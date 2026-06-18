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Обзорная прогулка по Иркутску

Полюбуемся на набережные, памятники и храмы Иркутска. Прогулка по улице Карла Маркса откроет перед вами тайны города на реке Ангаре
Обзорная прогулка по Иркутску - это уникальная возможность познакомиться с городом на реке Ангаре.

Путешественники увидят красивые набережные, величественные храмы различных конфессий и главную улицу города - Карла Маркса.

Каждый гость может выбрать интересные ему достопримечательности, а опытный гид расскажет об истории Иркутска, его старинных деревянных домах и купеческих особняках. Это путешествие станет незабываемым для всех, кто ценит культуру и историю
4.9
23 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Прогулка по набережным
  • 🏛️ Посещение храмов
  • 🛤️ Историческая улица Карла Маркса
  • 🏠 Старинные деревянные дома
  • 🏰 Купеческие особняки

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для прогулки по Иркутску - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная. В это время город особенно красив, и прогулка принесет максимум удовольствия. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но могут быть прохладными. Зимой, с ноября по март, прогулка возможна, но стоит быть готовым к морозам и снегу.
Сейчас август — это идеальное время.
Обзорная прогулка по Иркутску
Обзорная прогулка по Иркутску
Обзорная прогулка по Иркутску

Что можно увидеть

  • Набережные
  • Храмы
  • Улица Карла Маркса

Описание экскурсии

Добро пожаловать в наш загадочный город

Наш город полон тайн и разнообразий, что делает его поистине уникальным. Мы рады приветствовать каждого гостя и готовы поделиться с вами теми моментами, которые будут интересны именно вам.

Индивидуальный подход к вашим интересам

На наших прогулках мы соединяем ваши интересы с атмосферой города. Вместе мы расставим приоритеты и с удовольствием познакомимся с достопримечательностями, которые вам понравятся. Это позволит вам лучше понять культуру и историю нашего региона.

Исторические достопримечательности

Город, расположенный на берегах реки Ангарой, имеет богатую историю, начиная с середины XVII века. Здесь вы сможете увидеть:

  • Старинные деревянные домики
  • Величественные купеческие особняки

Каждый из этих объектов хранит в себе уникальную атмосферу и интересные истории. Откройте для себя наш город с его многогранным наследием!

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Часовню «Крипта»
  • Историческое начало города, где располагался Иркутский острог
  • Площадь им. графа Сперанского / сквер им. Кирова
  • Спасскую церковь
  • Собор Богоявления
  • Мемориальный комплекс «Вечный огонь»
  • Памятник Петру и Февронии Муромским
  • Памятник первопроходцам
  • Центральную историческую улицу Карла Маркса
  • Драматический театр имени Охлопкова, памятник Вампилову
  • Краеведческий музей
  • Памятник Александру III
  • 130-й квартал
  • Памятник Бабру
Что включено
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Сухэ-Батора, д. 7
Завершение: 130 квартал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ж
Гид Алёна знаток своего дела! Видно, что очень любит свой край! Провела очень познавательно экскурсию по Иркутску, показала все знаковые места, рассказала интересные факты!
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Е
Очень интересная экскурсия, узнали много нового
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М
Очень понравилась работа гида Алены: всего за 3 часа увидели и узнали об Иркутске много интересного: храмы, памятники, исторические здания, важные для города события и люди. Рекомендую!
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М
Приятный гид Очень интересная и лёгкая подача Время пролетело незаметно Рекомендуем!
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Е
Очень понравилась экскурсия. Я при летела в Иркутск уже поле обеда, не хотелось терять вечер, и решила найти экскурсию по городу. Очень рада что нашла этот вариант. Вопервых на экскурсии
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я была одна тк оплата именно за экскурсию, а не за человека, но от этого было даже интереснее, тк все внимание было уделено только мне. Гидом была сама Алена, при бронировании она довольно быстро написала в вотсап и подтвердила экскурсию, так же дополнительно ещё раз согласовали время. Алёна смогла увлечь историей города с первой секунды. 3 часа пешей прогулки по Иркутску прошли настолько не заметно, что даже было грустно что экскурсия заканчивается. На экскурсии много узнала происторию города, величественные храмы, прекрасные здания, знаменитых людей. Маршрут экскурсии построен так что мы постоянно оказывались у каких то интересных объектов Так же при переходах от одного объекта к другому Алёна немного прокунсультировала куда можно ещё сходить в городе, и что интересного посмотреть. Алёна очень гостеприемный человек, рада что волей случая получилось попасть на экскурсию именно к ней

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И
Хочется поблагодарить ещё раз Алёну за прекрасную прогулку- знакомство с Иркутском. Интересный и очень живой рассказ о своем городе не может кого- то оставить безразличным. Наша прогулка началась от места
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основания Иркутска: Спасской церкви и закончилась в районе Иркутской слободы. Поразило сохранившееся деревянное зодчество и его необычное соседство с современной архитектурой, а также уникальные купеческие дома, придающие уникальный вид городу. Очаровал милый проект с лавочками и надписями- высказывании на спинках, порадовали зелёные набережные Ангары.

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