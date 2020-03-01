Обзорные экскурсии по Иркутску

«Визитные карточки» Иркутска Вы увидите место основания города и услышите о связанных с ним знаменитых людях: декабристах, Колчаке и Распутине. Далее я покажу Вечный огонь и подсвеченные фонарями старинные церкви: Знаменский монастырь, Спасскую церковь, собор Богоявления и бывший католический костел. Кроме того, вы проедете по центральной площади имени Сперанского и по улице Карла Маркса, прогуляетесь по набережной Ангары и рассмотрите центральный вокзал на другом берегу.
Архитектурный портрет города В Иркутске сохранилось много дивных старинных зданий. Вы оцените самые красивые деревянные дома города: дом-музей декабриста Трубецкого и «Кружевной дом» Шастина. А также увидите современный деревянный 130-й квартал и услышите о пожаре, чуть не уничтожившем Иркутск в XIX веке. В завершение мы съездим на плотину, откуда открывается чудесная панорама города и красивый вид на ледокол Ангара.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Надежда. Я много лет проработала в туризме, занимаясь приемом иностранных гостей в нашем регионе. Уже 10 лет я работаю в совершенно другой сфере, но сердцем тянусь назад к путешественникам. Мне очень нравится показывать Иркутск новым людям и рассказывать о его истории и современной жизни. Надеюсь на скорую встречу!
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Я познакомлю вас с культурным наследием Иркутска – столицы восточной Сибири. Вы окунетесь в историю Сибири и узнаете всё самое интересное о быте и укладе местных жителей от коренного сибиряка. Зимой, чтобы не замерзнуть, будем по дороге пить чай с сибирскими травами.
Посетить город, рожденный острогом, узнать истории, мифы и предания сибирской земли
Что приходит на ум, когда вы слышите о Сибири? Мороз, тайга, мамонты? Я открою другую сторону столицы Восточной Сибири. Старинные домики с деревянным кружевом, дореволюционный пароход, байкальские сказки, традиции тофаларов, эвенков, бурятов — вы увидите главные достопримечательности и узнаете тайны иркутских подземелий, золота Колчака и могилы Чингисхана.
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