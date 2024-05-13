Экскурсии на 8 марта

Найдено 9 экскурсий в категории «Экскурсии на 8 марта» в Иркутске, цены от 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
102 отзыва
Путешествие из Иркутска на Байкал: Легенды и виды
Исследуйте величие Байкала, познакомьтесь с уникальной природой и культурой Прибайкалья в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: В удобном для вас месте в центре города на правом ...
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 14 670 за всё до 4 чел.
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
20 отзывов
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
Тажеранские степи и бухта Ая - уникальные места с богатой историей и удивительными пейзажами. Узнайте больше о культуре и природе Прибайкалья
Начало: В центре Иркутска
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
22 000 за всё до 3 чел.
Мастер-класс по сибирскому пению
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Мастер-класс по сибирскому пению
Традиции русской песни, вокальные приемы и реконструкция народого праздника
Сегодня в 19:30
Завтра в 11:00
200 за человека
Космический лед Байкала
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Космический лед Байкала
Погулять по льду среди замерзших пузырьков и побывать в местах шаманских обрядов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
30 000 за всё до 11 чел.
День на Ольхоне
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
День на Ольхоне
Посетить сакральные памятники, любуясь в пути живописными пейзажами священного Байкала
Начало: В поселке Хужир, о. Ольхон
Завтра в 17:00
10 июня в 10:00
24 000 за всё до 8 чел.
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
🚶 Пешая
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
12 часов
12 отзывов
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
Провести день наедине с великим озером и пройти по главному эко-маршруту Байкала
Начало: В Листвянке или Иркутстке
17 июля в 08:00
8 авг в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Чайный Иркутск и душевная церемония
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Чайный Иркутск и душевная церемония
Познакомиться с важной частью истории города и отведать редкий чай, сваренный мастером
Начало: В районе музея чая
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
19 900 за всё до 3 чел.
Двухдневный ледовый поход по Байкалу
🚶 Пешая
Мини-группа
13 часов
Двухдневный ледовый поход по Байкалу
Пройти по фантастическому льду и прочувствовать магию местной природы в дружной компании
Начало: в центре Иркутска
17 000 за человека
На выходные в иркутскую деревню
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
На выходные в иркутскую деревню
Насладиться пасторальными пейзажами, послушать истории края и отдохнуть в гостях у местных жителей
Начало: в Иркутске
10 июня в 19:30
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    13 мая 2024
    Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
    Огромное спасибо Ивану за увлекательное путешествие на Байкал, за приятное общение, за классные фотографии. Понравилось абсолютно всё.
  • М
    Марк
    1 мая 2024
    Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
    Искренние максимально возможные слова Благодарности Ивану за интереснейшее путешествие! Мы открыли для себя Уникальный край - величественно суровый и необычайный
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    своей разнообразной красотой! Иван обладает знаниями именно тех мест, откуда вы можете увидеть лучшие красивейшие места этого богатого на впечатления путешествия! Спасибо! Заложен фундамент желания вновь приехать и попутешествовать именно с Иваном.

  • И
    Ирина
    21 апреля 2024
    Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
    Хотела бы поделиться своими впечатлениями от путешествия на Байкал с Иваном и рассказать о плюсах и минусах. Итак, первый и самый
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    главный плюс - Иван проводит именно индивидуальную экскурсию. Я много раз сталкивалась с ситуацией, когда гид проводит вроде бы индивидуальный тур, но программа при этом абсолютно такая же, как в групповом, то есть не учитывает личные предпочтения и интересы туристов. С Иваном всё чётко - я заранее в переписке обозначила свои приоритеты, также попросила учесть ряд обстоятельств (ночью после экскурсии у нас был вылет в Бангкок, так что требовалось вернуться не поздно и не совсем убитыми). Иван встретил нас в аэропорту, с учетом наших планов скорректировал маршрут, выбрал наиболее интересные и зрелищные места, помимо этого мы смогли вкусно (и супер бюджетно) позавтракать и пообедать по дороге. Плюс второй - Иван отличный знаток природы Байкала. Я очень хотела увидеть чистый лед, что в конце марта было маловероятно, но Иван его нашел!!! Мы объехали несколько мест, в итоге в одном из них был просто идеальный лед, не хуже чем в феврале! Плюс третий - Иван любит и умеет фотографировать. Девушки, если ваш муж не большой любитель устраивать вам фотосессии, то вам нужен именно такой гид!)) Плюс четвертый - Иван грамотный и опытный водитель, автомобиль для экскурсии очень комфортный. Ну и теперь о минусах. В день экскурсии на улице было примерно минус семь и это был единственный минус)) Иван, от души желаем Вам успехов в вашем нелегком, но интересном деле, спустя почти месяц после экскурсии мы всё еще под впечатлением от экскурсии!

  • Е
    Елена
    22 марта 2024
    Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
    Александр - потрясающий гид для поездок! Мы приехали всего на пару дней в Иркутск и очень хотелось запомнить данную поездку,
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    поэтому заранее решили, что поедем на экскурсию на Байкал. Я не ожидала, что эта поездка будет настолько запоминающейся! Александр отлично и легко рассказал о местах, где мы были, очень много от него узнали о традициях народов коренных жителей, поездка на машине до Тажеранских степей и Байкала сопровождалась интересными историями об истории этих мест. Под конец путешествия мы даже смогли попробовать блюда местной кухни! Это было очень запоминающееся путешествие, очень хочется побывать там еще разок! Большое спасибо Александру!:)

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  • А
    Альберт
    18 марта 2024
    Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
    Прекрасная экскурсия с Александром! Удобный маршрут и учёт личных пожеланий, оживленная беседа на протяжении всей экскурсии! Однозначно будем рекомендовать знакомым! Удачи и успешного развития в Вашей не лёгкой работе Александр! ✊️
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  • Е
    Екатерина
    10 марта 2024
    День на Ольхоне
    Хочу поделиться восторгом от своей поездки на зимний Байкал. Это чудо природы стОит увидеть хотя бы раз в жизни -
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    ледяные гроты, знаменитые мысы, «хрустальные» торосы и, конечно же, лёд Байкала в самых разных его проявлениях. Благодаря организации Александра удалось осуществить программу максимум по увиденному и впечатлениям. Особенно хочу отметить созданный комфорт, заботу и терпеливость гида) Отдельное спасибо за покатушки на коньках!) Увожу с собой драгоценные воспоминания. Спасибо!

  • Е
    Елизавета
    17 октября 2023
    Мастер-класс по сибирскому пению
    Материал очень интересный и цепляющий! К сожалению, его подача структурирована крайне слабо - рассказчик постоянно меняет тему, вплетает какие-то не относящиеся
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    к линии повествования присказки. Так же "Мастер-класс" подразумевает передачу навыка, чего сделано не было. Было несколько попыток "поголосить" причем инициированных мной. А затем -"тут не надо - лошади пугаются, тут не надо - люди странно смотрят". Я очень рада, что несмотря на нестыковки, добралась до этой экскурсии и услышала важные для себя мысли, но было бы классно структурировать материал, найти комфортное место проведения, и поднять цену до достойного уровня.

    Материал очень интересный и цепляющий!
  • Л
    Любовь
    23 сентября 2023
    Хайкинг по Большой Байкальской тропе
    Ходить с Еленой одно удовольствие, замечательный день на байкальской тропе. Большое спасибо!
  • С
    Светлана
    12 сентября 2023
    Хайкинг по Большой Байкальской тропе
    Отличный трекинг по очень красивым местам. Елена большая молодец. Напоила вкусным чаем. День прошел комфортно интересно и с пользой. Рекомендую всем у кого средняя физ. подготовка. Эти красоты стоят того. Спасибо большое
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  • И
    Инга
    6 сентября 2023
    Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
    Экскурсию провел Александр. Он отличный организатор. Нам удалось сфотографировать фантастические пейзажи Тажеранской степи и Байкала с разных интересных локаций, увидеть
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    не только флору и обитателей степи (даже суслика альбиноса), но и побывать в пещере, увидеть петроглифы, которые оставили кочевники, которые жили в 4-5 веках до н. э. А так же попробовать разнообразные блюда бурятской кухни. Жаль, что под конец экскурсии пошёл дождь и нам не удалось искупаться в живописной бухте Ая. Экскурсию "Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи" рекомендую!

    Экскурсию провел Александр. Он отличный организатор. Нам удалось сфотографировать фантастические пейзажи Тажеранской степи и Байкала сЭкскурсию провел Александр. Он отличный организатор. Нам удалось сфотографировать фантастические пейзажи Тажеранской степи и Байкала сЭкскурсию провел Александр. Он отличный организатор. Нам удалось сфотографировать фантастические пейзажи Тажеранской степи и Байкала сЭкскурсию провел Александр. Он отличный организатор. Нам удалось сфотографировать фантастические пейзажи Тажеранской степи и Байкала сЭкскурсию провел Александр. Он отличный организатор. Нам удалось сфотографировать фантастические пейзажи Тажеранской степи и Байкала сЭкскурсию провел Александр. Он отличный организатор. Нам удалось сфотографировать фантастические пейзажи Тажеранской степи и Байкала сЭкскурсию провел Александр. Он отличный организатор. Нам удалось сфотографировать фантастические пейзажи Тажеранской степи и Байкала сЭкскурсию провел Александр. Он отличный организатор. Нам удалось сфотографировать фантастические пейзажи Тажеранской степи и Байкала сЭкскурсию провел Александр. Он отличный организатор. Нам удалось сфотографировать фантастические пейзажи Тажеранской степи и Байкала сЭкскурсию провел Александр. Он отличный организатор. Нам удалось сфотографировать фантастические пейзажи Тажеранской степи и Байкала с

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Экскурсии на 8 марта»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
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  3. Мастер-класс по сибирскому пению
  4. Космический лед Байкала
  5. День на Ольхоне
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
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  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
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