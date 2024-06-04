Экскурсии по паркам Иркутска

Найдено 8 экскурсий в категории «Парки» в Иркутске, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
12 часов
24 отзыва
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
Погрузитесь в мир Бурятии и Тункинского национального парка за один день. Альпийские луга, горные реки и буддийские дацаны ждут вас
Начало: По договоренности
«Входные билеты: Тункинский парк — 250 руб»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 23 890 за всё до 19 чел.
Листвянка - туристическая столица Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
35 отзывов
Листвянка - туристическая столица Байкала
Листвянка идеально подходит для первого знакомства с Прибайкальем. Осмотрите старинные образцы деревянного зодчества и узнайте об эпохе освоения Сибири
Начало: В вашем отеле в Иркутске
«А летом экскурсия продолжится в дендро-парке «Каменушки»»
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
12 670 за всё до 7 чел.
Из Иркутска в Бурятию: Аршан и пейзажи Восточного Саяна
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
38 отзывов
Из Иркутска в Бурятию: Аршан и пейзажи Восточного Саяна
Вдохновиться природой Тункинской долины и проникнуться традициями бурятов в колоритном поселке
Начало: у места вашего проживания в Иркутске
«Следом нас окружат ландшафты Сибирской Швейцарии — национального парка «Тункинская долина»»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
22 670 за всё до 4 чел.
Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор
Полюбоваться деревянным зодчеством, прогуляться к Большим Котам или приоткрыть тайны тоннелей КБЖД
«Гуляя по территории национальных парков и заповедников, мы поговорим о развитии региона, местной флоре и фауне»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
15 800 за всё до 4 чел.
Из Иркутска - в Ангарск и Лукоморье
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Из Иркутска - в Ангарск и Лукоморье
Посетить колоритный сибирский город и парк деревянных скульптур за 1 день
«Именно здесь расположился замечательный парк Лукоморье»
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
12 670 за всё до 7 чел.
Парк отдыха живых и мертвых. История главного некрополя Иркутска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Парк отдыха живых и мертвых. История главного некрополя Иркутска
Узнавая о судьбах людей, открыть хроники города - на экскурсии по «Иерусалимской горе» с краеведом
Начало: на входе на Иерусалимскую гору
«В советское время здесь обустроили Центральный парк культуры и отдыха: человеческие останки не эксгумировали, а просто сравняли с землей, установили здесь аттракционы и устраивали танцы с оркестром»
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от 2 000 за всё до 7 чел.
Кругобайкальская дорога - золотая пряжка Транссиба
🚶 Пешая
🚉 На поезде
Индивидуальная
12 часов
Кругобайкальская дорога - золотая пряжка Транссиба
Узнать о самом красивом участке железной дороги, изучить тоннели и галереи и полюбоваться Байкалом
«Истории Транссиба и национального парка»
21 июня в 07:00
22 июня в 07:00
12 670 за всё до 7 чел.
Бугульдейка, Мраморная долина и самый красивый лёд на Байкале
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
Бугульдейка, Мраморная долина и самый красивый лёд на Байкале
Исследовать нетуристические тропы Прибайкальского национального парка - на групповой экскурсии
Начало: У гостиницы «Ангара»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    4 июня 2024
    Листвянка - туристическая столица Байкала
    Александр кладезь знаний. Когда в музее Байкала он рассказывал, вокруг нас собралась целая толпа. И ходила за ним как привязанная.
  • А
    Анна
    1 мая 2024
    Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
    Экскурсия начинается в Култуке, затем Слюдянка с мраморным ЖД вокзалом начала 20-го века и интерактивным музеем. Бурятия с деревнями без
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    огородов и плотным слоем навоза на сколько хватает взгляда. Но в Тункинской долине просто волшебный вид на восточный хребет Саянов. Была возможность окунуться в горячий источник, который дарит земля долины. Покормить моралов. Думала моралы будут за забором - подходишь и кормишь, НО заходим на ферму и олени ходят среди гостей, как на вечеринке. Вечером разразилась буря со снегом, смена погоды молниеносная. Буря впечатлений, море эмоций, воспоминания на всю жизнь. Хочется вернуться. Спасибо гиду Максиму за этот день.

    Экскурсия начинается в Култуке, затем Слюдянка с мраморным ЖД вокзалом начала 20-го века и интерактивным музеемЭкскурсия начинается в Култуке, затем Слюдянка с мраморным ЖД вокзалом начала 20-го века и интерактивным музеем
  • О
    Оксана
    27 апреля 2024
    Листвянка - туристическая столица Байкала
    Спасибо Александру - очень грамотный гид, экскурсия интересная, логистика комфортная. Александр прекрасный водитель, машина чистая. Очень рекомендую его услуги.
  • П
    Пономарева
    12 апреля 2024
    Листвянка - туристическая столица Байкала
    Гид Александр - гениальный. Очень умный, очень начитанный, очень образованный. Для себя я его прозвала "ходячая энциклопедия". НО! Важный момент!
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    Александр рассказывал легко и непринужденно, его хотелось слушать "раскрыв рот". На все вопросы получили ответы. Учитывая, что мы в Иркутске были проездом, Александр согласился начать экскурсию с 6 утра! В ресторане посоветовал нам самую вкусную местную еду. Потом, как оказалось, я забыла очки в его машине, так он мне их еще и СДЕК- почтой отправил. Очень рекомендую, очень советую. Не пожалеете! ВСЯ НАША ГРУППА ОСТАЛАСЬ ДОВОЛЬНА!

    Гид Александр - гениальный. Очень умный, очень начитанный, очень образованный. Для себя я его прозвала "ходячаяГид Александр - гениальный. Очень умный, очень начитанный, очень образованный. Для себя я его прозвала "ходячая
  • Т
    ТАТЬЯНА
    24 марта 2024
    Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
    Экскурсия- 18 марта 2024. Экскурсовод - Илья. Все прошло на высшем уровне. Спасибо.
  • М
    Маргарита
    19 марта 2024
    Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
    спасибо Максиму! Все понравилось. Природа шикарная! Горы красивые, водопад замечательный, термальный источник понравился, хотя конечно, сама инфраструктура там увы вызывает
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    культурный шок чуток🙃 Машина удобная, чистая. По ходу меняли маршрут по интересу. Вместо маралов увидели мраморный вокзал. Интерактивный музей был уже закрыт, но Максим договарился и нас впустили😉

    спасибо Максиму! Все понравилось. Природа шикарная! Горы красивые, водопад замечательный, термальный источник понравился, хотя конечно, самаспасибо Максиму! Все понравилось. Природа шикарная! Горы красивые, водопад замечательный, термальный источник понравился, хотя конечно, самаспасибо Максиму! Все понравилось. Природа шикарная! Горы красивые, водопад замечательный, термальный источник понравился, хотя конечно, самаспасибо Максиму! Все понравилось. Природа шикарная! Горы красивые, водопад замечательный, термальный источник понравился, хотя конечно, самаспасибо Максиму! Все понравилось. Природа шикарная! Горы красивые, водопад замечательный, термальный источник понравился, хотя конечно, самаспасибо Максиму! Все понравилось. Природа шикарная! Горы красивые, водопад замечательный, термальный источник понравился, хотя конечно, самаспасибо Максиму! Все понравилось. Природа шикарная! Горы красивые, водопад замечательный, термальный источник понравился, хотя конечно, самаспасибо Максиму! Все понравилось. Природа шикарная! Горы красивые, водопад замечательный, термальный источник понравился, хотя конечно, сама
  • D
    Donskikh
    17 марта 2024
    Из Иркутска в Бурятию: Аршан и пейзажи Восточного Саяна
    Спасибо за увлекательную и познавательную экскурсию
  • Т
    Татьяна
    3 февраля 2024
    Из Иркутска в Бурятию: Аршан и пейзажи Восточного Саяна
    Нашим гидом стал Андрей - замечательный рассказчик, отлично знает маршрут, историю края - слушать одно удовольствие!
  • В
    Вероника
    8 октября 2023
    Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор
    Мария единственная из экскурсоводов, к которым я обращалась, взяла нас, «неудобных» туристов. Мы были с годовалым ребёнком. Маршрут был составлен
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    под нас, что, безусловно, очень приятно. Спасибо большое за внимание и любовь к своей работе! Мы обязательно вернёмся смотреть Байкал зимой.

    Мария единственная из экскурсоводов, к которым я обращалась, взяла нас, «неудобных» туристов. Мы были с годовалымМария единственная из экскурсоводов, к которым я обращалась, взяла нас, «неудобных» туристов. Мы были с годовалымМария единственная из экскурсоводов, к которым я обращалась, взяла нас, «неудобных» туристов. Мы были с годовалымМария единственная из экскурсоводов, к которым я обращалась, взяла нас, «неудобных» туристов. Мы были с годовалымМария единственная из экскурсоводов, к которым я обращалась, взяла нас, «неудобных» туристов. Мы были с годовалым
  • Л
    Лада
    27 сентября 2023
    Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор
    15.09.2023 ходила с гидом Евгением по Большой Байкальской Тропе. Все прошло замечательно: Евгений очень общительный и дружелюбный, отвечал на все-все
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    интересующие меня вопросы и сам много рассказывал. Даже пока мы ехали на машине от вокзала Иркутска через центр получилась микро-авто-экскурсия и по городу) На самой Тропе тоже было комфортно, шли в моем темпе, угощали меня чаем и домашней едой) Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Парки»

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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Парки" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 2 000 до 23 890. Туристы уже оставили гидам 118 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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