Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Иркутска

Найдено 41 экскурсия в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Иркутске, цены от 1 345 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
3 часа
138 отзывов
Иркутск: групповая экскурсия по ключевым достопримечательностям города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом
Начало: В центре города
«Познакомимся и с храмовой архитектурой Иркутска: вы осмотрите белоснежную Спасскую церковь, красочный собор Казанской иконы Божией матери и собор Богоявления, а также Знаменский женский монастырь — один из старейших в Сибири»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700 за человека
По Иркутску на авто и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
91 отзыв
Иркутск: экскурсия с персональным гидом на авто
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открыв для себя его историю и культурное наследие в комфортной обстановке
Начало: У католического костела
«Вы проедете по центральным улицам города, прогуляетесь по интересным местам и увидите его главные достопримечательности: стены и башни Спасской церкви, собор Богоявления, Белый дом, памятник Александру III и краеведческий музей»
Сегодня в 15:00
10 июня в 09:30
7 345 за всё до 4 чел.
Иркутск: история на каждом шагу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Иркутск: путешествие сквозь историю в индивидуальной экскурсии
Откройте тайны Иркутска: от сибирского барокко до историй декабристов в уникальной пешеходной экскурсии
Начало: В сквере им. Кирова
«В историко-мемориальном комплексе «Музей декабристов» вы увидите Спасо-Преображенскую церковь, дом князя Трубецкого, усадьбу Волконских и памятник Женам декабристов»
13 июня в 08:30
14 июня в 08:30
от 2 500 за всё до 15 чел.
Об Иркутске - с теплотой и любовью
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
65 отзывов
Иркутск: путешествие сквозь века с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город с личным гидом
Начало: У вашего отеля
«Рассмотрите возвышающийся над Ангарой памятник основателю города Якову Похабову и посетите Богоявленский собор, выполненный в стиле «сибирское барокко»»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 7 300 за всё до 5 чел.
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
12 часов
24 отзыва
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
Погрузитесь в мир Бурятии и Тункинского национального парка за один день. Альпийские луга, горные реки и буддийские дацаны ждут вас
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 23 890 за всё до 19 чел.
Иркутск: история, легенды и современность
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
28 отзывов
Иркутск: история, легенды и современность
Иркутск - столица Восточной Сибири, которая покорит вас разнообразием архитектурных стилей и самобытным характером. Узнайте о прошлом и настоящем города
«Вы увидите место основания Иркутского острога, Спасский храм, собор Богоявления и Московские ворота»
12 июня в 08:30
14 июня в 13:30
7 000 за всё до 4 чел.
Ночной Иркутск на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
32 отзыва
Эксклюзивная ночная экскурсия по Иркутску: от декабристов до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу ночного Иркутска, путешествуя по его освещенным улицам и слушая завораживающие истории
Начало: В вашем отеле
«Далее я покажу Вечный огонь и подсвеченные фонарями старинные церкви: Знаменский монастырь, Спасскую церковь, собор Богоявления и бывший католический костел»
10 июня в 22:30
11 июня в 21:30
6 250 за всё до 3 чел.
Голубой лед Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
45 отзывов
Голубой лед Байкала: зимнее приключение и культурное погружение
Погрузитесь в зимнюю сказку Байкала, где вас ждут не только уникальные ледяные пейзажи, но и познавательная история с местной кухней
Начало: У вашего отеля
«Вы услышите, как он связан с водными торговыми путями между Россией и Китаем и какие испытания претерпела местная Свято-Никольская церковь»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
17 900 за всё до 3 чел.
Иркутск - середина Земли
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Иркутск - середина Земли: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Иркутска: от основания острога до революционных событий. Увидите купеческие кварталы, старейшие монастыри и знаменитые памятники
«Вы увидите главный собор Иркутска и узнаете о 12 святых, благословивших эту землю своей поступью»
10 июня в 07:00
19 июня в 07:00
6 670 за всё до 7 чел.
Первая встреча с Иркутском
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
125 отзывов
Первая встреча с Иркутском: история, архитектура и современность
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где встречаются прошлое и настоящее. Вас ждут величественные панорамы и знаковые места
Начало: Сквер Кирова
«А также рассмотрите и по желанию посетите культовые сооружения разных конфессий: Спасскую церковь, собор Богоявления и Польский костел»
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от 4 500 за всё до 6 чел.
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
39 отзывов
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта
«Вы услышите историю возникновения города, ознакомитесь с важнейшими достопримечательностями, нарядными церквями (Спасская, Богоявленский Собор, Польский Костел) и увидите место впадения р»
14 июля в 10:00
1 сен в 10:00
8 960 за всё до 3 чел.
Большое Голоустное - сакральное место Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Большое Голоустное - сакральное место Байкала
Прогулка по главным местам силы поселка Большое Голоустное. Оцените виды природы, узнайте легенды о Байкале и историю Свято-Никольской церкви
«Как известно, на территории древних мест силы часто возводились храмы»
17 июля в 08:00
8 авг в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в историю Иркутска на индивидуальной экскурсии на автомобиле. Увидите старинные дома, церкви и памятники, узнаете интересные факты
Начало: У места вашего проживания в Иркутске
«Мы проедем и через святыни города: Спасскую церковь в стиле сибирского барокко, Богоявленский собор, часовню в честь взорванного Казанского Собора и Знаменский монастырь с могилами известных людей»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
Иркутск - столица Восточной окраины
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
50 отзывов
Иркутск - столица Восточной окраины
О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре - обзорная авто-экскурсия
«Мы начнем с места основания Иркутского острога, вы увидите здесь первую каменную церковь города — Спасскую, Богоявленский кафедральный собор на берегу Ангары, Польский Костел»
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
5 500 за всё до 3 чел.
Листвянка - туристическая столица Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
35 отзывов
Листвянка - туристическая столица Байкала
Листвянка идеально подходит для первого знакомства с Прибайкальем. Осмотрите старинные образцы деревянного зодчества и узнайте об эпохе освоения Сибири
Начало: В вашем отеле в Иркутске
«Затем вы осмотрите Никольскую церковь, которая в советское время стала настоящим музеем для икон и реликвий»
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
12 670 за всё до 7 чел.
Автопрогулка по старинному живописному Иркутску
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
40 отзывов
Автопрогулка по живописному Иркутску: история и архитектура
Познакомьтесь с историческим Иркутском через уникальную автомобильную экскурсию. Путешествие по старинным улицам и памятникам архитектуры
Начало: : от отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Окончание: ...
«старинные православные храмы и дома дореволюционной кирпичной кладки»
Сегодня в 21:00
Завтра в 10:00
8 900 за всё до 3 чел.
Идеальный день на Байкале
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
180 отзывов
Идеальный день на Байкале: Путешествие из Иркутска
Исследуйте величие Байкала и культурное наследие Иркутска, наслаждаясь индивидуальной экскурсией с личным гидом
Начало: У вашего отеля в Иркутске
«Остановимся у старинной деревянной церкви Николая Угодника, защитника моряков и путешественников»
10 июня в 18:00
11 июня в 10:00
13 340 за всё до 4 чел.
Знакомство с Иркутском на самокатах
🛴 На самокатах
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Знакомство с Иркутском на самокатах: история, культура, приключения
Погрузитесь в атмосферу Иркутска, прокатившись на самокатах по его улицам. Узнайте истории, скрытые за углами города, и насладитесь его красотой
Начало: В центре Иркутска
«Вы увидите место слияния трех рек, памятник Первопроходцам и Спасскую церковь, сохранившуюся со времен Иркутского острога»
Завтра в 14:00
10 июня в 11:00
7 500 за всё до 5 чел.
Иркутские колокольные звоны
Мини-группа
1 час
7 отзывов
Иркутские колокольные звоны: погружение в мир сибирского барокко
Поднимитесь на колокольню Крестовоздвиженской церкви, чтобы увидеть Иркутск с высоты и услышать легендарные колокольные звоны
Начало: Возле Крестовоздвиженской церкви
«Церковь — действующая, поэтому экскурсии привязаны к началу утренней и вечерней служб»
Расписание: ежедневно в 08:30 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
1 345 за человека
Вкусы и запахи любимого Иркутска
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Вкусы и запахи любимого Иркутска
Знакомство с моим городом через его людей
«Историческую часть города, уютные улочки и храмы»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 900 за всё до 4 чел.
Из Иркутска - в Сибирскую Швейцарию: альпийские луга, горы и водопады
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
9 отзывов
Из Иркутска - в Сибирскую Швейцарию: альпийские луга, горы и водопады
Оценить природу Тункинской долины, принять минеральную ванну (по желанию) и покормить лесных птиц
Начало: В сквере Кирова
«Посетите буддийский храм Бодхидхарма и Монгольский рынок, где можно купить сувениры и местные травы»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 500 за человека
Авто-пешеходная экскурсия по местам Колчака
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Авто-пешеходная экскурсия по местам Колчака
Открыть Иркутск, каким его видел Верховный правитель России, и узнать больше про белого адмирала
«Я покажу вам и захудалую гостиницу, в номер которой лейтенант Колчак привёл свою избранницу в 1904 году, и древнюю Харлампиевскую церковь, где происходило венчание»
19 июня в 11:00
20 июня в 11:00
4 350 за всё до 3 чел.
Иркутск от истоков до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
118 отзывов
Иркутск от истоков до наших дней
Автопрогулка по самым интересным достопримечательностям города и знакомство с культурой Сибири
Начало: Улица 3 июля
«Вы пройдете по главным достопримечательностям Иркутска, увидите старинную Спасскую церковь – первый образец сибирского барокко, а также Богоявленский собор с непривычными юрточными мотивами в оформлении»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
6 490 за всё до 2 чел.
Знакомство с Байкалом за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Знакомство с Байкалом за один день
Увидеть величественное озеро, посмотреть на Ангару с вершины горы и погрузиться в местную культуру
«Зайдёте в прибрежную Святоникольскую церковь, где собраны иконы разных веков, пройдётесь по лучшему байкальскому пляжу рядом с рыбным рынком и при желании пообедаете самым вкусным местным омулем»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
21 000 за всё до 3 чел.
Душевная прогулка по Иркутску
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
28 отзывов
Душевная прогулка по историческому Иркутску с личным гидом
Откройте для себя душу Иркутска в увлекательной прогулке по его уникальным историческим местам с персональным рассказом
Начало: В районе улицы Карла Маркса
«Кроме того, не пропустим нарядную Крестовоздвиженскую церковь, бывший Римско-католический и Богоявленский соборы, памятник Ленину, Вечный огонь и Триумфальную арку»
Завтра в 10:00
10 июня в 08:00
6 500 за всё до 9 чел.
Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
32 отзыва
Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие
Ощутить пульс Байкала, открыть его предания и насладиться видами в любое время года
Начало: В Иркутске по договоренности
«После обеда при наличии времени вы посетите местную необыкновенную церковь, картинную галерею и краеведческий музей»
21 июня в 06:30
22 июня в 06:30
35 990 за всё до 7 чел.
Здравствуй, Иркутск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Здравствуй, Иркутск
Погулять по самым красивым местам исторического центра и раскрыть историю города
«Я покажу место основания иркутского острога, Спасскую церковь, Богоявленский собор и Московские ворота»
14 июля в 09:00
1 сен в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Листвянка, Байкал и музей Тальцы за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Листвянка, Байкал и музей Тальцы за 1 день
Увидеть священное озеро и узнать о жизни сибирских народов на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Ваша гостиница в городе Иркутск
«Байкальский музей, старинная церковь и рыбный рынок»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
17 900 за всё до 3 чел.
Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
10 отзывов
Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
Совершить трекинг вдоль Кругобайкальской дороги и изучить окрестности порта Байкал
«Поднимемся на мыс Баранчук к великолепной Преображенской церкви, откуда откроется панорама, красовавшаяся на открытках царской России»
21 июня в 07:00
22 июня в 07:00
12 670 за всё до 7 чел.
Прошлое и настоящее Иркутска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прошлое и настоящее Иркутска
Главные достопримечательности города и рассказы о местных жителях на обзорной экскурсии
Начало: В сквере им. Кирова
«Я покажу места, откуда начиналась история Иркутска: Московские ворота, собор Богоявления и храм во имя Спаса Нерукотворного образа, старейшее сохранившееся каменное строение города»
10 июня в 18:00
12 июня в 18:00
2 600 за всё до 10 чел.
Столица таежной Сибири - Иркутск - середина Земли
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Столица таежной Сибири - Иркутск - середина Земли
Посетить город, рожденный острогом, узнать истории, мифы и предания сибирской земли
Начало: сквер им. Кирова
«Миновав площадь графа Сперанского, сменившую двенадцать названий, мы выйдем к Спасской церкви, фасад которой украшают изящные росписи, почтим память героев войны у вечного огня и заглянем к Петру и Февронии, чтобы попросить о семейном счастье»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500 за всё до 3 чел.
Сибирский тракт, Мальтийская стоянка и Бельский острог
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Сибирский тракт, Мальтийская стоянка и Бельский острог
Погрузиться в глубокую древность и аутентичную старину в заповедных местах Иркутской области
«В Ангарске я расскажу о втором по значению храме Иркутской епархии и раскрою тайны некогда крупнейшей в Азии промышленной зоны»
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
15 990 за всё до 7 чел.
Мой и твой Иркутск: путешествие длиной в три века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Мой и твой Иркутск: путешествие длиной в три века
Душевная прогулка по историческому центру с профессиональным гидом
Начало: У Спасской церкви
«Рассмотрим Крестовоздвиженскую церковь в стиле «сибирское барокко» и полюбуемся деревянными доходными домами с резным декором»
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:00
3 100 за всё до 7 чел.
Большое Голоустное: места силы и волшебные пузырьки
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
2 отзыва
Большое Голоустное: магия Байкала и ледяные чудеса
Получите уникальный опыт в гармонии с природой Байкала, исследуя его замерзшие тайны и древние святыни
Начало: У гостиницы «Ангара»
Расписание: в понедельник в 10:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 400 за человека
По Иркутску с ветерком
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
По Иркутску с ветерком
Главные и тайные места старинного города на обзорной автомобильной экскурсии
«Вы посетите Казанский кафедральный и Богоявленский соборы, исследуете пароход-ледокол Ангара и рассмотрите памятники Колчаку и Александру III»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 800 за всё до 4 чел.
Голубые воды Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
Голубые воды Байкала
Побывать у загадочного озера Сухое и впечатлиться пейзажами сибирского моря
«Мы расскажем, как он связан с водными торговыми путями между Россией и Китаем и какие испытания претерпела местная Свято-Никольская церковь»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 000 за всё до 3 чел.
Время Иркутска: погружение в историю города
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Время Иркутска: погружение в историю города
Казаки и шаманы, польские повстанцы и декабристы, купцы и исследователи Сибири - скучно не будет
Начало: в удобном вам месте города
«Церковь Спаса Нерукотворного Образа поведает вам об основании города и его строительстве, о том, как православные русские казаки уживались с коренными народами и традициями шаманизма»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 800 за всё до 4 чел.
Старинные храмы Иркутска
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Старинные храмы Иркутска
Изучить неповторимую дореволюционную архитектуру Сибири
«Богоявленский собор — главная святыня города, возродившаяся из небытия»
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
3 200 за всё до 5 чел.
Красивейшее озеро Байкал
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Красивейшее озеро Байкал
Отправиться из Иркутска на Кудыкину гору, в Большое Голоустное и к горе Шаманка
Начало: От вашего места проживания
«Посёлок Пивовариха и храм Покрова Пресвятой Богородицы»
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
от 11 900 за всё до 6 чел.
Триумфальные арки Иркутска
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Триумфальные арки Иркутска
Почему в нашем городе их было целых пять? И почему осталась только одна?
Начало: у Московских ворот
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
4 400 за всё до 10 чел.
Парадный Иркутск
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Парадный Иркутск
Познакомиться с бабром и местами, ставшими визитными карточками города
«Мы посетим Спасскую церковь с уникальной росписью на фасаде и собор Богоявления, притягивающий взгляды нарядным убранством»
23 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    4 июня 2024
    Листвянка - туристическая столица Байкала
    Александр кладезь знаний. Когда в музее Байкала он рассказывал, вокруг нас собралась целая толпа. И ходила за ним как привязанная.
  • О
    Олеся
    3 июня 2024
    Идеальный день на Байкале
    Евгений очень замечательный гид, очень нам всё понравилось, замечательная подача, приятно слушать. Дочь от Евгения не отходила, настолько он ей понравился и слушала его с удовольствием. Спасибо за проведённый день и прекрасную экскурсию на озеро Байкал.
  • Т
    Тамара
    1 июня 2024
    По Иркутску на авто и пешком
    Экскурсия с Олегом очень понравилась. Хорошо знает свой город и любит его. Много информации и приятных впечатлений от экскурсии))
    Экскурсия с Олегом очень понравилась. Хорошо знает свой город и любит его. Много информации и приятных впечатлений от экскурсии))
  • В
    Валентина
    29 мая 2024
    Нетуристический Байкал: от КБЖД до порта
    Мы вчетвером были на экскурсии 13 мая. Спасибо Александру за продуманный маршрут, красивые рассказы о природе и большую любовью к
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    своему краю! Прекрасно организованная экскурсия. Всю дорогу экскурсовод рассказывал о традициях, населённых пунктах, истории. Все очень содержательно, интересно. Нам всем понравилось. Организация на отлично. Замечательная экскурсия, спасибо большое за организацию!! Всем рекомендую!! А через день поехали с Александром еще и на о. Ольхон. И эта экскурсия супер!!! Все время,а это более 12 часов,нам рассказывали о местах,которые мы видели. Сам остров тоже очень понравился. Потрясающие виды,красивая природа Байкала просто поразительна!

  • В
    Валентина
    29 мая 2024
    Иркутск: история, легенды и современность
    На экскурсии были 11 мая. Все очень понравилось. Интересный маршрут, автомобильное передвижение чередовали с пешими прогулками, время пролетело незаметно. Альбина
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    рассказывала информативно и с любовью к истории своего края! Отличный формат для людей которые приехали в первый раз в Иркутск. Нас было четыре человека - все остались довольны!!!

  • З
    Зиннатуллина
    29 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    Интересная экскурсия, спасибо экскурсоводу 🙏 обязательно буду рекомендовать знакомым ❤️
  • Ю
    Юлия
    29 мая 2024
    Идеальный день на Байкале
    Большое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем не менее, мы в восторге.
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    Мы почти 3 часа ходили по музею Байкала, и это было не то, сто не скучно - мв просто не заметили, как пролетело время, настолько интересно. Яна - ходячая энциклопедия, и про геологию, и про лимнологию, и про историю освоения Сибири-- она рассказала нам столько всего! Для ужина она забронировала нам столик в "Прошлом веке"- отоичное заведение с видом на Байкал и историческим интерьером. По возвращении с Листвянки проехались по основным достопримечательностям Иркутска, хотя время экскурсии уже давно вышло. В общем, день был замечательный со всех сторон. С удовольствием будем вас рекомендовать.

    Большое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем неБольшое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем неБольшое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем неБольшое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем неБольшое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем не
  • Г
    Гульнара
    28 мая 2024
    По Иркутску на авто и пешком
    Если вы приехали в Иркутск на короткое время и впервые, как мы, то обязательно выберите экскурсию «По Иркутску на авто
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    и пешком!». Олег за 3 часа погрузит вас в историю Иркутска и Сибири. Он увлекательно расскажет о самом главном и покажет самое интересное, что сами мы не увидели, гуляя по центру. Мы получили бонус - попросили показать место гибели Колчака, а в итоге Олег нас туда отвез и показал не только белый крест, но и памятник в сквере недалеко от места. Время пролетело незаметно, запомнилось очень много. И захотелось еще раз приехать сюда.

  • Л
    Людмила
    27 мая 2024
    Вкусы и запахи любимого Иркутска
    Юля, как же приятно общаться с такими людьми, как вы, которые так любят свой город, свою культуру, своих людей,цените то,
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    что вам дано по рождению, Богом и не приговариваете при этом" да, там где-то лучше, конечно, но что поделать…"(так надоело это уже). Пойду на любую вашу экскурсию с радостью и знаю, что вы покажите и расскажете то, что другие не заметят или не почувствуют. Не место красит человека, а человек место - это про вас! Нам очень понравился город, дома, люди, природа, парк, всё! Большая удача встретить Вас, Вы замечательная!

  • Г
    Галина
    25 мая 2024
    Из Иркутска - в Сибирскую Швейцарию: альпийские луга, горы и водопады
    Великолепное путешествие! 12 часов пролетели совершенно незаметно! Огромное спасибо Елене за её душевность и заботу о туристах,прекрасную подачу информации и явную
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    любовь к родным местам! Отдельное спасибо Илье за комфортное и уверенное вождение по очень непростой дороге! Желаю вам процветания и новых интересных маршрутов на радость людям!

    Великолепное путешествие!Великолепное путешествие!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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