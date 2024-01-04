Описание

Что вас ожидает:Наш город такой загадочный и разный, как и все наши гости. Поэтому каждому нашему гостю хочется показать и рассказать, то что будет интересно именно ему. На этом я и делаю акцент на своих прогулках. Вместе расставим приоритеты и с удовольствием осмотрим интересные Вам достопримечательности. Город на реке Ангаре с историей середины ХVII века. Наполненный старинными деревянными домиками и величавыми купеческими особняками.