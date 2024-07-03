читать дальше

волнующее воображение жерло потухшего вулкана; и очень уютный, напитанный особенной энергетикой дацан; и рынок, где можно приобрести монгольские товары; и величественные Саянские горы, на которые невозможно наглядеться; и захватывающий дух водопад, из которого мы пили чистейшую воду. Во время поездки мы сделали много интересных фотографий. Наш экскурсовод Александр показал много локаций, откуда открываются чудесные виды. И конечно же, отдельная благодарность за прекрасное знание истории, интересный, содержательный рассказ на протяжении всего путешествия. Получили много положительных эмоций и впечатлений. Рекомендую эту экскурсию и Александра в качестве гида. И ещё один момент, путешествие проходило за очень удобном автомобиле, что немаловажно для длительного путешествия. Благодарю Александра!