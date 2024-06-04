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Мы почти 3 часа ходили по музею Байкала, и это было не то, сто не скучно - мв просто не заметили, как пролетело время, настолько интересно. Яна - ходячая энциклопедия, и про геологию, и про лимнологию, и про историю освоения Сибири-- она рассказала нам столько всего! Для ужина она забронировала нам столик в "Прошлом веке"- отоичное заведение с видом на Байкал и историческим интерьером. По возвращении с Листвянки проехались по основным достопримечательностям Иркутска, хотя время экскурсии уже давно вышло. В общем, день был замечательный со всех сторон. С удовольствием будем вас рекомендовать.