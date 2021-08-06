Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

На байдарке по Ангаре и Иркутскому водохранилищу

Насладиться пейзажами водных артерий Сибири, рассекая волны и слушая местные легенды

4.9
11 отзывов
Прогулка на байдарке по заливам Иркутского водохранилища — это несложный, но вдохновляющий маршрут.

Вы познакомитесь с азами водного туризма, полюбуетесь красавицей Ангарой, услышите местные легенды и рассказы о городе, возведенном на скалистых берегах.

А после сплава отдохнете среди сосновых лесов, согреваясь сибирским чаем и проникая в саму суть природы Восточной Сибири.
На байдарке по Ангаре и Иркутскому водохранилищу
На байдарке по Ангаре и Иркутскому водохранилищу
На байдарке по Ангаре и Иркутскому водохранилищу
На байдарке по Ангаре и Иркутскому водохранилищу
На байдарке по Ангаре и Иркутскому водохранилищу

Что вас ожидает

Насладиться природой Сибири

В сопровождении опытных инструкторов вы покорите воды живописного Иркутского водохранилища и «любимой дочери» Байкала — реки Ангары. С воды откроется завораживающий вид на сосновые леса, скалы и тихие бухты водохранилища. Вы узнаете об особенностях местного судоходства и рыболовецкого промысла, оцените масштабы плотины ГЭС и узнаете о строительстве станции, а также рассмотрите старинный английский ледокол 19 века. А еще мы расскажем, где первоначально проходила ветка Транссибирской магистрали и какие легенды связаны с крупнейшим притоком Енисея.

Совместить интересный опыт и активный отдых

Байдарки оборудованы всем необходимым снаряжением, поэтому наш сплав будет не только увлекательным и динамичным, но и безопасным. Вы получите базовые навыки управления байдаркой, прочувствуете её легкий и быстрый ход. Если станет прохладно, вы согреетесь чаем с сибирскими травами, а в теплую погоду даже сможете искупаться в заливе Ангары с хрустально-чистой водой.

Организационные детали

  • Место старта и финиша прогулки — станция виндсерфинга «Байкальский Ветер», до которой путешественники добираются самостоятельно. Можно также организовать трансфер за дополнительную плату.
  • При станции есть комфортабельная раздевалка и шкафчики, в которых можно оставить вещи на время сплава. Погода на заливе бывает непредсказуема, поэтому рекомендуем взять с собой 2 комплекта одежды — одежду для сплава, которую не жалко промочить, и сухой комплект.
  • Дополнительно оплачивается: аренда байдарки и снаряжения — 2500 с группы.
🚩 Начало и место завершения: Маршала Жукова
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Pavel
Pavel
Здравствуйте, дорогие гости! Я и моя команда профессиональных гидов всегда рады помочь организовать отдых на Байкале. Мы сделаем все возможное (и невозможное;)), чтобы наше знакомство прошло на Ура! И я очень надеюсь, что, собираясь в обратный путь, вы увезете с собой не только багаж, но еще и массу положительных впечатлений. До встречи на берегу священного озера Байкал!
Задать вопрос

11 реальных отзывов от туристов

А
6 авг 2021
Вчера всей семьёй (трое взрослых и подросток) решили попробовать для себя новый вид отдыха и не прогадали! Ещё до начала экскурсии Павел ответил на все интересующие меня вопросы по поводу снаряжения, времени и т. д., поэтому подготовка к путешествию была лёгкой.
Ко времени нашего приезда байдарки уже были собраны и готовы к отплытию, нам оставалось только переодеться (тут стоит сказать отдельно, что на станции есть комфортная раздевалка с закрывающимися на ключ шкафчиками) и пройти инструктаж. Во время инструктажа Павел представил нам нашего гида - Максима. После небольшой тренировки с веслами, мы отправились в путь. Маршрут проходил через водохранилище до Ершовского залива. Если честно, для меня переплыть такое расстояние, используя только свои силы, было давней мечтой, и вот она осуществилась:) Во время экскурсии наслаждались открывающимся видами, лёгким покачиванием воды и приятной беседой с Максимом - он рассказал много интересной информации.
По прибытии на место отдыха, были приятно удивлены приготовленным для нас небольшим пикником - вкусным чаем со сладостями. После небольшой передышки было решено сделать крюк до следующего залива, благо время позволяло. Вообще, во время экскурсии мы сами задавали комфортные для себя темп и небольшие отклонения от основного маршрута, поэтому смогли насладиться пейзажами сполна.
Хочется сказать спасибо парням за отличную организацию, терпеливость и чуткость к клиенту!
Н
5 авг 2021
В плане организации, общения с Павлом совершенно нет никаких замечаний. Павел очень приятный молодой человек, с ним интересно общаться, можно узнать много нового. Просто наши ожидания от прогулки не совпали с реальностью. Мы предполагали, что будем плыть по реке, среди лесов, но прогулка прошла вдоль основной части Ангарского водохранилища, до лесистой части мы только доплыли и поплыли обратно. Возможно, конечно, это связано с нашей скоростью грести)) Т. е. нам не хватило видов)) Думаю, кто часто ходит на байдарках, будет не очень интересно.
Pavel
Ответ гида:
Спасибо за отзыв. мне кажется оценка не совсем справедлива - так как с программой экскурсии вы ознакомились заранее и мы выполнили все взятые на себя обязательства: следовали четко маршруту, увидели город со стороны Иркутского водохранилища, полюбовались плотиной и лесистыми берегами ершовского залива, фотографировались, устроили пикник на берегу уютного залива. И в целом, как мне казалось, прекрасно провели время.
В
27 июля 2021
Однозначно рекомендуем. Замечательное, запоминающееся, интересное и неординарное путешествие. Спасибо Павлу за интересный и необычный день!
О
26 июля 2021
Отличная, интересная и небанальная экскурсия на байдарках. Мы были семьей 2 детей и 2 взрослых. Павел предоставил нам 2 Байдарки, все с комфортом разместились. Маршрут очень комфортный, с отдыхом. Мы доплыли до пляжа, и там было чаепитие. Потом обратно. Павел интересно рассказывал. Мы в восторге от поездки, главное выбирать хороший и тёплый день. Рекомендуем эту экскурсию людям, которые хотят активно провести день и получить много положительных впечатлений☺️👍
А
7 июля 2021
Отличный способ провести время в жаркий день, рекомендую всем кто хочет попробовать на байдарках, лучший вариант!
О
26 авг 2020
Гид Максим, который терпеливо отвечал на все вопросы. Очень комфортный темп: хочешь иди быстро, хочешь отдыхай. Масса положительных эмоций и прекрасный загар))
Е
25 авг 2020
Очень понравилась экскурсия на байдарке по Иркутскому водохранилищу: 1) хорошо организована и оснащена, 2) потрясающая красота пейзажа, 3) гид Максим - замечательный собеседник и заботливый инструктор. Советую всем, кто любит активный отдых и п¹рироду. Большое спасибо за эту поездку! Михайлова Елена, Санкт-Петербург
М
8 июля 2020
Научились грести на байдарке, позагорали на пляже, подкрепившись клюквенным пирогом.
Удачно получилось с погодой, грозовые тучи сменялись солнцем и в нескольких км шёл проливной дождь. Спасибо Павлу за чудесное времяпрепровождение!
Е
5 авг 2019
Было интересно не бесцельно грести куда-то, а пересечь Ангару и причалить в песчаной бухте, куда добраться можно только по воде! Павел рассказывал про чаек, нерп, Иркутское водохранилище и свои плавания. Были втроём с ребёнком 6 лет, всем хватило места.
Т
9 июля 2019
Покатались на байдарке с Павлом. Как повстречались со старым другом.
Мы были с 2 маленькими детьми. Гребли только муж и Павел.
Интересно рассказал про город. на привале накормил вкусностями. подстроился под нашу семью. Нам было очень комфортно и интересно! Огромная благодарность!
Е
23 июня 2019
Если вам надоели нудные экскурсии по городу, и вы хотите увидеть Иркутск совсем под другим углом, то этот вариант для вас. Целое водохранилище впечатлений, спортивная зарядка и отличное настроение. А в виде бонуса вас напоят вкуснейшим местным чаем с плюшками и бананом. И конечно фоточки! Без них никуда:))

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

🎩ИндивидуальныеВодные🧒Для детей⚙️Необычные🏆Активный отдых🏡Выездные🚣‍♂️На байдарках

Еще несколько похожих предложений в Иркутске

Прогулка по Иркутску с местным жителем
Индивидуальная экскурсия
5
2
4 000
за 1-5 чел.
Прогулка по Иркутску с местным жителем
Неспешная экскурсия по Иркутску в компании гида-местного жителя
Любой день
Групповая обзорная экскурсия "Знакомство с Иркутском"
4.6
35
1 200
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Групповая обзорная экскурсия "Знакомство с Иркутском"
На берегу Ангары в 66 километрах от Байкала расположен Иркутск
См. календарь
Иркутская история
Индивидуальная экскурсия
1 000
за 1 чел.
Иркутская история
Иркутск - уникальный, старинный город, древний перекресток торговых путей, столица Восточной Сибири
Ежедневно с 10.00 до 16.00
По Иркутску от Московских до Амурских ворот
Индивидуальная экскурсия
5
1
8 000
за 1-7 чел.
По Иркутску от Московских до Амурских ворот
Иркутск - один из самых крупных городов Сибири
Экскурсия бронируется только по предварительному запросу к гиду!
Добро пожаловать в Иркутск!
Индивидуальная экскурсия
5
1
5 000
за 1-10 чел.
Добро пожаловать в Иркутск!
Познакомиться со столицей таежной Сибири в деталях и прочувствовать атмосферу старинного города
Вечерний Иркутск на автомобиле
Индивидуальная экскурсия
3 900
за 1-3 чел.
Вечерний Иркутск на автомобиле
Вечером Иркутск доставляет совершенно особые впечатления
Любой вечер
Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска — в поселок Аршан
Индивидуальная экскурсия
5
43
13ч
12 850
за 1-4 чел.
Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска — в поселок Аршан
Познакомиться с обычаями буддизма, прогуляться к водопаду и насладиться пейзажами Восточных Саян
Иркутск театральный
Индивидуальная экскурсия
5 000
за 1-45 чел.
Иркутск театральный
Прекрасное зрелищное искусство в Иркутске появилось достаточно давно, ему уже третье столетие
По договоренности
Иркутск религиозный
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-45 чел.
Иркутск религиозный
Иркутск славится не только уникальной светской архитектурой, сохранившейся с далеких времен, но и храмами,...
По договоренности
К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
Индивидуальная экскурсия
5
7
1ч 30м
1 700
за 1-5 чел.
К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
Исследовать золотую эпоху истории города и под новым углом взглянуть на его достопримечательности
Душевная прогулка по Иркутску
Индивидуальная экскурсия
4.3
22
2 990
за 1-9 чел.
Душевная прогулка по Иркутску
Всё, что нужно увидеть и узнать, чтобы полюбить столицу Восточной Сибири
Классическая обзорная экскурсия по Иркутску
Индивидуальная экскурсия
4.7
5
6 000
за 1-7 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Иркутску
Приглашаем вас на прогулку по исторической части Иркутска
По договоренности

Pavel проводит ещё 2 экскурсии

Иркутск от истоков до наших дней
Индивидуальная экскурсия
4.9
85
5 200
за 1-3 чел.
Иркутск от истоков до наших дней
Автопрогулка по самым интересным достопримечательностям города и знакомство с культурой Сибири
Путешествие на Байкал
Индивидуальная экскурсия
4.9
79
6 990
за 1-3 чел.
Путешествие на Байкал
Однодневный тур к озеру дорогой первопроходцев
У нас ещё много экскурсий 😎 в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Иркутске
🇷🇺