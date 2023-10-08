Экскурсии из Иркутска в Большие Коты

Найдено 4 экскурсии в категории «В Большие Коты» в Иркутске, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор
Полюбоваться деревянным зодчеством, прогуляться к Большим Котам или приоткрыть тайны тоннелей КБЖД
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
15 800 за всё до 4 чел.
Золото Байкала
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Золото Байкала
Навестить поселок на живописном побережье, узнать о золотодобыче и пообедать у гостеприимной хозяйки
Начало: В микрорайоне Солнечный
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
20 000 за всё до 8 чел.
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
🚶 Пешая
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
12 часов
12 отзывов
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
Провести день наедине с великим озером и пройти по главному эко-маршруту Байкала
Начало: В Листвянке или Иркутстке
17 июля в 08:00
8 авг в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Двухдневный ледовый поход по Байкалу
🚶 Пешая
Мини-группа
13 часов
Двухдневный ледовый поход по Байкалу
Пройти по фантастическому льду и прочувствовать магию местной природы в дружной компании
Начало: в центре Иркутска
17 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    8 октября 2023
    Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор
    Мария единственная из экскурсоводов, к которым я обращалась, взяла нас, «неудобных» туристов. Мы были с годовалым ребёнком. Маршрут был составлен
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    под нас, что, безусловно, очень приятно. Спасибо большое за внимание и любовь к своей работе! Мы обязательно вернёмся смотреть Байкал зимой.

    Мария единственная из экскурсоводов, к которым я обращалась, взяла нас, «неудобных» туристов. Мы были с годовалымМария единственная из экскурсоводов, к которым я обращалась, взяла нас, «неудобных» туристов. Мы были с годовалымМария единственная из экскурсоводов, к которым я обращалась, взяла нас, «неудобных» туристов. Мы были с годовалымМария единственная из экскурсоводов, к которым я обращалась, взяла нас, «неудобных» туристов. Мы были с годовалымМария единственная из экскурсоводов, к которым я обращалась, взяла нас, «неудобных» туристов. Мы были с годовалым
  • Л
    Лада
    27 сентября 2023
    Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор
    15.09.2023 ходила с гидом Евгением по Большой Байкальской Тропе. Все прошло замечательно: Евгений очень общительный и дружелюбный, отвечал на все-все
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    интересующие меня вопросы и сам много рассказывал. Даже пока мы ехали на машине от вокзала Иркутска через центр получилась микро-авто-экскурсия и по городу) На самой Тропе тоже было комфортно, шли в моем темпе, угощали меня чаем и домашней едой) Спасибо.

  • Л
    Любовь
    23 сентября 2023
    Хайкинг по Большой Байкальской тропе
    Ходить с Еленой одно удовольствие, замечательный день на байкальской тропе. Большое спасибо!
  • С
    Светлана
    12 сентября 2023
    Хайкинг по Большой Байкальской тропе
    Отличный трекинг по очень красивым местам. Елена большая молодец. Напоила вкусным чаем. День прошел комфортно интересно и с пользой. Рекомендую всем у кого средняя физ. подготовка. Эти красоты стоят того. Спасибо большое
    Отличный трекинг по очень красивым местам. Елена большая молодец. Напоила вкусным чаем. День прошел комфортно интересноОтличный трекинг по очень красивым местам. Елена большая молодец. Напоила вкусным чаем. День прошел комфортно интересноОтличный трекинг по очень красивым местам. Елена большая молодец. Напоила вкусным чаем. День прошел комфортно интересно
  • Л
    Людмила
    20 августа 2023
    Хайкинг по Большой Байкальской тропе
    На экскурсии мы были 17 июня. Нас трое: я, муж и внучка Катя 8-ми лет. Нам повезло с погодой -
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    дождя не было, было прохладно, для путешествия по тропе вдоль берега Байкала погода отличная! С Еленой мы уже были на другой экскурсии 16 июня, поэтому встретились утром как старые знакомые! Она замечательный человек, много знающий и интересно рассказывающий, прекрасный водитель и фотограф! Наше путешествие продлилось чуть больше 8-ми часов, мы прошли где-то 21-24 км. Байкал завораживает, манит к себе! Вода вкуснейшая, мы пили прямо из речушки, которая впадает в Байкал! А какая природа: цветов великое множество, деревья причудливых форм! А чего стоит узкая тропинка на горной круче, по которой надо пройти! И Елена еще фотографировать нас в это время успевала! Незабываемое путешествие! Как мы сами себя зауважали после него! Мы смогли! Елена, большое Вам спасибо за Ваш прекрасный труд! За любовь к Байкалу! За фотографии отдельное спасибо!

  • Е
    Екатерина
    30 августа 2020
    Золото Байкала
    Если хотите увидеть красивые места на Байкале, то стоит поехать в Большие коты. Алена - отличный гид, интересно рассказывает и знает, чем удивить. Спасибо за эмоции!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «В Большие Коты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
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  1. Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор
  2. Золото Байкала
  3. Хайкинг по Большой Байкальской тропе
  4. Двухдневный ледовый поход по Байкалу
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "В Большие Коты" можно забронировать 4 экскурсии от 12 000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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