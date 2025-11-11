Участники экскурсии в Баяндай смогут не только познакомиться с культурой и традициями местных народов, но и попробовать уникальные блюда, такие как саламат, хима и хушууры. Посещение этнического музея под открытым

небом позволит глубже понять историю и быт региона. Дегустация блюд сопровождается рассказами о значении каждого из них в местной культуре. Это уникальная возможность прикоснуться к истории через гастрономию и ощутить атмосферу региона

Описание экскурсии

Посёлок Баяндай, где традиции и культура сливаются с природной красотой. Вы сможете насладиться атмосферой местной жизни и познакомиться с приветливыми жителями, которые расскажут о своих обычаях.

Локальные гастрономические сеты. Мы будем дегустировать уникальные блюда — саламат, кровяную колбасу, химу, буузы и хушууры. У каждого — своя история и значение в культуре. Вы узнаете о способах приготовления и ингредиентах, используемых в каждом рецепте.

Этнический музей под открытым небом, где собраны экспонаты, рассказывающие о жизни и культуре местных народов. Вы увидите традиционные жилища, орудия труда и предметы быта: они помогут лучше понять, как гастрономические традиции вписываются в повседневную жизнь.

Знакомство с культурой еды. По пути поговорим, как исторические события повлияли на традиционные блюда, а также о секретах популярных рецептов. Вы узнаете о специях, которые меняли маршруты торговцев, и о кулинарных традициях, передаваемых из поколения в поколение.

Организационные детали