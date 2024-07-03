1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
3 часа
Иркутск: групповая экскурсия по ключевым достопримечательностям города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом
Начало: В центре города
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 800₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
К истокам Иркутска: историческая прогулка в 19 век
Откройте для себя исторический Иркутск в уникальной экскурсии, погружаясь в атмосферу 19 века среди знаковых достопримечательностей
Начало: У Иркутского драматического театра
9 июля в 13:00
18 июля в 08:00
22702 043₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Путешествие на Байкал: история, природа, культура
Откройте для себя загадочный Байкал: исторические легенды, встреча с нерпой и красоты дендропарка в однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Иркутске
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от 1299011 691₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Ольхон - жемчужина Байкала: групповая экскурсия
Остров Ольхон - уникальное место на Байкале. Вершины, заливы, скалы и шаманские столбы. Узнайте о культуре народов Байкала и насладитесь национальной кухней
Начало: У вашего отеля в Иркутске
Расписание: ежедневно в 08:00
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
1200010 800₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивный бар-хоппинг: секреты Иркутска
Погрузитесь в мир иркутской барной культуры, открывая заведения, о которых молчат путеводители
22 июля в 19:00
24 июля в 19:00
60005 100₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия на остров Ольхон из Иркутска: два дня приключений
Погрузитесь в атмосферу Байкала, посетите святые места и узнайте о шаманизме. Встречайте закат у скалы Шаманка и наслаждайтесь пикником на природе
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
4500042 750₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Иркутск и Байкал: культурное погружение и природные чудеса
Исследуйте Иркутск и Байкал: от исторических сокровищ до природных чудес за один день с эксклюзивным гидом
24 июля в 06:00
25 июля в 06:00
1500014 250₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Мини-группа
11 часов
Из Иркутска - в Аршан, к подножию сибирских Альп
Путешествие в Аршан из Иркутска познакомит вас с красотами Бурятии, буддизмом и уникальными природными объектами. Насладитесь видами и узнайте много нового
Начало: На пл. Сперанского
Расписание: ежедневно в 08:30
9 июля в 08:30
11 июля в 08:30
75007 125₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
Листвянка от и до. Всё о Байкале за 1 день
Прогулки по берегу Байкала, дог-треккинг, канатная дорога к камню Черского и музей Тальцы за 1 день
Начало: Выбирает путешественник
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
1490014 155₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
Иркутск от истоков до наших дней: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с культурным наследием Иркутска, столицы восточной Сибири. Узнайте о быте местных жителей и истории города от коренного сибиряка
Начало: Улица 3 июля
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
64906 166₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска
Тункинская долина, Саянские горы, Аршан, панорамы Байкала и термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
1 авг в 08:00
2 авг в 08:00
2400021 600₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Иркутск: тайны старинного еврейского кладбища
Исследовать древнейший некрополь города в компании краеведа и писателя
Начало: В районе остановки Лисиха
10 июля в 11:30
11 июля в 11:30
54505 178₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Авто-пешеходная экскурсия по местам Колчака
Открыть Иркутск, каким его видел Верховный правитель России, и узнать больше про белого адмирала
10 июля в 11:00
11 июля в 11:00
54504 905₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Авторская экскурсия «Старый центр Иркутска» с личным гидом
Увидеть 100-летнюю аптеку и выяснить, почему иркутское гостеприимство вышло боком Фиделю Кастро
10 июля в 10:30
11 июля в 10:00
55504 995₽ за всё до 3 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
Триумфальные арки Иркутска
Почему в нашем городе их было целых пять? И почему осталась только одна?
Начало: У Московских ворот
1 сен в 08:00
7 сен в 14:00
44002 200₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Сап-экскурсия по вечернему Иркутску
Исследовать столицу Восточной Сибири с воды и узнать о ней много интересного
Начало: В районе острова Конный
8 июля в 18:00
9 июля в 18:00
35002 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 июля 2024Экскурсия очень понравилась. Гид Ольга очень интересно рассказывала про Иркутск. Мы также побывали в Листвянке. Там впервые увидели Байкал. Ольга
- ННаталья3 июля 2024Были на экскурсии 7 июня, проездом в Иркутске, нужно было быстро узнать о городе. Замечательный экскурсовод, любит свой город, знает о нем и умеет рассказывать.
- ММатвей29 июня 2024Были проездом в Иркутске с девушкой, решили пройтись по барам. Было очень интересно, Антон показал очень интересные бары, было много
- ККсения28 июня 2024Очень понравилась прогулка! Окунулись в Иркутск 17,18 и 19 века. Кладезь полезной и интересной информации о городе. Слушать было очень интересно! Спасибо большое! Успехов вам в вашей работе!
- ННина28 июня 2024Вчера состоялась долгожданная поездка в Аршан. Александр отличный экскурсовод и человек. С ним было очень интересно. Компания собралась тоже отличная. Всё прошло просто супер!!!!
- LLejsan27 июня 2024Очень хорошая оргвнизация. Нас встретили в аэропорту, подарили кучу сувениров. Замечательная прогулка. Комфортно выстроенный маршрут, интересные факты простым языком. Были
- ААндрей27 июня 2024Сергей отличный рассказчик, рассказывал массу интересной информации о городе и его жителях.
- ААлёна25 июня 2024Прекрасная экскурсия, чудесный гид. Очень интересно рассказывала
- ЕЕлена25 июня 2024Огромная благодарность Ольге за прекрасную экскурсию. Насыщенный день, наполненный яркими впечатлениями. Отдельно стоит отметить, насколько Ольга любит Бакал и этой любовью делится со всеми. Эмоций - море! Ольга, спасибо Вам огромное! Успехов Вам!
- ЭЭльвира25 июня 2024Экскурсия в Аршан очень понравилась, за одну поездку посмотрели очень много интересных мест. Это и прекрасный вид на Байкал; и
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Со скидкой»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июле 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Со скидкой" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 1 800 до 42 750 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 596 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 16 экскурсий в Иркутске на 2024 год по теме «Со скидкой», 596 ⭐ отзывов, цены от 1800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь