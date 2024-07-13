Дегустации на экскурсиях в Иркутске – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Иркутске, цены от 1 771 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
1 отзыв
1 час
Групповая
до 23 чел.
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Узнать об особенностях производства шоколада в Иркутске и распробовать местный колорит
Начало: На улице Ленина
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
13 июля в 12:00
14 июля в 12:00
1 771 за человека
Гастрономическое путешествие в Листвянку
🚗 На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастрономическое путешествие в Листвянку
Зарядиться сибирской энергетикой через вкусы Байкала и увидеть знаковые места
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер, сопровождение гида, дегустация рыбы на рынке»
Завтра в 10:00
11 июля в 10:00
16 800 за всё до 4 чел.
Групповая гастрономическая экскурсия по Иркутску
🚶 Пешая
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Групповая гастрономическая экскурсия по Иркутску
Исследовать историю и кухню сибирского города, делая остановки для дегустаций
Начало: У Спасской церкви
«И побываем на дегустации в двух заведениях»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
11 июля в 12:00
5 500 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Дегустационные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
  2. Гастрономическое путешествие в Листвянку
  3. Групповая гастрономическая экскурсия по Иркутску
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Озеро Байкал
  3. Тальцы
  4. Спасская церковь
  5. Набережная
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. 130 Квартал
  9. Знаменский монастырь
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июле 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 1 771 до 16 800. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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