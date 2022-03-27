Тур к Сердцу озера, острову Ольхон – короткий тур на Байкал, но достаточно познавательный, со сплавом и обзорной поездкой по острову. Во время сплава на байдарках Вы пройдете около 30 км. В остальное время на маршруте поездки с экскурсиями и отдых на базе эконом класса. Сплав только в спокойную погоду!

Программа тура по дням

1 день Встреча в Иркутске. Переезд на остров Ольхон

Встреча группы с 9:00 до 9:30 на ж/д вокзале в г. Иркутск возле справочной пригородных поездов, электрички (время местное, +5 МСК). Получение байдарок, разрешение нац. парка и продуктов (от 1 до 2 часов). Отъезд до острова Ольхон (остановка МРС). Дорога идет по степным просторам, где вдали виднеются Байкальские горы. В пути – обед в кафе (самостоятельно, за свой счет). Переправа на остров Ольхон на пароме. Переход через паром каждый участник осуществляет со своими и групповыми вещами самостоятельно. Размещение на базе отдыха эконом-класса в пос. Хужир. Сегодня нам нужно перебрать вещи. Взять необходимые на сплав и уложить в гермомешки, а остальное оставить на базе. Ужин на базе (самостоятельно, за свой счет).

2 день Поездка на мыс Хобой. Тренировочный сплав на байдарках

Сегодня у нас насыщенный день. Рано утром завтракаем и отправляемся на загадочный и мистический мыс Хобой. Вкусный обед на свежем воздухе. Посещение природных достопримечательностей – скала Три Брата. Отличные снимки гарантированы, практически при любой погоде. Переезд на берег. При наличии времени и хорошей погоды небольшой сплав или тренировочные выходы. Размещение в палатках. Ужин на берегу.

3 день Сплав вдоль берега острова Ольхон

Ранний завтрак до 6:00. Сплав на байдарках по Малому Морю. Внимание! Во время сильного ветра или волны, сплав не проводится. От нас, совсем рядом остров Ольхон, с гротами, пещерами, скалами и причудливыми берегами, а с другой стороны Малое море с островами. Обязательно зайдем, обойдем остров (зависит от погоды) на байдарках и рассмотрим его внимательно, остановимся на берегу и поднимемся на скалы, пройдем рядом со скалами, как Аргонавты. Обед на берегу. Леса на Ольхоне с этой стороны практически нет, вся еда готовится на газе или дровах купленных заранее. Сплав до живописной бухты.

4 день Продолжение сплава. Купание в Байкале

Ранний завтрак. На рассвете продолжение сплава на байдарках вдоль живописного берега острова Ольхон. Причудливые песчаные берега и высокие скалы с разными оттенками. Обед. Купание в Байкале на песчаном берегу. Отдых. Ночевка и ужин.

5 день Завершение сплава. Осмотр скалы Шаманка

Завтракаем, отдыхаем, и переезжаем на базу. Размещаемся на базе отдыха с 13:00 (номера бронируются заранее, при бронировании тура). Внимание! База бронируется одна для всей группы либо Вы можете самостоятельно забронировать любую другую базу отдыха. Обед в кафе поселка (самостоятельно, за свой счет). Отдыхая, осматриваем скалу Шаманку и поселок Хужир. Можно сходить в музей Ревякина. После обеда, примерно в 17:00 идем за велосипедами. Берем их на сутки. Теперь перемещение по Ольхону станет намного быстрее. Можно встречать рассвет и провожать закат и возвращаться на базу. Ужин на базе отдыха (самостоятельно, за свой счет). При хорошей погоде можно отправиться на вертолетную экскурсию "Ольхон с воздуха" (за доп. плату). Полет на вертолете или небольшом самолете. Осмотр с главных достопримечательностей центральной части острова: мыс Бурхан, Сарайский залив, мыс Будун, священная гора Жима, живописных пейзажей центральной части острова и пролива Малое Море. Время полета 20 минут.

6 день Велопрогулка вдоль берегов Байкала

Завтрак на базе отдыха (самостоятельно, за свой счет). После завтрака запланирована поездка на горных велосипедах вдоль живописных берегов Байкала. Обязательно нужно взять фотоаппарат. Пробег не спортивный и доступен любому желающему. Обед в кафе поселка (самостоятельно, за свой счет). Вечером сдаем велосипеды и возвращаемся на базу. Ужинаем в кафе поселка или на базе отдыха (самостоятельно, за свой счет). Свободное время. Ночь на базе отдыха.

7 день Пещеры в Бухте АЯ или поездка на остров Огой (по желанию)

Завтрак (самостоятельно, за свой счет). Экскурсии на выбор (за доп. плату): Путешествие по пещерам в Бухте АЯ – на весь день (бронируется заранее). Выдаются непромокаемые костюмы, каски. В них вы найдете музыкальные залы, таинственные следы. Гиды расскажут об образовании пещер и их особенностей. Вы увидите, как ранее жили наши предки в древние времена. Испытаете себя в лабиринтах пещеры АЯ-Рядовая. Отобедав и отдохнув, вы сможете ощутить весь простор Байкала, ведь именно здесь скалы обрываются в озеро с огромной высоты. Даже если Вы не любите пещеры, Вам все равно стоит поехать, так как кругом Вас будут окружать живописные виды озера Байкал. Особенно красиво в бухте АЯ. Пока люди опускаются в пещеры Вы можете сделать отличные фотографии со скал. Возвращение на базу отдыха, как правило, поздно вечером, а иногда и ночью. Экскурсия на остров Огой, с посещением буддийской ступы. Буддийская Ступа – сооружение, имеющее культовое значение и означающее в переводе «опора для подношений». Во всем мире таких ступ несколько тысяч, а в нашей стране есть только в Калмыкии. Там вы пройдете через три ступени, прошлого, будущего и настоящего. Загадаете одно желание, которое непременно сбудется. Кроме этого, с высоты острова открывается удивительный обзор на Малое море, Остров Ольхон. Ужин на базе отдыха (самостоятельно, за свой счет).

8 день Отъезд