Джип-экспедиция по Ольхону

Приглашаем в увлекательный тур на Байкал. В этот тур Вы отправитесь только своей семьей или компанией

4.7
3 отзыва
Приглашаем в увлекательный тур на Байкал. В этот тур Вы отправитесь только своей семьей или компанией.

Это очень удобно, потому что Вы сможете самостоятельно выбрать подходящую дату начала путешествия на Байкал и скорректировать маршрут на свое усмотрение. Тур проводится для готовых групп под запрос в любые даты в период с 01.06.2022 по 30.09.2022.
Джип-экспедиция по Ольхону
Джип-экспедиция по Ольхону
Джип-экспедиция по Ольхону
Джип-экспедиция по Ольхону
Джип-экспедиция по Ольхону
Джип-экспедиция по Ольхону
Джип-экспедиция по Ольхону
Джип-экспедиция по Ольхону
Джип-экспедиция по Ольхону
Джип-экспедиция по Ольхону
Джип-экспедиция по Ольхону
Джип-экспедиция по Ольхону
Джип-экспедиция по Ольхону
Ближайшие даты:
29
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Программа тура по дням

1 день
Иркутск – Ольхон

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале или в гостинице города Иркутска.

Джип-экспедиция с остановками и пешими прогулками по мраморному карьеру и Тажеранским степям

Переезд до Ольхона. 

Размещение на турбазе.

Питание включено: обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 к, автотранспортом: примерно 400 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 11 ч.  

Иркутск – ОльхонИркутск – ОльхонИркутск – Ольхон
2 день
Мыс Хобой

Джип-экспедиция в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км, автотранспортом: примерно 100 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.  

Мыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
3 день
Свободный день на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Ольхон признан одним из самых живописных мест Байкала.

Скалы и бухты острова туристы чаще всего видят на рекламных плакатах отдыха на Байкале.

Поэтому свободный день всегда можно потратить на поиск самого красивого фона для селфи.

Вариантов найдется множество, основная сложность – в выборе лучшего!

Питание включено: завтрак, ужин.

Свободный день на ОльхонеСвободный день на ОльхонеСвободный день на Ольхоне
4 день
Мыс Кобылья голова. Отъезд

Джип-экспедиция в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.

Переправа на пароме на материк.

Джип-экспедиция по Тажеранским степям с остановками и пешими прогулками. 

Переезд до Иркутска.

Вылет домой рекомендуется планировать на следующий день.

Питание включено: завтрак, обед.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км, автотранспортом: примерно 400 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 12 ч.  

Мыс Кобылья голова. ОтъездМыс Кобылья голова. ОтъездМыс Кобылья голова. Отъезд

Проживание

 Тур предусматривает проживание.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в обычные даты:

Количество человек в группе:246810
При размещении в хостеле (Гостиница Набаймар, место в 2-16-местном номере, удобства на территории)
Стоимость тура за 1 человека:96 80056 80069 90056 60064 500
При частично благоустроенном размещении (Турбаза Набаймар, 2-местный номер, удобства на этаже)
Стоимость тура за 1 человека:101 20061 20074 30060 90068 800
При благоустроенном размещении (Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника, удобства в номере)
Стоимость тура за 1 человека:103 40063 30076 40063 20071 000

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в праздничные даты:

Количество человек в группе:246810
При размещении в хостеле (Гостиница Набаймар, место в 2-16-местном номере, удобства на территории)
Стоимость тура за 1 человека:99 00058 90072 00058 80066 700
При частично благоустроенном размещении (Турбаза Набаймар, 2-местный номер, удобства на этаже)
Стоимость тура за 1 человека:103 40063 30076 40063 20071 000
При благоустроенном размещении (Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника, удобства в номере)
Стоимость тура за 1 человека:105 50065 50078 60065 30073 200

К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 01 января – 09 января
  • 20 февраля – 10 марта
  • 20 июля – 10 августа

Если даты тура не совпадают с праздничными датами, то тур рассчитывается по обычному тарифу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение, согласно выбранной цене
  • Питание:День 1: обед, ужинДень 2: завтрак, обед, ужинДень 3: завтрак, ужинДень 4: завтрак, обед
  • День 1: обед, ужин
  • День 2: завтрак, обед, ужин
  • День 3: завтрак, ужин
  • День 4: завтрак, обед
  • Транспортные услуги:День 1: Иркутск – ОльхонДень 2: По ОльхонуДень 4: Ольхон – Иркутск
  • День 1: Иркутск – Ольхон
  • День 2: По Ольхону
  • День 4: Ольхон – Иркутск
  • Экскурсионные услуги:День 1: Тажеранские степиДень 2: Поездка в северную часть острова ОльхонДень 4: Поездка в южную часть острова ОльхонДень 4: Тажеранские степи.
  • День 1: Тажеранские степи
  • День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 4: Поездка в южную часть острова Ольхон
  • День 4: Тажеранские степи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. ИркутскА и обратно
  • Рекреационные сборы
  • Другие услуги не включены в стоимость тура
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Входит ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть строго до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
В
6 июня 2022
Спасибо вам за проявленную работу! Ездила я одна и немного нервничала, но вы все подготовили и от беспокойства не осталось и следа. Дней тура в моей путевке было мало, хотелось бы получить от них по максимуму. В разгар сезона свободный день наверняка позволяет путешественникам в полной мере познакомиться с сокровенными местами Байкала, но в не сезон - превращается в лотерею. Не всегда могут попасться люди на обзорную экскурсию, может не хватить мест в другой - что немного грустно. И день превращается в бесцельное брожение по острову, без возможностей, особенно если ты один. В не сезон моей рекомендацией будет и второй день разнообразить каким-нибудь занятием.
Желаю вам развития и много-много туристов!
Е
24 апр 2022
В общем и целом организацией довольны. Все, что заявлено, исполнили. Форсможоры решали быстро и так, что мы о них узнали совершенно случайно. Жалко только, что отель, где нас поселили, находится не в самой Листвянке, а в часе ходьбы от неё. А так все здорово, постоянно держали связь с организаторами по вацапу.
А
17 мар 2022
Хорошие внимательные организаторы, помогли подобрать тур. Единственное, что сказали брать обратный билет не ранее 20:00 из Иркутска, а по факту в городе мы были уже в 15:30. Я могла бы улететь раньше и не ночевать в Иркутске:) организаторы, пожалуйста, обратите на это внимание.
Организатору от большой страны Ольге огромное спасибо за проделанную работу!!!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Анастасия!

Большое спасибо за обратную связь, для нас это очень важно.

Действительно, рекомендованное время вылета не ранее 20.00, так как на дороге могут случаться форс-мажоры, а расстояние достаточно большое (около 300 км) и нам необходимо иметь запас времени, ведь главное, чтоб бы вы не опоздали на ваш самолет. Нам жаль, что это доставило вам неудобства.

Рады, что в целом тур вам понравился, надеемся, что вы обратитесь к нам для организации вашего следующего путешествия по России!

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