Откройте для себя уникальные традиции и вкусы Баяндая. Вкусите блюда, которые расскажут о культуре, и насладитесь атмосферой местной жизни
Участники экскурсии в Баяндай смогут не только познакомиться с культурой и традициями местных народов, но и попробовать уникальные блюда, такие как саламат, хима и хушууры. Посещение этнического музея под открытым читать дальше
небом позволит глубже понять историю и быт региона. Дегустация блюд сопровождается рассказами о значении каждого из них в местной культуре. Это уникальная возможность прикоснуться к истории через гастрономию и ощутить атмосферу региона
Посёлок Баяндай, где традиции и культура сливаются с природной красотой. Вы сможете насладиться атмосферой местной жизни и познакомиться с приветливыми жителями, которые расскажут о своих обычаях.
Локальные гастрономические сеты. Мы будем дегустировать уникальные блюда — саламат, кровяную колбасу, химу, буузы и хушууры. У каждого — своя история и значение в культуре. Вы узнаете о способах приготовления и ингредиентах, используемых в каждом рецепте.
Этнический музей под открытым небом, где собраны экспонаты, рассказывающие о жизни и культуре местных народов. Вы увидите традиционные жилища, орудия труда и предметы быта: они помогут лучше понять, как гастрономические традиции вписываются в повседневную жизнь.
Знакомство с культурой еды. По пути поговорим, как исторические события повлияли на традиционные блюда, а также о секретах популярных рецептов. Вы узнаете о специях, которые меняли маршруты торговцев, и о кулинарных традициях, передаваемых из поколения в поколение.
Поедем на минивэне Honda Stepwgn 2018 года
Отдельно оплачивается: входной билет в музей 400 ₽ с чел., сет различных блюд — 2000 ₽ с чел.
Размер группы не более 6 чел.
Оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Анна — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 136 туристов
Мы команда увлечённых и опытных гидов, готовых делиться знаниями и любовью к путешествиям со всеми, кто жаждет открытий. Предлагаем увлекательные экскурсии по самым впечатляющим уголкам Байкала, Иркутской области и Бурятии. читать дальше
Помогаем гостям погрузиться в неповторимую атмосферу каждого места и узнать больше о его истории, культуре и традициях. Мы постоянно совершенствуемся и изучаем новые направления, чтобы предложить наиболее яркие маршруты. Заботимся о том, чтобы каждый гость получил максимум удовольствия от поездки, поэтому всегда стараемся учесть все пожелания и предпочтения. С нами ваше путешествие станет незабываемым и полным ярких впечатлений! Присоединяйтесь к нам — и мы поможем вам открыть наш регион во всей его красе и многообразии!