1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Мой и твой Иркутск: путешествие длиной в три века
Душевная прогулка по историческому центру с профессиональным гидом
Начало: У Спасской церкви
Сегодня в 10:00
10 июня в 09:00
3 100₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск - культурное сердце Сибири
Погрузиться в творческую жизнь города и узнать о его знаменитых людях
Начало: На площади Труда
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Иркутском на авто
Посетить ключевые достопримечательности города и узнать о них нескучные факты
Начало: У храма во имя Спаса Нерукотворного
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Парадный Иркутск
Познакомиться с бабром и местами, ставшими визитными карточками города
23 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга31 мая 2024Впервые в Иркутске. На экскурсию попали не просто в день прилета, а буквально через 2-3 часа после размещения заявки. «Забрали»
- ААлександр6 апреля 2023Экскурсия оч понравилась, узнал много интересного об Иркутске, который мне так понравился в этой поездке. Ольга интересно рассказала про исторические
- ААнна5 марта 2023Экскурсия идеальна для «первой встречи» с Иркутском, познавательна, содержательна. Сергей был приветлив и терпелив с нами)) отдельное удовольствие — стихийные отклонения от маршрута)) Спасибо!
- ЛЛюдмила26 января 202322 января 2023 мы были на чудесной экскурсии с Ольгой по Иркутску. С первых слов чувствуется, что Ольга - настоящий профессионал,
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Памятник Леониду Гайдаю»
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