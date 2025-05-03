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5%
Групповая
до 20 чел.
Из Иркутска в экопарк «Южный Байкал»
Познакомиться с природой сибирской тайги и насладиться её умиротворяющей атмосферой
Начало: На сквере Кирова
«Этот экопарк создан для сохранения экосистемы и комфортного отдыха»
3 мая в 07:30
4 мая в 07:30
5700 ₽
6000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Изумрудное, Снежное, Сказка: поездка на Тёплые озёра в мини-группе
Открыть новые виды на Байкал и насладиться отдыхом в экопарке с особым микроклиматом
Начало: От вашего отеля в Иркутске, Листвянке или Байкальс...
«12:00-13:30 — продолжение пути в экопарк»
Расписание: ежедневно в 08:00
2 апр в 08:00
3 апр в 08:00
12 500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Иркутска - в экопарк «Южный Байкал»
Полюбоваться живописными пейзажами и стать частью живой природы
Начало: У сквера Кирова
Завтра в 10:00
2 апр в 08:00
21 000 ₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Парки аттракционов»
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