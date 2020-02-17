15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Ссылка в Сибирь

После расправы над тайными обществами в 1825-26 гг. более 120 декабристов были отправлены на каторгу и вечное поселение в Сибирь. В разные годы вблизи Иркутска и в самом городе проживало около 30 бывших членов тайных обществ. Тридцатилетняя ссылка декабристов стала ярким событием для Сибири и в частности для Иркутска, которое определило самосознание части сибирского общества. Декабристы, потерявшие чины, дворянство, положение, приобрели гораздо больше. Они повлияли на умы, формирование взглядов, создали культурную почву для будущих поколений. «Настоящее житейское поприще началось со вступлением нашим в Сибирь, где мы призваны словом и примером служить делу, которому себя посвятили» — так писал о своем предназначении декабрист Михаил Лунин.

Программа

Московские ворота Мы начнем от Московских ворот на берегу реки Ангара, расположенных в самом центре города, через которые декабристы в 1826 г. въезжали в город. Именно из Иркутска декабристы, в сопровождения конвоя, отправлялись к местам своих ссылок, будь то безлюдные якутские улусы или забайкальские рудники. Я расскажу о теплой встрече иркутянами декабристов, о содержании их в Иркутске. Мы поговорим о маршрутах следования, об условиях жизни декабристов в первые годы их пребывания в Сибири. Вы узнаете о декабристском братстве и дружбе, которые помогали им выжить.

Мы начнем от Московских ворот на берегу реки Ангара, расположенных в самом центре города, через которые декабристы в 1826 г. въезжали в город. Именно из Иркутска декабристы, в сопровождения конвоя, отправлялись к местам своих ссылок, будь то безлюдные якутские улусы или забайкальские рудники. Я расскажу о теплой встрече иркутянами декабристов, о содержании их в Иркутске. Мы поговорим о маршрутах следования, об условиях жизни декабристов в первые годы их пребывания в Сибири. Вы узнаете о декабристском братстве и дружбе, которые помогали им выжить. Село Урик Затем мы поедем в село Урик (18 км от Иркутска), в котором жили многие декабристы после 10 лет каторжных работ и тюрьмы. Сюда, в их маленькую «столичку», тайно съезжались их собратья по несчастью, поселенные в окрестных селах. Мы почтим память Никиты Муравьева, автора Конституции Северного общества. Памятник ему установлен на территории старейшего храма, прихожанами которого являлись и наши герои. Я расскажу о семьях декабристов, живших здесь: о их быте, агрономических работах, научных изысканиях, просветительской деятельности. Отдельного внимания заслуживает трагическая судьба Михаила Лунина, поселенного в Урике и не прекратившего борьбу с самодержавием даже в ссылке. Его деятельность по созданию тайного кружка была обнаружена, последовала повторная расправа, приведшая к гибели.

Затем мы поедем в село Урик (18 км от Иркутска), в котором жили многие декабристы после 10 лет каторжных работ и тюрьмы. Сюда, в их маленькую «столичку», тайно съезжались их собратья по несчастью, поселенные в окрестных селах. Мы почтим память Никиты Муравьева, автора Конституции Северного общества. Памятник ему установлен на территории старейшего храма, прихожанами которого являлись и наши герои. Я расскажу о семьях декабристов, живших здесь: о их быте, агрономических работах, научных изысканиях, просветительской деятельности. Отдельного внимания заслуживает трагическая судьба Михаила Лунина, поселенного в Урике и не прекратившего борьбу с самодержавием даже в ссылке. Его деятельность по созданию тайного кружка была обнаружена, последовала повторная расправа, приведшая к гибели. Могилы декабристов Вернувшись в город, мы посетим памятники и могилы декабристов, расположенные в разных частях старого города (некрополь Знаменского монастыря, бывшее Иерусалимское кладбище, Лисихинское кладбище).

Вернувшись в город, мы посетим памятники и могилы декабристов, расположенные в разных частях старого города (некрополь Знаменского монастыря, бывшее Иерусалимское кладбище, Лисихинское кладбище). Усадьба Волконских, дом-музей Заглянем в тихий переулок, где расположена усадьба Волконских — украшение деревянного Иркутска и по сей день. Выстроенная в европейском стиле, с балкончиками эркерами, она отличается от других архитектурных сооружений города своей утонченностью. Можно побывать в одном из домов-музеев декабристов (усадьба Трубецких, Волконских), в которых представлены обширные экспозиции о жизни декабристов на каторге и ссылке, состоящие из личных вещей семей декабристов, увидеть рояль, принадлежавший семейству Волконских — первый рояль в Иркутске, побывать в салоне княгини Волконской.

Заглянем в тихий переулок, где расположена усадьба Волконских — украшение деревянного Иркутска и по сей день. Выстроенная в европейском стиле, с балкончиками эркерами, она отличается от других архитектурных сооружений города своей утонченностью. Можно побывать в одном из домов-музеев декабристов (усадьба Трубецких, Волконских), в которых представлены обширные экспозиции о жизни декабристов на каторге и ссылке, состоящие из личных вещей семей декабристов, увидеть рояль, принадлежавший семейству Волконских — первый рояль в Иркутске, побывать в салоне княгини Волконской. Улица Карла Маркса и набережная Ангары Далее мы проедем по улице Карла Маркса и прогуляемся по набережной реки Ангара, где расположен комплекс административных зданий уникальной архитектурной и исторической ценности. Вы увидите здание губернской канцелярии, в которой был зачитан указ об амнистии декабристов, Белый Дом (резиденция генерал-губернатора), а ныне библиотека ИГУ , где хранятся книги из личных библиотек декабристов. Увидите здание Восточно-Сибирского института благородных девиц, в классах которого учились дочери Трубецкого, теперь это один из корпусов ИГУ .

Надеюсь, что наша встреча не только расширит ваши знания, но и затронет лучшие струны вашей души.