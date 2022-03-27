На байдарках к сердцу Байкала

Тур к Сердцу озера, острову Ольхон - короткий тур на Байкал, но достаточно познавательный, со сплавом

4.7
3 отзыва
Тур к Сердцу озера, острову Ольхон – короткий тур на Байкал, но достаточно познавательный, со сплавом и обзорной поездкой по острову. Во время сплава на байдарках Вы пройдете около 30 км. В остальное время на маршруте поездки с экскурсиями и отдых на базе эконом класса. Сплав только в спокойную погоду!
На байдарках к сердцу Байкала
На байдарках к сердцу Байкала
На байдарках к сердцу Байкала
На байдарках к сердцу Байкала
На байдарках к сердцу Байкала
На байдарках к сердцу Байкала
На байдарках к сердцу Байкала
На байдарках к сердцу Байкала
На байдарках к сердцу Байкала
На байдарках к сердцу Байкала
На байдарках к сердцу Байкала
На байдарках к сердцу Байкала
На байдарках к сердцу Байкала
На байдарках к сердцу Байкала
На байдарках к сердцу Байкала
На байдарках к сердцу Байкала
На байдарках к сердцу Байкала
На байдарках к сердцу Байкала
На байдарках к сердцу Байкала
На байдарках к сердцу Байкала
На байдарках к сердцу Байкала
На байдарках к сердцу Байкала
На байдарках к сердцу Байкала
Ближайшие даты:
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • семейное путешествие – в этот тур можно ехать с детьми и вместе приобщаться к природе;
  • невероятные приключения – сплав на байдарках по живописному Малому морю с красивыми видами на скалы и острова;
  • приятный отдых – купание на песчаном пляже Байкала и велосипедные прогулки.

Программа тура по дням

1 день
Встреча в Иркутске. Переезд на остров Ольхон

Встреча группы с 9:00 до 9:30 на ж/д вокзале в г. Иркутск возле справочной пригородных поездов, электрички (время местное, +5 МСК).

Получение байдарок, разрешение нац. парка и продуктов (от 1 до 2 часов).

Отъезд до острова Ольхон (остановка МРС). Дорога идет по степным просторам, где вдали виднеются Байкальские горы.

В пути – обед в кафе (самостоятельно, за свой счет).

Переправа на остров Ольхон на пароме.

Переход через паром каждый участник осуществляет со своими и групповыми вещами самостоятельно.

Размещение на базе отдыха эконом-класса в пос. Хужир.

Сегодня нам нужно перебрать вещи. Взять необходимые на сплав и уложить в гермомешки, а остальное оставить на базе.

Ужин на базе (самостоятельно, за свой счет).

Встреча в Иркутске. Переезд на остров ОльхонВстреча в Иркутске. Переезд на остров ОльхонВстреча в Иркутске. Переезд на остров ОльхонВстреча в Иркутске. Переезд на остров ОльхонВстреча в Иркутске. Переезд на остров ОльхонВстреча в Иркутске. Переезд на остров Ольхон
2 день
Поездка на мыс Хобой. Тренировочный сплав на байдарках

Сегодня у нас насыщенный день.

Рано утром завтракаем и отправляемся на загадочный и мистический мыс Хобой.

Вкусный обед на свежем воздухе.

Посещение природных достопримечательностей – скала Три Брата. Отличные снимки гарантированы, практически при любой погоде.

Переезд на берег.

При наличии времени и хорошей погоды небольшой сплав или тренировочные выходы.

Размещение в палатках.

Ужин на берегу.

Поездка на мыс Хобой. Тренировочный сплав на байдаркахПоездка на мыс Хобой. Тренировочный сплав на байдаркахПоездка на мыс Хобой. Тренировочный сплав на байдаркахПоездка на мыс Хобой. Тренировочный сплав на байдаркахПоездка на мыс Хобой. Тренировочный сплав на байдаркахПоездка на мыс Хобой. Тренировочный сплав на байдарках
3 день
Сплав вдоль берега острова Ольхон

Ранний завтрак до 6:00.

Сплав на байдарках по Малому Морю.

Внимание! Во время сильного ветра или волны, сплав не проводится.

От нас, совсем рядом остров Ольхон, с гротами, пещерами, скалами и причудливыми берегами, а с другой стороны Малое море с островами.

Обязательно зайдем, обойдем остров (зависит от погоды) на байдарках и рассмотрим его внимательно, остановимся на берегу и поднимемся на скалы, пройдем рядом со скалами, как Аргонавты.

Обед на берегу. Леса на Ольхоне с этой стороны практически нет, вся еда готовится на газе или дровах купленных заранее.

Сплав до живописной бухты.

Сплав вдоль берега острова ОльхонСплав вдоль берега острова ОльхонСплав вдоль берега острова ОльхонСплав вдоль берега острова ОльхонСплав вдоль берега острова ОльхонСплав вдоль берега острова Ольхон
4 день
Продолжение сплава. Купание в Байкале

Ранний завтрак.

На рассвете продолжение сплава на байдарках вдоль живописного берега острова Ольхон. Причудливые песчаные берега и высокие скалы с разными оттенками.

Обед.

Купание в Байкале на песчаном берегу.

Отдых.

Ночевка и ужин.

Продолжение сплава. Купание в БайкалеПродолжение сплава. Купание в БайкалеПродолжение сплава. Купание в БайкалеПродолжение сплава. Купание в БайкалеПродолжение сплава. Купание в БайкалеПродолжение сплава. Купание в Байкале
5 день
Завершение сплава. Осмотр скалы Шаманка

Завтракаем, отдыхаем, и переезжаем на базу.

Размещаемся на базе отдыха с 13:00 (номера бронируются заранее, при бронировании тура).

Внимание! База бронируется одна для всей группы либо Вы можете самостоятельно забронировать любую другую базу отдыха.

Обед в кафе поселка (самостоятельно, за свой счет).

Отдыхая, осматриваем скалу Шаманку и поселок Хужир. Можно сходить в музей Ревякина.

После обеда, примерно в 17:00 идем за велосипедами. Берем их на сутки.

Теперь перемещение по Ольхону станет намного быстрее. Можно встречать рассвет и провожать закат и возвращаться на базу.

Ужин на базе отдыха (самостоятельно, за свой счет).

При хорошей погоде можно отправиться на вертолетную экскурсию "Ольхон с воздуха" (за доп. плату).

Полет на вертолете или небольшом самолете. Осмотр с главных достопримечательностей центральной части острова: мыс Бурхан, Сарайский залив, мыс Будун, священная гора Жима, живописных пейзажей центральной части острова и пролива Малое Море. Время полета 20 минут.

Завершение сплава. Осмотр скалы ШаманкаЗавершение сплава. Осмотр скалы ШаманкаЗавершение сплава. Осмотр скалы ШаманкаЗавершение сплава. Осмотр скалы ШаманкаЗавершение сплава. Осмотр скалы ШаманкаЗавершение сплава. Осмотр скалы Шаманка
6 день
Велопрогулка вдоль берегов Байкала

Завтрак на базе отдыха (самостоятельно, за свой счет).

После завтрака запланирована поездка на горных велосипедах вдоль живописных берегов Байкала.

Обязательно нужно взять фотоаппарат. Пробег не спортивный и доступен любому желающему.

Обед в кафе поселка (самостоятельно, за свой счет).

Вечером сдаем велосипеды и возвращаемся на базу.

Ужинаем в кафе поселка или на базе отдыха (самостоятельно, за свой счет).

Свободное время.

Ночь на базе отдыха.

Велопрогулка вдоль берегов БайкалаВелопрогулка вдоль берегов БайкалаВелопрогулка вдоль берегов БайкалаВелопрогулка вдоль берегов БайкалаВелопрогулка вдоль берегов БайкалаВелопрогулка вдоль берегов Байкала
7 день
Пещеры в Бухте АЯ или поездка на остров Огой (по желанию)

Завтрак (самостоятельно, за свой счет).

Экскурсии на выбор (за доп. плату):

  • Путешествие по пещерам в Бухте АЯ  на весь день (бронируется заранее). Выдаются непромокаемые костюмы, каски.

В них вы найдете музыкальные залы, таинственные следы. Гиды расскажут об образовании пещер и их особенностей. Вы увидите, как ранее жили наши предки в древние времена. Испытаете себя в лабиринтах пещеры АЯ-Рядовая.

Отобедав и отдохнув, вы сможете ощутить весь простор Байкала, ведь именно здесь скалы обрываются в озеро с огромной высоты.

Даже если Вы не любите пещеры, Вам все равно стоит поехать, так как кругом Вас будут окружать живописные виды озера Байкал. Особенно красиво в бухте АЯ. Пока люди опускаются в пещеры Вы можете сделать отличные фотографии со скал.

Возвращение на базу отдыха, как правило, поздно вечером, а иногда и ночью.

  • Экскурсия на остров Огой, с посещением буддийской ступы.

Буддийская Ступа – сооружение, имеющее культовое значение и означающее в переводе «опора для подношений». Во всем мире таких ступ несколько тысяч, а в нашей стране есть только в Калмыкии.

Там вы пройдете через три ступени, прошлого, будущего и настоящего. Загадаете одно желание, которое непременно сбудется. Кроме этого, с высоты острова открывается удивительный обзор на Малое море, Остров Ольхон.

Ужин на базе отдыха (самостоятельно, за свой счет).

Пещеры в Бухте АЯ или поездка на остров Огой (по желанию)Пещеры в Бухте АЯ или поездка на остров Огой (по желанию)Пещеры в Бухте АЯ или поездка на остров Огой (по желанию)Пещеры в Бухте АЯ или поездка на остров Огой (по желанию)Пещеры в Бухте АЯ или поездка на остров Огой (по желанию)Пещеры в Бухте АЯ или поездка на остров Огой (по желанию)Пещеры в Бухте АЯ или поездка на остров Огой (по желанию)
8 день
Отъезд

Отъезд в Иркутск.

Дорога идет через Ольхон, далее на пароме (возможны очереди и тех. перерывы) и снова вдоль живописных степей в Иркутск.

В пути – обед в кафе (самостоятельно, за свой счет).

Завершение программы в г. Иркутск 18:00 – 20:00.

Проживание

Тур предусматривает размещение на турбазе на острове Ольхон в номерах «Эконом» по 3-5 человек (удобства на территории), а также ночевки в туристических палатках по 3-4 человека.

По желанию за дополнительную плату и при наличии свободных мест возможно одно- и двухместное размещение. Уточняйте наличие мест на турбазах и двухместных палаток при бронировании тура.

Доплата за двухместное размещение в туре – 2 500 руб.

Доплата за одноместное размещение в туре – 5 600 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в г. Иркутск
  • Питание, указанное в программе
  • Закупка продуктов и заброска их к началу маршрута
  • Проживание, указанное в программе
  • Экскурсии по программе, входные билеты в музей
  • Трансферы по программе
  • Услуги гида
  • Оплата за посещение национального парка
  • Транспорт по программе
  • Снаряжение
  • Групповая аптечка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Проживание до начала маршрута и после его окончания
  • Прокат велосипеда – от 500 руб. /сутки
  • Поездка в пещеры – около 2 500-3 000 руб. (бронируется заранее)
  • Услуги переводчика (для иностранных граждан)
  • Услуги повара (по запросу, готовят все по очереди), а также ужины в 1-й, 5-й, 6-й день, обеды – 1-й, 5-й, 6-й, 7-й день
  • Баня
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Паспорт (ребенку свидетельство о рождении), полис ОМС.
  2. Рюкзак – для женщин объёмом не менее 70-80 л, для мужчин 80-90 л.
  3. Коврик полиуретановый.
  4. Полиэтиленовый мешок или гермомешок (вставляется внутрь рюкзака, для защиты от влаги).
  5. Фонарь налобный.
  6. Очки солнцезащитные.
  7. Спальник – температурный режим в зависимости от времени года и места путешествия.
  8. Ложка, кружка, нож.
  9. Накидка от дождя – только для маршрутов, где температура держится выше нуля.
  10. Спички, запаянные в полиэтилен или пластмассовую упаковку, или зажигалку.
  11. Индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных медикаментов, не более 200 гр.).
  12. Фотоаппарат.
  13. Термос или пластиковая бутылка.
  14. Защитные средства от укусов кровососущих насекомых (в основном на маршрутах, где температура не опускается ниже нуля).
  15. Средства от загара (обязательно в горах и путешествиях на воде).
  16. Нижнее белье – не менее 2-3 комплектов.
  17. Термобелье (комплект в зависимости от времени года, кофта + трико) – 1-2 шт.
  18. Брюки легкие, спортивные, для ежедневной носки, соответствующие времени года.
  19. Кофта,"флиска" или т. п. – 1-2 шт. (желательно из современных синтетических материалов).
  20. Штормовой костюм – куртка и брюки. Наличие обязательно (летом – для защиты от ветра и дождя).
  21. Носки простые (или треккинговые) – 2-4 пары.
  22. Носки шерстяные (треккинговые, утепленные) – не менее 2-х пар.
  23. Обувь, 2 пары: треккинговые ботинки и кроссовки на толстой подошве или кроссовки + резиновые сапоги с вкладышем и теплой стелькой (рекомендуем для водных маршрутов по Байкалу). Для сплавов по горным рекам желательно иметь одежду из неопрена (можно взять в прокат).
  24. Легкие тапки по желанию (для переездов, баз отдыха, в поездах и т. п.).
  25. Треккинговые палки – рекомендуем только на пешие маршруты, в комбинированных на усмотрение участников.
  26. Кепка с козырьком и шапочка;
  27. Средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.);
  28. Перчатки простые – 2 пары.
Каковы особенности тура?

В состав сборных групп входят участники разного возраста и физической подготовленности – на это следует обратить внимание при покупке тура.

Опыт показывает, что большинство туристов проходят суточную норму расстояния при сравнительно небольших усилиях.

Во второй половине августа возможен лет мошкары. Рекомендуем взять репелленты и москитные сетки.

Участники самостоятельно занимаются по очереди приготовлением еды на всем маршруте, устанавливают палатки, заготавливают дрова и осуществляют перенос всего необходимого снаряжения (включая байдарки). Помогают гиду в создании благоприятной атмосферы в группе.

Гид ведет группу по маршруту, распределяет обязанности среди участников, его главной целью является безопасное и комфортное прохождение маршрута группой от старта до финиша. Гид не исполняет роль экскурсовода, аниматора, психолога и др. Если Вы хотите узнать больше информации о Байкале, возможно, Вам больше подойдет экскурсионный тур, а не активный.

Наши гиды живут на Байкале и с удовольствием расскажут быте местного населения, обычаях, местной кухне, посоветуют, что попробовать и какие гостинцы купить с собой или в подарок близким. Поделятся с вами историями, которые им известны о Байкале. Также они всегда с удовольствием проведут различные игры, если участники тура поддерживают гида во всех его инициативах.

Гид (инструктор) – координирует все передвижения группы по маршруту, согласно программе тура. Если у Вас возникли вопросы по снаряжению, преодолению тех или иных препятствий на маршруте, сразу же обращайтесь к гиду.

Что входит в групповое снаряжение?
  1. Общая аптечка (с общим набором медикаментов, которые могут потребоваться в походе).
  2. Костровой набор (котлы, топор, варежка для костра, губка для посуды, половник, спички).
  3. Снаряжение для лошади (кавалерийское седло, потник, уздечка, сумы для перевозки груза).
  4. Палатки (по предварительному запросу предоставляется место в палатке). Предоставление индивидуальных палаток - за доп. плату, о необходимости индивидуальной палатки нужно сообщить вашему менеджеру турфирмы за 7 дней до начала маршрута.
Какие правила должен соблюдать турист во время сплава?

Турист обязан надеть спасательный жилет перед началом сплава.

Посадку и высадку в сплав средство следует производить аккуратно.

При движении запрещается раскачивать сплав средство, а также накренять его в сторону без надобности.

Запрещается класть острые и режущие предметы в сплав средства без чехла или соответствующей упаковки. В случае порчи сплав средства турист обязан полностью оплатить затраты по восстановлению водного снаряжения.

Туристы на сплаве обязаны строго выполнять указания гида.

Если сплав проводится на нескольких средствах по озеру или спокойной реке, туристы должны не отходить от гида более чем на расстояние 0,5 км. По горным рекам гид задает порядок и интервал движения сплавных средств индивидуально.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно на или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая и медицинская страховка не включены в стоимость. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Каковы требования к подготовке участников?

Специальной подготовки не требуется, маршрут доступен, даже если Вы ни разу не пробовали сплавляться на байдарках.

Поскольку тур активный, то не стоит забывать, что небольшая физическая подготовка должна присутствовать. Достаточно за 3-4 месяца до тура (2-3 раза в неделю) посещать фитнес зал.

Общее время сплава 6-10 часов за все дни. Зависит от погоды.

Какие скидки есть в туре?

Детям от 5 до 12 лет скидка на тур 10%.

Детям до 5 лет скидка на тур 20%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
2
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М
27 мар 2022
В туре столкнулись с необходимостью менять планы буквально на лету: то погода не позволила идти день по льду, то выясняется, что один из туристов не умеет двигаться на коньках (см. выше:), то место ночлега в последний день поменять. Здесь-то нам и удалось оценить постоянную поддержку организаторов. За считанные минуты гид и организатор решали любые вопросы, находили решения, которые казались едва ли возможными. Как человек, хорошо разбирающийся в бизнесе, могу сказать, что такой уровень эффективности оперативного реагирования дорогого стоит! Так что работой организатора я остался доволен на 200%!
Ж
13 мар 2022
Организация на высшем уровне. Отлично подобранные гиды.
Менеджер всегда на связи: консультировал, организовывал по нашей просьбе небольшие изменения маршрута. Все вопросы решались мгновенно.
5 баллов из 5.
А
7 сен 2021
1. Возможно, это только для нашей группы: опытные гиды вели по маршруту днём, вечером уходили на турбазу.
2. Перед грозой встали на стоянку в низине, и нас, естественно, затопило. Промокли вещи, обувь и пр. Желательно помогать группе в этих моментах, так как мы не матёрые походники.
3. Кормили по расписанию, еды было достаточно.

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