Первое знакомство с Иркутском и Байкалом за один день

Вы проездом в Иркутске

Вы проездом в Иркутске? Возможно в командировке или может быть у вас всего пару выходных на знакомство с Байкалом? Тогда эта экскурсия для вас.

За один день увидите Иркутск и Байкал, пройдетесь по следам первопроходцев, почувствуете дух земли Сибирской и познакомитесь с великим озером!
Первое знакомство с Иркутском и Байкалом за один день
Первое знакомство с Иркутском и Байкалом за один день
Первое знакомство с Иркутском и Байкалом за один день
Первое знакомство с Иркутском и Байкалом за один день
Первое знакомство с Иркутском и Байкалом за один день
Первое знакомство с Иркутском и Байкалом за один день
Первое знакомство с Иркутском и Байкалом за один день
Первое знакомство с Иркутском и Байкалом за один день

Что вы увидите 🤩

  • <b>В Иркутске: </b>
  • Место основания города Иркутска, Спасскую церковь, Собор Богоявления, Католический собор, аллею Славы, памятник Первопроходцам, самую красивую улицу города — Карла Маркса, памятник Александру 3, Верхнюю и Нижнюю набережную, краеведческий музей, Белый дом, драматический театр, символ города — Бабр, 130 квартал (сибирская Слобода), самую длинную улицу Иркутска — Байкальскую, далее мы выезжаем на Байкальский тракт
  • <b>В Листвянке: </b>
  • Исток реки Ангара и Шаман камень, музей Байкала, Дендропарк, смотровая площадка Камень Черского, Рыбный рынок, набережная Листвянки. По желанию Свято-Никольская церковь.
Иркутск
Плывут и плывут прибайкальские шири,
Саянские горы синеют вдали.
Нас встретит столица таёжной Сибири,

любимый Иркутск, середина Земли.

Иркутск — уникальный старинный сибирский город, древний перекрёсток торговых путей, по сей день сохранивший свою самобытность и колорит. Во время нашей прогулки вы узнаете в каком месте был возведён иркутский острог, кто сыграл ключевую роль в развитии города, какие тайны и легенды наполняют старинные улочки Иркутска.

Дорога на Байкал

Один час пути от Иркутска по комфортабельной трассе и вот мы уже на Байкале! Листвянка, старинное название посёлка-Лиственичное, стоит не только на водоразделе Байкала и Ангары, но и на разломе исторических времён.
Давным-давно этот берег был облюбован охотниками и рыбаками, а спустя века он стал заселяться и русскими.
Я расскажу вам старинные легенды, связанные с этим местом силы, вы посетите уникальный музей Байкала и смотровую площадку, с которой открываются панорамные виды на озеро. Увидите исток реки Ангара - единственной реки, которая вытекает из Байкала. На знаменитом рыбном рынке сможете отведать свежую рыбку горячего или холодного копчения и выбрать сувенир по душе.
А потом мы спустимся к берегу Байкала и вы насладитесь чудесным видом бескрайней водной глади, зарядитесь его энергией и мощью.
История возникновения Байкала, что таят в себе его глубины
Музей Байкала — это настоящий научно-исследовательский центр! Всего за час вы узнаете: как образовался Байкал, глубину озера и другие факты о нём. А также сможете посмотреть в огромных аквариумах на рыб, которые водятся в Байкале, на рачков, которые его чистят и увидеть настоящих нерп. Узнаете историю освоения и исследования Байкала.
Знакомство с уникальной байкальской природой
Наиболее быстро и комфортно познакомиться с редкими растениями и естественными байкальскими ландшафтами можно в Дендропарке. Здесь, прогуливаясь по приподнятым над землёй деревянным дорожкам с перилами мы полюбуемся на живые коллекции ценных древесных и травянистых растений Прибайкалья. А с верхних террас насладимся красотой водной глади озера.

Видовая точка — камень Черского

Это смотровая площадка на высоте 728 метров над уровнем моря. С её верхней точки открывается великолепный вид на Байкал, исток Ангары, Шаман-камень, хребет Хамар-Дабан. В любое время — утром и на закате, летом и зимой — здесь получаются незабываемые снимки.
Фотография — моё увлечение, поэтому я с удовольствием проведу для вас репортажную съёмку нашего путешествия. Фотографии вы получите сразу после экскурсии.

Организационные детали

  • Пешеходно- автомобильная экскурсия по центру Иркутска — продолжительность 2 часа.
  • В 9:00 часов встречаемся в Иркутске, сквер Кирова (остановка — площадь Графа Сперанского), у фонтана.
  • Пешеходно- автомобильная экскурсия по Листвянке — продолжительность 5 часов.
  • Время в пути Иркутск — Листвянка — Иркутск — ориентировочно 2,5 часа. • Довезу вас до гостиницы или другого места проживания в Иркутске или Листвянке.
  • Экскурсия проводится в любое время года.
  • Предусмотрено время на обед (оплачивается самостоятельно)

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Иркутск и Листвянка за 9 часов
10 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Музей Байкала — 400 руб/ взрослый, 250 руб/ детский
  • Подъём-спуск на кресельном подъёмнике — 400 руб/взрослый, 250 руб/детский
  • Питание (средний чек) — 1000 руб/чел
Где начинаем и завершаем
Начало: Иркутск. Сквер им. Кирова. У фонтана
Завершение: гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: Проводится в любой день с 9 утра. Круглогодично
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Проводится в любой день с 9 утра. Круглогодично

Елена С.
Елена С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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