8 отзывов оставили туристы

Много лет проводя экскурсии 🧭, я обратила внимание, что огромное количество интересных объектов и историй остаются в стороне от стандартного обзорного маршрута: мы просто не успеваем рассмотреть их из окна автобуса. А ко многим типично иркутским местечкам и вовсе невозможно подъехать по узким извилистым улочкам с односторонним движением. Красивый и суровый город 🏙️ радушно принимает гостей, но не спешит открывать свои сокровенные тайны.

Я приглашаю на пешеходную прогулку 👣 по старой части Иркутска, во время которой, помимо основных достопримечательностей 🏛️, пользующихся популярностью у туристов, мы увидим и заповедные уголки, почитаемые и бережно хранимые горожанами.

Именно такие тихие уголки создают неповторимый колорит старого сибирского города. Именно здесь, скрытые от посторонних глаз, по сию пору живут вековые тайны и мистические легенды. Только здесь сохранилась память о великих, курьёзных и трагических событиях, запечатленная в городской архитектуре, топографии, топонимике. Улицы, площади, скверы, дома – живые свидетели прошлого. Их можно читать, как приключенческий роман, рассматривать, как гениальное произведение искусства.

Добро пожаловать на экскурсию ⛳ в увлекательный и загадочный мир иркутских улиц, которую я назвала строкой из стихотворения нашего земляка, поэта Марка Сергеева…