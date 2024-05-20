Экскурсии в музей декабристов

Найдено 5 экскурсий в категории «Музей Декабристов» в Иркутске, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Иркутск: история на каждом шагу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Иркутск: путешествие сквозь историю в индивидуальной экскурсии
Откройте тайны Иркутска: от сибирского барокко до историй декабристов в уникальной пешеходной экскурсии
Начало: В сквере им. Кирова
13 июня в 08:30
14 июня в 08:30
от 2 500 за всё до 15 чел.
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в историю Иркутска на индивидуальной экскурсии на автомобиле. Увидите старинные дома, церкви и памятники, узнаете интересные факты
Начало: У места вашего проживания в Иркутске
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
Автопрогулка по старинному живописному Иркутску
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
40 отзывов
Автопрогулка по живописному Иркутску: история и архитектура
Познакомьтесь с историческим Иркутском через уникальную автомобильную экскурсию. Путешествие по старинным улицам и памятникам архитектуры
Начало: : от отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Окончание: ...
Сегодня в 21:00
Завтра в 10:00
8 900 за всё до 3 чел.
По местам декабристов. Иркутск и окрестности на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
По местам декабристов. Иркутск и окрестности на автомобиле
О быте, дружбе, любви и просветительской деятельности декабристов в сибирской ссылке
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
6 700 за всё до 3 чел.
Декабристы в Иркутске | Индивидуальная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Декабристы в Иркутске | Глубокое погружение в историю с индивидуальной экскурсией
Познайте историческое наследие Иркутска через жизнь декабристов. Трехчасовая экскурсия откроет вам тайны прошлого
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 7 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    20 мая 2024
    Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
    Настоятельно рекомендую Наталью, как прекрасного экскурсовода и знатока своего родного края! Маршрут составлен по ключевым точкам города, стройно выстраивающимся в
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    единую логическую цепь и охватывающим все периоды его развития. Мы ранее уже бывали в Иркутске, посещали различные музеи, но только после экскурсии с Натальей все кусочки знаний встали на свое место. Как будто пазл сошелся)) Наталья прекрасный собеседник и профессиональный историк, поэтому отвечает на вопросы, касающиеся не только истории Иркутска, но и всей нашей страны. Экскурсия проходит на вместительном комфортабельном автомобиле с кондиционером и панорамным обзором. По желанию маршрут легко перестраивается под ваши интересы и везде Наталья находит какие-то интересные факты и истории из жизни города. Дополнительно мы с Натальей посетили музей «на свалке» - это что-то невообразимое!! Очень круто и совершенно неожиданно. Ничего подобного нигде в стране нет! Однозначно рекомендую!

  • А
    Анастасия
    3 мая 2024
    Иркутск: история на каждом шагу
    Очень понравилась экскурсия. Дарья приятный человек и интересно рассказывает
  • Н
    Наташа
    3 мая 2024
    Иркутск: история на каждом шагу
    Забываю я писать отзывы, но по прошествии времени можно отделить эмоции от поездки и оставить впечатление только о самой экскурсии.
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    Экскурсия по-настоящему понравилась: очень легко и интересно, а главное для меня -структурированно. У нас была сложная схема с временем экскурсии (переносили несколько раз, так как не успевали из-за работы), Дарья без проблем пошла на встречу, за что ей огромное спасибо. Об Иркутске остались только приятные впечатления. Всячески рекомендую.

  • С
    Сюзанна
    7 апреля 2024
    Автопрогулка по старинному живописному Иркутску
    Спасибо Анне за насыщенную экскурсию по городу Иркутск! Анна встретила меня в аэропорту и сразу погрузила в интересную информацию о
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    городе. Экскурсия автомобильная, но во всех знаковых местах города были остановки на осмотр и посещение достопримечательностей. Анна очень живо рассказывала об истории города, отвечая на все интересующие меня вопросы. Благодаря Анне на следующей день в городе мне было легко ориентироваться как для посещения музеев, так и для пешей прогулки. Однозначно рекомендую для тех, кто хочет узнать много об Иркутске за одну экскурсию, особенно если ограничено время пребывания в нем.

  • М
    Марина
    30 марта 2024
    Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
    Нашим гидом был Илья. Невероятно грамотный, очень интересно рассказывает. Экскурсия очень понравилась. Все пожелания были учтены.
  • С
    Светлана
    25 марта 2024
    Иркутск: история на каждом шагу
    Мне очень понравилась экскурсия. Было познавательно. Дарья хорошо рассказывает, интересно слушать.
  • Н
    Нина
    20 марта 2024
    Автопрогулка по старинному живописному Иркутску
    Наша компания была не простой для Анны. Две женщины с ребенком 4х лет. После посещения ледокола Ангара маелкий заснул. Он
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    спал в машине, а Анна выходила по очереди с нами на точке. В итоге. Мы не посетили все, что было в анонсе. Второй выходящий практически не получал информации. Анна покинула нас на пол часа раньше, сказав, что ее ждут следующие заказчики. Это было обидно. Мы заплатили не малые деньги)) Я не первый раз на экскурсиях от Трипстера. Мое мнение- Анне не хватило профессионализма. Желаю ей развиваться дальше. Иркутск самобытен и прекрасен.

  • А
    Алла
    14 марта 2024
    Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
    Спасибо за очень познавательные экскурсию.
  • D
    Donskikh
    14 марта 2024
    Автопрогулка по старинному живописному Иркутску
    Спасибо огромное Анне за очень познавательную и интересную экскурсию.
  • А
    Алексей
    29 мая 2023
    По местам декабристов. Иркутск и окрестности на автомобиле
    Прокатившись по городу, и прослушав экскурсовода, мы поняли, что оказывается совсем ничего не знали об декабристах и их судьбе. Всё было очень интересно и увлекательно. Спасибо огромрое Ирине за столь увлекательную и познавательную экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Музей Декабристов»

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