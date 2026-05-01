Добро пожаловать в Иркутск! Гид встретит вас в аэропорту с 8:00 до 8:30 внутри здания, у выхода в город, или на железнодорожном вокзале с 9:00 до 9:30 у входа в здание пригородных касс.

Берег Ангары. Отправимся на сибирский завтрак, а затем начнём знакомство с Иркутском. Сначала поедем к месту на берегу Ангары, где в 1661 году казак Яков Похабов заложил первую крепость. Здесь расположена Спасская церковь — древнейшая каменная святыня города.

Исторический центр. Увидим Богоявленский собор, Польский костёл, Знаменский монастырь, Вечный огонь и памятник адмиралу Александру Колчаку. Пройдём по бывшему Большому проспекту, нынешней улице Карла Маркса, и выйдем к бульвару Гагарина. Здесь осмотрим памятник императору Александру III, Мавританский замок, где находится Краеведческий музей, и «Белый дом» — бывший дворец купцов Сибиряковых.

130-й квартал. Прогуляемся среди отреставрированных деревянных домов и заметим главный символ города — бабра.

Музей декабристов и усадьбы. Гид расскажет о событиях августа 1826 года, когда в город привезли Волконского, Трубецкого, Муравьёва и других участников восстания. Побываем в усадьбах Волконских и Трубецких и увидим подлинные вещи того времени: вышивки, письма, портреты и столовое серебро.

На обед попробуем блюда бурятской кухни: буузы, бухлёр, сибирские травы и другие местные угощения.

После экскурсии поедем в отель и разместимся в номерах. Вечер будет свободным: можно прогуляться по набережной Ангары или отдохнуть. Ужин — самостоятельно.