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факты, архитектуру города и мифологию края. С собой была папка с рисунками и историческими материалами, в которых можно посмотреть на объекты в прошлом и сравнить с настоящим. Благодаря нашей любознательности и смелости удалось даже проскочить в пару потайных мест на посещаемых объектах. Экскурсия начинается в центре, у городской администрации и удобно заканчивается в 130ом квартале, откуда можно поехать дальше по своей программе или пойти смотреть всякое в Иркутской слободе, а там музеи, кафешки, планетарий, клубы, блошиный рынок и прочее. Примерно половину экскурсии занимает религиозно-церковная часть культуры города, тут решайте сами будет ли вам это интересно.