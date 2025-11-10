Мои заказы

Из Иркутска - в село Анга: к чудотворным камням и старинным иконам

Отправляйтесь в путешествие по следам святителя Иннокентия. Посетите его дом, чудотворные камни и узнайте о миссионерской деятельности в Сибири
Путешествие в село Анга - это уникальная возможность познакомиться с историей освоения Русской Америки и Сибири.

Групповая экскурсия начинается в Иркутске, где вы посетите Знаменский монастырь с мощами святителя Иннокентия. Далее,
отправляясь по Якутскому тракту, вы увидите бурятские степи и истоки Лены.

В центре святителя Иннокентия вам расскажут о его жизни и миссионерской деятельности, покажут чудотворный каменный подклет и дом его детства. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и новые знания

Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя19
ноя20
ноя21
ноя22
ноя
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Знаменский монастырь
  • Центр святителя Иннокентия
  • Чудотворный каменный подклет

Описание экскурсии

Знаменский монастырь в Иркутске

Здесь хранятся мощи епископа Иркутского и Нерчинского Святителя Иннокентия. Именно в его честь Иоанн Вениаминов, главный герой нашей экскурсии, был пострижен в монахи с тем же именем.

Дорога в село Анга, Якутский тракт и ссылки

Путь от Иркутска до верховьев Лены, где находится село Анга, займёт около 4 часов.

Я расскажу о Якутском тракте — это дорога первых землепроходцев, исследователей и миссионеров Русского Севера и Русской Америки. Вы познакомитесь с бурятскими степями, истоками великой Лены и её притоками, а ещё услышите истории о политических ссылках русских князей-декабристов.

Экскурсия по центру святителя Иннокентия

Научный сотрудник культурно-просветительского центра — совместного проекта Иркутской митрополии РПЦ и Иркутского областного краеведческого музея — покажет вам самое интересное:

  • Чудотворный каменный подклет старинной церкви во имя Илии Пророка, которая была разрушена в 1930-е годы. И памятную часовню на месте её алтаря
  • Деревянный дом 18 века, где Ванюша Попов, будущий святитель Иннокентий, провёл свои детские годы
  • Экспозицию Музея миссионерской деятельности РПЦ и выставочные павильоны, которые рассказывают об основных вехах жизни и деятельности Иннокентия

Обед и дорога домой

По желанию вы пообедаете в кафе сибирской кухни на территории центра. А после мы отправимся обратно в Иркутск.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет в центр святителя Иннокентия — 200 ₽ за чел., обед и сувениры — по желанию
  • Поездка проходит на автомобиле Kia Soul
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 9 лет

в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет18 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Путешествия: Сухэ-Батора,2
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 973 туристов
Я — коренная сибирячка с корнями из Бурятии. Люблю свой край. Мне нравится общаться с новыми людьми, обмениваться опытом. Хотелось бы поделиться с вами красотой и историей нашего города и края. Есть действующее удостоверение гида ИОКМ им. Муравьёва-Амурского Н. Н. Опыт вождения автомобиля — 15+ лет.
Входит в следующие категории Иркутска

