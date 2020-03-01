Обзорные экскурсии по Иркутску

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Ночной Иркутск на автомобиле

Увидеть главные достопримечательности города в волшебном свете фонарей

Nadya
Задать вопрос
Nadya – ваш гид
Иркутск прекрасен и днем, и ночью.

Проезжая по его самым интересным и живописным местам, вы услышите легенды о реке Ангаре и озере Байкал и узнаете, что послужило импульсом к развитию города в начале XX века.

А также рассмотрите чудесные деревянные дома, ледокол и древние храмы.
4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2.5 часа
До 3 человек
Встреча в вашем отеле
Забронировать экскурсию
Ночной Иркутск на автомобиле
Ночной Иркутск на автомобиле

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Иркутска
Вы увидите место основания города и услышите о связанных с ним знаменитых людях: декабристах, Колчаке и Распутине. Далее я покажу Вечный огонь и подсвеченные фонарями старинные церкви: Знаменский монастырь, Спасскую церковь, собор Богоявления и бывший католический костел. Кроме того, вы проедете по центральной площади имени Сперанского и по улице Карла Маркса, прогуляетесь по набережной Ангары и рассмотрите центральный вокзал на другом берегу.

Архитектурный портрет города
В Иркутске сохранилось много дивных старинных зданий. Вы оцените самые красивые деревянные дома города: дом-музей декабриста Трубецкого и «Кружевной дом» Шастина. А также увидите современный деревянный 130-й квартал и услышите о пожаре, чуть не уничтожившем Иркутск в XIX веке. В завершение мы съездим на плотину, откуда открывается чудесная панорама города и красивый вид на ледокол Ангара.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Ночной Иркутск на автомобиле
Ночной Иркутск на автомобиле
Ночной Иркутск на автомобиле
Ночной Иркутск на автомобиле
Ночной Иркутск на автомобиле
Ночной Иркутск на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nadya
Nadya
Меня зовут Надежда. Я много лет проработала в туризме, занимаясь приемом иностранных гостей в нашем регионе. Уже 10 лет я работаю в совершенно другой сфере, но сердцем тянусь назад к путешественникам. Мне очень нравится показывать Иркутск новым людям и рассказывать о его истории и современной жизни. Надеюсь на скорую встречу!
Напишите мне

Обзорные экскурсии по Иркутску

Иркутск от истоков до наших днейИркутск от истоков до наших днейИркутск от истоков до наших дней
3420 за экскурсию
3 часа
47 отзывов
Автопрогулка по самым интересным достопримечательностям города и знакомство с культурой Сибири
Я познакомлю вас с культурным наследием Иркутска – столицы восточной Сибири. Вы окунетесь в историю Сибири и узнаете всё самое интересное о быте и укладе местных жителей от коренного сибиряка. Зимой, чтобы не замерзнуть, будем по дороге пить чай с сибирскими травами.
Столица таежной Сибири — Иркутск — середина ЗемлиСтолица таежной Сибири — Иркутск — середина ЗемлиСтолица таежной Сибири — Иркутск — середина Земли
2000 за человека
2 часа
6 отзывов
Посетить город, рожденный острогом, узнать истории, мифы и предания сибирской земли
Что приходит на ум, когда вы слышите о Сибири? Мороз, тайга, мамонты? Я открою другую сторону столицы Восточной Сибири. Старинные домики с деревянным кружевом, дореволюционный пароход, байкальские сказки, традиции тофаларов, эвенков, бурятов — вы увидите главные достопримечательности и узнаете тайны иркутских подземелий, золота Колчака и могилы Чингисхана.
Иркутск — столица Восточной окраиныИркутск — столица Восточной окраиныИркутск — столица Восточной окраины
3500 за экскурсию
3 часа
43 отзыва
О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре — обзорная авто-экскурсия
Отважные первопроходцы и Русская Америка, купцы и декабристы, светская жизнь 19 века и развитие образования, контрасты деревянного зодчества прошлых столетий и современной архитектуры — на нашей авто-экскурсии история прекрасного города предстанет перед вами в событиях, памятниках и лицах.
Иркутск — музей Тальцы — поселок ЛиствянкаИркутск — музей Тальцы — поселок ЛиствянкаИркутск — музей Тальцы — поселок Листвянка
6960 за экскурсию
7 часов
27 отзывов
История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта
Тальцы и Листвянка — обязательные к посещению места для всех гостей Иркутска. Без них нельзя понять историю и культуру народов Прибайкалья, узнать самое важное о великом Байкале и окружающей его природе. Эта экскурсия позволит вам за один день познакомиться с Иркутском, насладиться живописной природой вдали от города, увидеть множество символов Прибайкалья и прочувствовать дух тех чудесных мест, которыми славится наша область.
Многоликий ИркутскМноголикий ИркутскМноголикий Иркутск
3500 за экскурсию
3.5 часа
3 отзыва
Погрузиться в историю города и увидеть его самые интересные места на авто-пешеходной экскурсии
Я расскажу, как складывалась судьба Иркутска на протяжении столетий и покажу все его знаковые достопримечательности: деревянные постройки, древние храмы, особняки известных купцов, дома декабристов и современную архитектуру. Помогу понять, чем живет город сегодня, и раскрою местные секреты!

Выбирайте и другие экскурсии по Иркутску

За городомИндивидуальныеИстория и архитектураЗимойМастер-классыНа автомобилеОбзорныеБайкалПешкомНеобычные маршрутыВсе