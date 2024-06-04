1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
Погрузитесь в мир Бурятии и Тункинского национального парка за один день. Альпийские луга, горные реки и буддийские дацаны ждут вас
Начало: По договоренности
«Входные билеты: Тункинский парк — 250 руб»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 23 890₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
10 часов
Листвянка - туристическая столица Байкала
Листвянка идеально подходит для первого знакомства с Прибайкальем. Осмотрите старинные образцы деревянного зодчества и узнайте об эпохе освоения Сибири
Начало: В вашем отеле в Иркутске
«А летом экскурсия продолжится в дендро-парке «Каменушки»»
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
12 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Иркутска в Бурятию: Аршан и пейзажи Восточного Саяна
Вдохновиться природой Тункинской долины и проникнуться традициями бурятов в колоритном поселке
Начало: у места вашего проживания в Иркутске
«Следом нас окружат ландшафты Сибирской Швейцарии — национального парка «Тункинская долина»»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
22 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор
Полюбоваться деревянным зодчеством, прогуляться к Большим Котам или приоткрыть тайны тоннелей КБЖД
«Гуляя по территории национальных парков и заповедников, мы поговорим о развитии региона, местной флоре и фауне»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
15 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Иркутска - в Ангарск и Лукоморье
Посетить колоритный сибирский город и парк деревянных скульптур за 1 день
«Именно здесь расположился замечательный парк Лукоморье»
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
12 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Парк отдыха живых и мертвых. История главного некрополя Иркутска
Узнавая о судьбах людей, открыть хроники города - на экскурсии по «Иерусалимской горе» с краеведом
Начало: на входе на Иерусалимскую гору
«В советское время здесь обустроили Центральный парк культуры и отдыха: человеческие останки не эксгумировали, а просто сравняли с землей, установили здесь аттракционы и устраивали танцы с оркестром»
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от 2 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Кругобайкальская дорога - золотая пряжка Транссиба
Узнать о самом красивом участке железной дороги, изучить тоннели и галереи и полюбоваться Байкалом
«Истории Транссиба и национального парка»
21 июня в 07:00
22 июня в 07:00
12 670₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
11 часов
Бугульдейка, Мраморная долина и самый красивый лёд на Байкале
Исследовать нетуристические тропы Прибайкальского национального парка - на групповой экскурсии
Начало: У гостиницы «Ангара»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай4 июня 2024Александр кладезь знаний. Когда в музее Байкала он рассказывал, вокруг нас собралась целая толпа. И ходила за ним как привязанная.
- ААнна1 мая 2024Экскурсия начинается в Култуке, затем Слюдянка с мраморным ЖД вокзалом начала 20-го века и интерактивным музеем. Бурятия с деревнями без
- ООксана27 апреля 2024Спасибо Александру - очень грамотный гид, экскурсия интересная, логистика комфортная. Александр прекрасный водитель, машина чистая. Очень рекомендую его услуги.
- ППономарева12 апреля 2024Гид Александр - гениальный. Очень умный, очень начитанный, очень образованный. Для себя я его прозвала "ходячая энциклопедия". НО! Важный момент!
- ТТАТЬЯНА24 марта 2024Экскурсия- 18 марта 2024. Экскурсовод - Илья. Все прошло на высшем уровне. Спасибо.
- ММаргарита19 марта 2024спасибо Максиму! Все понравилось. Природа шикарная! Горы красивые, водопад замечательный, термальный источник понравился, хотя конечно, сама инфраструктура там увы вызывает
- DDonskikh17 марта 2024Спасибо за увлекательную и познавательную экскурсию
- ТТатьяна3 февраля 2024Нашим гидом стал Андрей - замечательный рассказчик, отлично знает маршрут, историю края - слушать одно удовольствие!
- ВВероника8 октября 2023Мария единственная из экскурсоводов, к которым я обращалась, взяла нас, «неудобных» туристов. Мы были с годовалым ребёнком. Маршрут был составлен
- ЛЛада27 сентября 202315.09.2023 ходила с гидом Евгением по Большой Байкальской Тропе. Все прошло замечательно: Евгений очень общительный и дружелюбный, отвечал на все-все
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Парки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Парки" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 2 000 до 23 890. Туристы уже оставили гидам 118 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Иркутске на 2024 год по теме «Парки», 118 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август