Индивидуальная экскурсия «Декабристы в Иркутске»

5
2 отзыва
Вас ждет содержательная трёхчасовая экскурсия по Иркутску как городу, который стал одним из центров ссылки.

В ходе нашей экскурсии мы посетим самые значимые места, которые связаны с жизнью и бытом декабристов.
Индивидуальная экскурсия «Декабристы в Иркутске»
Индивидуальная экскурсия «Декабристы в Иркутске»
Индивидуальная экскурсия «Декабристы в Иркутске»
Индивидуальная экскурсия «Декабристы в Иркутске»
Индивидуальная экскурсия «Декабристы в Иркутске»
Индивидуальная экскурсия «Декабристы в Иркутске»
Индивидуальная экскурсия «Декабристы в Иркутске»

Что вы увидите 🤩

  • Московские ворота (место прбытия декабристов в Иркутск)
  • Пересылочную тюрьму в Рабочем
  • Дом-музей декабриста С. Г. Волконского
  • Дом-музей декабриста С. П. Трубецкого
  • Памятник жёнам декабристов
  • Бюст Пушкина (на месте дома, в котором было зачитано его знаменитое послание декабристам)
  • Спасо-Преображенскую церковь
  • Знаменский женский монастырь (мемориальный комплекс декабристов)
  • Белый дом — резиденцию Генерал-губернаторства Восточной Сибири
  • Дополнительно или отдельно можно посетить место поселения декабристов в с. Урик (13 км. от Иркутска).
Немного о городе
Иркутск – старинный город России, расположенный в Восточной Сибири в 66 км от знаменитого Байкала на берегах реки Ангары, в которую впадает ее левый приток Иркут, послуживший основой для названия города. Был основан в 1661 году как острог.
Иркутск входит в число сибирских городов, в которых сохранились старинная планировка и застройка. Здесь насчитывается более пятисот культурно-исторических и архитектурных памятников, среди которых необыкновенно красивые церкви и монастыри, резные купеческие дома, деревянные усадьбы и величественные каменные постройки.
Подробнее о программе
Вас ждет содержательная трёхчасовая экскурсия по Иркутску как городу, который стал одним из центров ссылки. В ходе нашей экскурсии мы посетим самые значимые места, которые связаны с жизнью и бытом декабристов.
Как известно, в начале XIX века в Сибирь прибыли главные политические ссыльные в российской истории – декабристы. Первые четырнадцать декабристов были отправлены по этапу в Иркутск в ночь на 21 и 23 июля 1826 года. Среди них были С. Трубецкой и С. Волконский, о судьбе которых мы подробнее поговорим в ходе нашей экскурсии. Мы посетим их дома – ныне действующие музеи, экспозиции которых рассказывают не только о быте декабристов, но и об их вкладе в культурную и общественную жизнь Иркутска. Поговорим о том, как они повлияли на жизнь иркутян и узнаем о подвигах декабристских жен.
🚩 Начало: Ваш отель
🏁 Место завершения: По договоренности
 Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Транспорт
 Что не входит
  • Личные расходы
Время проведения: По договоренности
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
BaikalExpress И.
BaikalExpress И.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Написать

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

🎩Индивидуальные🚗На машине🏛История и архитектура⚙️Необычные

BaikalExpress И. проводит ещё 11 экскурсий

Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
1 200
за 1 чел.
Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
21 отзыв
См. календарь
Иркутск театральный
Цена за всё – до 4 чел.
Можно и 45 чел., но чуть дороже
от 5 000
за 1-45 чел.
Иркутск театральный
По договоренности
Индивидуальная обзорная экскурсия по Иркутску
Цена за всё – до 4 чел.
Можно и 45 чел., но чуть дороже
от 6 000
за 1-45 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Иркутску
1 отзыв
По договоренности
Иркутская слобода — пешая экскурсия по 130-му кварталу
Цена за всё – до 15 чел.
5 000
за 1-15 чел.
Иркутская слобода — пешая экскурсия по 130-му кварталу
По договоренности
Иркутск купеческий
Цена за всё – до 4 чел.
Можно и 45 чел., но чуть дороже
от 6 000
за 1-45 чел.
Иркутск купеческий
2 отзыва
По договоренности
Индивидуальная экскурсия «Адмирал Колчак в Иркутске»
Цена за всё – до 4 чел.
Можно и 45 чел., но чуть дороже
от 6 000
за 1-45 чел.
Индивидуальная экскурсия «Адмирал Колчак в Иркутске»
По договоренности
Экскурсия в Тункинскую долину
Цена за всё – до 2 чел.
Можно и 5 чел., но чуть дороже
от 15 000
за 1-5 чел.
24ч
Экскурсия в Тункинскую долину
По договоренности
Иркутское деревянное кружево
Цена за всё – до 4 чел.
Можно и 45 чел., но чуть дороже
от 7 000
за 1-45 чел.
Иркутское деревянное кружево
По договоренности
Иркутск религиозный
Цена за всё – до 4 чел.
Можно и 45 чел., но чуть дороже
от 6 000
за 1-45 чел.
Иркутск религиозный
По договоренности
Большая экскурсия по Иркутску для организованных групп
Цена за всё – до 15 чел.
Можно и 45 чел., но чуть дороже
от 17 000
за 1-45 чел.
Большая экскурсия по Иркутску для организованных групп
По договоренности
Обелиски славы Иркутска
Цена за всё – до 4 чел.
Можно и 45 чел., но чуть дороже
от 6 000
за 1-45 чел.
Обелиски славы Иркутска
По договоренности

Еще несколько похожих предложений в Иркутске

По местам декабристов. Иркутск и окрестности на автомобиле
Цена за всё – до 3 чел.
4 700
за 1-3 чел.
По местам декабристов. Иркутск и окрестности на автомобиле
18 отзывов
О быте, дружбе, любви и просветительской деятельности декабристов в сибирской ссылке
Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
1 200
за 1 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
2 отзыва
Проехать по центральным улицам, увидеть ключевые памятники и узнать любопытное из городской хроники
ежедневно в 11:00
Обзорная пешая экскурсия по Иркутску
2 500
за 1 чел.
Обзорная пешая экскурсия по Иркутску
23 отзыва
В любое удобное для вас время
Классическая обзорная экскурсия по Иркутску
Цена за всё – до 4 чел.
Можно и 7 чел., но чуть дороже
от 6 000
за 1-7 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Иркутску
2 отзыва
По договоренности
В ногах правда есть. Пешеходная экскурсия по Иркутску.
Цена за всё – до 6 чел.
4 000
за 1-6 чел.
В ногах правда есть. Пешеходная экскурсия по Иркутску.
По предварительному согласованию
Иркутск — столица Восточной окраины
Цена за всё – до 3 чел.
3 500
за 1-3 чел.
Иркутск — столица Восточной окраины
50 отзывов
О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре — обзорная авто-экскурсия
Иркутск: история на каждом шагу
800
за 1 чел.
Иркутск: история на каждом шагу
1 отзыв
Деревянные особняки, старинные церкви, набережная Ангары и музей декабристов на обзорной экскурсии
Пешком по Иркутску через века
Цена за всё – до 30 чел.
3 900
за 1-30 чел.
Пешком по Иркутску через века
1 отзыв
Самое интересное в городе и о нем — на дружеской экскурсии
Пешеходная экскурсия Вехи истории Иркутска
900
за 1 чел.
2ч 15м
Пешеходная экскурсия Вехи истории Иркутска
Вторник, суббота, воскресенье
Индивидуальный трансфер на Байкал. Иркутск — Листвянка
Цена за всё – до 2 чел.
Можно и 4 чел., но чуть дороже
от 5 000
за 1-4 чел.
Индивидуальный трансфер на Байкал. Иркутск — Листвянка
Любой день
Иркутск исторический
Цена за всё – до 4 чел.
5 000
за 1-4 чел.
Иркутск исторический
10 отзывов
Ежедневно, круглогодично
Остров Ольхон, посёлок Листвянка и город Иркутск (индивидуальный тур)
50 000
за 1 чел.
120ч
Остров Ольхон, посёлок Листвянка и город Иркутск (индивидуальный тур)
Ежедневно в 10:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Иркутске
🇷🇺