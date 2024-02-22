На Байкал на 2 дня – экскурсии в Иркутске

Найдено 3 экскурсии в категории «На Байкал на 2 дня» в Иркутске, цены от 17 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
18 отзывов
Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска
Посетить все «визитные карточки» и сакральные места острова в душевной компании
10 июня в 08:00
19 июня в 08:00
45 000 за всё до 3 чел.
Ночь на льду Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
7 отзывов
Ночь на льду Байкала
Переночевать в сердце великого озера и полюбоваться звездами над небом Сибири
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
69 900 за всё до 4 чел.
Двухдневный ледовый поход по Байкалу
🚶 Пешая
Мини-группа
13 часов
Двухдневный ледовый поход по Байкалу
Пройти по фантастическому льду и прочувствовать магию местной природы в дружной компании
Начало: в центре Иркутска
17 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    22 февраля 2024
    Ночь на льду Байкала
    Захватывающее путешествие по укромным уголкам Байкала. Комфортная машина, замечательный гид который прислушивается к пожеланиям клиентов. Хотя из-за жуткого холода саму ночевку на льду пришлось отменить, нам хватило впечатлений! Это просто ВОСТОРГ!!! Спасибо!
  • В
    Виктория
    16 сентября 2023
    Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска
    Были на Ольхоне с Иваном, очень понравилось. Всё продуманно и организованно на высшем уровне. Замечательная экскурсия, благодарим Ивана и организатора
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    Ольгу за чудесно проведённое время. Очень удивили пикником, это был не пикник, а барский обед с местными деликатесами, всё очень вкусно.

  • Е
    Елена
    18 августа 2023
    Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска
    Иван, Ольга спасибо вам огромное за атмосферу, эмоции, любовь к делу, которым занимаетесь! Путешествие продумано до мелочей! Мы увидели Ольхон
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    и Байкал с самых разных сторон, высот, состояний! Байкал - моя любовь с первого взгляда) Он красавец! Обязательно буду рекомендовать вас друзьям! Ещё раз спасибо!

  • а
    алексндр
    12 марта 2023
    Ночь на льду Байкала
    Мы в восторге,в восторге что повезло с погодой в восторге что с нами были прекрасные и заботливые гиды Владимир,Сергей и
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    Андрей,которые показали и влюбили нас в Байкал,ну и в восторге от увиденного. Слова не могут описать наших эмоций Спасибо за прекрасный тур всем!!! Рекомендуем!!!

  • Л
    Любовь
    4 марта 2023
    Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска
    Всем доброго дня! Нам все очень понравилось. Заранее забронировали жилье на Ольхоне. Ольга подсказала где лучше остановиться, что с собой взять. Иван показал шикарные места на Ольхоне, мы бы самостоятельно до таких красот не смогли бы добраться.
    Всем доброго дня!Всем доброго дня!Всем доброго дня!Всем доброго дня!Всем доброго дня!Всем доброго дня!Всем доброго дня!Всем доброго дня!Всем доброго дня!Всем доброго дня!
  • О
    Ольга
    4 марта 2023
    Ночь на льду Байкала
    Это не просто «ночевка» на озере Байкал. Это полноценный двухдневный тур по озеру, острову Ольхон, посещение мест закрытых для обычных
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    туристов с потрясающим размещением в центре острова на ночевку. Наталья всегда на связи, все объяснила. Нашим гидом был Сергей. Нас забрали из места проживания в городе и мы поехали на потрясающие локации где видно всю красоту Байкала, все виды и звуки льда! Катались на коньках по идеально прозрачному льду, где нет ни машин ни людей (позже у нас была возможность сравнить пейзажи куда нас отвез Сергей и куда едут обычные экскурсии- это совершенно разные впечатления и виды). После активных прогулок мы поехали по льду на место ночевки. Около небольшого острова, пока разбивали лагерь у нас была возможность погулять, на острове и в округе не было ни души. И опять были все прелести природы, без следов активного прибывания туристов. После прогулки нас уже ждал теплый лагерь из трех палаток: спальня, кухня, туалет. Все помещения отапливались, в туалетной палатке был биотуалет, в спальной раскладушки, теплые коврики и спальные мешки, кухонная палатка со столом и стульями. Сергей приготовил для нас потрясающий ужин из свежего омуля (уху и рыбу на мангале). Ночью потрясающие звезды и треск озера. Спать в палатке очень тепло и комфортно. Потом потрясающий рассвет и уже готовый теплый завтрак. На второй день мы прокатились по основным туристическим местам вокруг острова Ольхон и после опять поехали в места куда туристические группы уже не едут, увидеть потрясающие виды. Сергей очень внимательно относится к пожеланиям туристов и можно поменять программу посещения! Мы хотели избежать массового скопления людей, увидеть то, что не показывают туристам в групповых турах - и Сергей полностью воплотил наши желания, именно в тех местах куда нас отвезли можно было полностью насладиться природой зимнего Байкала в тишине. По дороге в первый день и второй заезжали в хорошие кафе с очень вкусной едой на обед. Мы хотим сказать большое спасибо Наталье и Сергею за такую потрясающую возможность погрузиться и полностью прочувствовать всю сказку Байкала. Этот тур очень комфортный, ночевка в лагере - лучше 5* отеля. Нас не покидало ощущение, что в местах кроме нас нет больше ни кого. Этот тур однозначно подойдет всем без исключения, чтобы не было сожаления, что вы что-то не успели и не увидели.

    Это не просто «ночевка» на озере Байкал. Это полноценный двухдневный тур по озеру, острову Ольхон, посещениеЭто не просто «ночевка» на озере Байкал. Это полноценный двухдневный тур по озеру, острову Ольхон, посещениеЭто не просто «ночевка» на озере Байкал. Это полноценный двухдневный тур по озеру, острову Ольхон, посещениеЭто не просто «ночевка» на озере Байкал. Это полноценный двухдневный тур по озеру, острову Ольхон, посещениеЭто не просто «ночевка» на озере Байкал. Это полноценный двухдневный тур по озеру, острову Ольхон, посещение

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На Байкал на 2 дня»

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  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "На Байкал на 2 дня" можно забронировать 3 экскурсии от 17 000 до 69 900. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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