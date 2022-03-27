Преимущества этого путешествия:
Встреча группы с 9:00 до 9:30 на ж/д вокзале в г. Иркутск возле справочной пригородных поездов, электрички (время местное, +5 МСК).
Получение байдарок, разрешение нац. парка и продуктов (от 1 до 2 часов).
Отъезд до острова Ольхон (остановка МРС). Дорога идет по степным просторам, где вдали виднеются Байкальские горы.
В пути – обед в кафе (самостоятельно, за свой счет).
Переправа на остров Ольхон на пароме.
Переход через паром каждый участник осуществляет со своими и групповыми вещами самостоятельно.
Размещение на базе отдыха эконом-класса в пос. Хужир.
Сегодня нам нужно перебрать вещи. Взять необходимые на сплав и уложить в гермомешки, а остальное оставить на базе.
Ужин на базе (самостоятельно, за свой счет).
Сегодня у нас насыщенный день.
Рано утром завтракаем и отправляемся на загадочный и мистический мыс Хобой.
Вкусный обед на свежем воздухе.
Посещение природных достопримечательностей – скала Три Брата. Отличные снимки гарантированы, практически при любой погоде.
Переезд на берег.
При наличии времени и хорошей погоды небольшой сплав или тренировочные выходы.
Размещение в палатках.
Ужин на берегу.
Ранний завтрак до 6:00.
Сплав на байдарках по Малому Морю.
Внимание! Во время сильного ветра или волны, сплав не проводится.
От нас, совсем рядом остров Ольхон, с гротами, пещерами, скалами и причудливыми берегами, а с другой стороны Малое море с островами.
Обязательно зайдем, обойдем остров (зависит от погоды) на байдарках и рассмотрим его внимательно, остановимся на берегу и поднимемся на скалы, пройдем рядом со скалами, как Аргонавты.
Обед на берегу. Леса на Ольхоне с этой стороны практически нет, вся еда готовится на газе или дровах купленных заранее.
Сплав до живописной бухты.
Ранний завтрак.
На рассвете продолжение сплава на байдарках вдоль живописного берега острова Ольхон. Причудливые песчаные берега и высокие скалы с разными оттенками.
Обед.
Купание в Байкале на песчаном берегу.
Отдых.
Ночевка и ужин.
Завтракаем, отдыхаем, и переезжаем на базу.
Размещаемся на базе отдыха с 13:00 (номера бронируются заранее, при бронировании тура).
Внимание! База бронируется одна для всей группы либо Вы можете самостоятельно забронировать любую другую базу отдыха.
Обед в кафе поселка (самостоятельно, за свой счет).
Отдыхая, осматриваем скалу Шаманку и поселок Хужир. Можно сходить в музей Ревякина.
После обеда, примерно в 17:00 идем за велосипедами. Берем их на сутки.
Теперь перемещение по Ольхону станет намного быстрее. Можно встречать рассвет и провожать закат и возвращаться на базу.
Ужин на базе отдыха (самостоятельно, за свой счет).
При хорошей погоде можно отправиться на вертолетную экскурсию "Ольхон с воздуха" (за доп. плату).
Полет на вертолете или небольшом самолете. Осмотр с главных достопримечательностей центральной части острова: мыс Бурхан, Сарайский залив, мыс Будун, священная гора Жима, живописных пейзажей центральной части острова и пролива Малое Море. Время полета 20 минут.
Завтрак на базе отдыха (самостоятельно, за свой счет).
После завтрака запланирована поездка на горных велосипедах вдоль живописных берегов Байкала.
Обязательно нужно взять фотоаппарат. Пробег не спортивный и доступен любому желающему.
Обед в кафе поселка (самостоятельно, за свой счет).
Вечером сдаем велосипеды и возвращаемся на базу.
Ужинаем в кафе поселка или на базе отдыха (самостоятельно, за свой счет).
Свободное время.
Ночь на базе отдыха.
Завтрак (самостоятельно, за свой счет).
Экскурсии на выбор (за доп. плату):
В них вы найдете музыкальные залы, таинственные следы. Гиды расскажут об образовании пещер и их особенностей. Вы увидите, как ранее жили наши предки в древние времена. Испытаете себя в лабиринтах пещеры АЯ-Рядовая.
Отобедав и отдохнув, вы сможете ощутить весь простор Байкала, ведь именно здесь скалы обрываются в озеро с огромной высоты.
Даже если Вы не любите пещеры, Вам все равно стоит поехать, так как кругом Вас будут окружать живописные виды озера Байкал. Особенно красиво в бухте АЯ. Пока люди опускаются в пещеры Вы можете сделать отличные фотографии со скал.
Возвращение на базу отдыха, как правило, поздно вечером, а иногда и ночью.
Буддийская Ступа – сооружение, имеющее культовое значение и означающее в переводе «опора для подношений». Во всем мире таких ступ несколько тысяч, а в нашей стране есть только в Калмыкии.
Там вы пройдете через три ступени, прошлого, будущего и настоящего. Загадаете одно желание, которое непременно сбудется. Кроме этого, с высоты острова открывается удивительный обзор на Малое море, Остров Ольхон.
Ужин на базе отдыха (самостоятельно, за свой счет).
Отъезд в Иркутск.
Дорога идет через Ольхон, далее на пароме (возможны очереди и тех. перерывы) и снова вдоль живописных степей в Иркутск.
В пути – обед в кафе (самостоятельно, за свой счет).
Завершение программы в г. Иркутск 18:00 – 20:00.
Тур предусматривает размещение на турбазе на острове Ольхон в номерах «Эконом» по 3-5 человек (удобства на территории), а также ночевки в туристических палатках по 3-4 человека.
По желанию за дополнительную плату и при наличии свободных мест возможно одно- и двухместное размещение. Уточняйте наличие мест на турбазах и двухместных палаток при бронировании тура.
Доплата за двухместное размещение в туре – 2 500 руб.
Доплата за одноместное размещение в туре – 5 600 руб.
В состав сборных групп входят участники разного возраста и физической подготовленности – на это следует обратить внимание при покупке тура.
Опыт показывает, что большинство туристов проходят суточную норму расстояния при сравнительно небольших усилиях.
Во второй половине августа возможен лет мошкары. Рекомендуем взять репелленты и москитные сетки.
Участники самостоятельно занимаются по очереди приготовлением еды на всем маршруте, устанавливают палатки, заготавливают дрова и осуществляют перенос всего необходимого снаряжения (включая байдарки). Помогают гиду в создании благоприятной атмосферы в группе.
Гид ведет группу по маршруту, распределяет обязанности среди участников, его главной целью является безопасное и комфортное прохождение маршрута группой от старта до финиша. Гид не исполняет роль экскурсовода, аниматора, психолога и др. Если Вы хотите узнать больше информации о Байкале, возможно, Вам больше подойдет экскурсионный тур, а не активный.
Наши гиды живут на Байкале и с удовольствием расскажут быте местного населения, обычаях, местной кухне, посоветуют, что попробовать и какие гостинцы купить с собой или в подарок близким. Поделятся с вами историями, которые им известны о Байкале. Также они всегда с удовольствием проведут различные игры, если участники тура поддерживают гида во всех его инициативах.
Гид (инструктор) – координирует все передвижения группы по маршруту, согласно программе тура. Если у Вас возникли вопросы по снаряжению, преодолению тех или иных препятствий на маршруте, сразу же обращайтесь к гиду.
Турист обязан надеть спасательный жилет перед началом сплава.
Посадку и высадку в сплав средство следует производить аккуратно.
При движении запрещается раскачивать сплав средство, а также накренять его в сторону без надобности.
Запрещается класть острые и режущие предметы в сплав средства без чехла или соответствующей упаковки. В случае порчи сплав средства турист обязан полностью оплатить затраты по восстановлению водного снаряжения.
Туристы на сплаве обязаны строго выполнять указания гида.
Если сплав проводится на нескольких средствах по озеру или спокойной реке, туристы должны не отходить от гида более чем на расстояние 0,5 км. По горным рекам гид задает порядок и интервал движения сплавных средств индивидуально.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно на или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая и медицинская страховка не включены в стоимость. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Специальной подготовки не требуется, маршрут доступен, даже если Вы ни разу не пробовали сплавляться на байдарках.
Поскольку тур активный, то не стоит забывать, что небольшая физическая подготовка должна присутствовать. Достаточно за 3-4 месяца до тура (2-3 раза в неделю) посещать фитнес зал.
Общее время сплава 6-10 часов за все дни. Зависит от погоды.
Детям от 5 до 12 лет скидка на тур 10%.
Детям до 5 лет скидка на тур 20%.