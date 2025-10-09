Мои заказы

Городские экскурсии

Найдено 5 экскурсий в категории «Городские экскурсии» в Иркутске, цены от 1350 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Иркутск - культурное сердце Сибири
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Культурное наследие Иркутска: кино, театр и цирк
Индивидуальная экскурсия по Иркутску откроет тайны культурной жизни города. Прогулка по знаковым местам, где творили великие деятели искусства
Начало: На площади Труда
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.
Триумфальные арки Иркутска
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Триумфальные арки Иркутска
Узнайте, почему Иркутск первым в Сибири построил триумфальные арки. Погрузитесь в историю и архитектуру города, исследуя уникальные места
Начало: У Московских ворот
Завтра в 09:00
12 окт в 08:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Старинные храмы Иркутска
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Старинные храмы Иркутска
Познакомьтесь с Иркутском через его храмы: от сибирского барокко до буддийских символов. Уникальная экскурсия для ценителей истории и архитектуры
Завтра в 10:00
11 окт в 10:00
4800 ₽ за всё до 5 чел.
Деревянная архитектура Иркутска
Пешая
1 час
Индивидуальная
Деревянная архитектура Иркутска
Разобраться в деталях, конструкциях и типах домов
Начало: Возле площади им. Кирова
14 окт в 14:30
21 окт в 14:30
1350 ₽ за человека
Революцию - на экспорт! Иркутск глазами китайских рабочих
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Революцию - на экспорт! Иркутск глазами китайских рабочих
Узнайте о китайских и корейских рабочих в Иркутске начала 20 века. Погрузитесь в атмосферу революционной истории и откройте новые страницы прошлого
Начало: На бульваре Гагарина
Завтра в 11:00
11 окт в 11:00
от 3200 ₽ за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Городские экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Иркутск - культурное сердце Сибири
  2. Триумфальные арки Иркутска
  3. Старинные храмы Иркутска
  4. Деревянная архитектура Иркутска
  5. Революцию - на экспорт! Иркутск глазами китайских рабочих
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Ангара
  6. Спасская церковь
  7. Тункинская долина
  8. Московские ворота
  9. Знаменский монастырь
  10. 130 Квартал
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в октябре 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1350 до 5500. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Иркутске на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 5 ⭐ отзывов, цены от 1350₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь