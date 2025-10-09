Индивидуальная
до 10 чел.
Культурное наследие Иркутска: кино, театр и цирк
Индивидуальная экскурсия по Иркутску откроет тайны культурной жизни города. Прогулка по знаковым местам, где творили великие деятели искусства
Начало: На площади Труда
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Триумфальные арки Иркутска
Узнайте, почему Иркутск первым в Сибири построил триумфальные арки. Погрузитесь в историю и архитектуру города, исследуя уникальные места
Начало: У Московских ворот
Завтра в 09:00
12 окт в 08:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Старинные храмы Иркутска
Познакомьтесь с Иркутском через его храмы: от сибирского барокко до буддийских символов. Уникальная экскурсия для ценителей истории и архитектуры
Завтра в 10:00
11 окт в 10:00
4800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Деревянная архитектура Иркутска
Разобраться в деталях, конструкциях и типах домов
Начало: Возле площади им. Кирова
14 окт в 14:30
21 окт в 14:30
1350 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Революцию - на экспорт! Иркутск глазами китайских рабочих
Узнайте о китайских и корейских рабочих в Иркутске начала 20 века. Погрузитесь в атмосферу революционной истории и откройте новые страницы прошлого
Начало: На бульваре Гагарина
Завтра в 11:00
11 окт в 11:00
от 3200 ₽ за всё до 10 чел.
