Обзорные экскурсии по Иркутску

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Иркутска

Вы увидите место основания города и услышите о связанных с ним знаменитых людях: декабристах, Колчаке и Распутине. Далее я покажу Вечный огонь и подсвеченные фонарями старинные церкви: Знаменский монастырь, Спасскую церковь, собор Богоявления и бывший католический костел. Кроме того, вы проедете по центральной площади имени Сперанского и по улице Карла Маркса, прогуляетесь по набережной Ангары и рассмотрите центральный вокзал на другом берегу.

Архитектурный портрет города

В Иркутске сохранилось много дивных старинных зданий. Вы оцените самые красивые деревянные дома города: дом-музей декабриста Трубецкого и «Кружевной дом» Шастина. А также увидите современный деревянный 130-й квартал и услышите о пожаре, чуть не уничтожившем Иркутск в XIX веке. В завершение мы съездим на плотину, откуда открывается чудесная панорама города и красивый вид на ледокол Ангара.