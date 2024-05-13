1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Иркутска на Байкал: Легенды и виды
Исследуйте величие Байкала, познакомьтесь с уникальной природой и культурой Прибайкалья в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: В удобном для вас месте в центре города на правом ...
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 14 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
Тажеранские степи и бухта Ая - уникальные места с богатой историей и удивительными пейзажами. Узнайте больше о культуре и природе Прибайкалья
Начало: В центре Иркутска
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
22 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мастер-класс по сибирскому пению
Традиции русской песни, вокальные приемы и реконструкция народого праздника
Сегодня в 19:30
Завтра в 11:00
200₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Космический лед Байкала
Погулять по льду среди замерзших пузырьков и побывать в местах шаманских обрядов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
30 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
7 часов
День на Ольхоне
Посетить сакральные памятники, любуясь в пути живописными пейзажами священного Байкала
Начало: В поселке Хужир, о. Ольхон
Завтра в 17:00
10 июня в 10:00
24 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
Провести день наедине с великим озером и пройти по главному эко-маршруту Байкала
Начало: В Листвянке или Иркутстке
17 июля в 08:00
8 авг в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Чайный Иркутск и душевная церемония
Познакомиться с важной частью истории города и отведать редкий чай, сваренный мастером
Начало: В районе музея чая
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
19 900₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
13 часов
Двухдневный ледовый поход по Байкалу
Пройти по фантастическому льду и прочувствовать магию местной природы в дружной компании
Начало: в центре Иркутска
17 000₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
На выходные в иркутскую деревню
Насладиться пасторальными пейзажами, послушать истории края и отдохнуть в гостях у местных жителей
Начало: в Иркутске
10 июня в 19:30
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана13 мая 2024Огромное спасибо Ивану за увлекательное путешествие на Байкал, за приятное общение, за классные фотографии. Понравилось абсолютно всё.
- ММарк1 мая 2024Искренние максимально возможные слова Благодарности Ивану за интереснейшее путешествие! Мы открыли для себя Уникальный край - величественно суровый и необычайный
- ИИрина21 апреля 2024Хотела бы поделиться своими впечатлениями от путешествия на Байкал с Иваном и рассказать о плюсах и минусах. Итак, первый и самый
- ЕЕлена22 марта 2024Александр - потрясающий гид для поездок! Мы приехали всего на пару дней в Иркутск и очень хотелось запомнить данную поездку,
- ААльберт18 марта 2024Прекрасная экскурсия с Александром! Удобный маршрут и учёт личных пожеланий, оживленная беседа на протяжении всей экскурсии! Однозначно будем рекомендовать знакомым! Удачи и успешного развития в Вашей не лёгкой работе Александр! ✊️
- ЕЕкатерина10 марта 2024Хочу поделиться восторгом от своей поездки на зимний Байкал. Это чудо природы стОит увидеть хотя бы раз в жизни -
- ЕЕлизавета17 октября 2023Материал очень интересный и цепляющий! К сожалению, его подача структурирована крайне слабо - рассказчик постоянно меняет тему, вплетает какие-то не относящиеся
- ЛЛюбовь23 сентября 2023Ходить с Еленой одно удовольствие, замечательный день на байкальской тропе. Большое спасибо!
- ССветлана12 сентября 2023Отличный трекинг по очень красивым местам. Елена большая молодец. Напоила вкусным чаем. День прошел комфортно интересно и с пользой. Рекомендую всем у кого средняя физ. подготовка. Эти красоты стоят того. Спасибо большое
- ИИнга6 сентября 2023Экскурсию провел Александр. Он отличный организатор. Нам удалось сфотографировать фантастические пейзажи Тажеранской степи и Байкала с разных интересных локаций, увидеть
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Экскурсии на 8 марта»
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