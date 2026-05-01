Через день картина меняется: дорога приводит к Малому Морю, где прогулка
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется взять с собой: удобную разношенную обувь (кроссовки, ботинки, сандалии), сланцы, удобную одежду для прогулок, свитер или флиску, ветронепродуваемую куртку, головной убор, носки (в том числе тёплые), купальный костюм, солнцезащитный крем и очки, гигиеническую помаду, индивидуальные лекарственные средства.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Иркутску
Добро пожаловать в Иркутск! Гид встретит вас в аэропорту с 8:00 до 8:30 внутри здания, у выхода в город, или на железнодорожном вокзале с 9:00 до 9:30 у входа в здание пригородных касс.
Берег Ангары. Отправимся на сибирский завтрак, а затем начнём знакомство с Иркутском. Сначала поедем к месту на берегу Ангары, где в 1661 году казак Яков Похабов заложил первую крепость. Здесь расположена Спасская церковь — древнейшая каменная святыня города.
Исторический центр. Увидим Богоявленский собор, Польский костёл, Знаменский монастырь, Вечный огонь и памятник адмиралу Александру Колчаку. Пройдём по бывшему Большому проспекту, нынешней улице Карла Маркса, и выйдем к бульвару Гагарина. Здесь осмотрим памятник императору Александру III, Мавританский замок, где находится Краеведческий музей, и «Белый дом» — бывший дворец купцов Сибиряковых.
130-й квартал. Прогуляемся среди отреставрированных деревянных домов и заметим главный символ города — бабра.
Музей декабристов и усадьбы. Гид расскажет о событиях августа 1826 года, когда в город привезли Волконского, Трубецкого, Муравьёва и других участников восстания. Побываем в усадьбах Волконских и Трубецких и увидим подлинные вещи того времени: вышивки, письма, портреты и столовое серебро.
На обед попробуем блюда бурятской кухни: буузы, бухлёр, сибирские травы и другие местные угощения.
После экскурсии поедем в отель и разместимся в номерах. Вечер будет свободным: можно прогуляться по набережной Ангары или отдохнуть. Ужин — самостоятельно.
Памятник Бродяге, бронзовый орёл и пешеходная экскурсия по Малому Морю
Выезжаем из Иркутска к Малому Морю. Путь длиной 250 км пройдёт через прибайкальские степи, тайгу и выведет нас к берегу Байкала.
По дороге сделаем остановку в сакральном месте, связанном с традициями сибирского шаманизма. Услышите рассказы о местных обрядах и верованиях коренных жителей.
Бронзовый орёл. Проехав посёлок Еланцы и Тажеранские ворота, остановимся у бронзовой фигуры орла — покровителя здешних степей и острова Ольхон. Затем увидим скульптуру Бродяги у края Куркутского залива. Отсюда откроется панорама бухт Малого Моря.
По прибытии разместимся в отеле или на базе отдыха на берегу Малого Моря, пообедаем и немного отдохнём.
Прогулка по побережью. Во второй половине дня отправимся на пешеходную экскурсию по побережью. Это место по-бурятски называется Нарин Далай — «Узкое море». Во время прогулки гид расскажет о легендах Байкала, его экосистеме, глубине, прозрачности и обитателях, включая эпишуру и байкальскую нерпу.
С побережья увидим остров Ольхон, пролив Ольхонские ворота, мыс Кобылья Голова, остров Огой с буддийской ступой и гору Танхан.
После прогулки поужинаем.
Автомобильная экскурсия на Ольхон до мыса Хобой
Сегодня отправимся на остров Ольхон — в сакральный и географический центр Байкала. За день проедем по острову 73 км: от южной переправы до северной оконечности. По пути увидим степи, песчаные дюны, скалистые берега, галечные бухты и лесистые сопки.
Скала Шаманка. Сначала остановимся у мыса Бурхан, или скалы Шаманки. Это один из главных сакральных центров Северной Азии. Гид расскажет о шаманских обрядах, хозяине острова Ольхон и легендах, связанных со сквозной пещерой в скале.
Урочище Песчаное. Здесь осмотрим песчаные дюны и «ходульные деревья», корни которых приподняты над землёй. С песчаных склонов откроется вид на Малое Море.
Хобой. Название мыса по-бурятски означает «клык». Эта мраморная скала выходит к Байкалу в самом широком месте озера — 79,5 км. В ясную погоду отсюда можно разглядеть полуостров Святой Нос. Мыс Хобой считается главным сакральным местом Ольхона и местом проведения общеольхонских тайлаганов.
После экскурсии пообедаем на свежем воздухе и поедем обратно. К вечеру вернёмся в отель на Малом Море.
Отдых на побережье Байкала и дополнительные экскурсии
Вы сможете самостоятельно прогуляться по побережью, искупаться, провести время на песчаном пляже или сходить в баню на берегу.
Также можно выбрать одну из экскурсий за дополнительную плату:
Водная экскурсия на остров Огой. Огой — самый крупный остров Малого Моря. На его высокой точке находится ступа Просветления, построенная летом 2005 года. Её строительством руководил лама из Бутана, а в работе участвовали волонтёры из разных городов мира.
Экскурсия по Тажеранам к Анге. Маршрут пройдёт по Тажеранской степи — от Ольхонских ворот до реки Анга. По дороге увидим Солёные озёра, бухту Ая, панорамы устья Анги, штольню из белого мрамора и петроглифы. На обед остановимся в традиционном кафе, где подают буузы, шулэн и домашний хворост. Также посетим гору Хада Ёрд и поднимемся к древнему саду камней.
Экскурсия в Сарминское ущелье. Поедем вдоль залива Мухор и через дельту реки Сарма направимся в ущелье, где рождается ветер Сарма. По пути увидим песчаные островки, горную долину, валуны, лесные участки и реку с порогами. Гид расскажет о каменной стене, которой в древности отделяли эту территорию, и о пути Курбата Иванова, прошедшего здесь в 1643 году.
Переезд в Иркутск
После завтрака соберём вещи и к 12:00 освободим номера. Около 14:30 отправимся в Иркутск. По прибытии разместимся в отеле.
Остаток дня будет свободным. Можно прогуляться по вечернему городу и набережной Ангары.
Окончание тура
После завтрака соберём вещи и к 12:00 освободим номера. Трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал — самостоятельно.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-, 3-местное размещение (за одного до 31.05.) в июне и сентябре
|58 300 ₽
|1-местное размещение (до 31.05.) в июне и сентябре
|78 700 ₽
|2-, 3-местное размещение (за одного до 31.05.) в июле и августе
|60 500 ₽
|1-местное размещение (до 31.05.) в июле и августе
|83 200 ₽
|2-, 3-местное размещение (за одного) в июне и сентябре
|58 300 ₽
|1-местное размещение в июне и сентябре
|78 700 ₽
|2-, 3-местное размещение (за одного) в июле и августе
|60 500 ₽
|1-местное размещение в июле и августе
|83 200 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 4 обеда и 3 ужина
- Трансферы, в том числе от аэропорта или вокзала
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Переезд до Иркутска и обратно
- Остальное питание
- Трансфер до аэропорта или ж/д вокзала
- Дополнительные экскурсии
- Стоимость тура (до 31.05.2026, количество мест ограничено)
- Июнь, сентябрь:
- 58 300 ₽ - при 2-3-местном размещении (вместо 68 588 ₽)
- 78 700 ₽ - при 1-местном размещении (вместо 92 588 ₽)
- Июль, август:
- 60 600 ₽ - при 2-3-местном размещении (вместо 71 176 ₽)
- 83 200 ₽ - при 1-местном размещении (вместо 97 882 ₽)