8 отзывов оставили туристы

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«... И переулки, полные преданий... »

5
8 отзывов
Марина В.
Марина В. – Гид из Иркутска
Экскурсия ⛳ пройдёт вдали от туристических маршрутов.

Вы прогуляетесь 👣 по типично иркутским улочкам, познакомьтесь с атмосферой и колоритом старого сибирского города, посмотрите на него глазами местных жителей.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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«... И переулки, полные преданий... »
«... И переулки, полные преданий... »
Много лет проводя экскурсии 🧭, я обратила внимание, что огромное количество интересных объектов и историй остаются в стороне от стандартного обзорного маршрута: мы просто не успеваем рассмотреть их из окна автобуса. А ко многим типично иркутским местечкам и вовсе невозможно подъехать по узким извилистым улочкам с односторонним движением. Красивый и суровый город 🏙️ радушно принимает гостей, но не спешит открывать свои сокровенные тайны.
Я приглашаю на пешеходную прогулку 👣 по старой части Иркутска, во время которой, помимо основных достопримечательностей 🏛️, пользующихся популярностью у туристов, мы увидим и заповедные уголки, почитаемые и бережно хранимые горожанами.
Именно такие тихие уголки создают неповторимый колорит старого сибирского города. Именно здесь, скрытые от посторонних глаз, по сию пору живут вековые тайны и мистические легенды. Только здесь сохранилась память о великих, курьёзных и трагических событиях, запечатленная в городской архитектуре, топографии, топонимике. Улицы, площади, скверы, дома – живые свидетели прошлого. Их можно читать, как приключенческий роман, рассматривать, как гениальное произведение искусства.
Добро пожаловать на экскурсию ⛳ в увлекательный и загадочный мир иркутских улиц, которую я назвала строкой из стихотворения нашего земляка, поэта Марка Сергеева…
Что входит
  • Сопровождение гида
  • При необходимости — оплата проезда в общественном транспорте (автобус, троллейбус, трамвай)
Что не входит
  • Билеты в музеи — от 100 до 350 рублей с человека
  • Посещение кафе национальной кухни
  • Аренда транспорта — 2 000 – 3 000 рублей в зависимости от количества экскурсантов
Начало
🚩 Перекресток улиц К. Маркса и Ленина
Место завершения
🏁 130-й квартал
«... И переулки, полные преданий... »
«... И переулки, полные преданий... »
«... И переулки, полные преданий... »

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Марина В.
Марина В.
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8 отзывов оставили туристы

Марина В. проводит ещё 1 экскурсию

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