Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Погрузитесь в атмосферу Восточной Сибири, отправившись на байдарке по Ангаре и Иркутскому водохранилищу. Это незабываемое приключение для всех
Индивидуальная прогулка на байдарке по Иркутскому водохранилищу - это возможность увидеть Ангару и её живописные берега. Участники узнают о судоходстве и рыболовстве, оценят величие плотины ГЭС и старинного ледокола.
В сопровождении опытных инструкторов путешественники освоят азы управления байдаркой и насладятся природой. Приятным завершением станет отдых в сосновом лесу с чашкой сибирского чая
Лучшее время для водной прогулки на байдарке - с июня по август, когда погода тёплая и комфортная. В это время можно насладиться купанием и солнечными днями. В мае и сентябре также возможны прогулки, но стоит быть готовыми к прохладной погоде и захватить с собой тёплую одежду. В остальные месяцы прогулки могут быть ограничены из-за погодных условий, но для настоящих любителей приключений всегда найдётся возможность.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Ангара
Иркутское водохранилище
Плотина ГЭС
Старинный ледокол
Описание экскурсии
Насладиться природой Сибири
В сопровождении опытных инструкторов вы покорите воды живописного Иркутского водохранилища и «любимой дочери» Байкала — реки Ангары. С воды откроется завораживающий вид на сосновые леса, скалы и тихие бухты водохранилища. Вы узнаете об особенностях местного судоходства и рыболовецкого промысла, оцените масштабы плотины ГЭС и узнаете о строительстве станции, а также рассмотрите старинный английский ледокол 19 века. А еще мы расскажем, где первоначально проходила ветка Транссибирской магистрали и какие легенды связаны с крупнейшим притоком Енисея.
Совместить интересный опыт и активный отдых
Байдарки оборудованы всем необходимым снаряжением, поэтому наш сплав будет не только увлекательным и динамичным, но и безопасным. Вы получите базовые навыки управления байдаркой, прочувствуете её легкий и быстрый ход. Если станет прохладно, вы согреетесь чаем с сибирскими травами, а в теплую погоду даже сможете искупаться в заливе Ангары с хрустально-чистой водой.
Организационные детали
Место старта и финиша прогулки — школа виндсерфинга «Байкальский Ветер», до которой путешественники добираются самостоятельно. Возможна организация трансфера.
У вас будет возможность переодеться и оставить вещи на время сплава в шкафчиках для переодевания. Рекомендуем взять с собой 2 комплекта одежды — одежду для сплава, которую не жалко промочить, и сухой комплект. В жаркую погоду желательно иметь головной убор, крем от солнца, солнечные очки. При прохладной погоде не лишним будет дождевик и дополнительный слой одежды.
Дополнительно оплачивается: аренда байдарки и снаряжения — 4,5 тыс. руб. с группы до 2-х человек. Если вас больше, цены на аренду узнавайте, пожалуйста, по запросу.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Маршала Жукова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2102 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Я и моя команда профессиональных гидов всегда рады помочь организовать отдых на Байкале. Мы сделаем все возможное (и невозможное;)), чтобы наше знакомство прошло на Ура! И я очень надеюсь, что, собираясь в обратный путь, вы увезете с собой не только багаж, но еще и массу положительных впечатлений. До встречи на берегу священного озера Байкал!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна
Всем, привет! Забронировала данную экскурсию за новыми впечатлениями и ощутить саму Ангару и это получилось. Проводил экскурсию Андрей, всё подробно рассказал, провёл инструкцию как работать с веслом и что не читать дальшеуменьшить
нужно делать, чтобы не оказаться в воде😄👍 Я уже имела опыт на байдарках и мы отлично справились, попили вкусного и горячего чая с печеньками. Также Андрей отвечал на мои вопросы и рассказал много нового и интересно про Иркутск. Я в восторге и на последок сделал мне отличные фотографии, за что ему отдельное спасибо. В общем если вы думаете как круто провести время, то вам сюда. Голодными не останетесь, а ещё и мокрыми, веселыми и с хорошим настроением 👌💯 Благодарю за отличную экскурсию 👍
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С
Светлана
Ходили с Максимом. Нам очень понравилось! Катались на волнах от катеров, пили вкусный чай с травками и ели мякушные пряники на пикнике 😌 Опасений было много и все они НЕ читать дальшеуменьшить
оправдались, ура)) Все безопасно, но не для детей. Максим всегда сглаживал волну, следил за движением катеров и помогал правильно грести. Физ нагрузка хороша, завтра плечи будут болеть, зато приятно 😁 На воду берите длинный рукав, головные уборы обязательно. В солнечный и теплый день - одно из самых необычных развлечений в городе!
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Всеволод
Сплав на байдарке зашёл!!. Прошли по дальнему маршруту, в общей протяженности 12 км. Спасибо Денису за сопровождение и компанию с чаёчком и пряниками.)) Прогулка отменна. Воздух, вода и физ нагрузка. Класс!!!
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Юлия
Спасибо, было очень круто! Ещё и чаем напоили с плюшкам)
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А
Анастасия
Вчера всей семьёй (трое взрослых и подросток) решили попробовать для себя новый вид отдыха и не прогадали! Ещё до начала экскурсии Павел ответил на все интересующие меня вопросы по поводу читать дальшеуменьшить
снаряжения, времени и т. д., поэтому подготовка к путешествию была лёгкой. Ко времени нашего приезда байдарки уже были собраны и готовы к отплытию, нам оставалось только переодеться (тут стоит сказать отдельно, что на станции есть комфортная раздевалка с закрывающимися на ключ шкафчиками) и пройти инструктаж. Во время инструктажа Павел представил нам нашего гида - Максима. После небольшой тренировки с веслами, мы отправились в путь. Маршрут проходил через водохранилище до Ершовского залива. Если честно, для меня переплыть такое расстояние, используя только свои силы, было давней мечтой, и вот она осуществилась:) Во время экскурсии наслаждались открывающимся видами, лёгким покачиванием воды и приятной беседой с Максимом - он рассказал много интересной информации. По прибытии на место отдыха, были приятно удивлены приготовленным для нас небольшим пикником - вкусным чаем со сладостями. После небольшой передышки было решено сделать крюк до следующего залива, благо время позволяло. Вообще, во время экскурсии мы сами задавали комфортные для себя темп и небольшие отклонения от основного маршрута, поэтому смогли насладиться пейзажами сполна. Хочется сказать спасибо парням за отличную организацию, терпеливость и чуткость к клиенту!
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Ю
Юрий
Это было просто незабываемо! Одни впечатления и никакой усталости:) На Ангаре даже умудрились встретить нерпочку) Павел устроил мини-пикничок с чаем, фруктами и печеньками на берегу реки, рассказал много интересных фактов читать дальшеуменьшить
об Иркутске и Байкале, а еще помог составить туристический маршрут по городу, показал на карте все достопримечательности, посоветовал место, где мы плотненько поели замечательные позы) Я бы хотел, чтобы все гости Иркутска начинали своё путешествие именно с этой экскурсии - не пожалеете ни разу))
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