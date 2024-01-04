Полюбуемся на красивые набережные и интересные памятники. Увидим, а при желании посетим храмы различных конфессий. Прогуляемся по главной улице города — Карла Маркса.
Ближайшие даты:
4
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янв
5
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8
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10
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Часовню «Крипта»
- Историческое начало города, где располагался Иркутский острог
- Площадь им. графа Сперанского / сквер им. Кирова
- Спасскую церковь
- Собор Богоявления
- Мемориальный комплекс «Вечный огонь»
- Памятник Петру и Февронии Муромским
- Памятник первопроходцам
- Центральную историческую улицу Карла Маркса
- Драматический театр имени Охлопкова, памятник Вампилову
- Краеведческий музей
- Памятник Александру III
- 130-й квартал
- Памятник Бабру
Описание
Что вас ожидает:Наш город такой загадочный и разный, как и все наши гости. Поэтому каждому нашему гостю хочется показать и рассказать, то что будет интересно именно ему. На этом я и делаю акцент на своих прогулках. Вместе расставим приоритеты и с удовольствием осмотрим интересные Вам достопримечательности. Город на реке Ангаре с историей середины ХVII века. Наполненный старинными деревянными домиками и величавыми купеческими особняками.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное сопровождение
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Сухэ-Батора, д. 7Завершение: 130 квартал
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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