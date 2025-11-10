Из Иркутска - в село Анга: к чудотворным камням и старинным иконам
Отправляйтесь в путешествие по следам святителя Иннокентия. Посетите его дом, чудотворные камни и узнайте о миссионерской деятельности в Сибири
Путешествие в село Анга - это уникальная возможность познакомиться с историей освоения Русской Америки и Сибири.
Групповая экскурсия начинается в Иркутске, где вы посетите Знаменский монастырь с мощами святителя Иннокентия. Далее, читать дальше
отправляясь по Якутскому тракту, вы увидите бурятские степи и истоки Лены.
В центре святителя Иннокентия вам расскажут о его жизни и миссионерской деятельности, покажут чудотворный каменный подклет и дом его детства. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и новые знания
Здесь хранятся мощи епископа Иркутского и Нерчинского Святителя Иннокентия. Именно в его честь Иоанн Вениаминов, главный герой нашей экскурсии, был пострижен в монахи с тем же именем.
Дорога в село Анга, Якутский тракт и ссылки
Путь от Иркутска до верховьев Лены, где находится село Анга, займёт около 4 часов.
Я расскажу о Якутском тракте — это дорога первых землепроходцев, исследователей и миссионеров Русского Севера и Русской Америки. Вы познакомитесь с бурятскими степями, истоками великой Лены и её притоками, а ещё услышите истории о политических ссылках русских князей-декабристов.
Экскурсия по центру святителя Иннокентия
Научный сотрудник культурно-просветительского центра — совместного проекта Иркутской митрополии РПЦ и Иркутского областного краеведческого музея — покажет вам самое интересное:
Чудотворный каменный подклет старинной церкви во имя Илии Пророка, которая была разрушена в 1930-е годы. И памятную часовню на месте её алтаря
Деревянный дом 18 века, где Ванюша Попов, будущий святитель Иннокентий, провёл свои детские годы
Экспозицию Музея миссионерской деятельности РПЦ и выставочные павильоны, которые рассказывают об основных вехах жизни и деятельности Иннокентия
Обед и дорога домой
По желанию вы пообедаете в кафе сибирской кухни на территории центра. А после мы отправимся обратно в Иркутск.
Организационные детали
Дополнительные расходы: билет в центр святителя Иннокентия — 200 ₽ за чел., обед и сувениры — по желанию
Поездка проходит на автомобиле Kia Soul
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 9 лет
Сухэ-Батора,2
в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Анна — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 973 туристов
Я — коренная сибирячка с корнями из Бурятии. Люблю свой край. Мне нравится общаться с новыми людьми, обмениваться опытом. Хотелось бы поделиться с вами красотой и историей нашего города и края. Есть действующее удостоверение гида ИОКМ им. Муравьёва-Амурского Н. Н. Опыт вождения автомобиля — 15+ лет.