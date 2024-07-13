1 чел.
По популярности
1 час
Групповая
до 23 чел.
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Узнать об особенностях производства шоколада в Иркутске и распробовать местный колорит
Начало: На улице Ленина
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
13 июля в 12:00
14 июля в 12:00
1 771₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастрономическое путешествие в Листвянку
Зарядиться сибирской энергетикой через вкусы Байкала и увидеть знаковые места
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер, сопровождение гида, дегустация рыбы на рынке»
Завтра в 10:00
11 июля в 10:00
16 800₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Групповая гастрономическая экскурсия по Иркутску
Исследовать историю и кухню сибирского города, делая остановки для дегустаций
Начало: У Спасской церкви
«И побываем на дегустации в двух заведениях»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
11 июля в 12:00
5 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Дегустационные туры»
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