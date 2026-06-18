Обзорная прогулка по Иркутску - это уникальная возможность познакомиться с городом на реке Ангаре.
Путешественники увидят красивые набережные, величественные храмы различных конфессий и главную улицу города - Карла Маркса.
Каждый гость может выбрать интересные ему достопримечательности, а опытный гид расскажет об истории Иркутска, его старинных деревянных домах и купеческих особняках. Это путешествие станет незабываемым для всех, кто ценит культуру и историю
Путешественники увидят красивые набережные, величественные храмы различных конфессий и главную улицу города - Карла Маркса.
Каждый гость может выбрать интересные ему достопримечательности, а опытный гид расскажет об истории Иркутска, его старинных деревянных домах и купеческих особняках. Это путешествие станет незабываемым для всех, кто ценит культуру и историю
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Прогулка по набережным
- 🏛️ Посещение храмов
- 🛤️ Историческая улица Карла Маркса
- 🏠 Старинные деревянные дома
- 🏰 Купеческие особняки
Лучшее время для посещения
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май
июн
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Лучшее время для прогулки по Иркутску - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная. В это время город особенно красив, и прогулка принесет максимум удовольствия. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но могут быть прохладными. Зимой, с ноября по март, прогулка возможна, но стоит быть готовым к морозам и снегу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Набережные
- Храмы
- Улица Карла Маркса
Описание экскурсии
Добро пожаловать в наш загадочный город
Наш город полон тайн и разнообразий, что делает его поистине уникальным. Мы рады приветствовать каждого гостя и готовы поделиться с вами теми моментами, которые будут интересны именно вам.
Индивидуальный подход к вашим интересам
На наших прогулках мы соединяем ваши интересы с атмосферой города. Вместе мы расставим приоритеты и с удовольствием познакомимся с достопримечательностями, которые вам понравятся. Это позволит вам лучше понять культуру и историю нашего региона.
Исторические достопримечательности
Город, расположенный на берегах реки Ангарой, имеет богатую историю, начиная с середины XVII века. Здесь вы сможете увидеть:
- Старинные деревянные домики
- Величественные купеческие особняки
Каждый из этих объектов хранит в себе уникальную атмосферу и интересные истории. Откройте для себя наш город с его многогранным наследием!
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Часовню «Крипта»
- Историческое начало города, где располагался Иркутский острог
- Площадь им. графа Сперанского / сквер им. Кирова
- Спасскую церковь
- Собор Богоявления
- Мемориальный комплекс «Вечный огонь»
- Памятник Петру и Февронии Муромским
- Памятник первопроходцам
- Центральную историческую улицу Карла Маркса
- Драматический театр имени Охлопкова, памятник Вампилову
- Краеведческий музей
- Памятник Александру III
- 130-й квартал
- Памятник Бабру
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Сухэ-Батора, д. 7
Завершение: 130 квартал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Гид Алёна знаток своего дела! Видно, что очень любит свой край! Провела очень познавательно экскурсию по Иркутску, показала все знаковые места, рассказала интересные факты!
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Е
Очень интересная экскурсия, узнали много нового
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М
Очень понравилась работа гида Алены: всего за 3 часа увидели и узнали об Иркутске много интересного: храмы, памятники, исторические здания, важные для города события и люди. Рекомендую!
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М
Приятный гид Очень интересная и лёгкая подача Время пролетело незаметно Рекомендуем!
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Е
Очень понравилась экскурсия. Я при летела в Иркутск уже поле обеда, не хотелось терять вечер, и решила найти экскурсию по городу. Очень рада что нашла этот вариант. Вопервых на экскурсии
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И
Хочется поблагодарить ещё раз Алёну за прекрасную прогулку- знакомство с Иркутском. Интересный и очень живой рассказ о своем городе не может кого- то оставить безразличным. Наша прогулка началась от места
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