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- Листвянка - идеальный вариант увидеть всё и сразу. Длительность экскурсии - 7 часов в комфортабельных условиях на хивусе (Марс). У нас был самый лучший экскурсовод Кристина. Ей наша безмерная благодарность. Человек знает ответы на все вопросы, что касается Байкала и не только. Покатались на коньках, сделали изумительной красоты фотографии Байкальского льда и пузырьков, ходульных деревьев, скалистых берегов. Вкусно и сытно пообедали на льду озера, испили чистой Байкальской водицы со льдом. И навпечатлялись на всю оставшуюся жизнь!!!!!