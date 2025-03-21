Групповая
до 20 чел.
Экскурсия на хивусе в бухту Песчаная
Отправляйтесь на хивусе из Листвянки к бухте Песчаная. Полюбуйтесь ледяными узорами и катайтесь на коньках по Байкалу. Уникальные пейзажи ждут вас
Начало: В поселке Листвянка
1 фев в 10:00
2 фев в 10:00
12 500 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 15 чел.
Бухта Песчаная: мечты сбываются - путешествие из Иркутска
Насладиться созерцанием горных вершин, прокатиться на хивусе и сделать яркие фотографии на морозе
Начало: В сквере им. Кирова
21 июн в 08:00
22 июн в 08:00
11 900 ₽ за человека
Водная прогулка
На корабле - по бухтам Байкала (из Иркутска и Листвянки)
К заповедным уголкам, необычным деревьям и тайнам великого озера
Начало: У вашего отеля в Иркутске
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
23 мая в 11:00
16 800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия21 марта 2025Отличная экскурсия, комфортный хивус, прекрасные локации для фото и замечательный экскурсовод Юлия😁 ещё и вкусным обедом накормили 😌
- ААнна16 марта 2025Экскурсия мне очень, очень понравилась. Места куда нас привозили просто не поддаются описанию. Спасибо большое за такое не вероятное путешествие.
- ЮЮлия10 марта 2025У нас было всего три дня на Байкале. Выбирали из множества предложений лучшее. И не ошиблись! Листвянка - бухта Песчаная
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Песчаная бухта»
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