1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска
Посетить все «визитные карточки» и сакральные места острова в душевной компании
10 июня в 08:00
19 июня в 08:00
45 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Ночь на льду Байкала
Переночевать в сердце великого озера и полюбоваться звездами над небом Сибири
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
69 900₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
13 часов
Двухдневный ледовый поход по Байкалу
Пройти по фантастическому льду и прочувствовать магию местной природы в дружной компании
Начало: в центре Иркутска
17 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна22 февраля 2024Захватывающее путешествие по укромным уголкам Байкала. Комфортная машина, замечательный гид который прислушивается к пожеланиям клиентов. Хотя из-за жуткого холода саму ночевку на льду пришлось отменить, нам хватило впечатлений! Это просто ВОСТОРГ!!! Спасибо!
- ВВиктория16 сентября 2023Были на Ольхоне с Иваном, очень понравилось. Всё продуманно и организованно на высшем уровне. Замечательная экскурсия, благодарим Ивана и организатора
- ЕЕлена18 августа 2023Иван, Ольга спасибо вам огромное за атмосферу, эмоции, любовь к делу, которым занимаетесь! Путешествие продумано до мелочей! Мы увидели Ольхон
- аалексндр12 марта 2023Мы в восторге,в восторге что повезло с погодой в восторге что с нами были прекрасные и заботливые гиды Владимир,Сергей и
- ЛЛюбовь4 марта 2023Всем доброго дня! Нам все очень понравилось. Заранее забронировали жилье на Ольхоне. Ольга подсказала где лучше остановиться, что с собой взять. Иван показал шикарные места на Ольхоне, мы бы самостоятельно до таких красот не смогли бы добраться.
- ООльга4 марта 2023Это не просто «ночевка» на озере Байкал. Это полноценный двухдневный тур по озеру, острову Ольхон, посещение мест закрытых для обычных
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На Байкал на 2 дня»
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