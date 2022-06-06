Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале или в гостинице города Иркутска.
Джип-экспедиция с остановками и пешими прогулками по мраморному карьеру и Тажеранским степям.
Переезд до Ольхона.
Размещение на турбазе.
Питание включено: обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 к, автотранспортом: примерно 400 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 11 ч.
Джип-экспедиция в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км, автотранспортом: примерно 100 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Свободный день на Ольхоне.
Ольхон признан одним из самых живописных мест Байкала.
Скалы и бухты острова туристы чаще всего видят на рекламных плакатах отдыха на Байкале.
Поэтому свободный день всегда можно потратить на поиск самого красивого фона для селфи.
Вариантов найдется множество, основная сложность – в выборе лучшего!
Питание включено: завтрак, ужин.
Джип-экспедиция в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.
Переправа на пароме на материк.
Джип-экспедиция по Тажеранским степям с остановками и пешими прогулками.
Переезд до Иркутска.
Вылет домой рекомендуется планировать на следующий день.
Питание включено: завтрак, обед.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км, автотранспортом: примерно 400 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 12 ч.
Тур предусматривает проживание.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в обычные даты:
|Количество человек в группе:
|2
|4
|6
|8
|10
|При размещении в хостеле (Гостиница Набаймар, место в 2-16-местном номере, удобства на территории)
|Стоимость тура за 1 человека:
|96 800
|56 800
|69 900
|56 600
|64 500
|При частично благоустроенном размещении (Турбаза Набаймар, 2-местный номер, удобства на этаже)
|Стоимость тура за 1 человека:
|101 200
|61 200
|74 300
|60 900
|68 800
|При благоустроенном размещении (Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника, удобства в номере)
|Стоимость тура за 1 человека:
|103 400
|63 300
|76 400
|63 200
|71 000
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в праздничные даты:
|Количество человек в группе:
|2
|4
|6
|8
|10
|При размещении в хостеле (Гостиница Набаймар, место в 2-16-местном номере, удобства на территории)
|Стоимость тура за 1 человека:
|99 000
|58 900
|72 000
|58 800
|66 700
|При частично благоустроенном размещении (Турбаза Набаймар, 2-местный номер, удобства на этаже)
|Стоимость тура за 1 человека:
|103 400
|63 300
|76 400
|63 200
|71 000
|При благоустроенном размещении (Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника, удобства в номере)
|Стоимость тура за 1 человека:
|105 500
|65 500
|78 600
|65 300
|73 200
К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
Если даты тура не совпадают с праздничными датами, то тур рассчитывается по обычному тарифу.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть строго до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».