Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Индивидуальная прогулка на байдарке по Иркутскому водохранилищу - это возможность увидеть Ангару и её живописные берега. Участники узнают о судоходстве и рыболовстве, оценят величие плотины ГЭС и старинного ледокола.



В сопровождении опытных инструкторов путешественники освоят азы управления байдаркой и насладятся природой. Приятным завершением станет отдых в сосновом лесу с чашкой сибирского чая

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для водной прогулки на байдарке - с июня по август, когда погода тёплая и комфортная. В это время можно насладиться купанием и солнечными днями. В мае и сентябре также возможны прогулки, но стоит быть готовыми к прохладной погоде и захватить с собой тёплую одежду. В остальные месяцы прогулки могут быть ограничены из-за погодных условий, но для настоящих любителей приключений всегда найдётся возможность.

Сейчас август — это идеальное время.