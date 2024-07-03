Со скидкой – экскурсии в Иркутске

Найдено 16 экскурсий в категории «Со скидкой» в Иркутске, цены от 1 800 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
3 часа
142 отзыва
Иркутск: групповая экскурсия по ключевым достопримечательностям города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом
Начало: В центре города
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 800 за человека
К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
78 отзывов
К истокам Иркутска: историческая прогулка в 19 век
Откройте для себя исторический Иркутск в уникальной экскурсии, погружаясь в атмосферу 19 века среди знаковых достопримечательностей
Начало: У Иркутского драматического театра
9 июля в 13:00
18 июля в 08:00
22702 043 за всё до 5 чел.
Путешествие на Байкал
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
131 отзыв
Популярное предложение
Путешествие на Байкал: история, природа, культура
Откройте для себя загадочный Байкал: исторические легенды, встреча с нерпой и красоты дендропарка в однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Иркутске
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от 1299011 691 за всё до 3 чел.
Ольхон - жемчужина Байкала (в мини-группе)
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
25 отзывов
Ольхон - жемчужина Байкала: групповая экскурсия
Остров Ольхон - уникальное место на Байкале. Вершины, заливы, скалы и шаманские столбы. Узнайте о культуре народов Байкала и насладитесь национальной кухней
Начало: У вашего отеля в Иркутске
Расписание: ежедневно в 08:00
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
1200010 800 за человека
Бар-хоппинг по Иркутску
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Эксклюзивный бар-хоппинг: секреты Иркутска
Погрузитесь в мир иркутской барной культуры, открывая заведения, о которых молчат путеводители
22 июля в 19:00
24 июля в 19:00
60005 100 за всё до 4 чел.
Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
13 часов
20 отзывов
Индивидуальная экскурсия на остров Ольхон из Иркутска: два дня приключений
Погрузитесь в атмосферу Байкала, посетите святые места и узнайте о шаманизме. Встречайте закат у скалы Шаманка и наслаждайтесь пикником на природе
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
4500042 750 за всё до 3 чел.
Иркутск и Байкал: всё самое интересное за один день
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
20 отзывов
Иркутск и Байкал: культурное погружение и природные чудеса
Исследуйте Иркутск и Байкал: от исторических сокровищ до природных чудес за один день с эксклюзивным гидом
24 июля в 06:00
25 июля в 06:00
1500014 250 за всё до 4 чел.
Из Иркутска - в Аршан, к подножию сибирских Альп
🚗 На машине
скидка
5%
Мини-группа
11 часов
7 отзывов
Из Иркутска - в Аршан, к подножию сибирских Альп
Путешествие в Аршан из Иркутска познакомит вас с красотами Бурятии, буддизмом и уникальными природными объектами. Насладитесь видами и узнайте много нового
Начало: На пл. Сперанского
Расписание: ежедневно в 08:30
9 июля в 08:30
11 июля в 08:30
75007 125 за человека
Листвянка от и до. Всё о Байкале за 1 день
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
14 отзывов
Листвянка от и до. Всё о Байкале за 1 день
Прогулки по берегу Байкала, дог-треккинг, канатная дорога к камню Черского и музей Тальцы за 1 день
Начало: Выбирает путешественник
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
1490014 155 за всё до 3 чел.
Иркутск от истоков до наших дней
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
118 отзывов
Иркутск от истоков до наших дней: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с культурным наследием Иркутска, столицы восточной Сибири. Узнайте о быте местных жителей и истории города от коренного сибиряка
Начало: Улица 3 июля
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
64906 166 за всё до 2 чел.
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
Тункинская долина, Саянские горы, Аршан, панорамы Байкала и термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
1 авг в 08:00
2 авг в 08:00
2400021 600 за всё до 3 чел.
Иркутск: тайны старинного еврейского кладбища
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Иркутск: тайны старинного еврейского кладбища
Исследовать древнейший некрополь города в компании краеведа и писателя
Начало: В районе остановки Лисиха
10 июля в 11:30
11 июля в 11:30
54505 178 за всё до 3 чел.
Авто-пешеходная экскурсия по местам Колчака
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Авто-пешеходная экскурсия по местам Колчака
Открыть Иркутск, каким его видел Верховный правитель России, и узнать больше про белого адмирала
10 июля в 11:00
11 июля в 11:00
54504 905 за всё до 3 чел.
Авторская экскурсия с гидом-краеведом «Старый центр Иркутска»
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Авторская экскурсия «Старый центр Иркутска» с личным гидом
Увидеть 100-летнюю аптеку и выяснить, почему иркутское гостеприимство вышло боком Фиделю Кастро
10 июля в 10:30
11 июля в 10:00
55504 995 за всё до 3 чел.
Триумфальные арки Иркутска
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
Триумфальные арки Иркутска
Почему в нашем городе их было целых пять? И почему осталась только одна?
Начало: У Московских ворот
1 сен в 08:00
7 сен в 14:00
44002 200 за всё до 10 чел.
Сап-экскурсия по вечернему Иркутску
🏄 SUP-прогулки
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Сап-экскурсия по вечернему Иркутску
Исследовать столицу Восточной Сибири с воды и узнать о ней много интересного
Начало: В районе острова Конный
8 июля в 18:00
9 июля в 18:00
35002 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 июля 2024
    Иркутск и Байкал: всё самое интересное за один день
    Экскурсия очень понравилась. Гид Ольга очень интересно рассказывала про Иркутск. Мы также побывали в Листвянке. Там впервые увидели Байкал. Ольга
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    рассказала очень много историй о Байкале, познакомила с традициями, которые существуют на Байкале. Экскурсия проходила на легковом автомобиле. Всё было чётко спланировано. Мы посетили музей и городской рынок в Листвянке, погуляли по пляжу,отведали знаменитого Омуля👍, побывали на канатной дороге и др. Экскурсию и гида Ольгу очень рекомендую👍👍👍

  • Н
    Наталья
    3 июля 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    Были на экскурсии 7 июня, проездом в Иркутске, нужно было быстро узнать о городе. Замечательный экскурсовод, любит свой город, знает о нем и умеет рассказывать.
  • М
    Матвей
    29 июня 2024
    Бар-хоппинг по Иркутску
    Были проездом в Иркутске с девушкой, решили пройтись по барам. Было очень интересно, Антон показал очень интересные бары, было много
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    историй. Сам лично знаком с многими барменами, они так же рассказывали истории про свои бары и свои авторские коктейли и блюда. Время пролетело незаметно и очень увлекательно. Теперь мы знаем, где в городе можно посидеть для души, а где можно оторваться)

  • К
    Ксения
    28 июня 2024
    К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
    Очень понравилась прогулка! Окунулись в Иркутск 17,18 и 19 века. Кладезь полезной и интересной информации о городе. Слушать было очень интересно! Спасибо большое! Успехов вам в вашей работе!
  • Н
    Нина
    28 июня 2024
    Из Иркутска - в Аршан, к подножию сибирских Альп
    Вчера состоялась долгожданная поездка в Аршан. Александр отличный экскурсовод и человек. С ним было очень интересно. Компания собралась тоже отличная. Всё прошло просто супер!!!!
    Вчера состоялась долгожданная поездка в Аршан. Александр отличный экскурсовод и человек. С ним было очень интересно
  • L
    Lejsan
    27 июня 2024
    Иркутск и Байкал: всё самое интересное за один день
    Очень хорошая оргвнизация. Нас встретили в аэропорту, подарили кучу сувениров. Замечательная прогулка. Комфортно выстроенный маршрут, интересные факты простым языком. Были
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    учтены все наши пожелания, в тч прогулки на природе, возможность не торопится или сделать покупки. Также мы ужинали в красивейшем но неприметном месте для местных. Благодарим

  • А
    Андрей
    27 июня 2024
    К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
    Сергей отличный рассказчик, рассказывал массу интересной информации о городе и его жителях.
    Сергей отличный рассказчик, рассказывал массу интересной информации о городе и его жителях
  • А
    Алёна
    25 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    Прекрасная экскурсия, чудесный гид. Очень интересно рассказывала
  • Е
    Елена
    25 июня 2024
    Иркутск и Байкал: всё самое интересное за один день
    Огромная благодарность Ольге за прекрасную экскурсию. Насыщенный день, наполненный яркими впечатлениями. Отдельно стоит отметить, насколько Ольга любит Бакал и этой любовью делится со всеми. Эмоций - море! Ольга, спасибо Вам огромное! Успехов Вам!
  • Э
    Эльвира
    25 июня 2024
    Из Иркутска - в Аршан, к подножию сибирских Альп
    Экскурсия в Аршан очень понравилась, за одну поездку посмотрели очень много интересных мест. Это и прекрасный вид на Байкал; и
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    волнующее воображение жерло потухшего вулкана; и очень уютный, напитанный особенной энергетикой дацан; и рынок, где можно приобрести монгольские товары; и величественные Саянские горы, на которые невозможно наглядеться; и захватывающий дух водопад, из которого мы пили чистейшую воду. Во время поездки мы сделали много интересных фотографий. Наш экскурсовод Александр показал много локаций, откуда открываются чудесные виды. И конечно же, отдельная благодарность за прекрасное знание истории, интересный, содержательный рассказ на протяжении всего путешествия. Получили много положительных эмоций и впечатлений. Рекомендую эту экскурсию и Александра в качестве гида. И ещё один момент, путешествие проходило за очень удобном автомобиле, что немаловажно для длительного путешествия. Благодарю Александра!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Со скидкой»

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  1. Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
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  4. Ольхон - жемчужина Байкала (в мини-группе)
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  4. Спасская церковь
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  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
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