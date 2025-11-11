Мои заказы

Гастрономические традиции Баяндая

Откройте для себя уникальные традиции и вкусы Баяндая. Вкусите блюда, которые расскажут о культуре, и насладитесь атмосферой местной жизни
Участники экскурсии в Баяндай смогут не только познакомиться с культурой и традициями местных народов, но и попробовать уникальные блюда, такие как саламат, хима и хушууры. Посещение этнического музея под открытым
читать дальше

небом позволит глубже понять историю и быт региона. Дегустация блюд сопровождается рассказами о значении каждого из них в местной культуре. Это уникальная возможность прикоснуться к истории через гастрономию и ощутить атмосферу региона

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍲 Уникальные блюда региона
  • 🏛 Этнический музей под открытым небом
  • 👥 Знакомство с местными жителями
  • 🗣 Интересные рассказы о культуре
  • 🚐 Комфортное путешествие на минивэне
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Этнический музей под открытым небом

Описание экскурсии

Посёлок Баяндай, где традиции и культура сливаются с природной красотой. Вы сможете насладиться атмосферой местной жизни и познакомиться с приветливыми жителями, которые расскажут о своих обычаях.

Локальные гастрономические сеты. Мы будем дегустировать уникальные блюда — саламат, кровяную колбасу, химу, буузы и хушууры. У каждого — своя история и значение в культуре. Вы узнаете о способах приготовления и ингредиентах, используемых в каждом рецепте.

Этнический музей под открытым небом, где собраны экспонаты, рассказывающие о жизни и культуре местных народов. Вы увидите традиционные жилища, орудия труда и предметы быта: они помогут лучше понять, как гастрономические традиции вписываются в повседневную жизнь.

Знакомство с культурой еды. По пути поговорим, как исторические события повлияли на традиционные блюда, а также о секретах популярных рецептов. Вы узнаете о специях, которые меняли маршруты торговцев, и о кулинарных традициях, передаваемых из поколения в поколение.

Организационные детали

  • Поедем на минивэне Honda Stepwgn 2018 года
  • Отдельно оплачивается: входной билет в музей 400 ₽ с чел., сет различных блюд — 2000 ₽ с чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У сквера Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 136 туристов
Мы команда увлечённых и опытных гидов, готовых делиться знаниями и любовью к путешествиям со всеми, кто жаждет открытий. Предлагаем увлекательные экскурсии по самым впечатляющим уголкам Байкала, Иркутской области и Бурятии.
читать дальше

Помогаем гостям погрузиться в неповторимую атмосферу каждого места и узнать больше о его истории, культуре и традициях. Мы постоянно совершенствуемся и изучаем новые направления, чтобы предложить наиболее яркие маршруты. Заботимся о том, чтобы каждый гость получил максимум удовольствия от поездки, поэтому всегда стараемся учесть все пожелания и предпочтения. С нами ваше путешествие станет незабываемым и полным ярких впечатлений! Присоединяйтесь к нам — и мы поможем вам открыть наш регион во всей его красе и многообразии!

