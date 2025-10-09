Индивидуальная до 10 чел.

Революцию - на экспорт! Иркутск глазами китайских рабочих Узнайте о китайских и корейских рабочих в Иркутске начала 20 века. Погрузитесь в атмосферу революционной истории и откройте новые страницы прошлого Начало: На бульваре Гагарина