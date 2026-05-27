В этой поездке вы побываете в бухте Мандархан — одном из самых спокойных и красивых мест на Байкале. Вас ждут чистая вода, красивые виды, интересные рассказы о местных традициях и легендах бурят. А ещё — буузы, хушуур, эн бэлэг и другие вкусные блюда в этническом кафе.
Описание экскурсии
Бухта Мандархан
Это живописное место с прозрачной водой и уединённой атмосферой. Здесь вы сможете искупаться, полежать на берегу и отдохнуть душой. Мандархан идеально подойдёт для неспешных прогулок, медитаций и созерцания природы.
Легенды и культура бурят
Вы услышите старинные предания и узнаете об обычаях бурятского народа. Расскажем о семейных традициях, национальных праздниках, кулинарии и быте, а также о личностях, сыгравших значимую роль в истории края.
Этническое бурятское кафе
Мы заглянем в кафе, где можно попробовать традиционные блюда бурятской кухни: буузы, хушуур, саламат, бухлер и другие. Любителей классики порадует и европейское меню.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Honda Stepwgn
- Время в пути в одну сторону займёт 3,5 часа, в бухте мы проведём около 4 часов
- Дополнительно по желанию оплачивается обед — около 700 ₽ за чел.
- В поездке с вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе сквера Кирова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 213 туристов
Мы команда увлечённых и опытных гидов, готовых делиться знаниями и любовью к путешествиям со всеми, кто жаждет открытий. Предлагаем увлекательные экскурсии по самым впечатляющим уголкам Байкала, Иркутской области и Бурятии.
