Обзорная прогулка по Иркутску

Индивидуальная экскурсия в Иркутске
Полюбуемся на красивые набережные и интересные памятники. Увидим, а при желании посетим храмы различных конфессий. Прогуляемся по главной улице города — Карла Маркса.
Обзорная прогулка по Иркутску
Обзорная прогулка по Иркутску
Обзорная прогулка по Иркутску
Обзорная прогулка по Иркутску
Ближайшие даты:
4
янв
5
янв
6
янв
7
янв
8
янв
9
янв
10
янв
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даты

Что вас ожидает:

  • Часовню «Крипта»
  • Историческое начало города, где располагался Иркутский острог
  • Площадь им. графа Сперанского / сквер им. Кирова
  • Спасскую церковь
  • Собор Богоявления
  • Мемориальный комплекс «Вечный огонь»
  • Памятник Петру и Февронии Муромским
  • Памятник первопроходцам
  • Центральную историческую улицу Карла Маркса
  • Драматический театр имени Охлопкова, памятник Вампилову
  • Краеведческий музей
  • Памятник Александру III
  • 130-й квартал
  • Памятник Бабру

Описание

Что вас ожидает:Наш город такой загадочный и разный, как и все наши гости. Поэтому каждому нашему гостю хочется показать и рассказать, то что будет интересно именно ему. На этом я и делаю акцент на своих прогулках. Вместе расставим приоритеты и с удовольствием осмотрим интересные Вам достопримечательности. Город на реке Ангаре с историей середины ХVII века. Наполненный старинными деревянными домиками и величавыми купеческими особняками.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Сухэ-Батора, д. 7
Завершение: 130 квартал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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