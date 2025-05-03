Билеты в парки аттракционов и развлечений Иркутска

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки аттракционов» в Иркутске, цены от 5700 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Из Иркутска в экопарк «Южный Байкал»
На автобусе
12 часов
-
5%
Групповая
до 20 чел.
Из Иркутска в экопарк «Южный Байкал»
Познакомиться с природой сибирской тайги и насладиться её умиротворяющей атмосферой
Начало: На сквере Кирова
«Этот экопарк создан для сохранения экосистемы и комфортного отдыха»
3 мая в 07:30
4 мая в 07:30
5700 ₽6000 ₽ за человека
Изумрудное, Снежное, Сказка: поездка на Тёплые озёра в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Изумрудное, Снежное, Сказка: поездка на Тёплые озёра в мини-группе
Открыть новые виды на Байкал и насладиться отдыхом в экопарке с особым микроклиматом
Начало: От вашего отеля в Иркутске, Листвянке или Байкальс...
«12:00-13:30 — продолжение пути в экопарк»
Расписание: ежедневно в 08:00
2 апр в 08:00
3 апр в 08:00
12 500 ₽ за человека
Из Иркутска - в экопарк «Южный Байкал»
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Иркутска - в экопарк «Южный Байкал»
Полюбоваться живописными пейзажами и стать частью живой природы
Начало: У сквера Кирова
Завтра в 10:00
2 апр в 08:00
21 000 ₽ за всё до 5 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Парки аттракционов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Иркутска в экопарк «Южный Байкал»
  2. Изумрудное, Снежное, Сказка: поездка на Тёплые озёра в мини-группе
  3. Из Иркутска - в экопарк «Южный Байкал»
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Спасская церковь
  4. Озеро Байкал
  5. Тальцы
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в марте 2025
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