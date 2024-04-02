Насладитесь необычной природой, удивительными панорамами Байкала, легендами острова и ощутите на себе силу этого загадочного и красивого места.
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Программа тура по дням
Иркутск - Ольхон
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале или в гостинице города Иркутска.
Остановка по пути в бурятском кафе.
Переезд до острова Ольхон. Размещение на турбазе.
Питание включено: ужин
Автотранспортом: примерно 300 км
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч
Мыс Хобой и северный Ольхон
Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.
Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км
Автотранспортом: примерно 100 км
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч
Свободный день на Ольхоне
Свободный день на Ольхоне.
Можно прогуляться по Хужиру и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание включено: завтрак, ужин
Мыс Кобылья голова и южный Ольхон
Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по южной части острова Ольхон.
Посещение мыса Кобылья голова и самых живописных бухт острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км
Автотранспортом: примерно 120 км
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч
Ольхон - Иркутск
Отправление с острова Ольхон, прибытие в Иркутск.
Питание включено: завтрак
Автотранспортом: примерно 300 км
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч
Проживание
Тур предусматривает размещение на острове Ольхон на базе отдыха "Набаймар"
Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Размещение
|хостел
|эконом
|стандарт
|обычные даты
|43 000
|49 100
|52 200
|праздничные даты
|46 100
|52 200
|55 200
|доплата за одноместное размещение в обычные даты
|-
|10 000
|12 000
|доплата за одноместное размещение в праздничные даты
|-
|12 000
|14 000
Размещение хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на территории);
Размещение эконом: 2-местный номер (удобства на этаже);
Размещение стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами: 20 июля – 10 августа.
Варианты проживания
Усадьба «Набаймар»
Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова — скалы Шаманки (мыса Бурхан).
Номера Усадьбы «Набаймар» отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение (согласно выбранной цене)
- Питание: День 1: ужинДень 2, 4: завтрак, обед, ужинДень 3: завтрак, ужинДень 5: завтрак
- День 1: ужин
- День 2, 4: завтрак, обед, ужин
- День 3: завтрак, ужин
- День 5: завтрак
- Транспортные услуги: День 1: Иркутск - ОльхонДень 2: По ОльхонуДень 4: По ОльхонуДень 5: Ольхон - Иркутск
- День 1: Иркутск - Ольхон
- День 2: По Ольхону
- День 4: По Ольхону
- День 5: Ольхон - Иркутск
- Экскурсионные услуги: День 2: Поездка в северную часть острова ОльхонДень 4: Поездка в восточную часть острова Ольхон
- День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
- День 4: Поездка в восточную часть острова Ольхон
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.)
- Другие услуги, не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Удобная обувь и теплые носки;
- Сменная обувь;
- Теплая куртка и брюки;
- Свитер или толстовка;
- Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
- Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
- Солнцезащитные очки;
- Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
- Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Не забудьте фотоаппарат и отличное настроение!
Какие скидки есть в туре?
Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, отдельное место в транспорте) - бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется отдельно место) - по полной цене.
Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?
Трехместный номер - это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека.
Трехместный номер всегда очень тесный.
Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.
Возможны ли изменения в программе или стоимости тура?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) по согласованию с туристом.
Туроператор имеет право в любой момент изменить стоимость тура на сайте.
Если подписан договор с заказчиком, стоимость тура для этого заказчика не меняется.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Во сколько и откуда начинается и заканчивается тур?
В первый день тура отправление на Ольхон ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть строго до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Можно ли взять с собой собаку?
В тур есть возможность взять собачку мелкой породы.
Дополнительно взимается плата 1 000 рублей (за весь период) и депозит 2 000 рублей (как страховка от повреждений в номере), оплачивается непосредственно на турбазе.
Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?
В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.
Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо!
Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!