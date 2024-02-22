читать дальше

туристов с потрясающим размещением в центре острова на ночевку. Наталья всегда на связи, все объяснила. Нашим гидом был Сергей. Нас забрали из места проживания в городе и мы поехали на потрясающие локации где видно всю красоту Байкала, все виды и звуки льда! Катались на коньках по идеально прозрачному льду, где нет ни машин ни людей (позже у нас была возможность сравнить пейзажи куда нас отвез Сергей и куда едут обычные экскурсии- это совершенно разные впечатления и виды). После активных прогулок мы поехали по льду на место ночевки. Около небольшого острова, пока разбивали лагерь у нас была возможность погулять, на острове и в округе не было ни души. И опять были все прелести природы, без следов активного прибывания туристов. После прогулки нас уже ждал теплый лагерь из трех палаток: спальня, кухня, туалет. Все помещения отапливались, в туалетной палатке был биотуалет, в спальной раскладушки, теплые коврики и спальные мешки, кухонная палатка со столом и стульями. Сергей приготовил для нас потрясающий ужин из свежего омуля (уху и рыбу на мангале). Ночью потрясающие звезды и треск озера. Спать в палатке очень тепло и комфортно. Потом потрясающий рассвет и уже готовый теплый завтрак. На второй день мы прокатились по основным туристическим местам вокруг острова Ольхон и после опять поехали в места куда туристические группы уже не едут, увидеть потрясающие виды. Сергей очень внимательно относится к пожеланиям туристов и можно поменять программу посещения! Мы хотели избежать массового скопления людей, увидеть то, что не показывают туристам в групповых турах - и Сергей полностью воплотил наши желания, именно в тех местах куда нас отвезли можно было полностью насладиться природой зимнего Байкала в тишине. По дороге в первый день и второй заезжали в хорошие кафе с очень вкусной едой на обед. Мы хотим сказать большое спасибо Наталье и Сергею за такую потрясающую возможность погрузиться и полностью прочувствовать всю сказку Байкала. Этот тур очень комфортный, ночевка в лагере - лучше 5* отеля. Нас не покидало ощущение, что в местах кроме нас нет больше ни кого. Этот тур однозначно подойдет всем без исключения, чтобы не было сожаления, что вы что-то не успели и не увидели.