Иркутск

Плывут и плывут прибайкальские шири,

Саянские горы синеют вдали.

Нас встретит столица таёжной Сибири,

любимый Иркутск, середина Земли.

Иркутск — уникальный старинный сибирский город, древний перекрёсток торговых путей, по сей день сохранивший свою самобытность и колорит. Во время нашей прогулки вы узнаете в каком месте был возведён иркутский острог, кто сыграл ключевую роль в развитии города, какие тайны и легенды наполняют старинные улочки Иркутска.

Дорога на Байкал

Один час пути от Иркутска по комфортабельной трассе и вот мы уже на Байкале! Листвянка, старинное название посёлка-Лиственичное, стоит не только на водоразделе Байкала и Ангары, но и на разломе исторических времён.

Давным-давно этот берег был облюбован охотниками и рыбаками, а спустя века он стал заселяться и русскими.

Я расскажу вам старинные легенды, связанные с этим местом силы, вы посетите уникальный музей Байкала и смотровую площадку, с которой открываются панорамные виды на озеро. Увидите исток реки Ангара - единственной реки, которая вытекает из Байкала. На знаменитом рыбном рынке сможете отведать свежую рыбку горячего или холодного копчения и выбрать сувенир по душе.

А потом мы спустимся к берегу Байкала и вы насладитесь чудесным видом бескрайней водной глади, зарядитесь его энергией и мощью.

История возникновения Байкала, что таят в себе его глубины

Музей Байкала — это настоящий научно-исследовательский центр! Всего за час вы узнаете: как образовался Байкал, глубину озера и другие факты о нём. А также сможете посмотреть в огромных аквариумах на рыб, которые водятся в Байкале, на рачков, которые его чистят и увидеть настоящих нерп. Узнаете историю освоения и исследования Байкала.

Знакомство с уникальной байкальской природой

Наиболее быстро и комфортно познакомиться с редкими растениями и естественными байкальскими ландшафтами можно в Дендропарке. Здесь, прогуливаясь по приподнятым над землёй деревянным дорожкам с перилами мы полюбуемся на живые коллекции ценных древесных и травянистых растений Прибайкалья. А с верхних террас насладимся красотой водной глади озера.

Видовая точка — камень Черского

Это смотровая площадка на высоте 728 метров над уровнем моря. С её верхней точки открывается великолепный вид на Байкал, исток Ангары, Шаман-камень, хребет Хамар-Дабан. В любое время — утром и на закате, летом и зимой — здесь получаются незабываемые снимки.

Фотография — моё увлечение, поэтому я с удовольствием проведу для вас репортажную съёмку нашего путешествия. Фотографии вы получите сразу после экскурсии.

Организационные детали