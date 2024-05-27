1 чел.
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скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивный бар-хоппинг: секреты Иркутска
Погрузитесь в мир иркутской барной культуры, открывая заведения, о которых молчат путеводители
10 июня в 19:00
13 июня в 19:00
60004 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вкусы и запахи любимого Иркутска
Знакомство с моим городом через его людей
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сибирское гостеприимство на Байкале
Побывать в деревенском доме большой семьи и поучаствовать в душевной фольклорной программе
Начало: От места вашего проживания в Иркутске
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
13 340₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Сокровища Блошиного рынка в Иркутске
Охота на винтажные раритеты в мини-группе и чаепитие с горячими буузами
Начало: В районе цирка
Расписание: в субботу в 12:00
22 июня в 12:00
29 июня в 12:00
5 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила27 мая 2024Юля, как же приятно общаться с такими людьми, как вы, которые так любят свой город, свою культуру, своих людей,цените то,
- ООльга22 мая 2024Экскурсию Юли я выбрала для своей московской подруги, приехавшей в Иркутскую область в командировку. Поскольку посещение Байкала (Листвянки) входило в
- ССветлана16 мая 2024Однозначный рекомендасьон! Обошли несколько значимых мест Иркутска, восхитились кофе и хлебушком, послушали и попробовали колокола на звук, всё это под постоянный поток информации о жизни и истории Иркутска от замечательного человека, влюбляющего тебя свой город и его великую историю. Благодарю!
- ЯЯна28 марта 2024Мы семейная пара за 40. Очень любим посещать интересные питейные места во время путешествий. Наша прогулка с Антоном прошла просто
- ЛЛариса20 марта 2024Первый раз была на экскурсии в данном формате. Это прекрасно!! Лучшее погружение в культуру города и жителей! Антон показал несколько
- ЕЕвгений3 марта 2024Антон мастер своего дела. Время протекло совсем незаметно. Узнали за пару часов больше о барной культуре, чем за всю жизнь. Попробовали все мыслимое и немыслимое. Антон мастер своего дела. рекомендую!
- ЕЕкатерина9 августа 2023Благодарим чудесного экскурсовода Яну и семью Власовых, в окружении которых мы провели незабываемый день! 🥰 Словами описать сложно, нужно прочувствовать ❤️ От всей души рекомендую посетить эту экскурсию! 🤩
- ССветлана8 мая 2023Посетили экскурсию Сибирское гостеприимство на Байкале. Прежде всего, почему было выбрано это направление. Мы неоднократно были на Байкале, посещали много
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Почувствовать себя местным»
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