Немного о городе

Иркутск – старинный город России, расположенный в Восточной Сибири в 66 км от знаменитого Байкала на берегах реки Ангары, в которую впадает ее левый приток Иркут, послуживший основой для названия города. Был основан в 1661 году как острог.

Иркутск входит в число сибирских городов, в которых сохранились старинная планировка и застройка. Здесь насчитывается более пятисот культурно-исторических и архитектурных памятников, среди которых необыкновенно красивые церкви и монастыри, резные купеческие дома, деревянные усадьбы и величественные каменные постройки.

Подробнее о программе

Вас ждет содержательная трёхчасовая экскурсия по Иркутску как городу, который стал одним из центров ссылки. В ходе нашей экскурсии мы посетим самые значимые места, которые связаны с жизнью и бытом декабристов.

Как известно, в начале XIX века в Сибирь прибыли главные политические ссыльные в российской истории – декабристы. Первые четырнадцать декабристов были отправлены по этапу в Иркутск в ночь на 21 и 23 июля 1826 года. Среди них были С. Трубецкой и С. Волконский, о судьбе которых мы подробнее поговорим в ходе нашей экскурсии. Мы посетим их дома – ныне действующие музеи, экспозиции которых рассказывают не только о быте декабристов, но и об их вкладе в культурную и общественную жизнь Иркутска. Поговорим о том, как они повлияли на жизнь иркутян и узнаем о подвигах декабристских жен.