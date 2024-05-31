Памятник Леониду Гайдаю – экскурсии в Иркутске

Найдено 4 экскурсии в категории «Памятник Леониду Гайдаю» в Иркутске, цены от 3 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мой и твой Иркутск: путешествие длиной в три века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Мой и твой Иркутск: путешествие длиной в три века
Душевная прогулка по историческому центру с профессиональным гидом
Начало: У Спасской церкви
Сегодня в 10:00
10 июня в 09:00
3 100 за всё до 7 чел.
Иркутск - культурное сердце Сибири
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Иркутск - культурное сердце Сибири
Погрузиться в творческую жизнь города и узнать о его знаменитых людях
Начало: На площади Труда
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 4 500 за всё до 6 чел.
Знакомство с Иркутском на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Знакомство с Иркутском на авто
Посетить ключевые достопримечательности города и узнать о них нескучные факты
Начало: У храма во имя Спаса Нерукотворного
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 4 000 за всё до 7 чел.
Парадный Иркутск
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Парадный Иркутск
Познакомиться с бабром и местами, ставшими визитными карточками города
23 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Знакомство с Иркутском на авто
    Впервые в Иркутске. На экскурсию попали не просто в день прилета, а буквально через 2-3 часа после размещения заявки. «Забрали»
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    нас в указанном месте, и следующие три часа мы провели в компании чудесного экскурсовода Ольги. Благодарим за интересную экскурсию, заботу о туристах, любовь к родному городу. У нас останутся самые добрые и теплые впечатления об Иркутске. Пожалуй, самостоятельно мы не посетили бы и трети из увиденного. И,уж точно, не узнали бы столько удивительных фактов об истории города. Содержательно, увлекательно, познавательно, душевно! Большое спасибо!

  • А
    Александр
    6 апреля 2023
    Мой и твой Иркутск: путешествие длиной в три века
    Экскурсия оч понравилась, узнал много интересного об Иркутске, который мне так понравился в этой поездке. Ольга интересно рассказала про исторические
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    факты, архитектуру города и мифологию края. С собой была папка с рисунками и историческими материалами, в которых можно посмотреть на объекты в прошлом и сравнить с настоящим. Благодаря нашей любознательности и смелости удалось даже проскочить в пару потайных мест на посещаемых объектах. Экскурсия начинается в центре, у городской администрации и удобно заканчивается в 130ом квартале, откуда можно поехать дальше по своей программе или пойти смотреть всякое в Иркутской слободе, а там музеи, кафешки, планетарий, клубы, блошиный рынок и прочее. Примерно половину экскурсии занимает религиозно-церковная часть культуры города, тут решайте сами будет ли вам это интересно.

  • А
    Анна
    5 марта 2023
    Иркутск - культурное сердце Сибири
    Экскурсия идеальна для «первой встречи» с Иркутском, познавательна, содержательна. Сергей был приветлив и терпелив с нами)) отдельное удовольствие — стихийные отклонения от маршрута)) Спасибо!
  • Л
    Людмила
    26 января 2023
    Мой и твой Иркутск: путешествие длиной в три века
    22 января 2023 мы были на чудесной экскурсии с Ольгой по Иркутску. С первых слов чувствуется, что Ольга - настоящий профессионал,
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    знающий историю своего города человек. Я сама организатор авторского тура на Байкал, и для меня очень важно, чтобы людями, путешествующим со мной было интересно, увлекательно, понравилась доступность, изложение и подача материала, коммуникабельность и дружелюбие местного эксперта. Все эти моменты присутствовали в историческом погружении в прошлое Иркутска, вместе с Ольгой словно оказались свидетелями становления города. Приятный бонус - кормление уточек и приветствие проезжающих автомобилистов с моста неподалеку от Ангары! Это было очень атмосферно и душевно! Ольга спасибо, наши туристы вспоминают Вас добрым словом и передают Вам привет!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Памятник Леониду Гайдаю»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Памятник Леониду Гайдаю" можно забронировать 4 экскурсии от 3 100 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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