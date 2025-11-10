Путешествие в село Анга - это уникальная возможность познакомиться с историей освоения Русской Америки и Сибири.Групповая экскурсия начинается в Иркутске, где вы посетите Знаменский монастырь с мощами святителя Иннокентия. Далее,

отправляясь по Якутскому тракту, вы увидите бурятские степи и истоки Лены. В центре святителя Иннокентия вам расскажут о его жизни и миссионерской деятельности, покажут чудотворный каменный подклет и дом его детства. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и новые знания

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Знаменский монастырь в Иркутске

Здесь хранятся мощи епископа Иркутского и Нерчинского Святителя Иннокентия. Именно в его честь Иоанн Вениаминов, главный герой нашей экскурсии, был пострижен в монахи с тем же именем.

Дорога в село Анга, Якутский тракт и ссылки

Путь от Иркутска до верховьев Лены, где находится село Анга, займёт около 4 часов.

Я расскажу о Якутском тракте — это дорога первых землепроходцев, исследователей и миссионеров Русского Севера и Русской Америки. Вы познакомитесь с бурятскими степями, истоками великой Лены и её притоками, а ещё услышите истории о политических ссылках русских князей-декабристов.

Экскурсия по центру святителя Иннокентия

Научный сотрудник культурно-просветительского центра — совместного проекта Иркутской митрополии РПЦ и Иркутского областного краеведческого музея — покажет вам самое интересное:

Чудотворный каменный подклет старинной церкви во имя Илии Пророка, которая была разрушена в 1930-е годы. И памятную часовню на месте её алтаря

Деревянный дом 18 века, где Ванюша Попов, будущий святитель Иннокентий, провёл свои детские годы

Экспозицию Музея миссионерской деятельности РПЦ и выставочные павильоны, которые рассказывают об основных вехах жизни и деятельности Иннокентия

Обед и дорога домой

По желанию вы пообедаете в кафе сибирской кухни на территории центра. А после мы отправимся обратно в Иркутск.

Организационные детали