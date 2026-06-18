Лучшее время для прогулки по Иркутску - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная. В это время город особенно красив, и прогулка принесет максимум удовольствия. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но могут быть прохладными. Зимой, с ноября по март, прогулка возможна, но стоит быть готовым к морозам и снегу.

Обзорная прогулка по Иркутску - это уникальная возможность познакомиться с городом на реке Ангаре. Путешественники увидят красивые набережные, величественные храмы различных конфессий и главную улицу города - Карла Маркса. Каждый гость может выбрать интересные ему достопримечательности, а опытный гид расскажет об истории Иркутска, его старинных деревянных домах и купеческих особняках. Это путешествие станет незабываемым для всех, кто ценит культуру и историю

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Добро пожаловать в наш загадочный город

Наш город полон тайн и разнообразий, что делает его поистине уникальным. Мы рады приветствовать каждого гостя и готовы поделиться с вами теми моментами, которые будут интересны именно вам.

Индивидуальный подход к вашим интересам

На наших прогулках мы соединяем ваши интересы с атмосферой города. Вместе мы расставим приоритеты и с удовольствием познакомимся с достопримечательностями, которые вам понравятся. Это позволит вам лучше понять культуру и историю нашего региона.

Исторические достопримечательности

Город, расположенный на берегах реки Ангарой, имеет богатую историю, начиная с середины XVII века. Здесь вы сможете увидеть:

Старинные деревянные домики

Величественные купеческие особняки

Каждый из этих объектов хранит в себе уникальную атмосферу и интересные истории. Откройте для себя наш город с его многогранным наследием!