Хамар-ДабанНачало похода. Подъем до метеостанции Хамар-ДабанНачало похода. Подъем до метеостанции Хамар-Дабан
3 день
Восхождение на Пик Черского. Озеро Сердце. Водопады реки Подкомарной

Завтракаем и оставив вещи на базе, берем с собой куртки и перекус и начинаем восхождение на Пик Черского, где будет обзор на озере Сердце.

В начале будет небольшой серпантин, который мы преодолеем по лесной дороге.

При этом нам откроется удивительная панорама горных вершин и окрестностей хребта Хамар-Дабана, а затем наш маршрут пойдет с наименьшим набором высоты.

На седловине, ведущей непосредственно на Пик, видно, как внизу расположилось прозрачное озеро Сердце (искупавшись в нем нужно загадать желание, и оно сбудется).

Поднявшись на вершину Пик Черского (2090 м), мы увидим живописные виды на «Сибирские Альпы».

Обратная дорога лежит по той же тропе, где будете возвращаться к дереву с подношениями для местных духов цветными лентами или копейками.

Пышная растительность, обилие цветов, делает это место поистине прекрасным.

Спуск.

Обедаем (возможно сух.паек) и для тех кто идет на водопады спуск к реке Подкомарной, для тех кто устал спуск в базовый лагерь.

По решению гида, или для тех у кого еще много сил, пешая экскурсия на водопады реки Подкомарной.

Удивительный каскад водопадов — 14 шт.

Каждый водопад неповторим и по-своему оригинален.

Питание по программе: завтрак, обед, ужин.

Продолжительность маршурута: пешком Пик Черского  4-6 часов., на водопады реки Подкомарной 3-4 часа.

Восхождение на Пик Черского. Озеро Сердце. Водопады реки ПодкомарнойВосхождение на Пик Черского. Озеро Сердце. Водопады реки ПодкомарнойВосхождение на Пик Черского. Озеро Сердце. Водопады реки ПодкомарнойВосхождение на Пик Черского. Озеро Сердце. Водопады реки Подкомарной
4 день
Спуск до базы отдыха. Экскурсия в музей минералов

Завтрак.

Спуск по тропе. 

В рюкзаках у участников — вещи, снаряжение и продукты на 1-2 дня.

Обед (готовят дежурные по очереди).

Баня около горной реки в лесу (по возможности).

Рядом небольшой приют, где можно купить прохладительные напитки и насладиться жизнью.

Оплата за баню производится в приюте.

По желанию экскурсия в частный музей минералов.

Билеты приобретаются при входе, Музей частный и поэтому все организуют сами хозяева.

Гид доводит группу до ворот, частного музея.

Уникальная коллекция, входящая в тройку самых известных музеев России.

Ночь в туристском приюте, размещение всей группой.

В музее экспонируется более 10000 образцов с многих месторождений бывшего СССР и из-за рубежа.

Но, конечно, главную ценность представляют великолепные образцы Слюдянских месторождений.

Ужин.

Размещение на базе отдыха в зависимости от бронирования (палатка, эконом вариант, номер).

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Продолжительность маршрута: пешком 18 км (спуск).

Спуск до базы отдыха. Экскурсия в музей минераловСпуск до базы отдыха. Экскурсия в музей минераловСпуск до базы отдыха. Экскурсия в музей минераловСпуск до базы отдыха. Экскурсия в музей минералов
5 день
Отъезд на остров Ольхон. Прогулка на скалу Шаманка

Завтракаем и отправляемся в пеший переход до ж/д вокзала.

Переезд рано утром в Иркутск на автотранспорте или электричке по живописной трассе.

Пересадки (время пересадки от 1 до 2 часов) и отъезд на остров Ольхон на автобусе или микроавтобусе в зависимости от количества участников (дорога будет проходить вдоль степного ландшафта, где в дали на горизонте видны горы, за которыми Байкал.

Обед в дороге в кафе (или в Иркутске на вокзале при пересадке) — оплачивается самостоятельно.

Переезд на Ольхон, осуществляется на общественном пароме.

Как правило в сезон бывают пробки и очередь, до парома вы едете одним транспортом, далее, после выхода с парома другим,как правило на УАЗ.

Переход через паром, каждый участник осуществляет со своими и групповыми вещами самостоятельно.

Размещение на базе отдыха экономичного класса трех-четырехместное, на двухместное доплата (по заявке).

После приезда прогулка на берег Байкала и скалу Шаманка.

Скала является священной для местного населения.

Шаманка — одна из девяти святынь Азии.

В 150 метрах на восток от Шаманской пещеры на скале из белого мрамора сохранились изображения шаманских бубнов, высеченные людьми ранней поры железного века.

Около Шаманской пещеры на скалах сохранились древние надписи на тибетском и монгольском языках.

Ужин на базе отдыха самостоятельно.

Обсуждение планов и впечатлений.

Питание включено: завтрак.

Продолжительность маршрута: на авто — в Иркутск 3 ч, на Ольхон — 5-6 часов.

Отъезд на остров Ольхон. Прогулка на скалу ШаманкаОтъезд на остров Ольхон. Прогулка на скалу ШаманкаОтъезд на остров Ольхон. Прогулка на скалу ШаманкаОтъезд на остров Ольхон. Прогулка на скалу Шаманка
6 день
Обзорная поездка до мыса Хобой

Завтрак.

Обзорная поездка по Ольхону на УАЗике до мыса Хобой.

Хобой — место силы, святое место и просто «супер» живописное место на севере острова Ольхон.

Со стороны моря скала похожа на клык и мы это еще увидим, а также она имеет сходство с профилем женщины, как на древних греческих галерах.

Обед с Байкальской ухой (зависит от сезона и наличии рыбы), очень вкусно и наши туристы всегда говорят об этом с восторгом.

Также по возможности посетим три скалы — три Брата, скалу где можно попросить детей (напоминают женщину, которая лежит на острове).

Здесь повсюду открывается удивительные по красоте виды на озеро Байкал.

Ужин самостоятельно.

Питание включено: завтрак, обед (уха).

Обзорная поездка до мыса ХобойОбзорная поездка до мыса ХобойОбзорная поездка до мыса ХобойОбзорная поездка до мыса Хобой
7 день
Экскурсии на выбор. Пещеры в Бухте АЯ или поездка на остров Огой

Завтрак.

Дополнительные экскурсии на выбор: пещеры, Священная ступа и др.

Весь список можно узнать у администратора базы.

Пещеры – это путешествие с раннего утра и на весь день (выдаются непромокаемые костюмы, каски).

Пещеры расположены в Бухте АЯ, в них вы найдете музыкальные залы, таинственные следы и конечно отличное настроение.

Гиды расскажут об образовании пещер и их особенности.

Вы увидите, как ранее жили наши предки в древние времена.

Испытаете себя в лабиринтах пещеры АЯ-Рядовая.

Отзывы о посещении пещер, только положительные.

Отобедав и отдохнув, вы сможете ощутить весь простор Байкала, ведь именно здесь скалы обрываются в озеро с огромной высоты.

Даже если Вы не любите пещеры, Вам все равно стоит поехать, так как кругом Вас будут окружать живописные виды озера Байкал.

Особенно красиво в бухте АЯ, пока люди опускаются в пещеры Вы можете сделать отличные фотографии со скал.

Возвращение на базу отдыха.

Обращаем внимание: как правило с пещер возвращение поздно вечером, а иногда и ночью.

Священная ступа – экскурсия на остров Огой, с посещением буддийской ступы.

Буддийская Ступа – сооружение, имеющее культовое значение и означающее в переводе «опора для подношений».

Во всем мире таких ступ несколько тысяч, а в нашей стране есть только в Калмыкии.

Там вы пройдете через три ступени, прошлого, будущего и настоящего, загадаете одно желание, которое непременно сбудется.

Кроме этого, с высоты острова открывается удивительный обзор на Малое море, Остров Ольхон.

Ужин на базе самостоятельно.

Примечание: при малой численности или непогоде, возможна отмена выбранной экскурсии.

Питание включено: завтрак.

Экскурсии на выбор. Пещеры в Бухте АЯ или поездка на остров ОгойЭкскурсии на выбор. Пещеры в Бухте АЯ или поездка на остров ОгойЭкскурсии на выбор. Пещеры в Бухте АЯ или поездка на остров ОгойЭкскурсии на выбор. Пещеры в Бухте АЯ или поездка на остров Огой
8 день
Завершение программы. Отъезд в Иркутск

Завтрак.

Отъезд в Иркутск.

Дорога по Ольхону и паромная переправа.

Завершение программы.

Желающие могут продолжить свой отдых на базе отдыха Ольхона, запрашивайте места для проживания заранее, при бронировании тура, в сезон на месте их может не быть.

Питание включено: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает размещение на турбазах в пос. Слюдянка и на острове Ольхон в номерах «Эконом» по 3-5 человек (удобства на территории), а также ночевки в туристических палатках по 3-4 человека:

  • в пос. Слюдянка (2 ночи: 1-й, 4-й дни)  базы отдыха «Серебряный источник», «Эдельвейс», «У Геннадия», «Приют Жигалова» или базы отдыха такой же категории;
  • на метеостанции «Хамар-Дабан» (2 ночи: 2-й, 3-й дни) – туристические палатки;
  • на острове Ольхон (3 ночи: 5-й, 6-й, 7-й дни) – базы отдыха «Лада», «Шаманка», мини-отель «Байкал» или базы отдыха такой же категории.

Двухместное и одноместное размещение в палатках и на турбазах не входит в стоимость тура и оплачивается дополнительно при бронировании тура.

  • Доплата за двухместное размещение – 2 500 руб.
  • Доплата за одноместное размещение – 7 000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание по программе, а также закупка продуктов и заброска их к началу маршрута
  • Встреча в Иркутске
  • Проживание в 3-4 местных по программе (турбазы и палатки)
  • Экскурсии по программе, входные билеты в музей (кроме музея минералов)
  • Трансферы по программе
  • Услуги гида
  • Оплата за посещение национального парка
  • Групповая аптечка, костровое снаряжение
Что не входит
  • Авиа-или ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Заброска на высокопроходимой машине от Слюдянки до тропы, 5000 руб. на группу
  • Ужины в 5, 6, 7 день и обеды в 5,7 день. Возможен заказ питания на базе отдыха
  • Проживание до начала маршрута и после
  • Двухместное и одноместное размещение в палатках и на базе
  • Услуги переводчика (для иностранных граждан)
  • Услуги повара (по запросу)
  • Услуги рыбалки – от 8 000 руб на 2-3 часа на группу
  • Прокат мопедов,сапов – от 1 000 руб.
  • Катание на лошадях (бронировать заранее) – от 1 500 руб. в час
  • Прокат велосипеда – от 500 руб. /сутки
  • Поездка в пещеры – около 2 500-3 000 руб.
  • Баня (от 2 500руб. в час с группы)
  • Страховка
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак для женщин не менее объёмом 70-80 л, для мужчин 80-90 л.;
  • коврик полиуретановый;
  • полиэтиленовый мешок или гермомешок (вставляется внутрь рюкзака, для защиты от влаги);
  • фонарь налобный;
  • очки солнцезащитные;
  • спальник — температурный режим в зависимости от времени года и места путешествия;
  • ложка, кружка, ножик;
  • накидка от дождя — только для маршрутов, где температура держится выше нуля;
  • спички, запаянные в полиэтилен или пластмассовую упаковку или зажигалку.
  • индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200гр. по весу);
  • фотоаппарат;
  • термос или пластиковая бутылка;
  • защитные средства от укусов кровососущих насекомых на маршрутах (в основном на маршрутах, где температура не опускается ниже нуля);
  • средства от загара (обязательно в горах и путешествиях на воде)

Одежда, обувь и т. п:

  • нижнее белье — не менее 2-3 комплекта;
  • термобелье (комплект, в зависимости от времени года. Кофта + трико) — 1-2 шт.;
  • брюки легкие, спортивные, для ежедневной носки, в зависимости от времени года;
  • кофта, флиска или т. п. 1-2 шт. (желательно из современных материалов);
  • штормовой костюм – куртка + брюки. Наличие обязательно (Летом — защита от ветра и дождя. Куртка – лучше утепленная с капюшоном (в соответствии с временем года. Как правило в горах и на Байкале должна быть обязательна в наличии. Брюки – защита от ветра, влаги. В холодное время года — можно использовать горнолыжный костюм или т. п. в зависимости от климатических условий;
  • носки простые (или трекинговые) — 2–4 пары;
  • носки шерстяные (трекинговые, утепленные) — не менее 2 пары;
  • обувь 2 пары — трекинговые ботинки и кроссовки на толстой подошве или кроссовки + резиновые сапоги с вкладышем и теплой стелькой;
  • для сплавов по горным рекам, желательно одежда из неопрена (можно взять в прокат, запрашивайте заранее);
  • для восхождений – горные ботинки для восхождений + трекинговые ботинки;
  • легкие тапки по желанию (для переездов, баз отдыха, в поездах и т. п.);
  • трекинговые палки — рекомендуем только на пешие маршруты, в комбинированных на усмотрение участников;

Примечание: Днем в горах, солнце активно и возможно таяние снегов, поэтому обувь должна иметь хорошие водоотталкивающие свойства (резиновые сапоги (дополнительно к ботинкам)).

  • шапочка теплая спортивная — 2 шт. (летом кепка с козырьком + шапочка);
  • средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.);
  • перчатки летом – простые 2 пары.

Важно! Обязательно иметь на всем маршруте следующие документы – паспорт, полис обязательного медицинского страхования, ребенку– свидетельство о рождении.

Требование к набору «личных вещей» — ничего лишнего и тяжелого, так как, кроме них придется нести продукты питания (примерно 600-800гр. в день на человека) на весь маршрут и групповое снаряжение (палатки, топоры, котлы и т. п.).

Что необходимо знать о туре?

Советуем вам запланировать приезд за день до начала программы, так как из-за погодных условий ваш рейс может быть задержан. В случае опоздания к началу, вам придется самостоятельного догонять группу, это не лучшее начало отдыха.
По завершении программы рекомендуем вам задержаться на Байкале на пару дней, чтобы вдоволь насладиться этим уникальным местом.

При бронировании тура учитывайте, что в состав группы могут войти участники с разной физической подготовкой. Поход проходит в темпе, к которому готова группа.

Если вы не хотите носить рюкзак сами, сообщите об этом во время бронирования, на пешем маршруте возможно воспользоваться услугами носильщика или лошади. Разумеется, за дополнительную плату.

Сколько будет весить рюкзак?

В своем рюкзаке вы понесете личные вещи плюс общественное снаряжение и еду. Мужчины несут больше.
Средний вес продуктов на три дня — около 2-3 кг. Вес снаряжения еще 1-2 кг. Итого вы понесете дополнительные 3-5 кг.
Окончательный вес рюкзака зависит от количества личных вещей. Не берите лишнего, но не отказывайтесь от необходимого.

Что входит в групповое снаряжение?
  • общая аптечка (со стандартным набором медикаментов, которые могут потребоваться в походе);
  • костровой набор (котлы, топор, варежка для костра, губка для посуды, половник, спички);
  • палатки (бронируется место в палатке, двухместные палатки оплачиваются дополнительно).
Как организован быт в лагере?

Установка и обеспечение лагеря производится силами участников. Вы самостоятельно носите вещи, ставите и собираете палатки, заготавливаете дрова, по очереди готовите еду на всю группу. Услуги повара не предусмотрены.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая и медицинская страховка не включены в стоимость. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какое будет питание во время тура? Кто будет готовить?

Участники самостоятельно готовят.

На маршруте пища готовится на костре. Питание на маршруте (завтрак, обед (или перекус), ужин) облегченное по весу и усиленное по калорийности (тушенка, крупы, макаронные изделия, чай, кофе, конфеты, сухари).

Все туристы принимают активное участие в работах по лагерю (заготовка дров, воды, приготовление пищи, установка и сбор палаток).

Во время походов есть возможность рыбачить (не на всех маршрутах; рыболовное снаряжение нужно иметь с собой), собирать грибы, ягоды.

Безопасность во время тура

Пешие, водные, конные и комбинированные маршруты являются мероприятиями повышенной опасности для здоровья и жизни человека. Страховка не входит в стоимость тура, для оформления можно обратиться к своему менеджеру.

В горах смена погоды происходит очень часто. Здесь бывают грозы, снегопады, сильные ветра, метель, низкие и высокие температуры, обвалы камней и льда, селевые потоки, на человека влияет перепад высот, температур, повышенная ультрафиолетовая активность солнца и другие факторы. На маршрутах возможны проявления признаков «горной болезни», которые постепенно снимаются в ходе акклиматизации.

На осыпях и моренах — движение плотной группой «след в след», строго следить за нахождением членов группы, не допускать больших, представляющих угрозу, разрывов. При камнепаде подать команду «камень» и укрыться за ближайшим выступом.

В горах активное солнце, поэтому рекомендуется использовать солнцезащитные очки, крем от загара и не злоупотреблять солнечными ваннами, купанием в горных озерах.

Маршруты, кроме восхождения не требуют специальной подготовки и в них могут участвовать все желающие, включая детей с 12-ти летнего возраста в сопровождении родителей или близких родственников, несущих за них полную ответственность. Технические навыки, необходимые для успешного преодоления перевалов, приобретаются по ходу маршрута.

Восточные Саяны и Прибайкалье — местность, где встречаются клещи, поэтому желательно иметь прививку и обязательно страховку. У гидов-проводников имеется аптечка с необходимым в походе набором медикаментов. Специфические лекарства (аллергические, астматические, гипертонические и т. д.) необходимо иметь с собой. Важно помнить: не все растения, ягоды и грибы съедобны, на маршрутах можно встретить диких зверей, — поэтому нельзя употреблять в пищу неизвестные растения, ягоды и грибы, а также удаляться от группы на длительные расстояния (более 0,5 км. и более 0,5 часа), только с разрешения инструкторов.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
П
17 авг 2019
Общее впечатление положительное, люди были общительные и дружелюбные. В связи с эвакуацией программа с описание на сайте не соответствовала, но это не критично. Информации перед поездкой было достаточно.
с точки зрения формирования группы:
в нашей группе были участники, имеющие недостаточную физическую подготовку. Если бы тур состоялся, и у нас было бы восхождение на пик, они бы не справились (Надежда, 70 с лишним лет, и ее дочь Алина).
с точки зрения координации со стороны инструкторов:
инструкторы в ряде случаев не могли скоординировать действия, как между собой, так и с группой; это проявлялось и в ходе эвакуационных событий, и с точки зрения распределения кострового инвентаря и питания, и в процессе сборов при переездах.
с точки зрения питания:
я отмечал, что я вегетарианец, что требует корректировки состава продуктов; к сожалению корректировки никакой не было, пришлось самостоятельно покупать продукты, чтобы не есть в некоторые дни голые макароны; несмотря на то, что самой еды было много, ее состав требует оптимизации (уменьшение сладкого, добавление твердых сортов сыра, орехов, сушеных овощей и др.).
М
27 мар 2022
В туре столкнулись с необходимостью менять планы буквально на лету: то погода не позволила идти день по льду, то выясняется, что один из туристов не умеет двигаться на коньках (см. выше:), то место ночлега в последний день поменять. Здесь-то нам и удалось оценить постоянную поддержку организаторов. За считанные минуты гид и организатор решали любые вопросы, находили решения, которые казались едва ли возможными. Как человек, хорошо разбирающийся в бизнесе, могу сказать, что такой уровень эффективности оперативного реагирования дорогого стоит! Так что работой организатора я остался доволен на 200%!
Ж
13 мар 2022
Организация на высшем уровне. Отлично подобранные гиды.
Менеджер всегда на связи: консультировал, организовывал по нашей просьбе небольшие изменения маршрута. Все вопросы решались мгновенно.
5 баллов из 5.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

🚶Пешеходные🧳Экскурсионные турыОзеро Сердце🗽Популярные места🍀Природа и пейзажи

Похожие туры в Иркутске

Байкальский круиз по заповедным местам озера
2 дня 7 часов
🚗 На машине
🛳 Круизы
Авторский тур
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Байкальский круиз по заповедным местам озера
Приглашаем вас провести 3 дня на западном побережье озера Байкал. На катере мы посетим самые заповедные места, куда
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
190 000 за 1 человека
Тур на катере по западному побережью Байкала
12.5 часов
Индивидуальная
до 9 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Тур на катере по западному побережью Байкала
На комфортабельном катере мы отправимся в одни из самых живописных и труднодоступных мест озера Байкал
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
97 000 за всё до 9 чел.
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
5
30 отзывов
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
Поселок Листвянка, Шаман-камень, река Ангара, рыбный рынок и священное озеро за один день
28 июня
29 июня
2 июля
3 июля
от 9 100 за всё до 2 чел.
Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)
7 дней
🚶 Пешая
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
🚉 На поезде
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Марианна
Марианна
Нет отзывов
Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)
Приглашаю вас провести 7 дней на озере Байкал
69 000 за 1 человека
Путешествие на Байкал
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Pavel
Pavel
4.9
90 отзывов
Путешествие на Байкал
Однодневный тур к озеру дорогой первопроходцев
Завтра
27 июня
28 июня
29 июня
от 9 750 за всё до 2 чел.
Однодневный круиз по западному побережью Байкала
12.5 часов
🛳 Круизы
Круиз
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Однодневный круиз по западному побережью Байкала
Приглашаем вас посетить одни из самых живописных и труднодоступных мест озера Байкал
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
11 900 за 1 человека
Открытый Байкал - бухта Крестовая - неисхоженные места
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Открытый Байкал - бухта Крестовая - неисхоженные места
Мы увидим горные массивы с вековой тайгой, открытые сопки и степные озера с соленой водой, панорамные виды Байкала
26 июня
28 июня
1 июля
4 июля
17 500 за всё до 3 чел.
Байкальский заповедник в Танхое
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виталина
Виталина
Нет отзывов
Байкальский заповедник в Танхое
Вас ждет увлекательное однодневное путешествие в Бурятию, в поселок Танхой
28 июня
29 июня
30 июня
3 июля
11 500 за всё до 4 чел.
День у «славного моря» Байкал в поселке Листвянка
9 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Алина
Алина
5
11 отзывов
День у «славного моря» Байкал в поселке Листвянка
Приглашаю Вас в путешествие на озеро Байкал! Почувствовать дыхание великого озера, ощутить его мощь, налюбоваться
27 июня
1 июля
2 июля
3 июля
от 9 500 за всё до 4 чел.
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
12 часов
🚶 Пешая
🛳 Круизы
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
4 отзыва
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
Провести день наедине с великим озером и пройти по главному эко-маршруту Байкала
29 июля
1 авг
4 авг
13 авг
8 500 за всё до 4 чел.
Сказочный Байкал: путешествие из Иркутска
7 часов
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
5
17 отзывов
Очень популярно сейчас
Сказочный Байкал: путешествие из Иркутска
Отправиться в поселок Листвянка и полюбоваться фантастическими панорамами озера
26 июня
27 июня
1 июля
3 июля
94508 505 за всё до 4 чел.
Выходные на Ольхоне: самые популярные места Байкала
1 день
🚗 На машине
Авторский тур
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Выходные на Ольхоне: самые популярные места Байкала
Пофотографироваться на живописных мысах с панорамными видами и поесть байкальской ухи
9 июля
16 июля
6 авг
13 авг
21 500 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Иркутске
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ