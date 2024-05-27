Почувствовать себя местным – экскурсии в Иркутске

Найдено 4 экскурсии в категории «Почувствовать себя местным» в Иркутске, цены от 4 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бар-хоппинг по Иркутску
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Эксклюзивный бар-хоппинг: секреты Иркутска
Погрузитесь в мир иркутской барной культуры, открывая заведения, о которых молчат путеводители
10 июня в 19:00
13 июня в 19:00
60004 800 за всё до 4 чел.
Вкусы и запахи любимого Иркутска
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Вкусы и запахи любимого Иркутска
Знакомство с моим городом через его людей
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 900 за всё до 4 чел.
Сибирское гостеприимство на Байкале
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Сибирское гостеприимство на Байкале
Побывать в деревенском доме большой семьи и поучаствовать в душевной фольклорной программе
Начало: От места вашего проживания в Иркутске
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
13 340 за всё до 4 чел.
Сокровища Блошиного рынка в Иркутске
🚗 На машине
Мини-группа
2.5 часа
Сокровища Блошиного рынка в Иркутске
Охота на винтажные раритеты в мини-группе и чаепитие с горячими буузами
Начало: В районе цирка
Расписание: в субботу в 12:00
22 июня в 12:00
29 июня в 12:00
5 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    27 мая 2024
    Вкусы и запахи любимого Иркутска
    Юля, как же приятно общаться с такими людьми, как вы, которые так любят свой город, свою культуру, своих людей,цените то,
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    что вам дано по рождению, Богом и не приговариваете при этом" да, там где-то лучше, конечно, но что поделать…"(так надоело это уже). Пойду на любую вашу экскурсию с радостью и знаю, что вы покажите и расскажете то, что другие не заметят или не почувствуют. Не место красит человека, а человек место - это про вас! Нам очень понравился город, дома, люди, природа, парк, всё! Большая удача встретить Вас, Вы замечательная!

  • О
    Ольга
    22 мая 2024
    Вкусы и запахи любимого Иркутска
    Экскурсию Юли я выбрала для своей московской подруги, приехавшей в Иркутскую область в командировку. Поскольку посещение Байкала (Листвянки) входило в
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    программу служебного пребывания, я решила познакомить подругу с Иркутском. Надо отметить, что подруга - весьма опытный путешественник, эрудит, знаток многих городов и стран. Поэтому мне хотелось, чтобы Иркутск был показан как особенный город, запомнился в галерее множества уже виденных мест. Именно так мой выбор пал на "Вкусы и запахи любимого Иркутска" - уже само название отражало необычность экскурсии. А наша встреча с Юлей превзошла все ожидания: увлеченность гида, ее необыкновенно грамотная речь, потрясающе широкие познания истории города через призму многонациональности, поликультурности и поликонфессиональности Иркутской губернии потрясли московскую гостью (и меня не меньше). Подруга говорила об Иркутске весь следующий день, пересматривала многочисленные сделанные фото. Без сомнения, рекомендую эту экскурсию всем.

    Экскурсию Юли я выбрала для своей московской подруги, приехавшей в Иркутскую область в командировку. Поскольку посещениеЭкскурсию Юли я выбрала для своей московской подруги, приехавшей в Иркутскую область в командировку. Поскольку посещение
  • С
    Светлана
    16 мая 2024
    Вкусы и запахи любимого Иркутска
    Однозначный рекомендасьон! Обошли несколько значимых мест Иркутска, восхитились кофе и хлебушком, послушали и попробовали колокола на звук, всё это под постоянный поток информации о жизни и истории Иркутска от замечательного человека, влюбляющего тебя свой город и его великую историю. Благодарю!
  • Я
    Яна
    28 марта 2024
    Бар-хоппинг по Иркутску
    Мы семейная пара за 40. Очень любим посещать интересные питейные места во время путешествий. Наша прогулка с Антоном прошла просто
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    замечательно, вкусно и познавательно. Антон душевный человек и хороший рассказчик. Посетили 5 мест и с большим сожалением расстались) Рассказала об этих местах своим друзьям из Иркустка, они о них и не подозревали.

    Мы семейная пара за 40. Очень любим посещать интересные питейные места во время путешествий. Наша прогулкаМы семейная пара за 40. Очень любим посещать интересные питейные места во время путешествий. Наша прогулкаМы семейная пара за 40. Очень любим посещать интересные питейные места во время путешествий. Наша прогулкаМы семейная пара за 40. Очень любим посещать интересные питейные места во время путешествий. Наша прогулка
  • Л
    Лариса
    20 марта 2024
    Бар-хоппинг по Иркутску
    Первый раз была на экскурсии в данном формате. Это прекрасно!! Лучшее погружение в культуру города и жителей! Антон показал несколько
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    мест, в каждый хочется вернутся! Успевал рассказать не только о месте, но и происхождении напитков, об истории места, о жителях. Всем советую!!! Спасибо огромное!

    Первый раз была на экскурсии в данном формате. Это прекрасно!! Лучшее погружение в культуру города иПервый раз была на экскурсии в данном формате. Это прекрасно!! Лучшее погружение в культуру города и
  • Е
    Евгений
    3 марта 2024
    Бар-хоппинг по Иркутску
    Антон мастер своего дела. Время протекло совсем незаметно. Узнали за пару часов больше о барной культуре, чем за всю жизнь. Попробовали все мыслимое и немыслимое. Антон мастер своего дела. рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    9 августа 2023
    Сибирское гостеприимство на Байкале
    Благодарим чудесного экскурсовода Яну и семью Власовых, в окружении которых мы провели незабываемый день! 🥰 Словами описать сложно, нужно прочувствовать ❤️ От всей души рекомендую посетить эту экскурсию! 🤩
    Благодарим чудесного экскурсовода Яну и семью Власовых, в окружении которых мы провели незабываемый день! 🥰 СловамиБлагодарим чудесного экскурсовода Яну и семью Власовых, в окружении которых мы провели незабываемый день! 🥰 СловамиБлагодарим чудесного экскурсовода Яну и семью Власовых, в окружении которых мы провели незабываемый день! 🥰 СловамиБлагодарим чудесного экскурсовода Яну и семью Власовых, в окружении которых мы провели незабываемый день! 🥰 СловамиБлагодарим чудесного экскурсовода Яну и семью Власовых, в окружении которых мы провели незабываемый день! 🥰 СловамиБлагодарим чудесного экскурсовода Яну и семью Власовых, в окружении которых мы провели незабываемый день! 🥰 Словами
  • С
    Светлана
    8 мая 2023
    Сибирское гостеприимство на Байкале
    Посетили экскурсию Сибирское гостеприимство на Байкале. Прежде всего, почему было выбрано это направление. Мы неоднократно были на Байкале, посещали много
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    экскурсий и хотелось бы увидеть что либо новое. Ольга - хозяйка этого дома встретила с хлебом-солью, шутками-прибаутками. Показала свой аккуратный дом и целую выставку предметов быта из прошлого. В целом экскурсия позитивная с домашними угощениями. Рекомендуем для разнообразия время пребывания на Байкале.

    Посетили экскурсию Сибирское гостеприимство на Байкале. Прежде всего, почему было выбрано это направление. Мы неоднократно были

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Почувствовать себя местным»

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  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
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Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 4 экскурсии от 4 800 до 13 340 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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