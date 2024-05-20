1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Иркутск: путешествие сквозь историю в индивидуальной экскурсии
Откройте тайны Иркутска: от сибирского барокко до историй декабристов в уникальной пешеходной экскурсии
Начало: В сквере им. Кирова
13 июня в 08:30
14 июня в 08:30
от 2 500₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в историю Иркутска на индивидуальной экскурсии на автомобиле. Увидите старинные дома, церкви и памятники, узнаете интересные факты
Начало: У места вашего проживания в Иркутске
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Автопрогулка по живописному Иркутску: история и архитектура
Познакомьтесь с историческим Иркутском через уникальную автомобильную экскурсию. Путешествие по старинным улицам и памятникам архитектуры
Начало: : от отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Окончание: ...
Сегодня в 21:00
Завтра в 10:00
8 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
По местам декабристов. Иркутск и окрестности на автомобиле
О быте, дружбе, любви и просветительской деятельности декабристов в сибирской ссылке
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
6 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Декабристы в Иркутске | Глубокое погружение в историю с индивидуальной экскурсией
Познайте историческое наследие Иркутска через жизнь декабристов. Трехчасовая экскурсия откроет вам тайны прошлого
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 7 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия20 мая 2024Настоятельно рекомендую Наталью, как прекрасного экскурсовода и знатока своего родного края! Маршрут составлен по ключевым точкам города, стройно выстраивающимся в
- ААнастасия3 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Дарья приятный человек и интересно рассказывает
- ННаташа3 мая 2024Забываю я писать отзывы, но по прошествии времени можно отделить эмоции от поездки и оставить впечатление только о самой экскурсии.
- ССюзанна7 апреля 2024Спасибо Анне за насыщенную экскурсию по городу Иркутск! Анна встретила меня в аэропорту и сразу погрузила в интересную информацию о
- ММарина30 марта 2024Нашим гидом был Илья. Невероятно грамотный, очень интересно рассказывает. Экскурсия очень понравилась. Все пожелания были учтены.
- ССветлана25 марта 2024Мне очень понравилась экскурсия. Было познавательно. Дарья хорошо рассказывает, интересно слушать.
- ННина20 марта 2024Наша компания была не простой для Анны. Две женщины с ребенком 4х лет. После посещения ледокола Ангара маелкий заснул. Он
- ААлла14 марта 2024Спасибо за очень познавательные экскурсию.
- DDonskikh14 марта 2024Спасибо огромное Анне за очень познавательную и интересную экскурсию.
- ААлексей29 мая 2023Прокатившись по городу, и прослушав экскурсовода, мы поняли, что оказывается совсем ничего не знали об декабристах и их судьбе. Всё было очень интересно и увлекательно. Спасибо огромрое Ирине за столь увлекательную и познавательную экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Музей Декабристов»
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