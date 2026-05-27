Всего один день — и вы смените городскую суету на величественные Саяны, целебную воду и буддийское спокойствие. Вас ждёт Тункинская долина с её бескрайними степями и лесами, шумный водопад на реке Кынгырге, горячий источник с уникальным составом воды и Хойморский дацан. А ещё — монгольский рынок с верблюжьей шерстью и травами, которых вы не найдёте больше нигде. И настоящая перезагрузка.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

7:30 — сбор группы в Иркутске

7:30–11:30 — дорога в Аршан

Живописный горный серпантин сменяется просторами Тункинской долины. По пути — смена пейзажей от степей до густых лесов и хребтов Саянских гор. Гид расскажет легенды древних мест.

11:30 — Хойморский дацан

Буддийский храм на границе Бурятии и Иркутской области. Святая поляна с каменными пирамидками обоо, необычная архитектура и сильная духовная атмосфера.

12:30 — посёлок Аршан: монгольский рынок

Сувениры, изделия из верблюжьей шерсти (пледы, кофты, пряжа), кожаные кошельки и ремни. Из самого интересного — травяные сборы: курильский чай, чабрец и знаменитая саган-дайля.

13:30 — тропа к водопаду Кынгырга

По пути можно набрать холодную и горячую минеральную воду, найти глазной источник и статую мальчика с кувшином. Примерно час пешком — и перед вами водопад, где вода падает на огромные валуны в узком ущелье.

15:00 — обед

Кафе «Монгол» или «Хамар Дабан». Бурятская кухня.

16:00 — посёлок Жемчуг

Горячие источники с уникальным составом воды: метан, углекислый газ, сероводород и радон. Купание здесь помогает при многих заболеваниях и снимает усталость после долгой дороги.

17:30 — отправление в Иркутск

18:30–19:00 — остановка в кафе (по желанию)

21:30 — возвращение в отель

Организационные детали