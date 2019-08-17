Комфортный пеший поход по живописным местам Байкала: вы покорите пик Черского, увидите озеро в форме сердца, вас ждут горы Хамар-Дабан, причудливые берега острова Ольхон и незабываемый спуск в пещеры Прибайкалья.

Увидим удивительный каскад водопадов – каждый водопад неповторим и по-своему оригинален

Узнаем об уникальности озера и увидим Байкальскую Нерпу

Устроим очень вкусный обед с Байкальской ухой на мысе Хобой

Посетим одну из девяти святынь Азии и древние надписи на тибетском и монгольском языках

Совершим восхождение на Пик Черского, где будет обзор на удивительное по форме озере Сердце

Программа тура по дням

1 день Встреча группы. Музей Байкала в поселке Листвянка. Отъезд в поселок Слюдянка

Встреча в аэропорту города Иркутск в 10 утра возле справочной. Поездка в Музей поселка Листвянка по живописной дороге, которая идет вдоль Ангары. Музей уникален, в нем Вам расскажут об уникальности озера и почему оно до сих пор оно такое чистое. На первом этаже Вы посетите океанариум, где непременно вам захочется увидеть Байкальскую Нерпу. Обед в Листвянке (за свой счет). Мы посетим рынок, куда круглогодично приезжают, чтоб купить рыбу. Вы самостоятельно купите себе то, что Вам понравится, будь то соленая или копченая рыба. Советуем попробовать омуль холодного и горячего копчения. Возвращение в Иркутск знакомой дорогой. Получение провизии на первые дни маршрута. Распределение продуктов и снаряжение на каждого участника. Переезд в поселок Слюдянка по дороге среди гор и выездом на обзорную точку. Отсюда открывается панорама на Южную часть Байкала. Ужин. Ночь на базе отдыха, номера 4-5 местные с удобствами на улице. Примечание: в случае опоздания по любым причинам, туристы самостоятельно догоняют группу. Рекомендуем прибывать за день до начала тура Питание включено: ужин. Продолжительность маршрута: авто — в Листвянку 70 км, до Слюдянки 2-3 ч.

2 день Начало похода. Подъем до метеостанции Хамар-Дабан

Завтракаем и начинаем пеший переход до метеостанции на хребет Хамар-Дабан. В рюкзаках у каждого личные вещи на 3-4 дня (часть можно оставить в камере хранения на базе отдыха), продукты на 4 — 5 дней и снаряжение. Первые 18 км. можно доехать на машине (если группа большая в два этапа), стоимость аренды машины оплачивается дополнительно. Дорога будет проходить мимо мраморного карьера (огромные куски мрамора лежат прямо на дороге), затем мы преодолеем несколько водных переправ. Обед у нас будет на поляне, около горной реки, где и отдохнем. Далее пешком и с рюкзаками пойдем до метеостанции по живописной тропе. Если Вы хотите идти без рюкзака и груза, то Вам следует предупредить нас до маршрута, чтоб мы смогли нанять вам лошадь или носильщика за дополнительную оплату (9 км. пешком с набором высоты). Вечером отдыхаем, жгем костер, ужинаем и ночевка в палатках. Питание включено: завтрак, обед, ужин. Продолжительность маршрута: пешком ~ 27 км.

3 день Восхождение на Пик Черского. Озеро Сердце. Водопады реки Подкомарной

Завтракаем и оставив вещи на базе, берем с собой куртки и перекус и начинаем восхождение на Пик Черского, где будет обзор на озере Сердце. В начале будет небольшой серпантин, который мы преодолеем по лесной дороге. При этом нам откроется удивительная панорама горных вершин и окрестностей хребта Хамар-Дабана, а затем наш маршрут пойдет с наименьшим набором высоты. На седловине, ведущей непосредственно на Пик, видно, как внизу расположилось прозрачное озеро Сердце (искупавшись в нем нужно загадать желание, и оно сбудется). Поднявшись на вершину Пик Черского (2090 м), мы увидим живописные виды на «Сибирские Альпы». Обратная дорога лежит по той же тропе, где будете возвращаться к дереву с подношениями для местных духов цветными лентами или копейками. Пышная растительность, обилие цветов, делает это место поистине прекрасным. Спуск. Обедаем (возможно сух.паек) и для тех кто идет на водопады спуск к реке Подкомарной, для тех кто устал спуск в базовый лагерь. По решению гида, или для тех у кого еще много сил, пешая экскурсия на водопады реки Подкомарной. Удивительный каскад водопадов — 14 шт. Каждый водопад неповторим и по-своему оригинален. Питание по программе: завтрак, обед, ужин. Продолжительность маршурута: пешком Пик Черского — 4-6 часов., на водопады реки Подкомарной 3-4 часа.

4 день Спуск до базы отдыха. Экскурсия в музей минералов

Завтрак. Спуск по тропе. В рюкзаках у участников — вещи, снаряжение и продукты на 1-2 дня. Обед (готовят дежурные по очереди). Баня около горной реки в лесу (по возможности). Рядом небольшой приют, где можно купить прохладительные напитки и насладиться жизнью. Оплата за баню производится в приюте. По желанию экскурсия в частный музей минералов. Билеты приобретаются при входе, Музей частный и поэтому все организуют сами хозяева. Гид доводит группу до ворот, частного музея. Уникальная коллекция, входящая в тройку самых известных музеев России. Ночь в туристском приюте, размещение всей группой. В музее экспонируется более 10000 образцов с многих месторождений бывшего СССР и из-за рубежа. Но, конечно, главную ценность представляют великолепные образцы Слюдянских месторождений. Ужин. Размещение на базе отдыха в зависимости от бронирования (палатка, эконом вариант, номер). Питание включено: завтрак, обед, ужин. Продолжительность маршрута: пешком 18 км (спуск).

5 день Отъезд на остров Ольхон. Прогулка на скалу Шаманка

Завтракаем и отправляемся в пеший переход до ж/д вокзала. Переезд рано утром в Иркутск на автотранспорте или электричке по живописной трассе. Пересадки (время пересадки от 1 до 2 часов) и отъезд на остров Ольхон на автобусе или микроавтобусе в зависимости от количества участников (дорога будет проходить вдоль степного ландшафта, где в дали на горизонте видны горы, за которыми Байкал. Обед в дороге в кафе (или в Иркутске на вокзале при пересадке) — оплачивается самостоятельно. Переезд на Ольхон, осуществляется на общественном пароме. Как правило в сезон бывают пробки и очередь, до парома вы едете одним транспортом, далее, после выхода с парома другим,как правило на УАЗ. Переход через паром, каждый участник осуществляет со своими и групповыми вещами самостоятельно. Размещение на базе отдыха экономичного класса трех-четырехместное, на двухместное доплата (по заявке). После приезда прогулка на берег Байкала и скалу Шаманка. Скала является священной для местного населения. Шаманка — одна из девяти святынь Азии. В 150 метрах на восток от Шаманской пещеры на скале из белого мрамора сохранились изображения шаманских бубнов, высеченные людьми ранней поры железного века. Около Шаманской пещеры на скалах сохранились древние надписи на тибетском и монгольском языках. Ужин на базе отдыха самостоятельно. Обсуждение планов и впечатлений. Питание включено: завтрак. Продолжительность маршрута: на авто — в Иркутск 3 ч, на Ольхон — 5-6 часов.

6 день Обзорная поездка до мыса Хобой

Завтрак. Обзорная поездка по Ольхону на УАЗике до мыса Хобой. Хобой — место силы, святое место и просто «супер» живописное место на севере острова Ольхон. Со стороны моря скала похожа на клык и мы это еще увидим, а также она имеет сходство с профилем женщины, как на древних греческих галерах. Обед с Байкальской ухой (зависит от сезона и наличии рыбы), очень вкусно и наши туристы всегда говорят об этом с восторгом. Также по возможности посетим три скалы — три Брата, скалу где можно попросить детей (напоминают женщину, которая лежит на острове). Здесь повсюду открывается удивительные по красоте виды на озеро Байкал. Ужин самостоятельно. Питание включено: завтрак, обед (уха).

7 день Экскурсии на выбор. Пещеры в Бухте АЯ или поездка на остров Огой

Завтрак. Дополнительные экскурсии на выбор: пещеры, Священная ступа и др. Весь список можно узнать у администратора базы. Пещеры – это путешествие с раннего утра и на весь день (выдаются непромокаемые костюмы, каски). Пещеры расположены в Бухте АЯ, в них вы найдете музыкальные залы, таинственные следы и конечно отличное настроение. Гиды расскажут об образовании пещер и их особенности. Вы увидите, как ранее жили наши предки в древние времена. Испытаете себя в лабиринтах пещеры АЯ-Рядовая. Отзывы о посещении пещер, только положительные. Отобедав и отдохнув, вы сможете ощутить весь простор Байкала, ведь именно здесь скалы обрываются в озеро с огромной высоты. Даже если Вы не любите пещеры, Вам все равно стоит поехать, так как кругом Вас будут окружать живописные виды озера Байкал. Особенно красиво в бухте АЯ, пока люди опускаются в пещеры Вы можете сделать отличные фотографии со скал. Возвращение на базу отдыха. Обращаем внимание: как правило с пещер возвращение поздно вечером, а иногда и ночью. Священная ступа – экскурсия на остров Огой, с посещением буддийской ступы. Буддийская Ступа – сооружение, имеющее культовое значение и означающее в переводе «опора для подношений». Во всем мире таких ступ несколько тысяч, а в нашей стране есть только в Калмыкии. Там вы пройдете через три ступени, прошлого, будущего и настоящего, загадаете одно желание, которое непременно сбудется. Кроме этого, с высоты острова открывается удивительный обзор на Малое море, Остров Ольхон. Ужин на базе самостоятельно. Примечание: при малой численности или непогоде, возможна отмена выбранной экскурсии. Питание включено: завтрак.

8 день Завершение программы. Отъезд в Иркутск