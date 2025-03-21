Песчаная бухта – экскурсии в Иркутске

Найдено 3 экскурсии в категории «Песчаная бухта» в Иркутске, цены от 11 900 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Поездка на хивусе в бухту Песчаная - к ледяным чудесам Байкала
7 часов
73 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия на хивусе в бухту Песчаная
Отправляйтесь на хивусе из Листвянки к бухте Песчаная. Полюбуйтесь ледяными узорами и катайтесь на коньках по Байкалу. Уникальные пейзажи ждут вас
Начало: В поселке Листвянка
1 фев в 10:00
2 фев в 10:00
12 500 ₽ за человека
Бухта Песчаная: мечты сбываются - путешествие из Иркутска
На машине
11 часов
Фотопрогулка
до 15 чел.
Бухта Песчаная: мечты сбываются - путешествие из Иркутска
Насладиться созерцанием горных вершин, прокатиться на хивусе и сделать яркие фотографии на морозе
Начало: В сквере им. Кирова
21 июн в 08:00
22 июн в 08:00
11 900 ₽ за человека
На корабле - по бухтам Байкала (из Иркутска и Листвянки)
9 часов
Водная прогулка
На корабле - по бухтам Байкала (из Иркутска и Листвянки)
К заповедным уголкам, необычным деревьям и тайнам великого озера
Начало: У вашего отеля в Иркутске
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
23 мая в 11:00
16 800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    21 марта 2025
    Поездка на хивусе в бухту Песчаная - к ледяным чудесам Байкала
    Отличная экскурсия, комфортный хивус, прекрасные локации для фото и замечательный экскурсовод Юлия😁 ещё и вкусным обедом накормили 😌
    Отличная экскурсия, комфортный хивус, прекрасные локации для фото и замечательный экскурсовод Юлия😁 ещё и вкусным обедом накормили 😌Отличная экскурсия, комфортный хивус, прекрасные локации для фото и замечательный экскурсовод Юлия😁 ещё и вкусным обедом накормили 😌Отличная экскурсия, комфортный хивус, прекрасные локации для фото и замечательный экскурсовод Юлия😁 ещё и вкусным обедом накормили 😌Отличная экскурсия, комфортный хивус, прекрасные локации для фото и замечательный экскурсовод Юлия😁 ещё и вкусным обедом накормили 😌Отличная экскурсия, комфортный хивус, прекрасные локации для фото и замечательный экскурсовод Юлия😁 ещё и вкусным обедом накормили 😌Отличная экскурсия, комфортный хивус, прекрасные локации для фото и замечательный экскурсовод Юлия😁 ещё и вкусным обедом накормили 😌
  • А
    Анна
    16 марта 2025
    Поездка на хивусе в бухту Песчаная - к ледяным чудесам Байкала
    Экскурсия мне очень, очень понравилась. Места куда нас привозили просто не поддаются описанию. Спасибо большое за такое не вероятное путешествие.
  • Ю
    Юлия
    10 марта 2025
    Поездка на хивусе в бухту Песчаная - к ледяным чудесам Байкала
    У нас было всего три дня на Байкале. Выбирали из множества предложений лучшее. И не ошиблись! Листвянка - бухта Песчаная
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    - Листвянка - идеальный вариант увидеть всё и сразу. Длительность экскурсии - 7 часов в комфортабельных условиях на хивусе (Марс). У нас был самый лучший экскурсовод Кристина. Ей наша безмерная благодарность. Человек знает ответы на все вопросы, что касается Байкала и не только. Покатались на коньках, сделали изумительной красоты фотографии Байкальского льда и пузырьков, ходульных деревьев, скалистых берегов. Вкусно и сытно пообедали на льду озера, испили чистой Байкальской водицы со льдом. И навпечатлялись на всю оставшуюся жизнь!!!!!

    У нас было всего три дня на Байкале. Выбирали из множества предложений лучшее. И не ошиблись!У нас было всего три дня на Байкале. Выбирали из множества предложений лучшее. И не ошиблись!У нас было всего три дня на Байкале. Выбирали из множества предложений лучшее. И не ошиблись!У нас было всего три дня на Байкале. Выбирали из множества предложений лучшее. И не ошиблись!У нас было всего три дня на Байкале. Выбирали из множества предложений лучшее. И не ошиблись!У нас было всего три дня на Байкале. Выбирали из множества предложений лучшее. И не ошиблись!У нас было всего три дня на Байкале. Выбирали из множества предложений лучшее. И не ошиблись!У нас было всего три дня на Байкале. Выбирали из множества предложений лучшее. И не ошиблись!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Песчаная бухта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Поездка на хивусе в бухту Песчаная - к ледяным чудесам Байкала
  2. Бухта Песчаная: мечты сбываются - путешествие из Иркутска
  3. На корабле - по бухтам Байкала (из Иркутска и Листвянки)
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Тальцы
  4. Спасская церковь
  5. Ангара
  6. Озеро Байкал
  7. Московские ворота
  8. Тункинская долина
  9. 130 Квартал
  10. Знаменский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в мае 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Песчаная бухта" можно забронировать 3 экскурсии от 11 900 до 16 800. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Иркутске на 2025 год по теме «Песчаная бухта», 73 ⭐ отзыва, цены от 11900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль