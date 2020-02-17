15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

После расправы над тайными обществами в 1825-26 гг. более 120 декабристов были отправлены на каторгу и вечное поселение в Сибирь. В разные годы вблизи Иркутска и в самом городе проживало около 30 бывших членов тайных обществ. Тридцатилетняя ссылка декабристов стала ярким событием для Сибири и в частности для Иркутска, которое определило самосознание части сибирского общества. Декабристы, потерявшие чины, дворянство, положение, приобрели гораздо больше. Они повлияли на умы, формирование взглядов, создали культурную почву для будущих поколений. «Настоящее житейское поприще началось со вступлением нашим в Сибирь, где мы призваны словом и примером служить делу, которому себя посвятили» — так писал о своем предназначении декабрист Михаил Лунин.
Программа
Московские ворота Мы начнем от Московских ворот на берегу реки Ангара, расположенных в самом центре города, через которые декабристы в 1826 г. въезжали в город. Именно из Иркутска декабристы, в сопровождения конвоя, отправлялись к местам своих ссылок, будь то безлюдные якутские улусы или забайкальские рудники. Я расскажу о теплой встрече иркутянами декабристов, о содержании их в Иркутске. Мы поговорим о маршрутах следования, об условиях жизни декабристов в первые годы их пребывания в Сибири. Вы узнаете о декабристском братстве и дружбе, которые помогали им выжить.
Село Урик Затем мы поедем в село Урик (18 км от Иркутска), в котором жили многие декабристы после 10 лет каторжных работ и тюрьмы. Сюда, в их маленькую «столичку», тайно съезжались их собратья по несчастью, поселенные в окрестных селах. Мы почтим память Никиты Муравьева, автора Конституции Северного общества. Памятник ему установлен на территории старейшего храма, прихожанами которого являлись и наши герои. Я расскажу о семьях декабристов, живших здесь: о их быте, агрономических работах, научных изысканиях, просветительской деятельности. Отдельного внимания заслуживает трагическая судьба Михаила Лунина, поселенного в Урике и не прекратившего борьбу с самодержавием даже в ссылке. Его деятельность по созданию тайного кружка была обнаружена, последовала повторная расправа, приведшая к гибели.
Могилы декабристов Вернувшись в город, мы посетим памятники и могилы декабристов, расположенные в разных частях старого города (некрополь Знаменского монастыря, бывшее Иерусалимское кладбище, Лисихинское кладбище).
Усадьба Волконских, дом-музей Заглянем в тихий переулок, где расположена усадьба Волконских — украшение деревянного Иркутска и по сей день. Выстроенная в европейском стиле, с балкончиками эркерами, она отличается от других архитектурных сооружений города своей утонченностью. Можно побывать в одном из домов-музеев декабристов (усадьба Трубецких, Волконских), в которых представлены обширные экспозиции о жизни декабристов на каторге и ссылке, состоящие из личных вещей семей декабристов, увидеть рояль, принадлежавший семейству Волконских — первый рояль в Иркутске, побывать в салоне княгини Волконской.
Улица Карла Маркса и набережная Ангары Далее мы проедем по улице Карла Маркса и прогуляемся по набережной реки Ангара, где расположен комплекс административных зданий уникальной архитектурной и исторической ценности. Вы увидите здание губернской канцелярии, в которой был зачитан указ об амнистии декабристов, Белый Дом (резиденция генерал-губернатора), а ныне библиотека ИГУ, где хранятся книги из личных библиотек декабристов. Увидите здание Восточно-Сибирского института благородных девиц, в классах которого учились дочери Трубецкого, теперь это один из корпусов ИГУ.
Надеюсь, что наша встреча не только расширит ваши знания, но и затронет лучшие струны вашей души.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты в музей (200 руб./чел.).
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я (историк) и мой друг Сергей (геолог) будем рады познакомить вас с Иркутском и Байкалом.
Мы увлеченные люди, которых волнует родной край и его судьба. Симбиоз наших знаний позволяет предложить вам интересные экскурсионные программы, ответить на интересующие вопросы. Но кроме этого, мы хотим делиться своими наблюдениями и впечатлениями о городе и Байкале. Словом, мы покажем вам Наш Иркутск и Наш Байкал. Главная наша цель, чтобы Иркутск и Байкал после нашего небольшого путешествия не остались для вас точками на карте, а стали маленькими частичками вашей жизни.
Благодаря Ирине эпоха декабристов стала ясна, понятна. Экскурсовод настолько много знает,что мы полностью погрузилась в эпоху 19 века. Экскурсия интересна, необычна по локация. Всё супер!
Елена
7 апреля 2019
Спасибо огромное за интересную экскурсию по местам декабристов. Самостоятельно мы никогда бы не посетили бы все те места, которые нам показала экскурсовод. Много информации и прекрасное изложение. Моей дочери, учащейся в 9 классе, сведения, полученные на данной экскурсии, обязательно пригодятся в школе.
Рекомендую всем.
Оксана
4 февраля 2019
Экскурсия понравилась, Ирина историк и хорошо знает тему. Очень вежливый и внимательный человек. Немного удивил водитель: по любому поводу имеет свое, к тому же крайне категоричное, мнение и торопится им поделиться. Меня такое поведение позабавило, но кого-то может и раздражать.
Ольга
28 октября 2018
Ирина была нашим гидом по декабристским местам Иркутска. Это хорошо подготовленный гид, который явно гордится своим городом и глубоко переживает, когда разрушаются исторические ценности.
Мы проехали по центру старинного Иркутска, увидели все главные здания города 19 века, которые были в той или иной степени посещаемы декабристами. Также увидели знаменитые памятники и церкви Иркутска. Мы посетили Урик и церковь, которую посещали декабристы, могилу Н.Муравьева. Ирина информативно рассказала о жизни декабристов на поселении как в Урике, так и в других местах расселения декабристов вокруг Иркутска.
А потом мы посетили музей-усадьбу Волконских в Иркутске. Атмосферу и аромат эпохи ощутили вполне.
Ирина, спасибо тебе огромное!
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Нина Ефимова
Марк
13 августа 2018
Замечательная, познавательная экскурсия. Мы узнали много нового и отлично провели время. Большое спасибо.
Юлия
26 июля 2018
Экскурсия нам понравилась. Ирина рассказывала очень интересно, видно, что хорошо разбирается в теме. Однако маршрут показался немного хаотичным, некоторые остановки не очень относились к теме экскурсии. В целом впечатления положительные.
Марина
26 августа 2017
Милейший гид. Интересный рассказ. Спокойный, профессиональный водитель. Экскурсия понравилась, несмотря на погоду, которая пыталась нам испортить настроение. На все вопросы, которые нас интересовали, мы получили ответы. Спасибо!!!
ольга
19 августа 2017
Экскурсия замечательная! Ирина прекрасный рассказчик. Спасибо большое за большие впечатления от Иркутска!
Алексей
7 апреля 2017
Это вторая экскурсия, которую провела для меня Ирина, и она мне тоже очень понравилась. Конечно, история декабристов – это легендарная страница нашей истории, и прикоснуться к ней вживую, как сейчас говорят, – бесценно. )) Постоял на могилах декабристов, потрогал подлинный рояль Волконской, который стоял в их имении в Иркутске, где устраивались вечера. Слушаешь рассказы про тяжелые судьбы людей и видишь оставленные ими следы в истории, ощущаешь эту историю пропуская через себя.
Екатерина
28 августа 2016
Мы из Санкт-Петербурга и тема декабристов нам очень близка. Нет, наверное ни одного жителя нашего города, который не был бы на Сенатской площади, где произошло восстание. А вот как сложилась их судьба в далёкой от нас Сибири, знают очень немногие. И экскурсовод Ирина очень подробно рассказала нам о том, как жили декабристы. Мы с радостью узнали, что они оставили яркий след в истории края. Очень понравилось, что мы посетили село Урик, где на обычном кладбище похоронен Никита Муравьев. Большое спасибо за экскурсию. Екатерина
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