От архитектуры Иркутска до пейзажей Ольхона

Путешествие по знаковым локациям Байкала с дополнительными экскурсиями
Давно мечтали побывать на Байкале? Время пришло! Откроет наше путешествие Иркутск: Спасская церковь, Музей декабристов с усадьбами Волконских и Трубецких.

Через день картина меняется: дорога приводит к Малому Морю, где прогулка
пройдёт вдоль берега с видами на Ольхон и остров Огой. Остановимся у мыса Бурхан, затем осмотрим урочище Песчаное и финальная точка — мыс Хобой. Маршрут заканчивается у скалистого берега Байкала, где можно наблюдать бескрайний водный горизонт. Приятным дополнением станет традиционная кухня, блюда которой вы сможете попробовать.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется взять с собой: удобную разношенную обувь (кроссовки, ботинки, сандалии), сланцы, удобную одежду для прогулок, свитер или флиску, ветронепродуваемую куртку, головной убор, носки (в том числе тёплые), купальный костюм, солнцезащитный крем и очки, гигиеническую помаду, индивидуальные лекарственные средства.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Иркутску

Добро пожаловать в Иркутск! Гид встретит вас в аэропорту с 8:00 до 8:30 внутри здания, у выхода в город, или на железнодорожном вокзале с 9:00 до 9:30 у входа в здание пригородных касс.

Берег Ангары. Отправимся на сибирский завтрак, а затем начнём знакомство с Иркутском. Сначала поедем к месту на берегу Ангары, где в 1661 году казак Яков Похабов заложил первую крепость. Здесь расположена Спасская церковь — древнейшая каменная святыня города.

Исторический центр. Увидим Богоявленский собор, Польский костёл, Знаменский монастырь, Вечный огонь и памятник адмиралу Александру Колчаку. Пройдём по бывшему Большому проспекту, нынешней улице Карла Маркса, и выйдем к бульвару Гагарина. Здесь осмотрим памятник императору Александру III, Мавританский замок, где находится Краеведческий музей, и «Белый дом» — бывший дворец купцов Сибиряковых.

130-й квартал. Прогуляемся среди отреставрированных деревянных домов и заметим главный символ города — бабра.

Музей декабристов и усадьбы. Гид расскажет о событиях августа 1826 года, когда в город привезли Волконского, Трубецкого, Муравьёва и других участников восстания. Побываем в усадьбах Волконских и Трубецких и увидим подлинные вещи того времени: вышивки, письма, портреты и столовое серебро.

На обед попробуем блюда бурятской кухни: буузы, бухлёр, сибирские травы и другие местные угощения.

После экскурсии поедем в отель и разместимся в номерах. Вечер будет свободным: можно прогуляться по набережной Ангары или отдохнуть. Ужин — самостоятельно.

2 день

Памятник Бродяге, бронзовый орёл и пешеходная экскурсия по Малому Морю

Выезжаем из Иркутска к Малому Морю. Путь длиной 250 км пройдёт через прибайкальские степи, тайгу и выведет нас к берегу Байкала.

По дороге сделаем остановку в сакральном месте, связанном с традициями сибирского шаманизма. Услышите рассказы о местных обрядах и верованиях коренных жителей.

Бронзовый орёл. Проехав посёлок Еланцы и Тажеранские ворота, остановимся у бронзовой фигуры орла — покровителя здешних степей и острова Ольхон. Затем увидим скульптуру Бродяги у края Куркутского залива. Отсюда откроется панорама бухт Малого Моря.

По прибытии разместимся в отеле или на базе отдыха на берегу Малого Моря, пообедаем и немного отдохнём.

Прогулка по побережью. Во второй половине дня отправимся на пешеходную экскурсию по побережью. Это место по-бурятски называется Нарин Далай — «Узкое море». Во время прогулки гид расскажет о легендах Байкала, его экосистеме, глубине, прозрачности и обитателях, включая эпишуру и байкальскую нерпу.

С побережья увидим остров Ольхон, пролив Ольхонские ворота, мыс Кобылья Голова, остров Огой с буддийской ступой и гору Танхан.

После прогулки поужинаем.

3 день

Автомобильная экскурсия на Ольхон до мыса Хобой

Сегодня отправимся на остров Ольхон — в сакральный и географический центр Байкала. За день проедем по острову 73 км: от южной переправы до северной оконечности. По пути увидим степи, песчаные дюны, скалистые берега, галечные бухты и лесистые сопки.

Скала Шаманка. Сначала остановимся у мыса Бурхан, или скалы Шаманки. Это один из главных сакральных центров Северной Азии. Гид расскажет о шаманских обрядах, хозяине острова Ольхон и легендах, связанных со сквозной пещерой в скале.

Урочище Песчаное. Здесь осмотрим песчаные дюны и «ходульные деревья», корни которых приподняты над землёй. С песчаных склонов откроется вид на Малое Море.

Хобой. Название мыса по-бурятски означает «клык». Эта мраморная скала выходит к Байкалу в самом широком месте озера — 79,5 км. В ясную погоду отсюда можно разглядеть полуостров Святой Нос. Мыс Хобой считается главным сакральным местом Ольхона и местом проведения общеольхонских тайлаганов.

После экскурсии пообедаем на свежем воздухе и поедем обратно. К вечеру вернёмся в отель на Малом Море.

4 день

Отдых на побережье Байкала и дополнительные экскурсии

Вы сможете самостоятельно прогуляться по побережью, искупаться, провести время на песчаном пляже или сходить в баню на берегу.

Также можно выбрать одну из экскурсий за дополнительную плату:

Водная экскурсия на остров Огой. Огой — самый крупный остров Малого Моря. На его высокой точке находится ступа Просветления, построенная летом 2005 года. Её строительством руководил лама из Бутана, а в работе участвовали волонтёры из разных городов мира.

Экскурсия по Тажеранам к Анге. Маршрут пройдёт по Тажеранской степи — от Ольхонских ворот до реки Анга. По дороге увидим Солёные озёра, бухту Ая, панорамы устья Анги, штольню из белого мрамора и петроглифы. На обед остановимся в традиционном кафе, где подают буузы, шулэн и домашний хворост. Также посетим гору Хада Ёрд и поднимемся к древнему саду камней.

Экскурсия в Сарминское ущелье. Поедем вдоль залива Мухор и через дельту реки Сарма направимся в ущелье, где рождается ветер Сарма. По пути увидим песчаные островки, горную долину, валуны, лесные участки и реку с порогами. Гид расскажет о каменной стене, которой в древности отделяли эту территорию, и о пути Курбата Иванова, прошедшего здесь в 1643 году.

5 день

Переезд в Иркутск

После завтрака соберём вещи и к 12:00 освободим номера. Около 14:30 отправимся в Иркутск. По прибытии разместимся в отеле.

Остаток дня будет свободным. Можно прогуляться по вечернему городу и набережной Ангары.

6 день

Окончание тура

После завтрака соберём вещи и к 12:00 освободим номера. Трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал — самостоятельно.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-, 3-местное размещение (за одного до 31.05.) в июне и сентябре58 300 ₽
1-местное размещение (до 31.05.) в июне и сентябре78 700 ₽
2-, 3-местное размещение (за одного до 31.05.) в июле и августе60 500 ₽
1-местное размещение (до 31.05.) в июле и августе83 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 4 обеда и 3 ужина
  • Трансферы, в том числе от аэропорта или вокзала
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Переезд до Иркутска и обратно
  • Остальное питание
  • Трансфер до аэропорта или ж/д вокзала
  • Дополнительные экскурсии
  • Стоимость тура (до 31.05.2026, количество мест ограничено)
  • Июнь, сентябрь:
  • 58 300 ₽ - при 2-3-местном размещении (вместо 68 588 ₽)
  • 78 700 ₽ - при 1-местном размещении (вместо 92 588 ₽)
  • Июль, август:
  • 60 600 ₽ - при 2-3-местном размещении (вместо 71 176 ₽)
  • 83 200 ₽ - при 1-местном размещении (вместо 97 882 ₽)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, встреча в аэропорту или на ж/д вокзале с 8:00 до 9:30
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Иркутска, 12:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 354 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты заездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

