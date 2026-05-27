Из Иркутска в Аршан за 1 день: Саяны, источники и буддийские святыни

Тункинская долина, горный водопад и горячий Жемчуг - всё, ради чего стоит побывать в Сибири
Всего один день — и вы смените городскую суету на величественные Саяны, целебную воду и буддийское спокойствие.

Вас ждёт Тункинская долина с её бескрайними степями и лесами, шумный водопад на реке Кынгырге, горячий источник с уникальным составом воды и Хойморский дацан. А ещё — монгольский рынок с верблюжьей шерстью и травами, которых вы не найдёте больше нигде. И настоящая перезагрузка.
Описание экскурсии

7:30 — сбор группы в Иркутске

7:30–11:30 — дорога в Аршан

Живописный горный серпантин сменяется просторами Тункинской долины. По пути — смена пейзажей от степей до густых лесов и хребтов Саянских гор. Гид расскажет легенды древних мест.

11:30 — Хойморский дацан

Буддийский храм на границе Бурятии и Иркутской области. Святая поляна с каменными пирамидками обоо, необычная архитектура и сильная духовная атмосфера.

12:30 — посёлок Аршан: монгольский рынок

Сувениры, изделия из верблюжьей шерсти (пледы, кофты, пряжа), кожаные кошельки и ремни. Из самого интересного — травяные сборы: курильский чай, чабрец и знаменитая саган-дайля.

13:30 — тропа к водопаду Кынгырга

По пути можно набрать холодную и горячую минеральную воду, найти глазной источник и статую мальчика с кувшином. Примерно час пешком — и перед вами водопад, где вода падает на огромные валуны в узком ущелье.

15:00 — обед

Кафе «Монгол» или «Хамар Дабан». Бурятская кухня.

16:00 — посёлок Жемчуг

Горячие источники с уникальным составом воды: метан, углекислый газ, сероводород и радон. Купание здесь помогает при многих заболеваниях и снимает усталость после долгой дороги.

17:30 — отправление в Иркутск

18:30–19:00 — остановка в кафе (по желанию)

21:30 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном легковом автомобиле
  • Обед и билеты в национальный парк включены в стоимость
  • Дополнительно оплачивается купание в горячем источнике в посёлке Жемчуг
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник11 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Иркутске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 30 туристов
Для меня Байкал — не просто точка на карте. Это история, которая началась задолго до моих первых туров: я создавала события и впечатления как культорганизатор в Иркутском районе и как
педагог-организатор в школе Иркутска. Я знаю, как увлечь, вдохновить и сделать так, чтобы каждый момент остался в памяти — будь то праздник, урок или путешествие. Сегодня я превращаю этот опыт в авторские маршруты по Байкалу, где каждая деталь не случайна. Я не просто показываю озеро — я создаю живые, эмоциональные сценарии путешествий, где пейзаж становится декорацией, а истории — сюжетом вашего личного открытия. Наша команда — это продолжение моего подхода. Мы — семья гидов-единомышленников, для которых Байкал стал частью жизни. Каждый из нас имеет профессиональную подготовку и аккредитацию, но главное — искреннюю любовь к этому месту и желание делиться им. Мы не говорим шаблонными фразами — мы рассказываем истории. Мы не проводим экскурсии — мы ведём диалог.

